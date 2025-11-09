Роскошь не спешит на батарейки: как Bentley решила продлить жизнь бензину вопреки трендам

Британская марка Bentley внесла изменения в стратегию Beyond100+, отодвинув сроки полного перехода на электротягу. Ранее компания планировала прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году, однако теперь выпуск гибридных и бензиновых моделей продлится как минимум до 2035 года.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Bentley Flying Spur

Решение связано с изменением рыночных тенденций, развитием инфраструктуры электрозаправок и предпочтениями клиентов. Bentley остаётся верной курсу на устойчивое развитие, но делает ставку на плавный переход, сохраняя баланс между традиционными моторами и будущими электромобилями.

Почему Bentley изменила планы

Когда стратегия Beyond100 была впервые представлена, производитель заявил о намерении стать полностью электрическим брендом к 2030 году. Однако реальность оказалась сложнее.

Спрос на ДВС остаётся высоким. Большинство покупателей Bentley по-прежнему выбирают бензиновые или гибридные версии, особенно в регионах с ограниченным доступом к электрозаправкам.

Инфраструктура развивается медленнее. Даже в Европе и США сеть быстрой зарядки пока не покрывает все ключевые маршруты.

Технологическая гибкость. Компания предпочла сохранить возможность доработки существующих платформ, чтобы предлагать клиентам выбор и не терять долю на рынке роскошных автомобилей.

"Мы идём к полной электрификации, но должны делать это осознанно, без потери качества и индивидуальности, которыми известна Bentley", — подчеркнул глава компании Адриан Холлмарк.

Таким образом, Bentley не отказалась от планов по переходу на электротягу, но скорректировала график, чтобы адаптироваться к реальной скорости трансформации автомобильного мира.

Обновлённая стратегия Beyond100+

Обновлённая программа Beyond100+ теперь предусматривает три ключевых направления:

Продление жизненного цикла ДВС. Двигатели V8 и W12 будут использоваться в гибридных версиях вплоть до 2035 года. Активное развитие электромобилей. Первый полностью электрический Bentley выйдет в 2026 году, а продажи начнутся в 2027-м. Постепенное снижение углеродного следа. Производство, логистика и поставки переходят на "зелёные" стандарты, включая использование возобновляемой энергии на заводе в Крю.

Эта стратегия позволяет Bentley оставаться конкурентоспособной и гибкой в условиях быстро меняющегося рынка, где клиенты одновременно требуют и традиционной роскоши, и новых технологий.

Новая глава: Bentley Supersports

Пока весь мир обсуждает электромобили, Bentley готовит Bentley Supersports - экстремальную версию Continental GT.

Двигатель: 4.0 V8 biturbo

Привод: задний

Ориентир: максимальная динамика и классическое удовольствие от вождения

Модель станет своеобразным "прощанием" с традиционными бензиновыми спорткарами марки. Supersports сохранит фирменный баланс между мощностью, комфортом и изысканностью.

Производитель обещает не только высочайшие характеристики, но и особое внимание к деталям: переработанную аэродинамику, карбоновые акценты и модернизированную подвеску для точного управления.

Первый электрокроссовер Bentley

Следующим шагом станет электрический кроссовер Bentley, разработка которого уже близка к завершению.

Премьера: 2026 год

Старт продаж: 2027 год

Платформа: новая архитектура концерна Volkswagen Group

Запас хода: около 600 километров

Особенности: фирменная тишина, богатая отделка и инновационная акустическая система

Эта модель станет символом нового этапа в истории бренда — перехода к электрической эпохе без потери характера Bentley. Производитель обещает, что каждый электромобиль сохранит дух традиционной роскоши, ручную сборку и индивидуализацию под клиента.

Почему Bentley выбирает гибкость

Переход к электротранспорту требует колоссальных инвестиций и времени. Bentley, как и многие премиальные бренды, осознала, что революция должна быть эволюционной. Сохранение ДВС до 2035 года — не шаг назад, а прагматичное решение.

Гибридные технологии остаются востребованными. Bentley видит их как переходный этап, позволяющий снизить выбросы без потери автономности. Электромобили требуют новых материалов и поставщиков. Компания должна перестроить цепочку производства, чтобы избежать зависимости от редкоземельных металлов. Клиенты ценят традиции. Большинство покупателей Bentley выбирают автомобили не ради технологий, а ради ощущений — звука мотора, плавности хода, ощущения силы.

Сравнение этапов стратегии

Этап Сроки Основные модели Ключевые технологии Beyond100 (2020-2025) До 2025 года Continental GT, Flying Spur, Bentayga Hybrid Расширение гибридной линейки Beyond100+ (2026-2035) 2026-2035 Supersports, электрокроссовер, новые GT Полная электрификация, переход к e-Luxury Полный переход После 2035 Только EV-модели Безуглеродное производство

Так Bentley адаптирует стратегию к новой реальности, сохраняя лидирующие позиции в сегменте ультралюксовых автомобилей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: резкий отказ от ДВС без готовой инфраструктуры.

Последствие: потеря клиентов и спад продаж.

Альтернатива: плавный переход через гибридные технологии.

Ошибка: следовать тренду без учёта специфики бренда.

Последствие: утрата уникального характера Bentley.

Альтернатива: адаптировать инновации под философию роскоши.

Ошибка: откладывать инвестиции в электромобили.

Последствие: технологическое отставание.

Альтернатива: развивать обе линии — традиционную и электрическую — параллельно.

Как меняется философия бренда

Bentley стремится сохранить свой фирменный стиль — сплав традиции и прогресса. Даже в эпоху электрификации компания остаётся верна принципам:

ручная сборка каждого автомобиля;

внимание к деталям интерьера;

использование натуральных материалов;

безупречное качество езды.

При этом инженеры разрабатывают новые платформы, в которых электротяга сочетается с фирменным комфортом и динамикой.

Экологические инициативы

К 2030 году все производственные площадки Bentley перейдут на углеродно-нейтральный режим. Уже сегодня завод в Крю полностью работает на возобновляемой энергии, а логистика и поставщики постепенно переходят на экологичные стандарты.

Компания также активно инвестирует в переработку материалов и использование вторичных ресурсов. Даже отделка салона всё чаще выполняется из экологичных источников — кожи растительного дубления и переработанного алюминия.

Часто задаваемые вопросы

Почему Bentley изменила сроки отказа от ДВС?

Из-за рыночных условий, инфраструктурных ограничений и желания сохранить баланс между традициями и инновациями.

Какие модели останутся с двигателями внутреннего сгорания?

Bentayga, Continental GT и Flying Spur будут доступны в гибридных версиях до 2035 года.

Когда появится первый электромобиль Bentley?

Премьера запланирована на 2026 год, старт продаж — 2027-й.

Означает ли это, что Bentley отказывается от электрификации?

Нет. Компания продолжает разработку электромобилей, просто растягивает переходный период.

Что будет с двигателем W12?

Производство легендарного W12 завершится, но его технологии частично сохранятся в гибридных системах.

Мифы и правда

Миф: Bentley возвращается к традиционным моторам.

Правда: компания сохраняет их временно, чтобы обеспечить плавный переход к электричеству.

Миф: электрокары Bentley потеряют фирменную динамику.

Правда: инженеры адаптируют платформу под ту же философию вождения, добавив мгновенный отклик электродвигателей.

Миф: гибриды противоречат концепции роскоши.

Правда: современные гибриды Bentley обеспечивают больше комфорта и тишины при сохранении мощности.

Исторический контекст

Bentley всегда умела сочетать традиции и инновации. С момента основания в 1919 году марка создавалась как символ инженерного совершенства и спортивной элегантности. В 2000-х компания стала частью концерна Volkswagen Group и получила доступ к новейшим технологиям, сохранив при этом уникальный характер.

Теперь Bentley переживает новую эпоху: вместо механической революции — цифровая и электрическая трансформация. Отложив полный отказ от ДВС, бренд сохранил гибкость, позволяющую сочетать прошлое и будущее.

