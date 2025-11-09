Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Радость, которую не скрыть: в семье Егора Крида ожидается пополнение — певец пока хранит молчание
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Мозг задыхается, сердце раздувается: что на самом деле делает с телом ежедневное пиво
Они переключают за 0,2 секунды, но ломаются быстрее, чем обещали: ловушка современного автопрома
Балканы разогреваются изнутри: учёные обнаружили скрытый энергетический потенциал
Арина Соболенко разбита: слёзы и признание после рокового финала
Вы худеете не телом, а мыслями — и вот с чего начинается реальное преображение
Переломный момент: аренда квартир стала дешевле — что нужно знать
Тепло без лишних счетов: технологии, которые делают зиму тёплой, а счета — маленькими

Госуслуги теперь опередят эвакуатор — новое уведомление спасёт автомобилистов от сюрпризов

5:28
Авто

Каждый водитель хотя бы раз испытывал то неприятное чувство, когда, вернувшись на парковку, не находит свою машину. Эвакуация — ситуация, способная испортить день: поиски штрафстоянки, трата времени, нервов и немалых денег. Однако вскоре привычный порядок может измениться. В России готовятся новые правила эвакуации, которые должны сделать процесс более справедливым и прозрачным.

Эвакуатор
Фото: commons.wikimedia.org by Evakuator095, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эвакуатор

Уведомление до эвакуации: что изменится

Депутаты из фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили внести поправки, обязывающие инспекторов уведомлять водителей о готовящейся эвакуации за 15 минут до начала погрузки автомобиля. Сообщение планируют отправлять через портал "Госуслуги".

Законопроект уже направлен на рассмотрение в Правительство РФ. Если инициатива будет одобрена, владельцы машин смогут оперативно реагировать на уведомления и предотвращать неприятные последствия.

Как это будет работать

Система проста: инспектор фиксирует нарушение, запускает процедуру эвакуации — и одновременно отправляет уведомление владельцу автомобиля. С этого момента у водителя есть 15 минут, чтобы вернуться и перепарковать машину. Если он успевает — эвакуация отменяется, а остается только штраф за неправильную парковку.

Таким образом, новый порядок превращает эвакуацию из карательной меры в предупредительную. Основная цель — освободить дорогу, а не наказать владельца.

Сравнение старой и новой системы

Параметр Сейчас После принятия поправок
Уведомление Нет За 15 минут через "Госуслуги"
Возможность предотвратить эвакуацию Отсутствует Есть, если успеть вернуться
Цель процедуры Наказание нарушителя Освобождение проезда
Социальная напряженность Высокая Снижается

Почему это важно

Эвакуация автомобиля сегодня — один из самых конфликтных моментов между водителями и службами контроля. Часто машины увозят буквально за минуты, а владельцы узнают об этом уже на штрафстоянке. Новая инициатива позволит избежать подобных ситуаций и вернуть доверие к системе.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что подобная мера сделает взаимодействие между гражданами и контролирующими органами более цивилизованным.

Что потребуется для внедрения

Чтобы новшество заработало по всей стране, потребуется адаптировать региональные нормы. Именно субъекты федерации определяют правила перемещения и хранения задержанных машин. Парламентарии предлагают включить механизм уведомления в региональные акты, чтобы избежать разночтений.

Возможные сложности

Эксперты отмечают, что техническая реализация проекта может потребовать времени. Нужно обеспечить стабильную интеграцию между системами ГИБДД, эвакуационных служб и "Госуслуг". Важно, чтобы уведомления приходили мгновенно и не зависели от загруженности портала.

Кроме того, не у всех водителей установлено приложение или подключены уведомления. Поэтому предстоит продумать альтернативные способы информирования — например, SMS-сообщения или push-уведомления через мобильные сервисы.

А что если водитель не успеет

Если владелец не успел за 15 минут, эвакуация пройдет в стандартном режиме. Однако даже в этом случае новый порядок даст шанс избежать лишних расходов: водитель сможет заранее понять, что его машина под угрозой, и принять меры.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Возможность предотвратить эвакуацию Зависимость от работы "Госуслуг"
Снижение конфликтов Не все регионы смогут быстро внедрить систему
Повышение доверия к контролирующим органам Риск технических сбоев

FAQ

Когда вступят в силу новые правила?
После рассмотрения и одобрения Правительством РФ, а затем внесения изменений в региональные акты. Сроки пока не названы.

Нужно ли подключать "Госуслуги"?
Да, без активного аккаунта уведомления приходить не будут. Лучше заранее убедиться, что включены push-уведомления.

Что делать, если сообщение не пришло, а машину эвакуировали?
В этом случае можно будет подать жалобу, если законопроект будет принят и обязанность уведомления станет нормой.

Мифы и правда

Миф: уведомление — формальность, времени всё равно не хватит.
Правда: 15 минут достаточно, если водитель находится неподалёку или может быстро среагировать.

Миф: система будет работать только в Москве.
Правда: депутаты предлагают распространить её на все регионы России.

Миф: уведомления будут платными.
Правда: сервис "Госуслуги" бесплатен для граждан.

Исторический контекст

Идея сделать процесс эвакуации прозрачнее обсуждается не первый год. Ранее в ряде городов пытались внедрить онлайн-трекинг эвакуаторов и уведомления по SMS, однако единая система так и не заработала. Теперь, с развитием цифровых сервисов, вероятность успешного внедрения стала выше как никогда.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Наука и техника
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Шоу-бизнес
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Тепло без лишних счетов: технологии, которые делают зиму тёплой, а счета — маленькими
Засуха живёт в воздухе, а не в горшке: отопление заставляет менять полив, даже когда земля сырая
Когда суп стоил дороже мяса: что ели чехи, когда в доме не было ничего
Вы можете выглядеть дорого и стильно без шопинга — просто вспомните про белую рубашку
Петербург выше Москвы: рост тарифов в гостиницах всех категорий заставляет пересмотреть план поездки
Такое тёплое и родное: Жасмин раскрыла имя новорождённого внука и поделилась своим восторгом
Призрак над волнами: птица, которая видит в кромешной тьме и живёт посреди океана
Таймер апокалипсиса включён: дата, когда Вселенная услышит мощный взрыв
Неожиданный ход: Jameson регистрирует товарный знак в России
Простой способ сэкономить топливо и избавиться от дыма: секреты разжигания огня в камине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.