Купили китайца — и забыли дорогу в автосервис: рейтинг долгоживущих моделей 2025 года

В последние годы китайские автомобили значительно улучшили свое качество и надёжность. Многие водители выбирают их не только из-за доступной цены, но и благодаря современным технологиям, хорошей комплектации и долговечности. Китайские автомобили 2025 года уже можно смело считать достойными конкурентами известных мировых брендов. Рейтинг моделей, которые реже требуют ремонта и служат долго. В основе выбора — отзывы владельцев и мнения специалистов автосервисов.

Фото: commons.wikimedia.org by Captainmorlypogi1959, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Coolray

Почему китайские автомобили стали более надёжными

Когда-то китайские автомобили ассоциировались с плохим качеством сборки и частыми поломками. Однако за последние десятилетия производители провели большую работу над улучшением качества. Современные модели отличает высокая степень защиты от коррозии, улучшенная электроника и более долгий срок службы основных узлов: двигателя, трансмиссии и подвески. Большое значение имеет и уход за автомобилем: регулярное техническое обслуживание, качественные расходные материалы и использование проверенного топлива. Важно понимать, что даже самая надежная машина потребует внимания, чтобы прослужить долгие годы.

Рейтинг самых надежных китайских автомобилей 2025 года

1. Chery Tiggo 8 Pro

Этот универсальный кроссовер заслужил признание не только среди обычных водителей, но и в такси и каршеринге. Мощный двигатель автомобиля способен пройти до 350 тысяч километров, а коробка передач — до 200 тысяч. Кузов машины защищен от коррозии минимум на 6 лет. Из плюсов владельцы выделяют просторный салон, отличную комплектацию и удобство эксплуатации. Однако расход топлива у Tiggo 8 Pro мог бы быть ниже.

2. Haval F7

Haval F7 — это городской кроссовер, который привлекает комфортной подвеской и современным дизайном. Двигатель способен служить до 300 тысяч километров, а вариатор преодолевает 300 тысяч километров без особых проблем. Водители отмечают хороший полный привод и удобство управления. Однако задний ряд сидений не самый просторный, что может стать минусом для владельцев, часто перевозящих пассажиров.

3. Changan CS55 Plus

Эта модель выделяется высоким запасом прочности и хорошими характеристиками для российских дорог. Мотор Changan CS55 Plus рассчитан на 320 тысяч километров, а автоматическая коробка передач — на 250 тысяч километров. Отличительной чертой является высокий клиренс, что позволяет уверенно двигаться по российским трассам и бездорожью. Однако шумоизоляция оставляет желать лучшего.

4. Geely Coolray

Geely Coolray — стильный паркетник, который удивляет хорошей управляемостью и качественной шумоизоляцией. Этот автомобиль имеет долгий ресурс работы: двигатель и коробка передач служат до 300 тысяч километров. Среди особенностей — панорамная крыша, современный дизайн и комфорт. Единственный минус — жесткая подвеска, что может сказаться на комфорте в поездках.

5. Exeed VX

Exeed VX — это крупный кроссовер, обладающий просторным салоном и отличной комплектацией. Двигатель рассчитан на 350 тысяч километров, а роботизированная коробка передач — на 200 тысяч километров. Несмотря на солидный ресурс, качество сборки иногда вызывает вопросы, а электроника требует повышенного внимания. В остальном это достойный автомобиль с высоким уровнем комфорта.

6. FAW Bestune T77

Этот кроссовер привлекает интересным дизайном и высоким уровнем безопасности. Двигатель Bestune T77 способен пройти до 280 тысяч километров, а автоматическая коробка передач — до 230 тысяч. Среди плюсов — экономичный расход топлива и внешний вид, который многим нравится. Однако багажник у модели сравнительно небольшой, что может быть неудобно при дальних поездках.

7. Omoda C5

Omoda C5 — это современный автомобиль с отличным соотношением цены и качества. Двигатель модели рассчитан на 320 тысяч километров, коробка передач — на 200 тысяч. Подвеска сбалансирована, но шумоизоляция оставляет желать лучшего. Этот автомобиль подходит для тех, кто ищет стильное решение по разумной цене.

8. Great Wall Poer

Универсальный пикап с отличной проходимостью и грузоподъемностью, достигающей почти одной тонны. Мотор Great Wall Poer способен пройти до 400 тысяч километров, а механическая коробка передач — до 300 тысяч километров. Несмотря на массу плюсов, у модели есть и минусы: склонность к заносам при пустой задней части и недостаточно мощная печка.

Как продлить срок службы китайского автомобиля

Регулярно проходите техническое обслуживание и проверяйте состояние всех основных систем автомобиля. Используйте только качественные масла и фильтры. Не экономьте на запчастях — оригинальные детали или проверенные аналоги помогут продлить срок службы. Эксплуатируйте автомобиль без резких стартов и торможений. Заправляйтесь качественным топливом и регулярно проверяйте тормоза и амортизаторы. Проводите антикоррозийную обработку кузова, особенно в условиях нашего климата.

Эксперты отмечают, что китайские автомобили 2025 года уже не уступают по надежности многим конкурентам. Главное — не забывать о регулярном уходе и внимании к состоянию машины. Тогда даже более бюджетные модели смогут радовать владельца долгие годы.

Плюсы и минусы автомобилей

Модель Плюсы Минусы Chery Tiggo 8 Pro Просторный салон, хорошая комплектация Высокий расход топлива Haval F7 Комфортная подвеска, полный привод Узкий задний ряд сидений Changan CS55 Plus Высокий клиренс, мощный двигатель Плохая шумоизоляция Geely Coolray Отличная управляемость, панорамная крыша Жесткая подвеска Exeed VX Большой салон, богатая комплектация Проблемы с качеством сборки, требовательная электроника FAW Bestune T77 Экономичный расход топлива, стильный внешний вид Небольшой багажник Omoda C5 Хорошее соотношение цены и качества Плохая шумоизоляция Great Wall Poer Отличная проходимость, высокая грузоподъёмность Склонность к заносам при пустом кузове

FAQ

Как выбрать китайский автомобиль с максимальной надежностью?

Выбирайте модели с хорошими отзывами владельцев, а также учитывайте такие факторы, как ресурс двигателя и коробки передач, а также защиту от коррозии. Сколько стоит обслуживание китайских автомобилей?

Стоимость обслуживания зависит от конкретной модели и региона. В среднем обслуживание китайских автомобилей обходится дешевле, чем аналогичных моделей от европейских брендов. Что лучше: китайский кроссовер или седан?

Если вам нужен автомобиль для семейных поездок или частых путешествий по плохим дорогам, кроссовер будет лучшим выбором благодаря большому клиренсу и комфорту.

Мифы и правда о китайских автомобилях

Миф: китайские автомобили быстро ломаются и требуют частого ремонта.

Правда: современные китайские автомобили значительно улучшили качество и надежность. При должном уходе они могут служить долго и не уступают по надежности многим европейским моделям.

Миф: китайские автомобили имеют плохую электронику и часто ломаются.

Правда: китайские бренды значительно улучшили свою электронику, теперь она не уступает по качеству аналогичным системам от других производителей.

Интересные факты

Китай стал одним из крупнейших производителей автомобилей в мире. Модели китайских автомобилей активно завоевывают европейские и российские рынки. В 2025 году китайские автомобили составляют более 15% мирового автопарка.

Исторический контекст

Сначала китайские автомобили были известны своей низкой ценой, но низким качеством. В последние десятилетия китайские компании вложили огромные средства в исследования и разработки, что позволило им значительно повысить качество своей продукции. В результате китайские автомобили, такие как Geely и Chery, становятся все более популярными и конкурируют с мировыми брендами.