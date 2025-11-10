Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Продажи Kia растут как на дрожжах — но почему именно в сегменте EV скрывается главный провал года
Продажи Kia растут как на дрожжах — но почему именно в сегменте EV скрывается главный провал года

8:05
Авто

Компания Kia установила новый рекорд продаж в США, завершив октябрь с результатом, которого не достигала за всю историю присутствия на американском рынке. Этот успех стал отражением устойчивого спроса на кроссоверы марки, гибридные версии и семейные модели, а также подтверждением того, что стратегия расширения SUV-линейки работает.

Kia KX1
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia KX1

За октябрь американские дилеры продали 69 тысяч автомобилей Kia, что превысило прежний максимум для этого месяца. В сумме с начала года реализовано 705 105 машин, что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. Такой прирост особенно заметен на фоне нестабильного авторынка США, где многие производители столкнулись с дефицитом комплектующих и снижением интереса к электромобилям.

Динамика продаж: уверенный рост в SUV-сегменте

Главным драйвером продаж в октябре стал Kia Sportage. Этот кроссовер уже несколько месяцев подряд удерживает статус самой востребованной модели бренда. За месяц продано 16 057 автомобилей, что соответствует росту на 17,4% по сравнению с прошлым годом.

"Sportage стабильно остаётся флагманом продаж, благодаря сочетанию цены, дизайна и практичности", — отметил менеджер по продуктам Алексей Воронов.

Немалый вклад внесли и другие модели — Kia Carnival, K5 и Seltos. Их показатели выросли более чем на 30%, что говорит о возросшем интересе покупателей к комфортабельным семейным и городским автомобилям.

Особенно впечатляющий результат показал Kia Niro, чьи продажи почти удвоились. Гибридная версия этой модели продолжает привлекать тех, кто не готов полностью переходить на электромобиль, но стремится к экономии топлива.

Сравнение — рост по ключевым моделям

Модель Продажи, шт. Изменение к прошлому году
Sportage 16 057 +17,4%
Carnival н/д +30%+
K5 н/д +30%+
Seltos н/д +30%+
Niro н/д почти ×2

Показатели других моделей, включая Rio и Forte, остались на уровне прошлого года, что подтверждает устойчивость спроса на традиционные бензиновые автомобили.

Электромобили: спад после взлёта

Несмотря на общий рост продаж, направление электромобилей оказалось слабым звеном в октябрьской статистике Kia. Две ключевые модели — EV9 и EV6 — показали заметное падение.

  • EV9: 666 проданных экземпляров (–65,7%)

  • EV6: 508 проданных экземпляров (–70,7%)

"Снижение продаж электричек напрямую связано с изменениями в налоговом законодательстве и завершением федеральных льгот для иностранных брендов", — пояснил аналитик Игорь Романов.

Действительно, многие покупатели в США решили отложить покупку электромобиля до появления новых программ поддержки. Кроме того, растущая конкуренция со стороны американских производителей, получающих государственные субсидии, заметно изменила баланс сил на рынке.

Причины успеха Kia в США

  1. Смещение фокуса на кроссоверы. Американский покупатель традиционно предпочитает большие, вместительные машины, и Kia грамотно сделала ставку на SUV-линейку.

  2. Сильные семейные модели. Carnival и K5 сумели привлечь аудиторию, ищущую надёжность и комфорт.

  3. Гибриды вместо электромобилей. Многие потребители выбирают Niro или Sportage Hybrid как компромисс между экономичностью и привычной инфраструктурой.

  4. Финансовая доступность. Kia предлагает богатые комплектации по конкурентным ценам, что особенно важно в условиях инфляции.

А что если тренд сохранится?

Если текущая динамика сохранится, компания имеет шанс завершить 2025 год с рекордным показателем свыше 850 тысяч автомобилей в США. При этом эксперты ожидают перераспределение спроса: доля гибридов и традиционных кроссоверов может увеличиться ещё на 10–12%, а продажи чистых электромобилей — стабилизироваться только к середине следующего года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка только на электрокары в сегменте среднего класса.
    Последствие: падение продаж и потеря доли рынка.
    Альтернатива: развитие гибридных платформ и локализация производства.

  • Ошибка: игнорирование налоговой политики США.
    Последствие: потеря конкурентоспособности на фоне Tesla и местных брендов.
    Альтернатива: адаптация моделей под критерии «американского происхождения».

  • Ошибка: ограниченный модельный ряд EV.
    Последствие: снижение интереса покупателей к сегменту.
    Альтернатива: выпуск новых модификаций и удешевление батарей.

Плюсы и минусы ситуации

Аспект Плюсы Минусы
Продажи SUV Стабильный рост и высокий спрос Возможная конкуренция с Toyota и Honda
Электромобили Развитие технологий Потеря стимулов и снижение льгот
Гибриды Компромисс между ДВС и EV Ограниченный выбор моделей
Локализация Возможность налоговых преференций Высокие инвестиции в заводы

FAQ

1. Почему продажи электромобилей Kia упали так резко?
Падение связано с прекращением федеральных налоговых льгот на электрокары иностранного производства.

2. Что помогает Kia удерживать продажи на высоком уровне?
Основной успех обеспечивают кроссоверы и гибриды, соответствующие потребностям массового покупателя.

3. Когда продажи электромобилей начнут расти снова?
Аналитики ожидают восстановления спроса во втором полугодии 2025 года, после пересмотра программ субсидирования.

4. Какие модели Kia наиболее популярны в США?
Sportage, Seltos и Carnival стабильно входят в топ продаж, обеспечивая бренду основную выручку.

Мифы и правда

Миф: Kia отказывается от электромобилей.
Правда: компания временно пересматривает стратегию, чтобы адаптироваться к новому законодательству.

Миф: продажи растут только из-за скидок.
Правда: ключевую роль играют удачные модели и обновлённый дизайн.

Миф: американцы перестали покупать электрокары.
Правда: спрос упал временно — рынок ждёт новые условия господдержки.

Исторический контекст

Kia пришла на американский рынок в 1990-х, но долгое время оставалась нишевым брендом. Перелом произошёл в 2010-х, когда компания сделала ставку на качество, безопасность и современный дизайн. Тогда же началась экспансия в SUV-сегмент, которая и привела к нынешним результатам.

С тех пор Kia постепенно превращается из бюджетного игрока в полноценного конкурента японским и американским гигантам. Рекорд октября стал очередным подтверждением — бренд окончательно закрепился в числе лидеров массового рынка.

3 интересных факта

  1. В США более 60% всех продаж Kia приходится на кроссоверы.

  2. Средний возраст покупателя Kia снизился до 42 лет — один из самых низких показателей среди массовых брендов.

  3. Модель EV9 признана финалистом премии North American Utility Vehicle of the Year 2024, несмотря на падение продаж.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
