Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше не смущаюсь: Катя Гордон приняла важное решение на фоне слухов о конфликте с Кудрявцевой
Прическа без статики и заломов: проверенные приёмы для стойкого объёма и блеска зимой
Макароны с сыром больше не скучные: маленький секрет, который делает их полезнее и вкуснее
Зарядка на утро: как за 10 минут вернуть себе энергию и зарядить мозг на целый день
От укуса до опухоли: карта шишек у кошек по зонам тела и что каждая из них означает
Утро начинается не с кофе: четыре утренних ритуала, которые бьют по желудку
Загадка солёной воды: что происходит, если поставить миску на подоконник зимой
Шок-цена за квадрат: сколько теперь стоит загородный дом мечты в Подмосковье
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию

Когда автомобиль становится музеем: юбилейный Phantom рассказал вековую историю марки

0:07
Авто

Юбилейная серия Rolls-Royce Phantom Centenary стала настоящим событием для поклонников британского люкса. Всего создано 25 автомобилей, и все они уже нашли своих владельцев. Каждый экземпляр — уникальное произведение искусства, в котором прошлое и будущее марки встретились в одной машине.

Rolls-Royce Phantom
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Yunakov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Rolls-Royce Phantom

Вдохновлённый бурными двадцатыми

Создатели Phantom Centenary вдохновлялись эстетикой 1920-х — временем бурных вечеринок, джаза и зарождения автомобильной роскоши. Автомобиль словно сошёл со старинных хроник: двухцветная окраска, длинные линии кузова и необычные колёсные диски отсылают к «золотому веку» Голливуда. Тогда Rolls-Royce был символом статуса актёров и режиссёров, прибывающих на премьеры.

Детали кузова исполнены в чёрно-белом сочетании, а краска с металлическим блеском получена благодаря мельчайшим частицам измельчённого стекла. Символ «Дух экстаза» выполнен из 18-каратного золота и покрыт слоем 24-каратного напыления. Даже эмблемы на кузове впервые выполнены с использованием белой эмали и золота — такого Rolls-Royce ещё не делал.

Техническое совершенство

Под капотом — классический двигатель V12 объёмом 6,75 литра, знакомый по предыдущим версиям Phantom. Технических изменений немного, ведь основное внимание уделено эстетике и философии юбилея. Однако даже двигатель получил особое оформление: крышка окрашена в белый цвет, а элементы отделаны золотыми вставками — чисто в духе британской роскоши.

Интерьер как произведение искусства

Открывая двери, кажется, будто попадаешь не в салон автомобиля, а в художественную галерею. Интерьер выполнен из сотен деталей — от вышивки до лазерной гравировки, каждая из которых несёт смысл.

На задних сиденьях — изображение лондонской штаб-квартиры Rolls-Royce на Кондуит-стрит, а рядом — сцены, связанные с историей марки. Всего использовано 45 панелей, собранных вручную, с вышивкой в 160 тысяч стежков. Сиденья спереди обиты кожей, а сзади — тканью, как это было в старых автомобилях, когда водитель и пассажиры находились в разных мирах комфорта.

На дверях сочетаются дерево и кожа. Декор из нитей золота переплетается с чёрной прострочкой, а деревянные вставки выполнены с применением трёх ремесленных техник — трёхмерной инкрустации, объёмной печати и ручного покрытия сусальным золотом толщиной 0,1 микрометра. Всё это создаёт ощущение движения, будто интерьер дышит и живёт.

Таблица сравнения: прошлое и настоящее Phantom

Характеристика Phantom 1925 Phantom Centenary 2025
Двигатель 7.7 л рядный 6 6.75 л V12
Коробка передач Механическая Автоматическая
Отделка Дерево, шерсть Кожа, ткань, золото
Символ на капоте Серебро 18К золото
Количество экземпляров Серийный 25 шт.

Как создавался интерьер: шаг за шагом

  1. Сбор исторических архивов и старых эскизов.

  2. Оцифровка 77 рисунков и их художественная переработка.

  3. Вышивка, лазерная гравировка и нанесение 3D-текстур.

  4. Ручная сборка всех панелей и полировка.

  5. Финальная инспекция каждого экземпляра мастером Rolls-Royce.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать стандартные материалы для юбилейной модели.
    → Последствие: Потеря уникальности.
    → Альтернатива: Введение новых техник — лазерная гравировка, сусальное золото, 3D-печать.

  • Ошибка: Перегрузить интерьер декоративными элементами.
    → Последствие: Потеря гармонии.
    → Альтернатива: Минимализм с акцентом на символизм.

А что если…

А что, если бы Rolls-Royce решил создать не 25, а 100 экземпляров? Ценность коллекции резко бы снизилась, ведь ограниченность — главный драйвер престижа. Эта машина создавалась не для дорог, а для наследия. Каждый Phantom Centenary — как артефакт, передаваемый из поколения в поколение.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Исключительное качество сборки Цена недостижима для большинства
Уникальный дизайн интерьера Ограниченный тираж — не купить
Символ роскоши и статуса Не для повседневной эксплуатации

FAQ

Какова цена Rolls-Royce Phantom Centenary в России?
Официально автомобили не продаются, но предполагаемая стоимость превышает 80 млн рублей.

Сколько таких автомобилей создано?
Всего 25 экземпляров, каждый персонализирован под владельца.

Чем он отличается от обычного Phantom?
Отделкой: золото, ручная вышивка, исторические мотивы и уникальный «Дух экстаза».

Мифы и правда

  • Миф: Все Rolls-Royce собираются роботами.
    Правда: Более 80% операций выполняются вручную.

  • Миф: Phantom Centenary — просто косметическая версия.
    Правда: Это художественный проект, отражающий вековую философию бренда.

  • Миф: Rolls-Royce не меняет традиции.
    Правда: Компания экспериментирует с технологиями, сохраняя при этом дух классики.

Исторический контекст

Phantom впервые появился в 1925 году и стал символом эпохи. Его владельцами были аристократы, актеры и промышленники. С тех пор модель пережила восемь поколений, а Centenary стал данью уважения всем предшественникам — от оригинала с механической коробкой до современных гибридов и электрических концептов.

3 интересных факта

  1. На каждом Phantom Centenary выгравированы 25 линий на дисках — по числу выпущенных экземпляров.

  2. В интерьере использовано более 440 тысяч стежков вышивки.

  3. В проекте участвовали мастера из колледжа West Dean — именно они обучили команду работе с сусальным золотом.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Красота и стиль
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Дом тёплый, а тараканы холодеют: простые запахи, которые выгоняют их навсегда
Недвижимость
Дом тёплый, а тараканы холодеют: простые запахи, которые выгоняют их навсегда
Популярное
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени

Вечная мерзлота хранит не только останки древних существ, но и человеческие тайны, которые способны перевернуть наше понимание истории.

Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
На вид безобидные — на деле охотники: привычные обитатели полей вдруг начали вести себя как хищники
Последние материалы
Мир на двух колёсах без романтики и иллюзий: велополосы, станции у океана и рикши в лабиринтах
Нефтяные качели: как меняется рыночное настроение после введения санкций против крупных российских компаний
Съедаются ещё до того, как остыли: жареные пончики на сметане, от которых сложно оторваться
Седокова не скрывает своей боли: певица поделилась тяжёлыми моментами борьбы с неприятной болезнью
Chery врывается в элиту — флагман возвращает моду на гибриды и ставит на место конкурентов
Он должен был замёрзнуть, но выжил: лавр, бросивший вызов суровой сибирской зиме
Из архивов нулевых — на подиум: деним из 2000-х снова покоряет улицы и подиумы мира
Зов, который не пропускает ни одна кошка: что на самом деле скрыто в привычном кис-кис
С дачи уезжают люди, а вещи остаются: пять предметов, которые тащат в город чужую беду
Без этого ингредиента плов теряет свою душу — вот что стоит добавить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.