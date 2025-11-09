Роскошь не спешит на батарейки: как Bentley решила продлить жизнь бензину вопреки трендам

Британская марка Bentley внесла изменения в стратегию Beyond100+, отодвинув сроки полного перехода на электротягу. Ранее компания планировала прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году, однако теперь выпуск гибридных и бензиновых моделей продлится как минимум до 2035 года.
Решение связано с изменением рыночных тенденций, развитием инфраструктуры электрозаправок и предпочтениями клиентов. Bentley остаётся верной курсу на устойчивое развитие, но делает ставку на плавный переход, сохраняя баланс между традиционными моторами и будущими электромобилями.
Когда стратегия Beyond100 была впервые представлена, производитель заявил о намерении стать полностью электрическим брендом к 2030 году. Однако реальность оказалась сложнее.
Спрос на ДВС остаётся высоким. Большинство покупателей Bentley по-прежнему выбирают бензиновые или гибридные версии, особенно в регионах с ограниченным доступом к электрозаправкам.
Инфраструктура развивается медленнее. Даже в Европе и США сеть быстрой зарядки пока не покрывает все ключевые маршруты.
Технологическая гибкость. Компания предпочла сохранить возможность доработки существующих платформ, чтобы предлагать клиентам выбор и не терять долю на рынке роскошных автомобилей.
"Мы идём к полной электрификации, но должны делать это осознанно, без потери качества и индивидуальности, которыми известна Bentley", — подчеркнул глава компании Адриан Холлмарк.
Таким образом, Bentley не отказалась от планов по переходу на электротягу, но скорректировала график, чтобы адаптироваться к реальной скорости трансформации автомобильного мира.
Обновлённая программа Beyond100+ теперь предусматривает три ключевых направления:
Продление жизненного цикла ДВС. Двигатели V8 и W12 будут использоваться в гибридных версиях вплоть до 2035 года.
Активное развитие электромобилей. Первый полностью электрический Bentley выйдет в 2026 году, а продажи начнутся в 2027-м.
Постепенное снижение углеродного следа. Производство, логистика и поставки переходят на "зелёные" стандарты, включая использование возобновляемой энергии на заводе в Крю.
Эта стратегия позволяет Bentley оставаться конкурентоспособной и гибкой в условиях быстро меняющегося рынка, где клиенты одновременно требуют и традиционной роскоши, и новых технологий.
Пока весь мир обсуждает электромобили, Bentley готовит Bentley Supersports - экстремальную версию Continental GT.
Двигатель: 4.0 V8 biturbo
Привод: задний
Ориентир: максимальная динамика и классическое удовольствие от вождения
Модель станет своеобразным "прощанием" с традиционными бензиновыми спорткарами марки. Supersports сохранит фирменный баланс между мощностью, комфортом и изысканностью.
Производитель обещает не только высочайшие характеристики, но и особое внимание к деталям: переработанную аэродинамику, карбоновые акценты и модернизированную подвеску для точного управления.
Следующим шагом станет электрический кроссовер Bentley, разработка которого уже близка к завершению.
Премьера: 2026 год
Старт продаж: 2027 год
Платформа: новая архитектура концерна Volkswagen Group
Запас хода: около 600 километров
Особенности: фирменная тишина, богатая отделка и инновационная акустическая система
Эта модель станет символом нового этапа в истории бренда — перехода к электрической эпохе без потери характера Bentley. Производитель обещает, что каждый электромобиль сохранит дух традиционной роскоши, ручную сборку и индивидуализацию под клиента.
Переход к электротранспорту требует колоссальных инвестиций и времени. Bentley, как и многие премиальные бренды, осознала, что революция должна быть эволюционной. Сохранение ДВС до 2035 года — не шаг назад, а прагматичное решение.
Гибридные технологии остаются востребованными. Bentley видит их как переходный этап, позволяющий снизить выбросы без потери автономности.
Электромобили требуют новых материалов и поставщиков. Компания должна перестроить цепочку производства, чтобы избежать зависимости от редкоземельных металлов.
Клиенты ценят традиции. Большинство покупателей Bentley выбирают автомобили не ради технологий, а ради ощущений — звука мотора, плавности хода, ощущения силы.
|Этап
|Сроки
|Основные модели
|Ключевые технологии
|Beyond100 (2020-2025)
|До 2025 года
|Continental GT, Flying Spur, Bentayga Hybrid
|Расширение гибридной линейки
|Beyond100+ (2026-2035)
|2026-2035
|Supersports, электрокроссовер, новые GT
|Полная электрификация, переход к e-Luxury
|Полный переход
|После 2035
|Только EV-модели
|Безуглеродное производство
Так Bentley адаптирует стратегию к новой реальности, сохраняя лидирующие позиции в сегменте ультралюксовых автомобилей.
Ошибка: резкий отказ от ДВС без готовой инфраструктуры.
Последствие: потеря клиентов и спад продаж.
Альтернатива: плавный переход через гибридные технологии.
Ошибка: следовать тренду без учёта специфики бренда.
Последствие: утрата уникального характера Bentley.
Альтернатива: адаптировать инновации под философию роскоши.
Ошибка: откладывать инвестиции в электромобили.
Последствие: технологическое отставание.
Альтернатива: развивать обе линии — традиционную и электрическую — параллельно.
Bentley стремится сохранить свой фирменный стиль — сплав традиции и прогресса. Даже в эпоху электрификации компания остаётся верна принципам:
ручная сборка каждого автомобиля;
внимание к деталям интерьера;
использование натуральных материалов;
безупречное качество езды.
При этом инженеры разрабатывают новые платформы, в которых электротяга сочетается с фирменным комфортом и динамикой.
К 2030 году все производственные площадки Bentley перейдут на углеродно-нейтральный режим. Уже сегодня завод в Крю полностью работает на возобновляемой энергии, а логистика и поставщики постепенно переходят на экологичные стандарты.
Компания также активно инвестирует в переработку материалов и использование вторичных ресурсов. Даже отделка салона всё чаще выполняется из экологичных источников — кожи растительного дубления и переработанного алюминия.
Почему Bentley изменила сроки отказа от ДВС?
Из-за рыночных условий, инфраструктурных ограничений и желания сохранить баланс между традициями и инновациями.
Какие модели останутся с двигателями внутреннего сгорания?
Bentayga, Continental GT и Flying Spur будут доступны в гибридных версиях до 2035 года.
Когда появится первый электромобиль Bentley?
Премьера запланирована на 2026 год, старт продаж — 2027-й.
Означает ли это, что Bentley отказывается от электрификации?
Нет. Компания продолжает разработку электромобилей, просто растягивает переходный период.
Что будет с двигателем W12?
Производство легендарного W12 завершится, но его технологии частично сохранятся в гибридных системах.
Миф: Bentley возвращается к традиционным моторам.
Правда: компания сохраняет их временно, чтобы обеспечить плавный переход к электричеству.
Миф: электрокары Bentley потеряют фирменную динамику.
Правда: инженеры адаптируют платформу под ту же философию вождения, добавив мгновенный отклик электродвигателей.
Миф: гибриды противоречат концепции роскоши.
Правда: современные гибриды Bentley обеспечивают больше комфорта и тишины при сохранении мощности.
Bentley всегда умела сочетать традиции и инновации. С момента основания в 1919 году марка создавалась как символ инженерного совершенства и спортивной элегантности. В 2000-х компания стала частью концерна Volkswagen Group и получила доступ к новейшим технологиям, сохранив при этом уникальный характер.
Теперь Bentley переживает новую эпоху: вместо механической революции — цифровая и электрическая трансформация. Отложив полный отказ от ДВС, бренд сохранил гибкость, позволяющую сочетать прошлое и будущее.
Каждый автомобиль Bentley собирается вручную более чем из 10 тысяч деталей.
На заводе в Крю действует собственная солнечная электростанция мощностью 10 МВт.
Гибридный Flying Spur способен проехать до 40 км только на электричестве, сохраняя скорость свыше 120 км/ч.
