Продажи Kia растут как на дрожжах — но почему именно в сегменте EV скрывается главный провал года

8:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Kia установила новый рекорд продаж в США, завершив октябрь с результатом, которого не достигала за всю историю присутствия на американском рынке. Этот успех стал отражением устойчивого спроса на кроссоверы марки, гибридные версии и семейные модели, а также подтверждением того, что стратегия расширения SUV-линейки работает.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia KX1

За октябрь американские дилеры продали 69 тысяч автомобилей Kia, что превысило прежний максимум для этого месяца. В сумме с начала года реализовано 705 105 машин, что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. Такой прирост особенно заметен на фоне нестабильного авторынка США, где многие производители столкнулись с дефицитом комплектующих и снижением интереса к электромобилям.

Динамика продаж: уверенный рост в SUV-сегменте

Главным драйвером продаж в октябре стал Kia Sportage. Этот кроссовер уже несколько месяцев подряд удерживает статус самой востребованной модели бренда. За месяц продано 16 057 автомобилей, что соответствует росту на 17,4% по сравнению с прошлым годом.

"Sportage стабильно остаётся флагманом продаж, благодаря сочетанию цены, дизайна и практичности", — отметил менеджер по продуктам Алексей Воронов.

Немалый вклад внесли и другие модели — Kia Carnival, K5 и Seltos. Их показатели выросли более чем на 30%, что говорит о возросшем интересе покупателей к комфортабельным семейным и городским автомобилям.

Особенно впечатляющий результат показал Kia Niro, чьи продажи почти удвоились. Гибридная версия этой модели продолжает привлекать тех, кто не готов полностью переходить на электромобиль, но стремится к экономии топлива.

Сравнение — рост по ключевым моделям

Модель Продажи, шт. Изменение к прошлому году Sportage 16 057 +17,4% Carnival н/д +30%+ K5 н/д +30%+ Seltos н/д +30%+ Niro н/д почти ×2

Показатели других моделей, включая Rio и Forte, остались на уровне прошлого года, что подтверждает устойчивость спроса на традиционные бензиновые автомобили.

Электромобили: спад после взлёта

Несмотря на общий рост продаж, направление электромобилей оказалось слабым звеном в октябрьской статистике Kia. Две ключевые модели — EV9 и EV6 — показали заметное падение.

EV9 : 666 проданных экземпляров ( –65,7% )

EV6: 508 проданных экземпляров (–70,7%)

"Снижение продаж электричек напрямую связано с изменениями в налоговом законодательстве и завершением федеральных льгот для иностранных брендов", — пояснил аналитик Игорь Романов.

Действительно, многие покупатели в США решили отложить покупку электромобиля до появления новых программ поддержки. Кроме того, растущая конкуренция со стороны американских производителей, получающих государственные субсидии, заметно изменила баланс сил на рынке.

Причины успеха Kia в США

Смещение фокуса на кроссоверы. Американский покупатель традиционно предпочитает большие, вместительные машины, и Kia грамотно сделала ставку на SUV-линейку. Сильные семейные модели. Carnival и K5 сумели привлечь аудиторию, ищущую надёжность и комфорт. Гибриды вместо электромобилей. Многие потребители выбирают Niro или Sportage Hybrid как компромисс между экономичностью и привычной инфраструктурой. Финансовая доступность. Kia предлагает богатые комплектации по конкурентным ценам, что особенно важно в условиях инфляции.

А что если тренд сохранится?

Если текущая динамика сохранится, компания имеет шанс завершить 2025 год с рекордным показателем свыше 850 тысяч автомобилей в США. При этом эксперты ожидают перераспределение спроса: доля гибридов и традиционных кроссоверов может увеличиться ещё на 10–12%, а продажи чистых электромобилей — стабилизироваться только к середине следующего года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка только на электрокары в сегменте среднего класса.

Последствие: падение продаж и потеря доли рынка.

Альтернатива: развитие гибридных платформ и локализация производства.

Ошибка: игнорирование налоговой политики США.

Последствие: потеря конкурентоспособности на фоне Tesla и местных брендов.

Альтернатива: адаптация моделей под критерии «американского происхождения».

Ошибка: ограниченный модельный ряд EV.

Последствие: снижение интереса покупателей к сегменту.

Альтернатива: выпуск новых модификаций и удешевление батарей.

Плюсы и минусы ситуации

Аспект Плюсы Минусы Продажи SUV Стабильный рост и высокий спрос Возможная конкуренция с Toyota и Honda Электромобили Развитие технологий Потеря стимулов и снижение льгот Гибриды Компромисс между ДВС и EV Ограниченный выбор моделей Локализация Возможность налоговых преференций Высокие инвестиции в заводы

FAQ

1. Почему продажи электромобилей Kia упали так резко?

Падение связано с прекращением федеральных налоговых льгот на электрокары иностранного производства.

2. Что помогает Kia удерживать продажи на высоком уровне?

Основной успех обеспечивают кроссоверы и гибриды, соответствующие потребностям массового покупателя.

3. Когда продажи электромобилей начнут расти снова?

Аналитики ожидают восстановления спроса во втором полугодии 2025 года, после пересмотра программ субсидирования.

4. Какие модели Kia наиболее популярны в США?

Sportage, Seltos и Carnival стабильно входят в топ продаж, обеспечивая бренду основную выручку.

Мифы и правда

Миф: Kia отказывается от электромобилей.

Правда: компания временно пересматривает стратегию, чтобы адаптироваться к новому законодательству.

Миф: продажи растут только из-за скидок.

Правда: ключевую роль играют удачные модели и обновлённый дизайн.

Миф: американцы перестали покупать электрокары.

Правда: спрос упал временно — рынок ждёт новые условия господдержки.

Исторический контекст

Kia пришла на американский рынок в 1990-х, но долгое время оставалась нишевым брендом. Перелом произошёл в 2010-х, когда компания сделала ставку на качество, безопасность и современный дизайн. Тогда же началась экспансия в SUV-сегмент, которая и привела к нынешним результатам.

С тех пор Kia постепенно превращается из бюджетного игрока в полноценного конкурента японским и американским гигантам. Рекорд октября стал очередным подтверждением — бренд окончательно закрепился в числе лидеров массового рынка.

3 интересных факта