Зальёте не то — и мотор замолчит: всё, что нужно знать о зимнем топливе до первой настоящей стужи

6:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда температура падает ниже нуля, привычное топливо перестает работать привычным образом. Дизель "схватывается" уже при -15 °C, а бензин требует другого давления паров, чтобы мотор завелся с полоборота. Разберемся, чем зимние виды топлива отличаются от летних и почему эти нюансы важны для любого автомобиля.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Заправка бензином

Почему зимнее топливо жизненно необходимо

Главная опасность для дизельных машин зимой — парафины. При низких температурах они кристаллизуются, образуя густую взвесь, которая забивает фильтры и не позволяет топливу проходить по системе. Итог — двигатель не заведется, пока топливо не прогреется.

"Пустить двигатель не удастся никакими силами. Единственное средство — отогреть замерший "соляр”", — поясняют механики.

С бензином всё не так драматично, но и здесь есть нюансы. Зимние бензины отличаются давлением насыщенных паров: при -20 °C именно от этого показателя зависит легкость холодного пуска.

Сравнение видов топлива

Тип топлива Предельная температура фильтруемости Предельная температура застывания Особенности применения Летнее дизельное не нормируется около -5 °C только в теплое время Межсезонное дизельное -15 °C около -20 °C подходит для осени и весны Зимнее дизельное -20 °C около -25 °C оптимально для средней полосы Арктическое дизельное -38 °C около -45 °C для северных регионов Бензин (зимний) до -70 °C (замерзание) - легче запускается на морозе

У бензина температура замерзания крайне низкая, зато дизель требует четкого выбора: не то топливо — не заведетесь даже с новым аккумулятором.

Как не ошибиться на заправке

Современные АЗС часто предлагают "полный ассортимент" — летнее, межсезонное и зимнее дизтопливо одновременно. И именно здесь водителей подстерегает главная ошибка.

Совет: перед заправкой уточняйте, что именно заливают на колонке. Метка "зимнее" должна стоять и на ценнике, и на чеке. Летнее дизтопливо, даже при официальном разрешении продаваться зимой, может обернуться серьезной проблемой на морозе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : заправить летнее дизтопливо зимой.

Последствие : топливо загустеет, фильтры забьются, двигатель не заведется.

Альтернатива : выбирать зимнее или арктическое топливо, особенно при температурах ниже -20 °C.

Ошибка : игнорировать рекомендации по хранению топлива.

Последствие : конденсат в баке, кристаллизация парафинов.

Альтернатива : держать бак заполненным не менее чем наполовину и добавлять антигели.

Ошибка: полагаться на универсальные присадки.

Последствие: не все реагенты совместимы с современными дизелями.

Альтернатива: использовать только средства, рекомендованные производителем.

А что если бензиновый двигатель тоже не заводится

Даже у бензиновых авто бывают проблемы с пуском в мороз. Согласно Техническому регламенту ТР ТС 018/2011:

базовые бензиновые моторы рассчитаны на запуск при -20 °C;

с устройствами облегченного пуска — до -30 °C;

дизели с турбонаддувом — до -25 °C;

при дополнительной тепловой подготовке — до -45 °C.

Иными словами, при -21 °C ваша машина может "иметь полное право" не завестись.

Как подготовить машину к зимнему сезону

Заправляйтесь только зимним топливом (уточняйте у оператора).

Добавляйте антигель при температурах ниже -10 °C.

Регулярно меняйте топливный фильтр.

Не паркуйте авто в местах, где топливопроводы могут обледенеть.

Проверяйте работу свечей и аккумулятора — даже идеальное топливо не поможет при слабом стартере.

Плюсы и минусы зимнего топлива

Плюсы Минусы Обеспечивает надежный запуск при низких температурах Стоит дороже летнего Предотвращает замерзание и образование парафинов Менее экономично Продлевает срок службы топливной системы Требует строгого контроля качества

FAQ

Можно ли заливать зимнее дизтопливо летом

Технически — да, но это приведет к паровым пробкам и загрязнению системы.

Когда переходить на зимнее топливо

При среднесуточной температуре ниже +5 °C.

Что делать, если дизель замерз

Переместить автомобиль в теплое помещение или вызвать службу прогрева — ни одна присадка не справится.

Мифы и правда

Миф : дизель не работает при морозе ниже -20 °C.

Правда : арктическое топливо позволяет запуск при -38 °C и даже ниже.

: дизель не работает при морозе ниже -20 °C. : арктическое топливо позволяет запуск при -38 °C и даже ниже. Миф: бензин невозможно заморозить.

Правда: его кристаллизация начинается при -70 °C — теоретически возможно, но не в наших широтах.

3 интересных факта

Первые зимние стандарты дизтоплива появились в СССР еще в 1960-х годах.

Современные антигели снижают температуру застывания топлива на 8-12 °C.

Арктические сорта дизеля проходят тестирование при -50 °C в климатических камерах.

Исторический контекст