Электрический азарт по-итальянски: почему обновлённый Alfa Romeo взбудоражил рынок

Обновленный Alfa Romeo Tonale стал примером того, как можно обновить автомобиль, не разрушив его узнаваемый образ. Итальянцы не стали кардинально менять дизайн: компактный кроссовер по-прежнему выглядит стремительно, сохранив плавные линии кузова и выразительную переднюю часть. Основное внимание уделили деталям — именно они создают ощущение новизны.
Передняя решётка радиатора "Scudetto" теперь получила вогнутую форму и горизонтальные ламели, а по бокам появились новые воздухозаборники. Эти элементы напоминают легендарную Giulia GTA 60-х годов. Благодаря им Tonale стал визуально шире и солиднее.
Кузовная палитра пополнилась восемью свежими оттенками, включая глубокий красный, насыщенный синий и благородный серый. Новые 19- и 20-дюймовые диски подчёркивают спортивный характер модели, а черные глянцевые элементы отделки придают кроссоверу строгость и динамичность.
В салоне дизайнеры Alfa Romeo провели аккуратную, но заметную работу. Центральная консоль теперь построена вокруг нового поворотного селектора передач. Появились варианты отделки с красной кожей или черно-белой алькантарой. Сиденья имеют выраженную боковую поддержку, подогрев, вентиляцию и регулировку по высоте и пояснице.
Электроника также стала удобнее. Перед водителем — цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, а мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Дополнительно доступны двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз и система бесключевого доступа.
В России Tonale появится в тех же версиях, что и в Европе. Базовая комплектация уже включает светодиодные фары, мультимедиа и цифровую приборку. Версия Ti добавляет подогрев рулевого колеса, улучшенные материалы отделки и алюминиевые лепестки переключения передач. В топовой версии Veloce — фары Matrix LED, спортивные тормоза Brembo и подвеска с тремя режимами работы.
Особый выпуск Sport Speciale отличается серебристыми акцентами кузова, эмблемой Alfa Romeo на крышке багажника и контрастной отделкой сидений. Такая версия рассчитана на тех, кто хочет подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля.
Под капотом изменений немного, но и необходимости в них не было. Tonale по-прежнему доступен в двух гибридных вариантах: mild-hybrid и plug-in гибрид.
• Mild-hybrid сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель (173 л. с.) с 20-сильным электромотором, встроенным в семиступенчатую коробку с двойным сцеплением. Такой вариант обеспечивает плавное ускорение и может короткое время двигаться на электротяге.
• Plug-in гибрид (PHEV) использует 1,3-литровый двигатель, электромотор мощностью 122 л. с. и батарею 15,5 кВт⋅ч. Совокупная мощность — 276 л. с., крутящий момент 490 Н⋅м. Запас хода на электротяге достигает 70 км, а расход топлива — около 9,8 л/100 км в смешанном цикле.
Оба варианта поддерживают зарядку от обычной розетки или настенного зарядного устройства, что делает Tonale удобным для городских поездок и дальних путешествий.
|Параметр
|Alfa Romeo Tonale
|Audi Q3
|BMW X1
|Мощность (л.с.)
|до 276
|до 245
|до 272
|Привод
|передний / полный
|передний / полный
|полный
|Разгон 0-100 км/ч
|6,2 с
|6,8 с
|6,5 с
|Запас хода на электротяге
|до 70 км
|до 55 км
|до 60 км
Tonale уверенно удерживает позицию между спортивностью и комфортом, при этом предлагая больше итальянского шарма, чем немецкие конкуренты.
Если важна цена — выбирай базовую версию: она уже неплохо оснащена.
Для тех, кто проводит много времени за рулем — Ti: подогрев руля и сидений заметно повышают комфорт.
Любителям динамики и дизайна подойдёт Veloce — самая выразительная и технологичная версия.
Ошибка: брать мощный гибрид только ради динамики.
Последствие: лишняя переплата и избыточный расход в городе.
Альтернатива: выбрать mild-hybrid, который экономичнее и проще в обслуживании.
Ошибка: игнорировать регулировку сидений.
Последствие: быстрая усталость на длинных маршрутах.
Альтернатива: обратить внимание на версии с поясничной поддержкой и вентиляцией кресел.
Владельцам, которые впервые переходят на гибрид, стоит знать: автомобиль не требует сложного обслуживания. Зарядка от бытовой розетки занимает около 6 часов, а при использовании настенного блока — чуть больше двух. В российских условиях гибриды Tonale показывают себя устойчивыми к перепадам температуры и уверенно запускаются в морозы.
|Плюсы
|Минусы
|Эффектный дизайн
|Высокая цена топовых комплектаций
|Комфортная подвеска
|Небольшой багажник
|Качественная отделка
|Зарядка занимает несколько часов
|Отличная управляемость
|Нет дизеля
|Поддержка всех современных технологий
|Ограниченный выбор цветовых решений
Какой двигатель выбрать?
Для города лучше mild-hybrid — он экономичен и прост. Для частых поездок за город — plug-in гибрид.
Сколько стоит обновленный Tonale в России?
Предварительная цена ожидается от 4,2 до 5,6 млн рублей в зависимости от комплектации.
Что лучше — Tonale или BMW X1?
Tonale выигрывает дизайном и управляемостью, X1 — чуть просторнее и практичнее.
• Миф: гибриды сложно обслуживать.
Правда: Tonale не требует специальных знаний, ТО такое же, как у бензиновой версии.
• Миф: зимой гибрид не заводится.
Правда: аккумуляторы адаптированы к низким температурам и имеют собственный подогрев.
• Миф: гибриды не подходят для трассы.
Правда: мощность в 276 л. с. обеспечивает динамику, сравнимую с бензиновыми кроссоверами.
Название Tonale происходит от перевала в итальянских Альпах.
Это первый кроссовер Alfa Romeo, представленный одновременно в Европе и Азии.
В отделке интерьера использованы материалы, частично произведённые из переработанного пластика.
Tonale стал продолжателем идеи компактных спортивных кроссоверов Alfa Romeo, начатой с модели Stelvio. Рестайлинг 2025 года укрепил позицию марки в сегменте премиум-гибридов, где теперь итальянцы конкурируют на равных с Audi, BMW и Lexus.
Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.