Зальёте не то — и мотор замолчит: всё, что нужно знать о зимнем топливе до первой настоящей стужи

Когда температура падает ниже нуля, привычное топливо перестает работать привычным образом. Дизель "схватывается" уже при -15 °C, а бензин требует другого давления паров, чтобы мотор завелся с полоборота. Разберемся, чем зимние виды топлива отличаются от летних и почему эти нюансы важны для любого автомобиля.
Главная опасность для дизельных машин зимой — парафины. При низких температурах они кристаллизуются, образуя густую взвесь, которая забивает фильтры и не позволяет топливу проходить по системе. Итог — двигатель не заведется, пока топливо не прогреется.
"Пустить двигатель не удастся никакими силами. Единственное средство — отогреть замерший "соляр”", — поясняют механики.
С бензином всё не так драматично, но и здесь есть нюансы. Зимние бензины отличаются давлением насыщенных паров: при -20 °C именно от этого показателя зависит легкость холодного пуска.
|Тип топлива
|Предельная температура фильтруемости
|Предельная температура застывания
|Особенности применения
|Летнее дизельное
|не нормируется
|около -5 °C
|только в теплое время
|Межсезонное дизельное
|-15 °C
|около -20 °C
|подходит для осени и весны
|Зимнее дизельное
|-20 °C
|около -25 °C
|оптимально для средней полосы
|Арктическое дизельное
|-38 °C
|около -45 °C
|для северных регионов
|Бензин (зимний)
|до -70 °C (замерзание)
|-
|легче запускается на морозе
У бензина температура замерзания крайне низкая, зато дизель требует четкого выбора: не то топливо — не заведетесь даже с новым аккумулятором.
Современные АЗС часто предлагают "полный ассортимент" — летнее, межсезонное и зимнее дизтопливо одновременно. И именно здесь водителей подстерегает главная ошибка.
Совет: перед заправкой уточняйте, что именно заливают на колонке. Метка "зимнее" должна стоять и на ценнике, и на чеке. Летнее дизтопливо, даже при официальном разрешении продаваться зимой, может обернуться серьезной проблемой на морозе.
Ошибка: заправить летнее дизтопливо зимой.
Последствие: топливо загустеет, фильтры забьются, двигатель не заведется.
Альтернатива: выбирать зимнее или арктическое топливо, особенно при температурах ниже -20 °C.
Ошибка: игнорировать рекомендации по хранению топлива.
Последствие: конденсат в баке, кристаллизация парафинов.
Альтернатива: держать бак заполненным не менее чем наполовину и добавлять антигели.
Ошибка: полагаться на универсальные присадки.
Последствие: не все реагенты совместимы с современными дизелями.
Альтернатива: использовать только средства, рекомендованные производителем.
Даже у бензиновых авто бывают проблемы с пуском в мороз. Согласно Техническому регламенту ТР ТС 018/2011:
Иными словами, при -21 °C ваша машина может "иметь полное право" не завестись.
|Плюсы
|Минусы
|Обеспечивает надежный запуск при низких температурах
|Стоит дороже летнего
|Предотвращает замерзание и образование парафинов
|Менее экономично
|Продлевает срок службы топливной системы
|Требует строгого контроля качества
Технически — да, но это приведет к паровым пробкам и загрязнению системы.
При среднесуточной температуре ниже +5 °C.
Переместить автомобиль в теплое помещение или вызвать службу прогрева — ни одна присадка не справится.
