Холодная грядка, тёплый урожай арбузов: как прививка экономит место и силы дачника

Арбуз и дыня любят тепло, а их корневая система очень чувствительна к холодной почве. В средней полосе, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке даже в начале лета грунт часто прогревается медленно. Если высадить обычную рассаду в такую землю, она долго болеет или вообще гибнет.
Тыква, лагенария и кабачок переносят холод и перепады температуры гораздо лучше. Их корни мощные, уходят глубже, активнее добывают влагу и питание, устойчивее к переувлажнению и кратковременным похолоданиям. Поэтому прививка бахчевых на тыквенный подвой даёт сразу несколько плюсов: ускорение роста, стабильное плодоношение и меньшую зависимость от капризов погоды.
Сейчас ноябрь, и это хорошее время, чтобы спокойно спланировать посев и прививки на следующий дачный сезон: прикинуть сроки, выбрать подвой, подготовить теплицу, инвентарь, удобрения и укрывные материалы.
Около пятнадцати лет назад в России начали серьёзно изучать подвои для арбуза и дыни. В испытаниях использовали несколько видов тыквенных культур: лагенарию (тыкву-горлянку), фиголистную тыкву, крупноплодные тыквы, восковую тыкву (бенинказу) и кабачки.
Выводы такие:
• для арбуза лучшим подвоем чаще всего оказывается лагенария;
• для гибридов дыни хорошо работают твердокорые тыквы и кабачки, затем крупноплодные тыквы и только потом фиголистная.
Привитые арбузы и дыни обычно:
• легче переносят перепады температур;
• меньше страдают от болезней корней;
• дают более ровный и предсказуемый урожай;
• у дыни дополнительно снижается риск поражения паутинным клещом и рядом других болезней.
В странах Восточной Азии, где арбузы выращивают в промышленных масштабах, львиная доля рассады идёт именно через прививку. Там разработаны даже специальные машины, которые выполняют эту операцию массово. Для дачника достаточно набора простого садового инвентаря и аккуратности.
|Подвой
|Культура-привой
|Устойчивость к холоду
|Скорость роста
|Урожайность
|Особенности
|Лагенария
|Арбуз, дыня
|Высокая
|Высокая
|Высокая
|Оптимальный подвой для арбуза, мощная корневая система
|Тыква твердокорая
|Дыня, арбуз
|Высокая
|Средняя
|Высокая
|Хорошо подходит гибридам дыни, устойчивость к болезням
|Тыква крупноплодная
|Арбуз, дыня
|Средняя
|Средняя
|Средняя
|Компромиссный вариант, доступна почти везде
|Фиголистная тыква
|Дыня
|Средняя
|Средняя
|Средняя
|Используется реже, больше как запасной вариант
|Бенинказа
|Арбуз, дыня
|Высокая
|Средняя
|Средняя
|Требовательна к условиям, семена всходят медленно
|Кабачок
|Дыня
|Средняя
|Высокая
|Высокая
|Хорошая совместимость с дыней, удобен для начинающих
Такую таблицу удобно использовать при выборе: кто-то ориентируется на доступность семян, кто-то смотрит в первую очередь на устойчивость к холоду и болезням, особенно если участок в зоне рискованного земледелия.
Подберите подходящий субстрат. Лучше всего подходит торфяная смесь для тыквенных культур с добавлением пропаренных опилок и влагоудерживающих добавок вроде экогеля.
Не используйте чистые опилки, даже с минеральными удобрениями. Они плохо держат влагу и температуру, из-за чего семена легко загнивают.
Высевайте семена в кассеты или небольшие горшочки. Для лагенарии, бенинказы и фиголистной тыквы делайте посев раньше: они всходят медленнее, чем арбуз и дыня.
Держите посевы в тепле, при температуре около 25-28 °C. Это важно для дружных всходов и лёгкого вытягивания подсемядольного колена у подвоя, что облегчает прививку.
Точные даты зависят от региона и того, выращиваете ли вы в теплице или в открытом грунте:
• на юге России посев нередко приходится на конец февраля — март;
• в средней полосе, на Урале и в Сибири чаще ориентируются на март — начало апреля, чтобы высадка в теплицу или под плёнку пришлась на устойчивое тепло.
Для следующего сезона планируйте посев так, чтобы к моменту высадки на постоянное место привитые растения были в стандартном "рассадном" возрасте и хорошо развиты.
Для арбуза и дыни чаще всего применяют два способа:
• прививка врасщеп или боковым зарезом;
• прививка сближением с язычком.
Практика показывает, что сближение с язычком даёт более быстрый и надёжный результат: привой быстрее приживается, растения раньше начинают плодоносить, плоды получаются крупнее и более выровненными.
За день до процедуры обильно полейте рассаду. Стебли должны быть тугими и упругими, чтобы не ломаться при надрезах.
На третий день после появления всходов, когда первый настоящий лист только начинает разворачиваться, аккуратно извлеките растения из кассет.
Соедините стебли подвоя (тыквы или лагенарии) и привоя (арбуза или дыни) тонкой полоской фольги так, чтобы листочки привоя располагались выше семядолей подвоя.
На подсемядольном колене подвоя сделайте острым лезвием надрез сверху вниз под острым углом длиной 5-7 мм, не глубже половины толщины стебля.
На стебле привоя выполните такой же надрез, но снизу вверх, чтобы образовались "язычки".
Совместите надрезы и плотно вставьте язычок привоя в надрез подвоя. Место соединения зафиксируйте мягкой клипсой или детским зажимом для волос. Скотч, пластырь и жёсткая лента здесь неудобны.
Пересадите привитые растения в горшочки с влажным грунтом для рассады.
Поставьте горшки на плёнку, сверху засыпьте слоем влажных опилок около 1 см и накройте нетканым материалом. Над всей этой конструкцией сделайте временное плёночное укрытие.
В течение недели поддерживайте высокую влажность (около 95 %) и температуру около 25 °C. В теплице это проще, но можно организовать мини-парник и на подоконнике.
Как только привой заметно тронется в рост, срежьте стебель тыквы выше места прививки.
У арбуза корни выше прививки практически не образуются, а вот у дыни они могут отрасти, что нежелательно. Поэтому через неделю после приживления начинайте регулярное проветривание мини-парника, приподнимая укрытие 3-4 раза в день на несколько минут. Полив делайте аккуратно, стараясь не попадать на место прививки.
По мере утолщения стебля полоску фольги постепенно ослабляют, а через две недели полностью снимают.
Ошибка: использовать чистые опилки без нормального субстрата.
Последствие: семена подмерзают или загнивают, всходы слабые и редкие.
Альтернатива: брать готовый грунт для рассады тыквенных и только добавлять пропаренные опилки и удобрения по норме.
Ошибка: делать прививку на переросшей рассаде.
Последствие: срастание идёт хуже, выше риск перелома стеблей, растения долго болеют.
Альтернатива: ориентироваться на раннюю стадию, когда первый настоящий лист только начинается, стебель ещё тонкий и гибкий.
Ошибка: плохо фиксировать место прививки или использовать жёсткий скотч.
Последствие: смещение привоя, надлом, плохое питание, отставание в росте.
Альтернатива: применять мягкие клипсы или заколки, которые не пережимают стебель и их легко ослабить по мере утолщения.
Ошибка: заливать рассаду, особенно по стеблю.
Последствие: загнивание в зоне прививки, чёрная ножка, потеря части растений.
Альтернатива: умеренный полив по краю горшка, использование опрыскивателя и хорошая вентиляция мини-парника.
Ошибка: игнорировать укрывной материал и теплицу в прохладных регионах.
Последствие: даже привитые растения страдают от возвратных заморозков, рост тормозится.
Альтернатива: заранее подготовить теплицу, плёночные укрытия, дуги, а при необходимости использовать биотопливо (компостные гряды) и тёплые грядки.
В качестве альтернативных решений можно продумать и другие элементы: капельный полив, использование комплексных удобрений и органики, своевременное мульчирование и правильный выбор сортов.
• А что если участок в очень холодном регионе?
Тогда прививку лучше сочетать с теплицей или хотя бы плёночными тоннелями. Можно высаживать на тёплые грядки, в теплицу рядом с томатами, используя удобрения и мульчу, чтобы корням было максимально комфортно.
• А что если нет лагенарии?
Используйте твердокорую или крупноплодную тыкву, а для дыни попробуйте прививку на кабачок. При хорошем уходе результат всё равно будет заметно лучше, чем у непривитых растений.
• А что если мало опыта?
Начните c небольшого количества растений, отработайте технику на нескольких сеянцах, потренируйтесь на недорогих семенах. Со временем можно расширить посадки и попробовать разные подвои.
|Плюсы
|Минусы и ограничения
|Повышенная устойчивость к холоду
|Требуется аккуратность и навык
|Лучшая переносимость переувлажнения
|Нужны дополнительные материалы и время
|Снижение риска болезней корней
|Не все подвои одинаково совместимы
|Более стабильная урожайность
|Часть прививок может не прижиться
|Возможность выращивать в прохладных регионах
|Сложнее планировать сроки рассады
В большинстве регионов России, где лето короткое и нестабильное, стоит ориентироваться на лагенарию для арбуза и твердокорые тыквы или кабачки для дыни. В южных областях можно экспериментировать с крупноплодными тыквами и разными гибридами, ориентируясь на собственный опыт и отзывы соседей.
Затраты умеренные: семена подвоя и привоя, кассеты или горшочки, грунт, немного укрывного материала, удобрения и простой садовый инвентарь. Многие вещи на даче уже есть: теплица, инструменты, плёнка, часть инвентаря. Основной "расход" — ваше время и аккуратность.
В тёплых южных регионах можно успешно выращивать и непривитые арбузы, особенно на лёгких и хорошо прогреваемых почвах. В средней полосе, на Урале и в Сибири привитые растения в большинстве случаев выигрывают за счёт устойчивости к холодам и болезням, особенно если лето выдалось нестабильным.
Миф: привитые арбузы менее сладкие.
Правда: при грамотном выборе подвоя и нормальном уходе вкус и сахаристость остаются на высоком уровне. На урожай больше влияет погода, подкормки и режим полива, чем сам факт прививки.
Миф: прививка — это только для профессионалов.
Правда: да, техника требует аккуратности, но после пары тренировок большинство дачников уверенно справляются. Нужны острое лезвие, клипсы и немного практики.
Миф: привитые растения обязательно дают гигантские плоды.
Правда: размер плодов зависит от сорта и нормировки завязей. Прививка помогает растению лучше питаться, но размер можно контролировать количеством плодов на плети и режимом подкормок.
Многие дачники переживают за погоду, ночные заморозки, проливные дожди и болезни. Когда вы используете прививку арбуза и дыни на устойчивый подвой, появляется ощущение запаса прочности: корни меньше страдают от переувлажнения и холода, растения быстрее отрастают после стресса.
Психологически это снижает уровень тревоги: вы знаете, что сделали всё возможное, подготовили теплицу, тёплые грядки, удобрения, продумали полив и укрытие. Это помогает спать спокойнее и меньше проверять прогноз погоды среди ночи, особенно в начале лета.
В некоторых странах доля привитых арбузов в коммерческих посадках составляет подавляющее большинство, что позволяет получать стабильный урожай даже в годы с неблагоприятной погодой.
При удачной прививке на мощный подвой одна плеть арбуза способна обеспечить больше крупных плодов, чем растение на собственных корнях при таком же уходе.
Лагенария и другие мощные подвои могут формировать корневую систему, уходящую на значительную глубину и ширину, что помогает растениям переживать засушливые периоды без частого полива.
Прививки овощных культур сначала развивались в странах с интенсивным овощеводством и дорогой землёй, где каждый квадратный метр теплицы должен давать максимум урожая. Сначала активно прививали томаты и огурцы, затем постепенно перешли к арбузам и дыням.
В России всерьёз занялись подборами подвоев для бахчевых примерно полтора десятилетия назад. Сравнивали разные тыквы, кабачки, восковую тыкву, оценивали совместимость, урожайность и устойчивость к болезням. Опыт показал, что прививка особенно полезна там, где лето короткое, а перепады температур резкие, то есть в большинстве регионов рискованного земледелия.
Сейчас дачникам доступны семена различных подвоев, готовые грунты, удобрения, тёплые теплицы и инвентарь. А значит, прививка арбузов и дынь из приёма для профессионалов постепенно превращается в обычный инструмент продвинутого дачника, который хочет получать сладкий и надёжный урожай из года в год.
