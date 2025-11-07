Из мечты в головную боль: подержанные машины из Китая стремительно обесцениваются

В 2022 году китайские автопроизводители произвели настоящий фурор на российском рынке: новинки из Поднебесной активно завоевывали автосалоны, а покупатели выстраивались в очередь. Однако спустя всего три года ситуация изменилась. В 2025-м владельцы таких машин начали массово выставлять их на продажу, но покупательская активность заметно снизилась. Почему подержанные автомобили из Китая теряют привлекательность и можно ли изменить эту тенденцию — разбираемся подробно.
Главный страх российских автомобилистов — сомнение в долговечности китайской техники. Несмотря на то что производители активно инвестируют в качество и технологии, устойчивый скепсис пока никуда не делся. Владельцы жалуются: после двух-трёх лет эксплуатации продать "китайца" почти невозможно. Причём это касается не только бюджетных моделей, но и премиум-класса.
"Покупать кроссовер из КНР по цене однушки в центре, да ещё и подержанный, готов далеко не каждый", — отметил автоэксперт Евгений Житнухин.
Даже свежие автомобили нередко становятся источником мелких проблем. С наступлением холодов автовладельцы традиционно сообщают о массовых сбоях в электрике и электронике. В итоге у потенциальных покупателей складывается впечатление, что китайский автомобиль — это риск, а не выгодная покупка.
Тем не менее, по данным аналитического агентства "Автостат", около 70% китайских машин в России не старше трёх лет, а средний возраст автопарка составляет пять лет. Казалось бы, эти цифры должны внушать доверие, но статистика продаж говорит об обратном.
Китайские автомобили стремительно теряют стоимость уже в первый год эксплуатации — до 30-40% от первоначальной цены. Причин несколько: высокая конкуренция, рост предложения и отсутствие стабильного спроса. Потенциальные покупатели понимают, что через год-два продать такой автомобиль будет ещё сложнее, поэтому предпочитают подкопить на проверенные бренды.
"За первые семь месяцев 2025 года продажи китайских автомобилей упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го", — рассказала доцент кафедры корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.
По её словам, владельцам приходится снижать цены, чтобы привлечь внимание покупателей. В Тюмени, например, автомобили, не находящие новых хозяев в течение пары месяцев, дешевеют в среднем на 11%.
Схожая тенденция наблюдается и в премиальном сегменте: машины брендов Lixiang, Voyah, Zeekr за год потеряли по 400-500 тысяч рублей от средней рыночной стоимости. На фоне падения покупательской способности это становится решающим фактором. Средний ценник в 5 миллионов рублей для многих остаётся психологическим барьером.
|Модель
|Средняя цена 2024
|Средняя цена 2025
|Изменение
|Lixiang
|6,3 млн ₽
|5,8 млн ₽
|-0,5 млн ₽
|Voyah
|4,9 млн ₽
|4,4 млн ₽
|-0,5 млн ₽
|Zeekr
|5,4 млн ₽
|5,1 млн ₽
|-0,3 млн ₽
Многие россияне всё ещё не доверяют китайскому автопрому. Для них важно не только качество сборки, но и наличие запчастей, развитая сеть сервисов, прогнозируемая остаточная стоимость. Пока с этим остаются сложности: оригинальные детали часто приходится ждать неделями, а гарантийные центры сосредоточены лишь в крупных городах.
Кроме того, у покупателей сохраняется страх: "Что будет с машиной через пять лет?" На вторичном рынке китайские авто воспринимаются как непредсказуемые активы, особенно если речь идёт о малоизвестных брендах.
Тем не менее, не всё так однозначно. Согласно исследованию "Автостата", 94% владельцев Lixiang заявили, что при необходимости купили бы такой же автомобиль снова. Более того, китайские марки вошли в ТОП-5 по соотношению цены, качества и надёжности, обогнав французских и американских конкурентов.
"Китайский авторынок ещё не распробовали, но потенциал у него огромный", — считает автоаналитик Евгений Житнухин.
Постепенно растёт и импорт подержанных машин из КНР: их доля уже достигла 20% рынка, приблизившись к Южной Корее (22%). В будущем этот показатель может вырасти благодаря повышению ставок утилизационного сбора — новые автомобили станут дороже, и интерес к "вторичке" из Китая усилится.
Ошибка: Покупка редкой модели без развитого сервиса.
Последствие: Проблемы с ремонтом и падение цены при продаже.
Альтернатива: Выбор популярных брендов — Chery, Geely, Haval.
Ошибка: Ожидание европейского качества от бюджетных "китайцев".
Последствие: Разочарование после пары лет эксплуатации.
Альтернатива: Адекватное ожидание и профилактическое обслуживание.
Ошибка: Переплата за бренд премиум-класса КНР.
Последствие: Быстрое обесценивание.
Альтернатива: Рассмотрение рынка новых авто с гарантией.
Если государство введёт программы льготного кредитования или расширит субсидии на китайские автомобили, вторичный рынок может оживиться. Особенно если производители усилят работу с дилерами и сервисами. Китайские компании уже начинают локализовывать сборку в России — это может укрепить доверие покупателей, сообщает tmn.aif.ru.
|Плюсы
|Минусы
|Богатое оснащение за меньшие деньги
|Быстрое падение стоимости
|Современный дизайн и технологии
|Сложности с запчастями
|Низкая стоимость обслуживания
|Недоверие покупателей
|Гарантия 5-7 лет
|Слабая ликвидность при продаже
Почему китайские автомобили быстро дешевеют?
Из-за переизбытка предложений и низкого спроса на вторичном рынке.
Стоит ли покупать подержанный китайский автомобиль?
Да, если машина обслуживалась у официального дилера и не имеет скрытых дефектов.
Какие бренды считаются надёжными?
Chery, Geely, Haval и BYD — лидеры по соотношению цены и качества.
Миф: Китайские машины полностью ненадёжны.
Правда: Современные модели сопоставимы по качеству с корейскими и японскими аналогами.
Миф: Ремонт "китайца" невозможен.
Правда: Большинство популярных брендов уже открыли сервисные центры в России.
Миф: Подержанные китайские авто никто не покупает.
Правда: Спрос есть, но он сосредоточен в крупных городах и зависит от бренда.
За последние три года доля китайских машин в продажах новых авто в России выросла с 10 до 45%.
BYD стал одним из крупнейших автопроизводителей мира, обогнав Tesla по числу выпущенных электромобилей.
Китайские бренды впервые начали экспортировать машины обратно в Европу — обратный тренд последних десятилетий.
Первые массовые поставки китайских автомобилей в Россию начались в середине 2000-х. Тогда машины отличались простотой и слабым качеством сборки, что породило устойчивый скепсис. В 2020-х китайцы сделали рывок, предложив автомобили с современными системами безопасности и мультимедиа. Однако старые стереотипы и недоверие пока мешают им полностью закрепиться на рынке подержанных машин.
