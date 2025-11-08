Мировые продажи автомобилей бьют рекорды: какие модели покорили планету — и чем их заменили в России

Мировая автомобильная индустрия переживает новую перестройку. По итогам первых трёх кварталов 2025 года лидеры мировых продаж оказались не совсем теми, кого ожидали аналитики. Большинство этих моделей в России официально недоступны — их можно приобрести только по схемам параллельного импорта.
Согласно исследованию Focus2move, опубликованному Autonews, японские бренды продолжают удерживать уверенное лидерство.
Первое место занял Toyota RAV4 — кроссовер, который годами удерживает доверие покупателей во всех уголках мира. Продажи модели выросли на 1,5%, что особенно примечательно на фоне общей стагнации рынка.
Вторую позицию заняла Toyota Corolla — символ надёжности и доступного комфорта. Однако спрос на неё снизился на 8,2%, что аналитики связывают с ростом популярности SUV-сегмента.
Замыкает тройку Tesla Model Y — электрический кроссовер, который по-прежнему удерживает сердца тех, кто выбирает технологии и экологию. Несмотря на падение продаж на 11,2%, Model Y остаётся самой продаваемой электромоделью в мире.
Американский рынок остаётся верен традициям. Ford F-Series и Chevrolet Silverado вновь вошли в топ-10, заняв четвёртое и шестое места. Оба пикапа показали уверенный рост, отражая устойчивый спрос на мощные и практичные автомобили.
Между ними, на пятом месте, расположился Honda CR-V — ещё один японский кроссовер, который укрепил позиции благодаря обновлённому дизайну и экономичности.
Toyota Camry, занявшая седьмое место, показала рост продаж почти на 12%, подтверждая, что классические седаны всё ещё востребованы. В десятку также вошли Hyundai Tucson, Toyota Hilux и Kia Sportage, замыкая рейтинг самых популярных моделей планеты.
|Место
|Модель
|Страна происхождения
|Изменение продаж
|Тип кузова
|1
|Toyota RAV4
|Япония
|+1,5%
|Кроссовер
|2
|Toyota Corolla
|Япония
|-8,2%
|Седан
|3
|Tesla Model Y
|США
|-11,2%
|Электрокроссовер
|4
|Ford F-Series
|США
|+5,4%
|Пикап
|5
|Honda CR-V
|Япония
|+3,7%
|Кроссовер
|6
|Chevrolet Silverado
|США
|+4,1%
|Пикап
|7
|Toyota Camry
|Япония
|+11,8%
|Седан
|8
|Hyundai Tucson
|Южная Корея
|+2,9%
|Кроссовер
|9
|Toyota Hilux
|Япония
|+6,5%
|Пикап
|10
|Kia Sportage
|Южная Корея
|+4,8%
|Кроссовер
Пока мир восхищается японскими кроссоверами и американскими пикапами, российские покупатели сделали ставку на другие бренды. Согласно данным "Автостата", в октябре 2025 года продажи возглавила Lada Granta, за ней следуют Haval Jolion, Lada Vesta, Geely Monjaro и Haval M6.
Эти цифры демонстрируют смену потребительских ориентиров — рынок смещается в сторону отечественных и китайских брендов, которые быстро заняли освободившиеся после ухода западных компаний ниши.
Импорт под контролем. После ограничений многие модели из Японии, Европы и США можно купить только через параллельный импорт.
Рост китайского присутствия. Chery, Haval, Geely и Exeed активно открывают дилерские центры по всей стране.
Переосмысление сегментов. Российские автолюбители всё чаще выбирают кроссоверы и лифтбеки вместо седанов.
Цифровизация. Большинство новых моделей из Китая идут с современными мультимедийными системами и голосовыми помощниками.
Ошибка: ориентироваться только на бренд.
→ Последствие: переплата и трудности с обслуживанием.
→ Альтернатива: смотреть на сервисную сеть и доступность запчастей.
Ошибка: покупать авто "по старой привычке".
→ Последствие: упущение новых выгодных предложений.
→ Альтернатива: сравнить новые китайские и российские модели по параметрам.
Электрокары пока занимают долю менее 1% российского рынка, но интерес к ним растёт. Появление зарядной инфраструктуры и локальных льгот может сделать покупку Tesla или BYD более привлекательной уже в 2026 году.
|Категория
|Плюсы
|Минусы
|Мировые бестселлеры
|Высокое качество, технологии, безопасность
|Недоступны официально, дорогой сервис
|Российские и китайские модели
|Доступность, простота обслуживания, гарантия
|Меньше инноваций, ограниченный выбор комплектаций
Какая модель сейчас самая продаваемая в мире?
Toyota RAV4 остаётся мировым лидером продаж в 2025 году.
Почему в России нет Toyota и Tesla?
Из-за ограничений импорта официальные поставки прекращены, но покупка возможна через параллельные схемы.
Какие автомобили выгоднее покупать в России?
Наиболее рациональный выбор сегодня — модели Lada и китайские кроссоверы Haval, Geely и Chery.
Миф: китайские автомобили ненадёжны.
Правда: современные модели по качеству уже сравнимы с корейскими и японскими.
Миф: без западных брендов рынок остановился.
Правда: наоборот, он адаптировался и продолжает расти.
Миф: электромобили не подходят для России.
Правда: с развитием зарядных станций их эксплуатация становится всё реальнее.
Глобальная автокарта постоянно меняется. Если в начале 2010-х лидировали Volkswagen и Ford, то сегодня рынок захватили Toyota и Tesla. В России же после 2022 года автомобильная структура изменилась полностью: ушли привычные бренды, зато появился шанс развить собственное производство и укрепить партнёрства с Азией.
