Госуслуги теперь опередят эвакуатор — новое уведомление спасёт автомобилистов от сюрпризов

Каждый водитель хотя бы раз испытывал то неприятное чувство, когда, вернувшись на парковку, не находит свою машину. Эвакуация — ситуация, способная испортить день: поиски штрафстоянки, трата времени, нервов и немалых денег. Однако вскоре привычный порядок может измениться. В России готовятся новые правила эвакуации, которые должны сделать процесс более справедливым и прозрачным.
Депутаты из фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили внести поправки, обязывающие инспекторов уведомлять водителей о готовящейся эвакуации за 15 минут до начала погрузки автомобиля. Сообщение планируют отправлять через портал "Госуслуги".
Законопроект уже направлен на рассмотрение в Правительство РФ. Если инициатива будет одобрена, владельцы машин смогут оперативно реагировать на уведомления и предотвращать неприятные последствия.
Система проста: инспектор фиксирует нарушение, запускает процедуру эвакуации — и одновременно отправляет уведомление владельцу автомобиля. С этого момента у водителя есть 15 минут, чтобы вернуться и перепарковать машину. Если он успевает — эвакуация отменяется, а остается только штраф за неправильную парковку.
Таким образом, новый порядок превращает эвакуацию из карательной меры в предупредительную. Основная цель — освободить дорогу, а не наказать владельца.
|Параметр
|Сейчас
|После принятия поправок
|Уведомление
|Нет
|За 15 минут через "Госуслуги"
|Возможность предотвратить эвакуацию
|Отсутствует
|Есть, если успеть вернуться
|Цель процедуры
|Наказание нарушителя
|Освобождение проезда
|Социальная напряженность
|Высокая
|Снижается
Эвакуация автомобиля сегодня — один из самых конфликтных моментов между водителями и службами контроля. Часто машины увозят буквально за минуты, а владельцы узнают об этом уже на штрафстоянке. Новая инициатива позволит избежать подобных ситуаций и вернуть доверие к системе.
В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что подобная мера сделает взаимодействие между гражданами и контролирующими органами более цивилизованным.
Чтобы новшество заработало по всей стране, потребуется адаптировать региональные нормы. Именно субъекты федерации определяют правила перемещения и хранения задержанных машин. Парламентарии предлагают включить механизм уведомления в региональные акты, чтобы избежать разночтений.
Эксперты отмечают, что техническая реализация проекта может потребовать времени. Нужно обеспечить стабильную интеграцию между системами ГИБДД, эвакуационных служб и "Госуслуг". Важно, чтобы уведомления приходили мгновенно и не зависели от загруженности портала.
Кроме того, не у всех водителей установлено приложение или подключены уведомления. Поэтому предстоит продумать альтернативные способы информирования — например, SMS-сообщения или push-уведомления через мобильные сервисы.
Если владелец не успел за 15 минут, эвакуация пройдет в стандартном режиме. Однако даже в этом случае новый порядок даст шанс избежать лишних расходов: водитель сможет заранее понять, что его машина под угрозой, и принять меры.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность предотвратить эвакуацию
|Зависимость от работы "Госуслуг"
|Снижение конфликтов
|Не все регионы смогут быстро внедрить систему
|Повышение доверия к контролирующим органам
|Риск технических сбоев
Когда вступят в силу новые правила?
После рассмотрения и одобрения Правительством РФ, а затем внесения изменений в региональные акты. Сроки пока не названы.
Нужно ли подключать "Госуслуги"?
Да, без активного аккаунта уведомления приходить не будут. Лучше заранее убедиться, что включены push-уведомления.
Что делать, если сообщение не пришло, а машину эвакуировали?
В этом случае можно будет подать жалобу, если законопроект будет принят и обязанность уведомления станет нормой.
Миф: уведомление — формальность, времени всё равно не хватит.
Правда: 15 минут достаточно, если водитель находится неподалёку или может быстро среагировать.
Миф: система будет работать только в Москве.
Правда: депутаты предлагают распространить её на все регионы России.
Миф: уведомления будут платными.
Правда: сервис "Госуслуги" бесплатен для граждан.
Идея сделать процесс эвакуации прозрачнее обсуждается не первый год. Ранее в ряде городов пытались внедрить онлайн-трекинг эвакуаторов и уведомления по SMS, однако единая система так и не заработала. Теперь, с развитием цифровых сервисов, вероятность успешного внедрения стала выше как никогда.
