До декабря — кто успел, тот и на колёсах: автомобили растут в цене даже без участия продавцов

На российском рынке импортных автомобилей снова наметилось оживление. В преддверии введения новых ставок утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года спрос на машины мощностью до 160 лошадиных сил резко вырос. Вместе с ним — и цены. О том, почему автомобили дорожают буквально за неделю и какие направления поставок сегодня считаются наиболее надёжными, рассказали эксперты компании Evocars.
Среди автомобилей мощностью до 160 л. с. наибольшим спросом у россиян пользуются Hyundai Avante (Elantra), Kia K5 и Hyundai Sonata в их умеренно мощных версиях.
"Эти автомобили доказали ликвидность, умеренную стоимость обслуживания и высокую живучесть в режиме интенсивной эксплуатации", — пояснил руководитель отдела маркетинга компании Evocars Роман Ткачев.
По словам эксперта, именно такие модели идеально подходят для городских условий: они достаточно экономичны, хорошо зарекомендовали себя на вторичном рынке и не требуют дорогостоящего обслуживания.
Наиболее выгодный рынок для закупки подобных автомобилей сейчас — Южная Корея. Здесь действует цифровая площадка Encar, где можно проверить машину по VIN-номеру, пробегу, истории сервисного обслуживания и ДТП. Это обеспечивает прозрачность сделки и минимизирует риски при покупке автомобиля для последующего ввоза в Россию.
"Там работает полностью открытая цифровая площадка Encar, позволяющая проверить автомобиль до покупки: пробег, историю ДТП, состояние, сервисные данные", — отметил Ткачев.
Кроме того, корейский рынок известен высоким качеством технического состояния автомобилей, даже с пробегом, — их обслуживание в стране строго регламентировано, что делает такие машины особенно привлекательными для импорта.
Постепенно наращивает обороты и рынок подержанных автомобилей из Китая. При этом речь идёт не только о машинах местных брендов, но и о моделях глобальных производителей, которые выпускаются на китайских заводах.
"Китай сегодня производит до 80% автомобилей для глобальных марок, включая Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Mazda", — пояснил Ткачев.
Это значит, что в Поднебесной можно найти почти новые Volkswagen Jetta, Mazda CX-30 или Honda XR-V — автомобили с минимальными пробегами и состоянием, близким к новому, но при этом по более доступным ценам.
С октября 2025 года стоимость автомобилей мощностью до 160 л. с. начала увеличиваться в среднем на 7-11%. Этому способствовали два ключевых фактора.
"Во-первых, резкий рост спроса после новостей о повышении утильсбора. Рынок сработал по принципу "успеть до”. Во-вторых, валютная волатильность. Иногда достаточно одного скачка юаня или воны, чтобы автомобиль подорожал на 3-5% буквально за неделю", — пояснил Ткачев.
Фактически, рост цен вызван не действиями продавцов, а нехваткой предложений — автомобили просто не успевают отгружать. Спрос стабильно превышает поставки, и каждая партия машин расходится ещё до прибытия в Россию.
Сегодня Evocars фокусируется на импорте из Китая и Южной Кореи — эти маршруты признаны "самыми быстрыми и контролируемыми".
"Они позволяют гарантировать сроки и качество поставок", — отметил Ткачев.
Помимо этого, остаются альтернативные варианты — доставка машин из США через Грузию или Армению, в основном после страховых аукционов. Однако такие автомобили требуют восстановления и подходят не всем покупателям.
"Они действительно дешевле, но требуют восстановления, и не для всех покупателей этот вариант приемлем", — добавил глава Evocars Денис Блинов.
Импорт автомобилей из Европы теперь связан с серьёзными рисками. По словам специалистов Evocars, были случаи, когда машины разворачивали прямо на границе.
"Уже есть зафиксированные случаи, когда автомобили разворачивали на границе, если в документах обнаруживалось, что конечный получатель — Россия", — сообщил Блинов.
В результате автомобиль зависает на складе, а покупатель теряет и деньги, и машину. Поэтому компания больше не рекомендует этот маршрут, считая его небезопасным.
С 1 декабря 2025 года вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора. Теперь размер сбора будет зависеть не только от объёма двигателя, но и от мощности автомобиля. Для машин до 160 л. с. сохраняются льготные тарифы для физических лиц. А вот для более мощных моделей сбор резко возрастёт, что неизбежно скажется на их цене.
Эксперты предполагают, что в ближайшие месяцы спрос на автомобили средней мощности продолжит расти, ведь покупатели хотят успеть приобрести машину до вступления новых правил.
Ошибка: ожидание снижения цен после декабря.
Последствие: стоимость автомобилей возрастёт минимум на 10-15%.
Альтернатива: оформить покупку до вступления новых ставок.
Ошибка: попытка привезти автомобиль напрямую из Европы.
Последствие: риск задержки на границе и потери денег.
Альтернатива: поставки из Кореи или Китая с проверенными посредниками.
Ошибка: экономия на проверке автомобиля перед покупкой.
Последствие: скрытые дефекты и дополнительные расходы.
Альтернатива: проверка через цифровые сервисы (Encar, Autotrade, Carfax).
|Плюсы
|Минусы
|Контролируемые поставки и прозрачная история
|Рост цен при колебании валют
|Большой выбор машин до 160 л. с.
|Ограниченные варианты для мощных авто
|Умеренные цены на обслуживание
|Сложности с доставкой из Европы
|Хорошее техническое состояние
|Возможные задержки при транспортировке
Почему именно 160 л. с.?
Это порог, до которого сохраняются льготные ставки утилизационного сбора для физических лиц.
Откуда выгоднее ввозить автомобили сейчас?
Наиболее стабильные направления — Китай и Южная Корея.
Можно ли безопасно купить машину из Европы?
Теоретически да, но риски высоки: при малейших подозрениях авто могут не пропустить на границе.
Сколько подорожают автомобили после 1 декабря 2025 года?
По оценкам экспертов, на 10-20% в зависимости от мощности и страны происхождения.
А что если подождать с покупкой до 2026 года, когда рынок стабилизируется после изменения утильсбора? На первый взгляд, это кажется логичным решением — избежать ажиотажа и подождать, пока цены «сядут». Но эксперты предупреждают: такого снижения, скорее всего, не произойдёт.
Миф: Автомобили из Китая низкого качества.
Правда: Большинство глобальных брендов производят свои модели именно там.
Миф: Импорт из Кореи слишком дорог.
Правда: Благодаря Encar и прозрачным условиям, покупка часто обходится выгоднее, чем в России.
Миф: Рост цен — инициатива продавцов.
Правда: Подорожание вызвано дефицитом предложений и валютными колебаниями.
Китай производит до 80% автомобилей для мировых брендов.
На рынке Южной Кореи более 2 млн проверенных объявлений на платформе Encar.
За неделю стоимость популярных моделей может увеличиваться до 5% из-за колебаний валют.
Импорт автомобилей в Россию всегда зависел от мировой конъюнктуры. После 2022 года азиатские направления стали основными, заменив европейские поставки. Сегодня Корея и Китай фактически формируют основу серого импорта, обеспечивая рынок доступными, но надёжными машинами. Однако грядущие изменения в налоговой политике и рост утилизационного сбора могут снова изменить баланс сил.
