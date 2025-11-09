Когда-то мечта, теперь редкость: Renault ушла, и вместе с ней ушла эпоха доступных иномарок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:24
Авто

Французская марка Renault, некогда входившая в тройку лидеров российского автопрома, фактически исчезла с рынка. За четыре года продажи бренда сократились с более чем 131 тысячи автомобилей до всего десяти штук — падение, которое специалисты называют катастрофическим.

RENAULT MEGANE
Фото: wikipediа by Norbert Aepli, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RENAULT MEGANE

Как Renault потеряла Россию

Еще в 2021 году Renault занимала 7,9% российского авторынка, реализовав 131 552 автомобиля. Машины этой марки — Logan, Sandero и Duster — пользовались популярностью за счет доступности и надежности. Однако после ухода бренда из России в 2022 году ситуация изменилась радикально.

По данным Сергея Целикова, генерального директора аналитического агентства "Автостат", за первые девять месяцев 2025 года в стране продано всего 10 автомобилей Renault, поставленных по параллельному импорту. Для сравнения: за весь 2024 год было зарегистрировано 268 машин, а в 2023 году — 4769.

"Продажи в 2023 году были 4769 штук, а в 2022 году — 40 843 единицы", — сообщил генеральный директор "Автостата" Сергей Целиков.

Таким образом, всего за четыре года объем продаж рухнул в 13 тысяч раз, а доля бренда на рынке упала до 0,001%.

Когда Renault была на пике

Рекордным для марки стал 2013 год — тогда в России было продано 202 тысячи автомобилей Renault. За три десятилетия присутствия в стране французы реализовали 2,1 миллиона машин, уступив лишь южнокорейским Hyundai и Kia (по 2,6 миллиона каждая).

В 2010-х Renault стала символом "доступного иномарочного качества": Logan считался лучшей машиной для такси, Duster — любимцем внедорожников, а Sandero Stepway — городским хитом. Однако после 2022 года французы передали свои активы государству, и на месте Renault Россия появился бренд Mосквич, начавший сборку под новым именем.

Таблица: продажи Renault в России (2021-2025)

Год Продано автомобилей Изменение к прошлому году Рыночная доля
2021 131 552 - 7,9 %
2022 40 843 -69 % 2,1 %
2023 4 769 -88 % 0,3 %
2024 268 -94 % 0,02 %
2025* 10 -96 % 0,001 %

*Данные за первые девять месяцев 2025 года.

Почему бренд перестал быть интересен

  1. Отсутствие официального представительства. После ухода концерна из России прекратились поставки оригинальных моделей и запчастей.

  2. Рост конкуренции со стороны китайских марок. Chery, Geely и Haval заполнили нишу бюджетных кроссоверов, в которой раньше доминировали Duster и Logan.

  3. Проблемы с сервисом и гарантией. Без поддержки производителя дилеры не могут обеспечивать обслуживание на прежнем уровне.

  4. Параллельный импорт оказался невыгоден. Доставка единичных машин из Европы или Ближнего Востока обходится слишком дорого.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка вернуть продажи Renault через параллельный импорт.
    Последствие: высокая цена, отсутствие запчастей и гарантий.
    Альтернатива: переход на доступные аналоги — Moskvich, Lada, Chery или Geely.

  • Ошибка: ставка на старые модели без обновления.
    Последствие: потеря интереса аудитории и устаревание дизайна.
    Альтернатива: ребрендинг или выпуск новых гибридных версий.

  • Ошибка: уход без долгосрочной стратегии.
    Последствие: обнуление бренда на ключевом рынке.
    Альтернатива: частичное присутствие через локальные партнёрства.

А что если…

Теоретически концерн может вернуться в Россию, если геополитическая ситуация изменится. Однако эксперты сомневаются, что это произойдет в ближайшие годы. К тому времени рынок окончательно поделят китайские и отечественные бренды, а нишу Renault займут Moskvich и Lada с современными моделями, оснащёнными китайскими технологиями.

Таблица: плюсы и минусы ухода Renault

Плюсы для рынка Минусы для покупателей
Развитие бренда "Москвич" Потеря проверенных моделей
Освобождение ниши для новых игроков Дефицит запчастей
Появление альтернатив из Китая Снижение ликвидности подержанных Renault

Часто задаваемые вопросы

Можно ли купить новый Renault в России?
Да, но только через параллельный импорт — в единичных экземплярах и по цене в 2-3 раза выше прежней.

Есть ли запчасти на старые модели?
Основные детали доступны через неофициальные каналы, но оригинальные компоненты стали редкостью.

Поддерживается ли гарантия?
Нет, официальная гарантия утратила силу после ухода концерна из страны.

Стоит ли покупать Renault с пробегом?
Да, если автомобиль в хорошем состоянии, но нужно заранее проверить наличие сервисов и доступность деталей.

Мифы и правда

Миф: Renault вернётся в Россию в 2026 году.
Правда: концерн не делает никаких официальных заявлений о возвращении.

Миф: заводы Renault простаивают.
Правда: мощности в Москве уже перешли под бренд Moskvich.

Миф: Duster снова выйдет под новым именем.
Правда: Renault Duster переродился в Renault Kardian, но модель ориентирована на рынки Латинской Америки, а не России.

Три интересных факта

  1. Первый Renault появился в России в 1998 году — это был Logan.

  2. За 30 лет компания построила в стране более 2 млн автомобилей.

  3. После ухода французов завод в Москве стал одним из крупнейших производств под брендом Moskvich.

Исторический контекст

Renault пришёл в Россию в начале 1990-х годов, постепенно наращивая производство и в 2010-х став одним из символов массового автопрома. В 2013 году компания вошла в топ-3 иностранных производителей, а в 2016 получила контроль над "АвтоВАЗом". Уход бренда в 2022 году стал поворотным моментом: отечественная индустрия начала искать новые пути развития, а бывшие модели Renault стали основой для перезапуска московского автозавода.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
