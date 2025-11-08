Мировые продажи автомобилей бьют рекорды: какие модели покорили планету — и чем их заменили в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:13
Авто

Мировая автомобильная индустрия переживает новую перестройку. По итогам первых трёх кварталов 2025 года лидеры мировых продаж оказались не совсем теми, кого ожидали аналитики. Большинство этих моделей в России официально недоступны — их можно приобрести только по схемам параллельного импорта.

Тойота Королла
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тойота Королла

Глобальные предпочтения: кто в топе

Согласно исследованию Focus2move, опубликованному Autonews, японские бренды продолжают удерживать уверенное лидерство.

Первое место занял Toyota RAV4 — кроссовер, который годами удерживает доверие покупателей во всех уголках мира. Продажи модели выросли на 1,5%, что особенно примечательно на фоне общей стагнации рынка.

Вторую позицию заняла Toyota Corolla — символ надёжности и доступного комфорта. Однако спрос на неё снизился на 8,2%, что аналитики связывают с ростом популярности SUV-сегмента.

Замыкает тройку Tesla Model Y — электрический кроссовер, который по-прежнему удерживает сердца тех, кто выбирает технологии и экологию. Несмотря на падение продаж на 11,2%, Model Y остаётся самой продаваемой электромоделью в мире.

Пикапы и кроссоверы: американская любовь к размеру

Американский рынок остаётся верен традициям. Ford F-Series и Chevrolet Silverado вновь вошли в топ-10, заняв четвёртое и шестое места. Оба пикапа показали уверенный рост, отражая устойчивый спрос на мощные и практичные автомобили.

Между ними, на пятом месте, расположился Honda CR-V — ещё один японский кроссовер, который укрепил позиции благодаря обновлённому дизайну и экономичности.

Toyota Camry, занявшая седьмое место, показала рост продаж почти на 12%, подтверждая, что классические седаны всё ещё востребованы. В десятку также вошли Hyundai Tucson, Toyota Hilux и Kia Sportage, замыкая рейтинг самых популярных моделей планеты.

Таблица сравнения: мировые бестселлеры

Место Модель Страна происхождения Изменение продаж Тип кузова
1 Toyota RAV4 Япония +1,5% Кроссовер
2 Toyota Corolla Япония -8,2% Седан
3 Tesla Model Y США -11,2% Электрокроссовер
4 Ford F-Series США +5,4% Пикап
5 Honda CR-V Япония +3,7% Кроссовер
6 Chevrolet Silverado США +4,1% Пикап
7 Toyota Camry Япония +11,8% Седан
8 Hyundai Tucson Южная Корея +2,9% Кроссовер
9 Toyota Hilux Япония +6,5% Пикап
10 Kia Sportage Южная Корея +4,8% Кроссовер

Россия идёт своим путём

Пока мир восхищается японскими кроссоверами и американскими пикапами, российские покупатели сделали ставку на другие бренды. Согласно данным "Автостата", в октябре 2025 года продажи возглавила Lada Granta, за ней следуют Haval Jolion, Lada Vesta, Geely Monjaro и Haval M6.

Эти цифры демонстрируют смену потребительских ориентиров — рынок смещается в сторону отечественных и китайских брендов, которые быстро заняли освободившиеся после ухода западных компаний ниши.

Как меняется рынок: шаг за шагом

  1. Импорт под контролем. После ограничений многие модели из Японии, Европы и США можно купить только через параллельный импорт.

  2. Рост китайского присутствия. Chery, Haval, Geely и Exeed активно открывают дилерские центры по всей стране.

  3. Переосмысление сегментов. Российские автолюбители всё чаще выбирают кроссоверы и лифтбеки вместо седанов.

  4. Цифровизация. Большинство новых моделей из Китая идут с современными мультимедийными системами и голосовыми помощниками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на бренд.
    Последствие: переплата и трудности с обслуживанием.
    Альтернатива: смотреть на сервисную сеть и доступность запчастей.

  • Ошибка: покупать авто "по старой привычке".
    Последствие: упущение новых выгодных предложений.
    Альтернатива: сравнить новые китайские и российские модели по параметрам.

А что если… выбрать электромобиль

Электрокары пока занимают долю менее 1% российского рынка, но интерес к ним растёт. Появление зарядной инфраструктуры и локальных льгот может сделать покупку Tesla или BYD более привлекательной уже в 2026 году.

Плюсы и минусы мировых и российских лидеров

Категория Плюсы Минусы
Мировые бестселлеры Высокое качество, технологии, безопасность Недоступны официально, дорогой сервис
Российские и китайские модели Доступность, простота обслуживания, гарантия Меньше инноваций, ограниченный выбор комплектаций

FAQ

Какая модель сейчас самая продаваемая в мире?
Toyota RAV4 остаётся мировым лидером продаж в 2025 году.

Почему в России нет Toyota и Tesla?
Из-за ограничений импорта официальные поставки прекращены, но покупка возможна через параллельные схемы.

Какие автомобили выгоднее покупать в России?
Наиболее рациональный выбор сегодня — модели Lada и китайские кроссоверы Haval, Geely и Chery.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили ненадёжны.
Правда: современные модели по качеству уже сравнимы с корейскими и японскими.

Миф: без западных брендов рынок остановился.
Правда: наоборот, он адаптировался и продолжает расти.

Миф: электромобили не подходят для России.
Правда: с развитием зарядных станций их эксплуатация становится всё реальнее.

Исторический контекст

Глобальная автокарта постоянно меняется. Если в начале 2010-х лидировали Volkswagen и Ford, то сегодня рынок захватили Toyota и Tesla. В России же после 2022 года автомобильная структура изменилась полностью: ушли привычные бренды, зато появился шанс развить собственное производство и укрепить партнёрства с Азией.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Вода может быть врагом: ошибка при мойке, из-за которой кузов покрывается паутиной царапин
