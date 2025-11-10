Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ягодицы становятся круглыми без приседаний: упражнение, которое работает даже лёжа дома
Загадочная комета 3I/ATLAS посылает сигналы: что скрывает космос?
Серебро в волосах — тренд, а не приговор: как ухаживать за сединой и выглядеть эффектно
Кожистый страж океанов: 900-килограммовый гигант держит в равновесии жизнь под водой
Лучшие способы уборки снега на участке: забудьте о лопате с этими эффективными методами
Работа не волк, но возвращаться всё равно страшно: как пережить первые дни после отпуска
Новый год по-взрослому: гранатовый браслет с беконом покоряет даже тех, кто не любит майонез
Недоступно многим: что Прохор Шаляпин сказал о гонимой Алле Пугачёвой
Технологический сбор грядёт: платить придётся даже тем, кто ничего не производит

Регулировка фар больше не испытание: как простой трюк, который экономит нервы и часы работы

3:27
Авто

Регулировка автомобильных фар — один из тех элементов технического обслуживания, который нередко недооценивают даже опытные водители. От точности направления светового потока напрямую зависит безопасность движения в тёмное время суток. Особенно это важно для автомобилей, не оснащённых современными системами автоматической коррекции света. Именно с такой ситуацией столкнулся владелец кроссовера Hyundai Tucson 2008 года выпуска, который решил найти простое и надёжное решение своими силами.

Infiniti G37
Фото: Desiggned by Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Infiniti G37

Как решить проблему без электрокорректора

О своём опыте автомобилист Сергей Цеханский из Вологды рассказал изданию "За рулем". В его кроссовере отсутствует электрокорректор фар, поэтому регулировка светового пучка выполняется вручную — с помощью двух специальных винтов. После снятия фар для полировки он решил пройти процедуру профессиональной настройки на станции технического обслуживания, чтобы восстановить правильное направление света. Однако, как отметил Цеханский, работа заняла больше времени, чем ожидалось: специалисты не сразу нашли расположение одного из регулировочных винтов, что усложнило процесс.

Именно это наблюдение подтолкнуло владельца к небольшой, но полезной доработке. Чтобы ускорить настройку и сделать процедуру более наглядной, он отметил технические отверстия светлой автоэмалью. Простое действие позволило быстро находить точки регулировки при последующих проверках — как на СТО, так и в собственном гараже.

Маленькая деталь, большое удобство

Как отметил автор, идея пришла после нескольких попыток повторной регулировки фар. Каждый раз поиск нужных отверстий занимал несколько минут, особенно при плохом освещении. Теперь процесс стал значительно быстрее, а риск ошибиться при настройке практически исчез. При этом сама конструкция фар Hyundai Tucson предусматривает достаточно сложное расположение винтов, что делает подобное визуальное обозначение особенно актуальным.

Решение оказалось не только практичным, но и безопасным: нанесённая краска не мешает эксплуатации, не влияет на герметичность корпуса и не портит внешний вид фар. По сути, это пример того, как внимательность и простое техническое мышление помогают компенсировать отсутствие дорогих функций, вроде электрокорректора.

Награда за смекалку

Редакция "За рулем" оценила находчивость читателя и наградила его динамометрическим ключом AIRLINE— традиционным призом конкурса полезных советов. Этот жест символизирует признание практических знаний, которыми автомобилисты делятся друг с другом. История Цеханского показывает, что даже небольшие улучшения могут облегчить обслуживание автомобиля и повысить комфорт эксплуатации.

Подобные публикации демонстрируют живую связь между изданием и его аудиторией. "За рулем" уже много лет остаётся площадкой, где реальные владельцы делятся опытом, а редакция помогает сделать этот опыт полезным для других. Для многих автолюбителей подобные советы становятся не просто техническими рекомендациями, а примерами инженерного подхода в повседневной жизни.

Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Мальтипу — новая звезда домашних питомцев: что стоит за ростом популярности этой породы
Домашние животные
Мальтипу — новая звезда домашних питомцев: что стоит за ростом популярности этой породы
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Красноармейский котёл станет началом конца для ВСУ Любовь Степушова К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Кожистый страж океанов: 900-килограммовый гигант держит в равновесии жизнь под водой
Лучшие способы уборки снега на участке: забудьте о лопате с этими эффективными методами
Работа не волк, но возвращаться всё равно страшно: как пережить первые дни после отпуска
Новый год по-взрослому: гранатовый браслет с беконом покоряет даже тех, кто не любит майонез
Недоступно многим: что Прохор Шаляпин сказал о гонимой Алле Пугачёвой
Технологический сбор грядёт: платить придётся даже тем, кто ничего не производит
В Госдуме усомнились в случайности высказывания японского министра о Курилах
Как прошёл Оренбургский казачий круг
Халяльный туризм меняет карту России: в какие места теперь едут мусульманские путешественники
Жизнь в США — не голливудская сказка: дизайнер Артемий Лебедев раскрыл суровую правду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.