Из мечты в головную боль: подержанные машины из Китая стремительно обесцениваются

8:42
Авто

В 2022 году китайские автопроизводители произвели настоящий фурор на российском рынке: новинки из Поднебесной активно завоевывали автосалоны, а покупатели выстраивались в очередь. Однако спустя всего три года ситуация изменилась. В 2025-м владельцы таких машин начали массово выставлять их на продажу, но покупательская активность заметно снизилась. Почему подержанные автомобили из Китая теряют привлекательность и можно ли изменить эту тенденцию — разбираемся подробно.

Zeekr 001
Фото: Openverse by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Zeekr 001

Репутация и надёжность

Главный страх российских автомобилистов — сомнение в долговечности китайской техники. Несмотря на то что производители активно инвестируют в качество и технологии, устойчивый скепсис пока никуда не делся. Владельцы жалуются: после двух-трёх лет эксплуатации продать "китайца" почти невозможно. Причём это касается не только бюджетных моделей, но и премиум-класса.

"Покупать кроссовер из КНР по цене однушки в центре, да ещё и подержанный, готов далеко не каждый", — отметил автоэксперт Евгений Житнухин.

Даже свежие автомобили нередко становятся источником мелких проблем. С наступлением холодов автовладельцы традиционно сообщают о массовых сбоях в электрике и электронике. В итоге у потенциальных покупателей складывается впечатление, что китайский автомобиль — это риск, а не выгодная покупка.

Тем не менее, по данным аналитического агентства "Автостат", около 70% китайских машин в России не старше трёх лет, а средний возраст автопарка составляет пять лет. Казалось бы, эти цифры должны внушать доверие, но статистика продаж говорит об обратном.

Цена и обесценивание

Китайские автомобили стремительно теряют стоимость уже в первый год эксплуатации — до 30-40% от первоначальной цены. Причин несколько: высокая конкуренция, рост предложения и отсутствие стабильного спроса. Потенциальные покупатели понимают, что через год-два продать такой автомобиль будет ещё сложнее, поэтому предпочитают подкопить на проверенные бренды.

"За первые семь месяцев 2025 года продажи китайских автомобилей упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го", — рассказала доцент кафедры корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

По её словам, владельцам приходится снижать цены, чтобы привлечь внимание покупателей. В Тюмени, например, автомобили, не находящие новых хозяев в течение пары месяцев, дешевеют в среднем на 11%.

Схожая тенденция наблюдается и в премиальном сегменте: машины брендов Lixiang, Voyah, Zeekr за год потеряли по 400-500 тысяч рублей от средней рыночной стоимости. На фоне падения покупательской способности это становится решающим фактором. Средний ценник в 5 миллионов рублей для многих остаётся психологическим барьером.

Сравнение: динамика цен

Модель Средняя цена 2024 Средняя цена 2025 Изменение
Lixiang 6,3 млн ₽ 5,8 млн ₽ -0,5 млн ₽
Voyah 4,9 млн ₽ 4,4 млн ₽ -0,5 млн ₽
Zeekr 5,4 млн ₽ 5,1 млн ₽ -0,3 млн ₽

Почему покупатели осторожничают

Многие россияне всё ещё не доверяют китайскому автопрому. Для них важно не только качество сборки, но и наличие запчастей, развитая сеть сервисов, прогнозируемая остаточная стоимость. Пока с этим остаются сложности: оригинальные детали часто приходится ждать неделями, а гарантийные центры сосредоточены лишь в крупных городах.

Кроме того, у покупателей сохраняется страх: "Что будет с машиной через пять лет?" На вторичном рынке китайские авто воспринимаются как непредсказуемые активы, особенно если речь идёт о малоизвестных брендах.

"Готов купить такую же"

Тем не менее, не всё так однозначно. Согласно исследованию "Автостата", 94% владельцев Lixiang заявили, что при необходимости купили бы такой же автомобиль снова. Более того, китайские марки вошли в ТОП-5 по соотношению цены, качества и надёжности, обогнав французских и американских конкурентов.

"Китайский авторынок ещё не распробовали, но потенциал у него огромный", — считает автоаналитик Евгений Житнухин.

Постепенно растёт и импорт подержанных машин из КНР: их доля уже достигла 20% рынка, приблизившись к Южной Корее (22%). В будущем этот показатель может вырасти благодаря повышению ставок утилизационного сбора — новые автомобили станут дороже, и интерес к "вторичке" из Китая усилится.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка редкой модели без развитого сервиса.
    Последствие: Проблемы с ремонтом и падение цены при продаже.
    Альтернатива: Выбор популярных брендов — Chery, Geely, Haval.

  • Ошибка: Ожидание европейского качества от бюджетных "китайцев".
    Последствие: Разочарование после пары лет эксплуатации.
    Альтернатива: Адекватное ожидание и профилактическое обслуживание.

  • Ошибка: Переплата за бренд премиум-класса КНР.
    Последствие: Быстрое обесценивание.
    Альтернатива: Рассмотрение рынка новых авто с гарантией.

А что если…

Если государство введёт программы льготного кредитования или расширит субсидии на китайские автомобили, вторичный рынок может оживиться. Особенно если производители усилят работу с дилерами и сервисами. Китайские компании уже начинают локализовывать сборку в России — это может укрепить доверие покупателей, сообщает tmn.aif.ru.

Плюсы и минусы владения китайским авто

Плюсы Минусы
Богатое оснащение за меньшие деньги Быстрое падение стоимости
Современный дизайн и технологии Сложности с запчастями
Низкая стоимость обслуживания Недоверие покупателей
Гарантия 5-7 лет Слабая ликвидность при продаже

FAQ

Почему китайские автомобили быстро дешевеют?
Из-за переизбытка предложений и низкого спроса на вторичном рынке.

Стоит ли покупать подержанный китайский автомобиль?
Да, если машина обслуживалась у официального дилера и не имеет скрытых дефектов.

Какие бренды считаются надёжными?
Chery, Geely, Haval и BYD — лидеры по соотношению цены и качества.

Мифы и правда

Миф: Китайские машины полностью ненадёжны.
Правда: Современные модели сопоставимы по качеству с корейскими и японскими аналогами.

Миф: Ремонт "китайца" невозможен.
Правда: Большинство популярных брендов уже открыли сервисные центры в России.

Миф: Подержанные китайские авто никто не покупает.
Правда: Спрос есть, но он сосредоточен в крупных городах и зависит от бренда.

Три интересных факта

  1. За последние три года доля китайских машин в продажах новых авто в России выросла с 10 до 45%.

  2. BYD стал одним из крупнейших автопроизводителей мира, обогнав Tesla по числу выпущенных электромобилей.

  3. Китайские бренды впервые начали экспортировать машины обратно в Европу — обратный тренд последних десятилетий.

Исторический контекст

Первые массовые поставки китайских автомобилей в Россию начались в середине 2000-х. Тогда машины отличались простотой и слабым качеством сборки, что породило устойчивый скепсис. В 2020-х китайцы сделали рывок, предложив автомобили с современными системами безопасности и мультимедиа. Однако старые стереотипы и недоверие пока мешают им полностью закрепиться на рынке подержанных машин.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
