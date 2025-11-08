Когда автомобиль становится музеем: юбилейный Phantom рассказал вековую историю марки

Юбилейная серия Rolls-Royce Phantom Centenary стала настоящим событием для поклонников британского люкса. Всего создано 25 автомобилей, и все они уже нашли своих владельцев. Каждый экземпляр — уникальное произведение искусства, в котором прошлое и будущее марки встретились в одной машине.
Создатели Phantom Centenary вдохновлялись эстетикой 1920-х — временем бурных вечеринок, джаза и зарождения автомобильной роскоши. Автомобиль словно сошёл со старинных хроник: двухцветная окраска, длинные линии кузова и необычные колёсные диски отсылают к «золотому веку» Голливуда. Тогда Rolls-Royce был символом статуса актёров и режиссёров, прибывающих на премьеры.
Детали кузова исполнены в чёрно-белом сочетании, а краска с металлическим блеском получена благодаря мельчайшим частицам измельчённого стекла. Символ «Дух экстаза» выполнен из 18-каратного золота и покрыт слоем 24-каратного напыления. Даже эмблемы на кузове впервые выполнены с использованием белой эмали и золота — такого Rolls-Royce ещё не делал.
Под капотом — классический двигатель V12 объёмом 6,75 литра, знакомый по предыдущим версиям Phantom. Технических изменений немного, ведь основное внимание уделено эстетике и философии юбилея. Однако даже двигатель получил особое оформление: крышка окрашена в белый цвет, а элементы отделаны золотыми вставками — чисто в духе британской роскоши.
Открывая двери, кажется, будто попадаешь не в салон автомобиля, а в художественную галерею. Интерьер выполнен из сотен деталей — от вышивки до лазерной гравировки, каждая из которых несёт смысл.
На задних сиденьях — изображение лондонской штаб-квартиры Rolls-Royce на Кондуит-стрит, а рядом — сцены, связанные с историей марки. Всего использовано 45 панелей, собранных вручную, с вышивкой в 160 тысяч стежков. Сиденья спереди обиты кожей, а сзади — тканью, как это было в старых автомобилях, когда водитель и пассажиры находились в разных мирах комфорта.
На дверях сочетаются дерево и кожа. Декор из нитей золота переплетается с чёрной прострочкой, а деревянные вставки выполнены с применением трёх ремесленных техник — трёхмерной инкрустации, объёмной печати и ручного покрытия сусальным золотом толщиной 0,1 микрометра. Всё это создаёт ощущение движения, будто интерьер дышит и живёт.
|Характеристика
|Phantom 1925
|Phantom Centenary 2025
|Двигатель
|7.7 л рядный 6
|6.75 л V12
|Коробка передач
|Механическая
|Автоматическая
|Отделка
|Дерево, шерсть
|Кожа, ткань, золото
|Символ на капоте
|Серебро
|18К золото
|Количество экземпляров
|Серийный
|25 шт.
Сбор исторических архивов и старых эскизов.
Оцифровка 77 рисунков и их художественная переработка.
Вышивка, лазерная гравировка и нанесение 3D-текстур.
Ручная сборка всех панелей и полировка.
Финальная инспекция каждого экземпляра мастером Rolls-Royce.
Ошибка: Использовать стандартные материалы для юбилейной модели.
→ Последствие: Потеря уникальности.
→ Альтернатива: Введение новых техник — лазерная гравировка, сусальное золото, 3D-печать.
Ошибка: Перегрузить интерьер декоративными элементами.
→ Последствие: Потеря гармонии.
→ Альтернатива: Минимализм с акцентом на символизм.
А что, если бы Rolls-Royce решил создать не 25, а 100 экземпляров? Ценность коллекции резко бы снизилась, ведь ограниченность — главный драйвер престижа. Эта машина создавалась не для дорог, а для наследия. Каждый Phantom Centenary — как артефакт, передаваемый из поколения в поколение.
|Плюсы
|Минусы
|Исключительное качество сборки
|Цена недостижима для большинства
|Уникальный дизайн интерьера
|Ограниченный тираж — не купить
|Символ роскоши и статуса
|Не для повседневной эксплуатации
Какова цена Rolls-Royce Phantom Centenary в России?
Официально автомобили не продаются, но предполагаемая стоимость превышает 80 млн рублей.
Сколько таких автомобилей создано?
Всего 25 экземпляров, каждый персонализирован под владельца.
Чем он отличается от обычного Phantom?
Отделкой: золото, ручная вышивка, исторические мотивы и уникальный «Дух экстаза».
Миф: Все Rolls-Royce собираются роботами.
Правда: Более 80% операций выполняются вручную.
Миф: Phantom Centenary — просто косметическая версия.
Правда: Это художественный проект, отражающий вековую философию бренда.
Миф: Rolls-Royce не меняет традиции.
Правда: Компания экспериментирует с технологиями, сохраняя при этом дух классики.
Phantom впервые появился в 1925 году и стал символом эпохи. Его владельцами были аристократы, актеры и промышленники. С тех пор модель пережила восемь поколений, а Centenary стал данью уважения всем предшественникам — от оригинала с механической коробкой до современных гибридов и электрических концептов.
На каждом Phantom Centenary выгравированы 25 линий на дисках — по числу выпущенных экземпляров.
В интерьере использовано более 440 тысяч стежков вышивки.
В проекте участвовали мастера из колледжа West Dean — именно они обучили команду работе с сусальным золотом.
