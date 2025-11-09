Машины, которые ломают глаза и привычную геометрию: как уродливый дизайн вдруг стал магнитом

Странные пропорции автомобилей всегда цепляют взгляд: кто-то отводит глаза, кому-то, наоборот, хочется разглядеть машину со всех сторон. Недавно читателей попросили назвать самые "криво сложенные" модели, и список получился настолько пёстрым, что его легко принять за парад автомобильных эксцентриков. От компактных купе до массивных пикапов и кроссоверов — у каждого нашлись свои странности.

Фото: commons.wikimedia.org by Rudolf Stricker is licensed under Attribution Fiat Multipla,

Почему одни машины выглядят не так

У большинства серийных автомобилей пропорции подчиняются довольно понятной логике: колёса стоят "в углах", салон вписан между осями, линии кузова более-менее согласованы. Но иногда дизайнеры решают выделиться — и баланс между практичностью, аэродинамикой, требованиями безопасности и модой даёт весьма неожиданный результат.

В этом списке рядом оказываются совсем разные герои: купе Hyundai Tiburon конца 90-х с огромными боковинами и крошечными колёсами, семейный минивэн Fiat Multipla с высоким "аквариумом" вместо привычной кабины, раллийная Lancia Stratos, похожая скорее на фантастический истребитель, и угловатый Tesla Cybertruck, который будто слепили из детского конструктора.

Такие машины редко оставляют кого-то равнодушным. Одни смеются и обходят стороной, другие специально ищут именно необычные пропорции, чтобы не раствориться в потоке одинаковых кроссоверов и "правильных" седанов.

Какие модели чаще всего называют странно сложенными

Читатели и автолюбители регулярно вспоминают одни и те же модели автомобильного мира. Одни стали культовыми, другие — живыми мемами.

Hyundai Tiburon первого поколения выглядит так, будто дизайнеры переборщили с плавными линиями: закруглённый нос, раздутые боковины и непропорционально маленькие, глубоко утопленные колёса создают ощущение тяжёлого "верха" и слабой опоры. Fiat Multipla с высоким остеклением и низкой, "прижатой" мордой выглядит как мини-вэн, который перепутал масштаб. Lancia Stratos почти треугольная, с очень короткой базой и широкой "плечевой" линией — у неё свои законы геометрии.

Есть и более современные примеры. Tesla Cybertruck нарочито угловат, словно эскиз, который забыли довести до ума. У Ford Ecosport компактная база, высокий кузов и странный силуэт: с одних ракурсов это почти спортивный хэтчбек, с других — высокий "столбик" на маленьких колёсах. Новые Land Rover Defender в версиях 90, 110 и 130 тоже вызывают споры: укороченный, "обрубленный" 90-й, растянутый 130-й с большим свесом и более привычный, но всё равно непропорциональный 110-й.

Не стоит забывать и про Nissan S-Cargo, который буквально играет словом "эскарго" и напоминает улитку на колёсах. BMW 1-Series Coupe выглядит так, будто к компактному хэтчбеку просто прирастили "хвост-багажник", а Mini Cooper Coupe с низкой крышей и короткой кабиной похож на кепку, надетую на знакомый силуэт Mini.

Сравнение

Модель Тип кузова Главная визуальная странность Hyundai Tiburon (1998) купе раздутый верх и маленькие утопленные колёса Fiat Multipla минивэн слишком высокая "теплица" и низкая передняя часть Lancia Stratos спортивное купе очень короткая база и клиновидный силуэт Tesla Cybertruck электропикап рубленые плоскости и почти полное отсутствие кривых линий Ford Ecosport компактный кроссовер высокий кузов и "игрушечные" пропорции Nissan S-Cargo фургон форма "улитки" с круглой кормой BMW 1-Series Coupe купе ощущение "пришитого" багажника Mini Cooper Coupe купе короткая кабина и крыша, похожая на кепку Новый Land Rover Defender внедорожник спорные свесы и соотношение длины к высоте

Советы шаг за шагом: как оценивать пропорции автомобиля

Странный внешний вид — не всегда минус. Но перед покупкой автомобиля с необычными пропорциями стоит действовать по плану.

Смотрите на машину вживую, а не только на фото. Обойдите её по кругу, оцените, как она воспринимается с разных ракурсов, особенно в профиль. Обратите внимание на размер колёс относительно кузова. Слишком маленькие колёса на высоком кузове делают машину визуально "игрушечной" и могут намекать на жёсткий ход из-за низкопрофильной резины или, наоборот, ватную управляемость. Проверьте обзор из салона. У необычных минивэнов, фургонов и электромобилей типа Fiat Multipla или нестандартных кроссоверов могут быть толстые стойки, "слепые" зоны и необычная посадка. Оцените удобство посадки и багажник. Иногда нестандартная форма кормы или заваленная линия крыши съедают полезный объём, даже если снаружи кузов выглядит массивно. Подумайте о практичности. Сложные стёкла, необычные бамперы, редкие кузовные панели, нестандартные фары в таком дизайне могут стоить дороже при ремонте. Для электромобиля или редкого купе это особенно актуально. Проверьте, как машина смотрится в потоке и при парковке. Слишком широкие арки, длинные свесы или "обрубленный" зад могут мешать ориентироваться по габаритам. Сравните с более традиционными соперниками. Поставьте рядом обычный кроссовер, седан или хэтчбек похожего класса — сразу станет понятно, где дизайнеры увлеклись.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать автомобиль только по "прикольному" внешнему виду, вроде Cybertruck или экзотического купе.

Последствие: через пару лет яркий дизайн может надоесть, а машину окажется сложнее выгодно продать.

Альтернатива: смотреть на модели с необычными, но более сбалансированными пропорциями — например, стильные хэтчбеки или кроссоверы с фирменным дизайном, но без откровенных перегибов. Ошибка: игнорировать высоту кузова и размер остекления у минивэнов и компактных фургонов.

Последствие: постоянная усталость от бликов, некомфортная посадка, "аквариумный" эффект, когда кажется, что вы на виду у всех.

Альтернатива: подобрать семейный автомобиль с более привычной формой крыши и нормальной высотой стекол, но с такой же трансформацией салона и объёмом багажника. Ошибка: покупать внедорожник с экстремально короткой базой и большими свесами только ради имиджа.

Последствие: тряска на плохой дороге, нестабильность на скорости, проблемы с погрузкой, если задняя часть сильно "обрезана" или, наоборот, перетянута назад.

Альтернатива: выбирать внедорожник или кроссовер с более сбалансированным соотношением длины базы, высоты и свесов, но всё равно с брутальной внешностью, защитным обвесом и хорошими шинами. Ошибка: экономить на страховке и не учитывать стоимость кузовного ремонта.

Последствие: любая мелкая авария у необычного автомобиля с редкими панелями и фарами может обернуться серьёзным счётом за детали и работу.

Альтернатива: заранее уточнить стоимость элементов кузова, условия каско, цены на шины и стекло, и при необходимости рассмотреть более массовую модель, где запчасти и страхование обходятся дешевле.

А что если странные пропорции — это плюс

А что если вас как раз привлекают машины, которые выбиваются из ряда? В этом случае необычный дизайн может стать вашим способом выделиться в городе, где львиная доля автопарка — серые кроссоверы и практичные седаны.

Странные пропорции могут подсветить характер: кому-то близки угловатые электропикапы, другим — смешные городские фургоны, третьим — старые раллийные купе с клиновидным силуэтом. Главное — честно ответить себе, готовы ли вы мириться с возможными компромиссами: неидеальным обзором, сложной парковкой или более высокой стоимостью обслуживания.

Если относиться к таким машинам осознанно, они способны дарить массу эмоций. Да, это не всегда самый прагматичный выбор, но иногда водитель получает именно то, чего хотел — уникальный образ, а не просто средство передвижения.

Плюсы и минусы необычных пропорций

Аспект Плюсы Минусы Внешний вид выделяет в потоке, запоминается может быстро надоесть, нравится не всем Практичность кузова нестандартный салон, интересные решения иногда неудобная погрузка, потеря объёма багажника Эксплуатация и ремонт шанс найти "свою" нишу на рынке б/у дорогие панели, стекло и оптика, сложность с запчастями Восприятие безопасности массивный, "мускулистый" силуэт внушает доверие реальные характеристики не всегда совпадают с ожиданиями Ликвидность на рынке редкость привлекает фанатов узкий круг покупателей, возможное падение цены при продаже

FAQ

Насколько безопасны автомобили с необычными пропорциями?

Сам по себе странный силуэт не делает машину ни безопасной, ни опасной. Важны реальные краш-тесты, конструкция кузова, наличие подушек безопасности и электронных ассистентов. Электромобили, кроссоверы и купе с экстравагантным дизайном могут иметь отличные результаты по пассивной и активной безопасности, даже если визуально они кажутся "игрушечными".

Как выбрать такой автомобиль и не пожалеть?

Сначала определитесь, зачем вам необычный дизайн: ради эмоций, имиджа или просто потому, что нравится конкретная модель. Затем проверьте практические вещи: посадку, багажник, обзор, стоимость страховки и кузовного ремонта, цены на шины и расходники. Желательно сделать тест-драйв в городе и на трассе, а затем сравнить ощущения с более классическим конкурентом того же класса.

Сколько стоят такие машины на вторичном рынке?

Странно выглядящие автомобили на вторичном рынке могут стоить по-разному. Редкие культовые модели — например, спортивные купе или внедорожники с историей — иногда дорожают. А вот "неудачные" по дизайну массовые машины могут заметно терять в цене, потому что круг желающих их купить ограничен. При покупке важно смотреть не только на год и пробег, но и на спрос на конкретный кузов.

Что лучше: яркий дизайн или практичность?

Это вопрос баланса. Если машина — ваше единственное средство передвижения на каждый день, практичность, удобство и стоимость владения обычно важнее. Если же у вас уже есть "разумный" автомобиль, а хочется добавить эмоций, можно позволить себе более эксцентричную модель — компактное купе, городской электромобиль или необычный минивэн.

Мифы и правда

Миф: если машина выглядит странно, значит, она точно неудачная.

Правда: необычные пропорции часто связаны с конкретной задачей — аэродинамикой, раллийным прошлым, требованиями к салону. Вопрос только в том, близка ли вам эта идея. Миф: такие автомобили всегда неудобны.

Правда: у многих моделей с нестандартной внешностью внутри вполне логичная эргономика и удобная посадка. Иногда именно высокие окна, вертикальная посадка и необычная форма крыши делают салон просторнее. Миф: странные пропорции — это только маркетинг.

Правда: маркетинг тоже участвует, но решения часто продиктованы платформой, компоновкой электромотора и батареи, требованиями по пассивной безопасности и нормам для пешеходов. Дизайнеры просто облекают это в форму, которая кому-то кажется слишком смелой.

Три интересных факта

Многие "уродливые утята" со временем становятся коллекционными, потому что редкий и спорный дизайн через 20-30 лет начинает восприниматься как классика эпохи. В автопроме были периоды, когда именно смелые пропорции продвигали технологии вперёд: клиновидные спортивные машины 70-х вдохновляли аэродинамику, а странные городские минивэны — эксперименты с компоновкой салона. Ряд современных электромобилей и гибридов намеренно делаются с необычными линиями, чтобы сразу считываться как "новый тип техники", а не как обычный седан с другим мотором.

Исторический контекст: почему так много странных машин

Во второй половине XX века автопроизводители постоянно искали новые форматы. В 60-70-е годы в моду вошёл клиновидный дизайн, отсюда — короткие базы, низкие носы и широкие кормы у спортивных моделей. В 90-е начинался бум компактных минивэнов и городских фургонов: нужно было впихнуть максимум салона в минимальную длину, поэтому появлялись машины с огромными окнами, короткими капотами и почти вертикальными носами.

В 2000-е на первое место вышли кроссоверы и внедорожники. Ради проходимости, высокого клиренса и удобной посадки силуэты становились всё выше, а свесы и колёсные арки — всё крупнее. Сейчас к этому добавились электромобили: батареи в полу, иной подход к охлаждению и отсутствие классического двигателя под капотом дали дизайнерам больше свободы. Результат — целая галерея автомобилей, у которых привычные пропорции свернули на новую тропинку.

Для российского автолюбителя все эти эксперименты — не просто забавные картинки из интернета. Многие из этих моделей встречаются на дорогах, продаются на вторичном рынке и вполне могут стать реальной покупкой. Главное — понимать, что за каждой странной линией кузова стоит конкретная логика, и решить, нравится ли вам этот язык дизайна настолько, чтобы жить с ним каждый день.