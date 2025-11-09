Жидкость, которая решает судьбу машины: стареет быстрее, чем вы успеваете заметить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:41
Авто

Антифриз — это не просто жидкость, защищающая двигатель от перегрева. Это ключевой элемент системы охлаждения, от которого напрямую зависит срок службы мотора. Правильная замена антифриза продлевает жизнь агрегата, улучшает его эффективность и предотвращает поломки, которые могут стоить автовладельцу десятки тысяч рублей. Разберём подробно, как полностью слить и заменить охлаждающую жидкость в автомобиле своими руками.

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Что делает антифриз и почему без него нельзя

Современные двигатели внутреннего сгорания работают при температурах от 87 до 103 °C. Без охлаждения металл раскалился бы до точки плавления, а мотор разрушился. В первые годы автомобильной эры для отвода тепла использовали воду или воздух, но оба варианта оказались неэффективными: вода кипит при 100 °C и вызывает коррозию, а воздушное охлаждение подходит только для маломощных моторов.

Так появился антифриз — смесь воды и этиленгликоля с добавлением присадок, предотвращающих образование пены, накипи и ржавчины. Он способен работать в диапазоне от –40 °C до +135 °C, обеспечивая стабильную температуру двигателя.

Почему антифриз нужно менять

Многие считают охлаждающую жидкость «вечной». На деле присадки, входящие в состав антифриза, постепенно разрушаются, теряя свои защитные свойства. В систему попадают микрочастицы металла, продукты износа, появляется накипь. Всё это ухудшает теплообмен и приводит к перегреву мотора.

"Старый антифриз часто становится причиной перегрева двигателя и выхода из строя помпы", — отметил автоэксперт Андрей Ковалёв.

Чтобы этого избежать, жидкость нужно обновлять каждые 2–5 лет, в зависимости от типа.

Виды антифризов и срок службы

Тип Особенности Срок службы
Традиционный (G11) Содержит неорганические соли, требует частой замены До 2 лет или 60 000 км
Карбосиликатный (G12) Органические ингибиторы коррозии, защищает алюминий До 5 лет или 200 000 км
Гибридный (G12+) Комбинация органических и неорганических присадок, снижает кавитацию До 3 лет или 100 000 км
Лобридный (G13) Современные составы на пропиленгликоле, устойчивость до 135 °C До 10 лет или 250 000 км

Как понять, что антифриз пора менять

  • Цвет жидкости изменился, появился осадок.
  • В расширительном бачке видны хлопья, пена.
  • Уровень антифриза резко упал.
  • Двигатель стал перегреваться быстрее обычного.

Что нужно подготовить

Перед началом работы убедитесь, что под рукой есть:

  • новый антифриз подходящего типа и объёма;

  • ёмкость для слива отработанной жидкости;

  • набор ключей и отвёрток;

  • перчатки и воронка;

  • при необходимости — промывка для системы охлаждения.

Если вы не планируете промывать систему, используйте антифриз того же типа и цвета, что был ранее. Разные виды смешивать нельзя: это приведёт к образованию осадка и перегреву двигателя.

Как правильно слить старый антифриз

  1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность и дайте мотору полностью остыть.

  2. Подставьте ёмкость под радиатор и блок цилиндров.

  3. Откройте крышку расширительного бачка или радиатора — чтобы снять вакуум.

  4. Открутите сливную пробку на радиаторе и дайте жидкости стечь.

  5. Откройте кран на блоке цилиндров (если предусмотрен конструкцией).

  6. После слива заведите двигатель на 30–60 секунд при включённом обогреве — это выгонит остатки антифриза.

  7. Заглушите мотор и дайте стечь остаткам.

Важно: сливать антифриз нужно только на холодном двигателе. Горячая жидкость находится под давлением и может вызвать ожог.

Промывка системы охлаждения

Даже если старый антифриз выглядит чистым, промывка поможет удалить отложения и остатки старых присадок. Можно использовать:

  • дистиллированную воду — бюджетный, но не самый эффективный вариант;

  • специальную жидкость для промывки, которая растворяет ржавчину и накипь.

Как выполнить промывку

  1. Залейте промывку через расширительный бачок.

  2. Запустите двигатель, включите печку на максимум.

  3. Дайте мотору поработать 25–30 минут.

  4. Слейте жидкость так же, как антифриз.

  5. При необходимости повторите процедуру.

После промывки система должна быть абсолютно чистой и готовой к новой заливке.

Как залить новый антифриз

  1. Проверьте, что все сливные пробки плотно закрыты.

  2. Залейте свежий антифриз в расширительный бачок до отметки «MAX».

  3. Плотно закройте крышку.

  4. Заведите двигатель, включите отопитель салона.

  5. После прогрева уровень жидкости немного упадёт — долейте до нормы.

Некоторые автомобили имеют специальные пробки для стравливания воздуха. Если их нет, можно слегка «помассировать» верхний патрубок радиатора, чтобы выпустить воздушные пузырьки.

Советы по выбору и обслуживанию антифриза

  1. Покупайте охлаждающую жидкость, рекомендованную производителем (указана в мануале).

  2. Не ориентируйтесь только на цвет — он зависит от красителя, а не от состава.

  3. Проверяйте уровень антифриза раз в месяц, особенно зимой.

  4. Используйте плотномер (ареометр), чтобы определить концентрацию.

  5. Меняйте крышку радиатора каждые 2–3 года: изношенный клапан нарушает давление в системе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: доливать воду вместо антифриза.
Последствие: коррозия радиатора и перегрев двигателя.
Альтернатива: использовать только дистиллированную воду для разбавления концентрата.

Ошибка: смешивать антифризы разных типов.
Последствие: образование осадка и закупорка каналов.
Альтернатива: всегда выбирать жидкость той же спецификации.

Ошибка: не менять антифриз дольше пяти лет.
Последствие: разрушение помпы и перегрев мотора.
Альтернатива: соблюдать регламент производителя.

А что если...

Причин несколько: утечка через шланги, микротрещины в радиаторе или повреждение прокладки ГБЦ. Чтобы точно определить источник, можно добавить в систему ультрафиолетовую присадку — при освещении фонарём она покажет место течи.

Плюсы и минусы самостоятельной замены

Плюсы Минусы
Экономия на сервисе (до 3000 ₽) Требуется время и аккуратность
Контроль качества заливаемой жидкости Возможность образования воздушных пробок
Опыт и понимание устройства автомобиля Неудобный доступ на некоторых моделях

FAQ

Как часто менять антифриз?
Каждые 2–5 лет, в зависимости от типа жидкости и условий эксплуатации.

Можно ли смешивать концентрат и воду самостоятельно?
Да, но только дистиллированную воду и в пропорции, указанной на упаковке (обычно 50:50).

Что делать со старым антифризом?
Сливайте в герметичную тару и сдавайте на пункт утилизации. Выливать его в землю запрещено — он токсичен.

Мифы и правда

Миф: чем ярче цвет антифриза, тем лучше качество.
Правда: цвет — всего лишь краситель. Главное — соответствие допуску производителя.

Миф: антифриз можно не менять, если двигатель не перегревается.
Правда: разрушение присадок происходит даже при нормальной температуре.

Миф: дистиллированная вода полностью заменяет антифриз летом.
Правда: без присадок начинается коррозия и отложение накипи.

Три интересных факта

  1. Первые антифризы производились на основе глицерина.

  2. Современные жидкости способны сохранять текучесть при –60 °C.

  3. В некоторых электромобилях антифриз используется и для охлаждения батарей.

Исторический контекст

В 1920-х инженеры впервые добавили этиленгликоль в воду, получив первую «незамерзайку». В 1970-х появились составы с антикоррозионными присадками, а в XXI веке — экологичные пропиленгликолевые антифризы, безопасные для животных и почвы.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
