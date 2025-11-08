До декабря — кто успел, тот и на колёсах: автомобили растут в цене даже без участия продавцов

На российском рынке импортных автомобилей снова наметилось оживление. В преддверии введения новых ставок утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года спрос на машины мощностью до 160 лошадиных сил резко вырос. Вместе с ним — и цены. О том, почему автомобили дорожают буквально за неделю и какие направления поставок сегодня считаются наиболее надёжными, рассказали эксперты компании Evocars.

Фото: commons.wikimedia.org by Nissangeniss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda XR-V

Самые востребованные модели

Среди автомобилей мощностью до 160 л. с. наибольшим спросом у россиян пользуются Hyundai Avante (Elantra), Kia K5 и Hyundai Sonata в их умеренно мощных версиях.

"Эти автомобили доказали ликвидность, умеренную стоимость обслуживания и высокую живучесть в режиме интенсивной эксплуатации", — пояснил руководитель отдела маркетинга компании Evocars Роман Ткачев.

По словам эксперта, именно такие модели идеально подходят для городских условий: они достаточно экономичны, хорошо зарекомендовали себя на вторичном рынке и не требуют дорогостоящего обслуживания.

Южная Корея — главный поставщик

Наиболее выгодный рынок для закупки подобных автомобилей сейчас — Южная Корея. Здесь действует цифровая площадка Encar, где можно проверить машину по VIN-номеру, пробегу, истории сервисного обслуживания и ДТП. Это обеспечивает прозрачность сделки и минимизирует риски при покупке автомобиля для последующего ввоза в Россию.

"Там работает полностью открытая цифровая площадка Encar, позволяющая проверить автомобиль до покупки: пробег, историю ДТП, состояние, сервисные данные", — отметил Ткачев.

Кроме того, корейский рынок известен высоким качеством технического состояния автомобилей, даже с пробегом, — их обслуживание в стране строго регламентировано, что делает такие машины особенно привлекательными для импорта.

Новый тренд — Китай

Постепенно наращивает обороты и рынок подержанных автомобилей из Китая. При этом речь идёт не только о машинах местных брендов, но и о моделях глобальных производителей, которые выпускаются на китайских заводах.

"Китай сегодня производит до 80% автомобилей для глобальных марок, включая Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Mazda", — пояснил Ткачев.

Это значит, что в Поднебесной можно найти почти новые Volkswagen Jetta, Mazda CX-30 или Honda XR-V — автомобили с минимальными пробегами и состоянием, близким к новому, но при этом по более доступным ценам.

Почему цены растут

С октября 2025 года стоимость автомобилей мощностью до 160 л. с. начала увеличиваться в среднем на 7-11%. Этому способствовали два ключевых фактора.

"Во-первых, резкий рост спроса после новостей о повышении утильсбора. Рынок сработал по принципу "успеть до”. Во-вторых, валютная волатильность. Иногда достаточно одного скачка юаня или воны, чтобы автомобиль подорожал на 3-5% буквально за неделю", — пояснил Ткачев.

Фактически, рост цен вызван не действиями продавцов, а нехваткой предложений — автомобили просто не успевают отгружать. Спрос стабильно превышает поставки, и каждая партия машин расходится ещё до прибытия в Россию.

Основные направления поставок

Сегодня Evocars фокусируется на импорте из Китая и Южной Кореи — эти маршруты признаны "самыми быстрыми и контролируемыми".

"Они позволяют гарантировать сроки и качество поставок", — отметил Ткачев.

Помимо этого, остаются альтернативные варианты — доставка машин из США через Грузию или Армению, в основном после страховых аукционов. Однако такие автомобили требуют восстановления и подходят не всем покупателям.

"Они действительно дешевле, но требуют восстановления, и не для всех покупателей этот вариант приемлем", — добавил глава Evocars Денис Блинов.

Почему Европа стала рискованной

Импорт автомобилей из Европы теперь связан с серьёзными рисками. По словам специалистов Evocars, были случаи, когда машины разворачивали прямо на границе.

"Уже есть зафиксированные случаи, когда автомобили разворачивали на границе, если в документах обнаруживалось, что конечный получатель — Россия", — сообщил Блинов.

В результате автомобиль зависает на складе, а покупатель теряет и деньги, и машину. Поэтому компания больше не рекомендует этот маршрут, считая его небезопасным.

Таблица сравнения автомобилей

Показатель Южная Корея Китай Европа Основное направление поставок Да Да Теоретически возможно, но рискованно Проверка автомобилей Площадка Encar (прозрачная история, пробег, сервис) Есть локальные сервисы, но не всегда на английском Проверка ограничена, высокие бюрократические риски Качество и состояние авто Высокое, строгие регламенты обслуживания Разное, но часто «почти новые» машины Зависят от страны происхождения и пробега Риск при доставке Минимальный Средний (валютные колебания, логистика) Высокий — возможен разворот на границе Выгодность покупки Высокая — оптимальное соотношение цена/качество Средняя — цены растут, но выбор большой Низкая — риск потерять деньги при импорте

Как утильсбор изменит рынок

С 1 декабря 2025 года вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора. Теперь размер сбора будет зависеть не только от объёма двигателя, но и от мощности автомобиля. Для машин до 160 л. с. сохраняются льготные тарифы для физических лиц. А вот для более мощных моделей сбор резко возрастёт, что неизбежно скажется на их цене.

Эксперты предполагают, что в ближайшие месяцы спрос на автомобили средней мощности продолжит расти, ведь покупатели хотят успеть приобрести машину до вступления новых правил.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидание снижения цен после декабря.

Последствие: стоимость автомобилей возрастёт минимум на 10-15%.

Альтернатива: оформить покупку до вступления новых ставок.

Ошибка: попытка привезти автомобиль напрямую из Европы.

Последствие: риск задержки на границе и потери денег.

Альтернатива: поставки из Кореи или Китая с проверенными посредниками.

Ошибка: экономия на проверке автомобиля перед покупкой.

Последствие: скрытые дефекты и дополнительные расходы.

Альтернатива: проверка через цифровые сервисы (Encar, Autotrade, Carfax).

Плюсы и минусы импорта из Азии

Плюсы Минусы Контролируемые поставки и прозрачная история Рост цен при колебании валют Большой выбор машин до 160 л. с. Ограниченные варианты для мощных авто Умеренные цены на обслуживание Сложности с доставкой из Европы Хорошее техническое состояние Возможные задержки при транспортировке

FAQ

Почему именно 160 л. с.?

Это порог, до которого сохраняются льготные ставки утилизационного сбора для физических лиц.

Откуда выгоднее ввозить автомобили сейчас?

Наиболее стабильные направления — Китай и Южная Корея.

Можно ли безопасно купить машину из Европы?

Теоретически да, но риски высоки: при малейших подозрениях авто могут не пропустить на границе.

Сколько подорожают автомобили после 1 декабря 2025 года?

По оценкам экспертов, на 10-20% в зависимости от мощности и страны происхождения.

А что если…

А что если подождать с покупкой до 2026 года, когда рынок стабилизируется после изменения утильсбора? На первый взгляд, это кажется логичным решением — избежать ажиотажа и подождать, пока цены «сядут». Но эксперты предупреждают: такого снижения, скорее всего, не произойдёт.

Мифы и правда

Миф: Автомобили из Китая низкого качества.

Правда: Большинство глобальных брендов производят свои модели именно там.

Миф: Импорт из Кореи слишком дорог.

Правда: Благодаря Encar и прозрачным условиям, покупка часто обходится выгоднее, чем в России.

Миф: Рост цен — инициатива продавцов.

Правда: Подорожание вызвано дефицитом предложений и валютными колебаниями.

Три интересных факта

Китай производит до 80% автомобилей для мировых брендов. На рынке Южной Кореи более 2 млн проверенных объявлений на платформе Encar. За неделю стоимость популярных моделей может увеличиваться до 5% из-за колебаний валют.

Исторический контекст

Импорт автомобилей в Россию всегда зависел от мировой конъюнктуры. После 2022 года азиатские направления стали основными, заменив европейские поставки. Сегодня Корея и Китай фактически формируют основу серого импорта, обеспечивая рынок доступными, но надёжными машинами. Однако грядущие изменения в налоговой политике и рост утилизационного сбора могут снова изменить баланс сил.