Chery врывается в элиту — флагман возвращает моду на гибриды и ставит на место конкурентов

Chery Tiggo 9 стал для марки настоящим заявлением о намерениях. Это не просто очередной кроссовер — компания явно решила показать, что китайские бренды готовы конкурировать с именитыми производителями в премиальном сегменте.
Модель встала во главе семейства и уже с первого взгляда производит впечатление: массивный кузов, выразительная оптика, современный интерьер и технологичная начинка. Tiggo 9 построен на гибридной платформе Super Hybrid, которая сочетает бензиновый двигатель и два электромотора.
Под капотом — 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с электродвигателями. Совокупная мощность системы достигает 422 л. с., а крутящий момент — 580 Н·м. Машина разгоняется до 100 км/ч всего за 5,4 секунды, что впечатляет для крупного семейного SUV.
Емкость батареи — 34,5 кВт⋅ч, запас хода на электротяге по циклу WLTP составляет 146 км. Это значит, что в городских условиях можно ездить несколько дней без запуска двигателя внутреннего сгорания. Полный запас хода с баком топлива превышает 1000 км, что делает Tiggo 9 подходящим и для дальних поездок.
Зарядка поддерживает стандарт DC до 71 кВт — от 30 до 80% ёмкости можно восполнить примерно за 20 минут. Также предусмотрена функция подачи электроэнергии наружу (V2L) — например, для питания бытовых приборов на пикнике или в дороге.
Chery не экономила на оснащении. В салоне — 15,6-дюймовый центральный дисплей мультимедиа, цифровая приборная панель и проекционный экран. За быстродействие отвечает процессор Snapdragon 8155, обеспечивающий плавную работу системы. Есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, аудиосистема Sony с 14 динамиками и активной шумоизоляцией.
Кресло водителя регулируется в 12 направлениях и имеет подогрев, вентиляцию и массаж. Переднее пассажирское сиденье можно разложить почти в горизонталь. Вторая ряд сидений двигается и регулируется электрически, а третий позволяет комфортно разместить ещё двоих взрослых.
Объем багажника при сложенном третьем ряде — 820 литров. Для сравнения, аналогичные модели — Mazda CX-80 и Hyundai Santa Fe — предлагают около 700 литров.
Модель получила полный набор современных электронных помощников: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, мониторинг "слепых зон" и систему кругового обзора на 540 градусов. Есть автоматическая парковка, дистанционный запуск двигателя и климат-контроля, бесключевой доступ и электрическая крышка багажника.
Шумоизоляция салона на уровне бизнес-класса — стёкла с акустическим слоем и плотные уплотнители убирают почти все внешние звуки.
|Модель
|Тип привода
|Мощность
|Запас хода на электротяге
|Chery Tiggo 9
|гибрид (4WD)
|422 л. с.
|146 км
|Hyundai Santa Fe Hybrid
|гибрид (4WD)
|230 л. с.
|70 км
|Mazda CX-80
|гибрид (AWD)
|327 л. с.
|60 км
|Kia Sorento PHEV
|гибрид (AWD)
|265 л. с.
|55 км
Tiggo 9 заметно выделяется сочетанием мощности, автономности и цены.
Заряжайте Tiggo 9 ночью — это дешевле и удобнее, особенно при наличии домашней станции.
Используйте электрорежим в городе, чтобы снизить расход топлива и износ тормозов.
Для дальних поездок планируйте остановки у DC-станций — 20 минут достаточно для пополнения запаса энергии.
Ошибка: использовать обычную розетку для зарядки без заземления.
→ Последствие: риск перегрева и повреждения сети.
→ Альтернатива: установить сертифицированное зарядное устройство на 7 кВт.
Ошибка: игнорировать обновления мультимедиа.
→ Последствие: возможные сбои и медленная работа.
→ Альтернатива: регулярно проверяйте обновления через приложение Chery.
Если использовать Tiggo 9 как единственный автомобиль в семье, его возможностей хватит на всё - от ежедневных поездок до путешествий с детьми и багажом. Автомобиль показывает, что китайские бренды больше не догоняют, а местами уже обгоняют японцев и корейцев по оснащению.
|Плюсы
|Минусы
|Просторный салон и комфорт
|Средняя скорость зарядки DC
|Большой запас хода
|Тяжёлый вес (почти 2,3 т)
|Богатое оснащение
|Недостаточная распространённость сервисов
|Качественная отделка
|Новизна бренда на рынке
Какой расход топлива у Chery Tiggo 9?
При комбинированном режиме — около 2,5 л на 100 км.
Сколько стоит модель в России?
Официально цена пока не объявлена, но ориентировочно около 5,2-5,5 млн рублей.
Какой гарантийный срок?
Планируется 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от региона.
Миф: китайские гибриды ненадёжны.
Правда: современные модели, такие как Tiggo 9, оснащены проверенными компонентами CATL и проходят европейскую сертификацию.
Миф: у них слабая шумоизоляция.
Правда: Chery уделила внимание акустическому комфорту, и Tiggo 9 в этом плане не уступает премиальным SUV.
Аккумулятор Tiggo 9 создан по технологии M3P, более энергоёмкой, чем стандартные LFP.
В режиме "Pet Mode" система кондиционирования поддерживает комфортную температуру для животных.
Голосовой помощник реагирует на естественные фразы, а не только на команды.
Chery известна в России с начала 2000-х, но именно Tiggo стал для бренда переломной точкой. С каждым поколением автомобили марки уходят от простоты в сторону технологичности и дизайна, ориентируясь на европейские стандарты. Tiggo 9 — логичное продолжение этой эволюции: мощный, современный и рассчитанный на нового потребителя.
Вечная мерзлота хранит не только останки древних существ, но и человеческие тайны, которые способны перевернуть наше понимание истории.