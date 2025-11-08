Итальянский зверь без рёва мотора: Lanzador покажет, что спорткар может быть тихим

Lamborghini готовит к выходу свою самую необычную модель — Lanzador. Этот автомобиль станет четвертым в линейке бренда и, по сути, началом новой эпохи: именно на нём решится, каким будет переход Lamborghini в мир электрификации. Итальянцы колеблются между полностью электрической платформой и подключаемым гибридом — выбор обещает быть судьбоносным.
Lanzador задумывается как спортивное купе с высокой посадкой и компоновкой 2+2. Это не классический суперкар, а скорее мощный гран-турер с элементами внедорожника. Идея в том, чтобы соединить комфорт, технологичность и привычный драйв Lamborghini. При этом новинка должна сохранить легендарный характер марки: резкий отклик, яркий дизайн и фирменный "рык" — пусть даже синтезированный.
Пока инженеры тестируют две версии — гибридную (PHEV) и полностью электрическую (EV). Решение о финальной конфигурации ожидается в ближайшее время. Известно лишь, что новый Urus останется гибридом, а полностью электрический внедорожник компания пока делать не собирается.
В техническом плане Lanzador уже звучит впечатляюще. По информации из компании, совокупная мощность двух электромоторов превысит 1300 л. с., а крутящий момент распределяется между осями с ювелирной точностью. Максимальная скорость не раскрывается, но известно, что она будет соответствовать ожиданиям владельцев Lamborghini.
Ориентировочная ёмкость батареи — около 100 кВт·ч, запас хода составит 600-700 км по европейскому циклу WLTP. Для России это значит, что даже в холодных условиях машина сможет пройти около 450 км без подзарядки.
Подвеска — пневматическая, с адаптивным управлением клиренсом. Система заднего подруливания и электронное распределение вектора тяги позволят Lanzador чувствовать себя лёгким и точным в поворотах. При этом инженеры стремятся сделать автомобиль легче конкурентов, особенно гибридных моделей — цель весом ниже 2 тонн.
|Модель
|Тип двигателя
|Мощность
|Запас хода
|Ориентировочная цена
|Lamborghini Lanzador
|Электро / гибрид
|>1300 л. с.
|600-700 км
|от 50 млн руб.
|Ferrari Purosangue
|Гибрид V12
|715 л. с.
|450 км
|от 45 млн руб.
|Porsche Taycan Turbo S
|Электро
|761 л. с.
|500 км
|от 25 млн руб.
|Lotus Eletre R
|Электро
|905 л. с.
|600 км
|от 27 млн руб.
Выбирайте кузов с высоким клиренсом — он улучшает управляемость на российских дорогах.
Следите за весом — чем меньше масса, тем меньше расход энергии.
Устанавливайте систему предварительного подогрева аккумулятора — зимой она экономит до 15 % запаса хода.
Используйте фирменное зарядное оборудование Lamborghini — оно снижает деградацию батареи.
Планируйте маршрут с учётом инфраструктуры: в крупных городах уже есть совместимые станции мощностью до 350 кВт.
Ошибка: игнорировать вес и аэродинамику при выборе электрокара.
Последствие: меньшая дальность хода и высокая цена эксплуатации.
Альтернатива: модели с активной аэродинамикой, как у Lanzador.
Ошибка: использовать несертифицированные зарядные устройства.
Последствие: перегрев аккумулятора, сокращение срока службы.
Альтернатива: фирменные зарядные станции с системой защиты от скачков напряжения.
Ошибка: выбирать полноприводный суперкар без регулировки клиренса.
Последствие: дискомфорт на российских дорогах.
Альтернатива: пневмоподвеска Lanzador с адаптивными настройками.
А что если Lanzador всё-таки выйдет как гибрид, а не чистый электромобиль? Тогда модель может стать компромиссом для тех, кто не готов полностью отказаться от звука двигателя. Такой вариант позволит уменьшить выбросы, не теряя эмоциональности. К тому же гибридная версия позволит экономить на дальних поездках, особенно если использовать режим рекуперации в городском цикле.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальное сочетание комфорта и мощности
|Высокая цена
|Адаптивная пневмоподвеска и управляемость
|Ограниченное число зарядных станций
|Возможность выбора между EV и PHEV
|Неопределённость с финальной версией
|Продуманные материалы интерьера
|Трудности обслуживания в регионах
|Престиж и статус бренда
|Не подходит для зимних дорог без шипов
Как выбрать между гибридом и электромобилем?
Если вы живёте в крупном городе и редко выезжаете за его пределы — берите электрическую версию. Для дальних поездок и загородной жизни подойдёт гибрид.
Сколько стоит обслуживание Lamborghini Lanzador в России?
По предварительным расчётам — около 1,5-2 млн руб. в год, включая диагностику батареи, замену фильтров и шин.
Что лучше: Lanzador или Urus?
Urus — практичнее, но Lanzador будет технологичнее и быстрее. Он рассчитан на тех, кто хочет драйв, но без компромиссов по экологичности.
Миф: электромобили теряют мощность на морозе.
Правда: современные батареи с активным подогревом теряют не более 10-15 % ёмкости при -20 °C.
Миф: гибриды не подходят для трассы.
Правда: в режиме спортивного вождения гибрид Lamborghini выдает полный потенциал обоих двигателей.
Миф: электрокары скучны.
Правда: Lanzador будет развивать более 1300 л. с. — скучно точно не будет.
Lamborghini уже делала попытку создать необычный кузов — в 2008 году был показан Estoque, но проект заморозили. Сейчас компания действует осторожнее: успех кроссовера Urus доказал, что рынок готов к смелым форматам. Теперь на очереди Lanzador — машина, которая может стать точкой пересечения между классикой и будущим.
Первый электромобиль Lamborghini будет собираться полностью в Италии.
В отделке салона применяют переработанную кожу и волокна из пластиковых отходов.
Название Lanzador в переводе с испанского означает "метатель" — символ устремлённости вперёд.
