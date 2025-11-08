Корейцы уходят, китайцы наступают: декабрь разделит водителей на прошлое и будущее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:08
Авто

Новый утилизационный сбор, который вступит в силу 1 декабря, способен заметно изменить российский авторынок. Эксперты уже называют список моделей, которые могут исчезнуть из страны — в основном это автомобили немецких и корейских брендов, привычные для многих автолюбителей.

BMW X6
Фото: Wikipedia by Automobile Mag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW X6

Как "утиль" повлияет на рынок

По словам генерального директора сервиса "Кимура" Сергея Захарука, повышение ставок приведет к тому, что импорт популярных моделей через параллельные каналы станет экономически невыгодным.

"Это все топовые модели, которые составляли подавляющую часть импорта из Кореи. Скоро о них придется забыть на долгое время", — сказал генеральный директор сервиса "Кимура" Сергей Захарук.

Изменения коснутся машин с мощными двигателями — прежде всего BMW, Mercedes-Benz, Hyundai и Kia. Теперь расчет утилизационного сбора будет учитывать не только объем двигателя, но и мощность, что особенно ударит по премиум-сегменту.

Список моделей, которые рискуют исчезнуть

Согласно оценке эксперта, в "красной зоне" оказались:

  • BMW X3, X5, X6;

  • Mercedes-Benz GLE300d и GLE450;

  • Hyundai Palisade, Santa Fe, Staria;

  • Kia Mohave, Sorento, Sportage.

Эти модели составляли основу импорта из Кореи и Германии. Их стоимость с 1 декабря может вырасти настолько, что покупка станет нецелесообразной даже через параллельные поставки.

Почему вырос спрос на корейские авто

Повышение утилизационного сбора вызвало ажиотаж среди покупателей. Многие стремятся успеть оформить покупку до 1 декабря, чтобы избежать роста цен. Сергей Захарук отметил, что спрос действительно увеличился, но дефицита на рынке пока не наблюдается — дилеры и частные продавцы удерживают баланс.

Таблица сравнения: что подорожает сильнее

Марка Модель Страна происхождения Средняя мощность (л.с.) Вероятность роста цены
BMW X5 Германия 249 Очень высокая
Mercedes-Benz GLE450 Германия 367 Очень высокая
Hyundai Palisade Корея 249 Высокая
Kia Mohave Корея 260 Высокая
Hyundai Staria Корея 177 Средняя

Как видно, под удар попадают модели мощнее 160 л. с., поскольку именно эта граница будет критической для новых ставок.

Новые правила расчета утилизационного сбора

С 1 декабря методика расчета изменится: теперь учитываются не только объем двигателя, но и его мощность. Для физлиц сохраняются льготные условия только на автомобили с двигателями до 160 лошадиных сил. Все, что мощнее, подпадает под значительно более высокий сбор.

Это значит, что даже относительно недорогие кроссоверы с мощными моторами окажутся в премиум-сегменте по цене. Поскольку ввоз таких машин станет дороже, часть импортеров может вовсе прекратить поставки.

Что произойдет с продажами

Согласно данным "Автостата", в октябре 2025 года в России продано 165 702 новых автомобиля — рекордный показатель года, на 35% выше, чем в сентябре. Однако аналитики предупреждают: после вступления новых правил в силу продажи могут снизиться, особенно в сегменте мощных иномарок.

Тем не менее, по данным на октябрь, заметен рост продаж BMW (+44%) и Toyota (+18,5%). Россияне явно стараются успеть до подорожания.

Советы шаг за шагом: как действовать покупателю

  1. Проверить мощность двигателя — если автомобиль свыше 160 л. с., лучше оформить покупку до декабря.

  2. Сравнить предложения у официальных дилеров и поставщиков параллельного импорта.

  3. Рассмотреть аналоги в сегменте 150-160 л. с. — например, Toyota RAV4, Kia Sportage с базовым двигателем, Hyundai Tucson.

  4. Учесть страховые расходы: повышение мощности влечет рост ОСАГО и каско.

  5. Оформить сделку заранее — с 1 декабря таможенное оформление станет дороже и медленнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать 2026 года, рассчитывая на "откат" ставок.
    Последствие: подорожание на сотни тысяч рублей.
    Альтернатива: оформить контракт сейчас или рассмотреть менее мощную модификацию.

  • Ошибка: выбирать автомобиль без учета мощности двигателя.
    Последствие: неожиданный рост утилизационного сбора.
    Альтернатива: смотреть комплектации с меньшими показателями л. с.

  • Ошибка: покупать машину через непроверенных посредников.
    Последствие: риск потери денег или проблем с регистрацией.
    Альтернатива: обращаться в лицензированные сервисы импорта и доставки.

А что если…

Некоторые автолюбители уже рассматривают отечественные бренды как временную альтернативу. Современные версии Lada, Haval и Chery постепенно укрепляют позиции на рынке. Китайские автомобили, особенно в гибридном и электрическом сегменте, пока остаются вне утилизационной реформы и могут стать промежуточным решением.

Таблица: плюсы и минусы реформы

Плюсы Минусы
Увеличение доходов бюджета Рост цен на импортные авто
Стимул для покупки отечественных моделей Сокращение ассортимента иномарок
Развитие электромобильного направления Снижение доступности премиум-сегмента

FAQ: что спрашивают покупатели

Какой сбор будет после 1 декабря?
Он будет зависеть от объема и мощности двигателя. Чем выше мощность, тем больше коэффициент.

Сохранится ли льгота для физлиц?
Да, но только для машин до 160 л. с.

Можно ли оформить контракт заранее?
Да, но важно, чтобы дата таможенного оформления была до 1 декабря.

Стоит ли ожидать дефицита машин?
В ближайшие месяцы — нет. Однако в начале 2026 года возможны перебои с поставками премиум-моделей.

Есть ли смысл ждать электромобиль?
Да, если вы готовы к более высокой цене, но меньшим налогам и отсутствию утильсбора.

Мифы и правда

Миф: все иномарки исчезнут с рынка.
Правда: исчезнут только наиболее мощные и дорогие модели, тогда как массовый сегмент сохранится.

Миф: рост утильсбора коснется всех.
Правда: автомобили до 160 л. с. по-прежнему будут облагаться по старым ставкам.

Миф: после реформы купить машину станет невозможно.
Правда: рынок адаптируется — часть брендов предложит альтернативные версии с меньшей мощностью.

Три интересных факта

  1. Ставка утилизационного сбора впервые была введена в России в 2012 году.

  2. С тех пор коэффициенты пересматривались семь раз — в среднем каждые два года.

  3. Сегодня утилизационный сбор составляет значительную часть цены на премиальные автомобили — до 25% от общей стоимости.

Исторический контекст

В 2012 году утильсбор вводился как мера защиты внутреннего автопрома. Позже он стал инструментом пополнения бюджета. После ухода европейских брендов в 2022 году параллельный импорт стал ключевым каналом для иномарок, и нынешняя реформа — попытка сбалансировать рынок, ограничив долю дорогих зарубежных машин.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
