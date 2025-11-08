Chery врывается в элиту — флагман возвращает моду на гибриды и ставит на место конкурентов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:24
Авто

Chery Tiggo 9 стал для марки настоящим заявлением о намерениях. Это не просто очередной кроссовер — компания явно решила показать, что китайские бренды готовы конкурировать с именитыми производителями в премиальном сегменте.

Chery Tiggo 9
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Chery Tiggo 9

Модель встала во главе семейства и уже с первого взгляда производит впечатление: массивный кузов, выразительная оптика, современный интерьер и технологичная начинка. Tiggo 9 построен на гибридной платформе Super Hybrid, которая сочетает бензиновый двигатель и два электромотора.

Силовая установка и динамика

Под капотом — 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с электродвигателями. Совокупная мощность системы достигает 422 л. с., а крутящий момент — 580 Н·м. Машина разгоняется до 100 км/ч всего за 5,4 секунды, что впечатляет для крупного семейного SUV.

Емкость батареи — 34,5 кВт⋅ч, запас хода на электротяге по циклу WLTP составляет 146 км. Это значит, что в городских условиях можно ездить несколько дней без запуска двигателя внутреннего сгорания. Полный запас хода с баком топлива превышает 1000 км, что делает Tiggo 9 подходящим и для дальних поездок.

Зарядка поддерживает стандарт DC до 71 кВт — от 30 до 80% ёмкости можно восполнить примерно за 20 минут. Также предусмотрена функция подачи электроэнергии наружу (V2L) — например, для питания бытовых приборов на пикнике или в дороге.

Интерьер и технологии

Chery не экономила на оснащении. В салоне — 15,6-дюймовый центральный дисплей мультимедиа, цифровая приборная панель и проекционный экран. За быстродействие отвечает процессор Snapdragon 8155, обеспечивающий плавную работу системы. Есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, аудиосистема Sony с 14 динамиками и активной шумоизоляцией.

Кресло водителя регулируется в 12 направлениях и имеет подогрев, вентиляцию и массаж. Переднее пассажирское сиденье можно разложить почти в горизонталь. Вторая ряд сидений двигается и регулируется электрически, а третий позволяет комфортно разместить ещё двоих взрослых.

Объем багажника при сложенном третьем ряде — 820 литров. Для сравнения, аналогичные модели — Mazda CX-80 и Hyundai Santa Fe — предлагают около 700 литров.

Безопасность и комфорт

Модель получила полный набор современных электронных помощников: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, мониторинг "слепых зон" и систему кругового обзора на 540 градусов. Есть автоматическая парковка, дистанционный запуск двигателя и климат-контроля, бесключевой доступ и электрическая крышка багажника.

Шумоизоляция салона на уровне бизнес-класса — стёкла с акустическим слоем и плотные уплотнители убирают почти все внешние звуки.

Сравнение с конкурентами

Модель Тип привода Мощность Запас хода на электротяге
Chery Tiggo 9 гибрид (4WD) 422 л. с. 146 км
Hyundai Santa Fe Hybrid гибрид (4WD) 230 л. с. 70 км
Mazda CX-80 гибрид (AWD) 327 л. с. 60 км
Kia Sorento PHEV гибрид (AWD) 265 л. с. 55 км

Tiggo 9 заметно выделяется сочетанием мощности, автономности и цены.

Советы шаг за шагом

  1. Заряжайте Tiggo 9 ночью — это дешевле и удобнее, особенно при наличии домашней станции.

  2. Используйте электрорежим в городе, чтобы снизить расход топлива и износ тормозов.

  3. Для дальних поездок планируйте остановки у DC-станций — 20 минут достаточно для пополнения запаса энергии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать обычную розетку для зарядки без заземления.
    → Последствие: риск перегрева и повреждения сети.
    → Альтернатива: установить сертифицированное зарядное устройство на 7 кВт.

  • Ошибка: игнорировать обновления мультимедиа.
    → Последствие: возможные сбои и медленная работа.
    → Альтернатива: регулярно проверяйте обновления через приложение Chery.

А что если…

Если использовать Tiggo 9 как единственный автомобиль в семье, его возможностей хватит на всё - от ежедневных поездок до путешествий с детьми и багажом. Автомобиль показывает, что китайские бренды больше не догоняют, а местами уже обгоняют японцев и корейцев по оснащению.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Просторный салон и комфорт Средняя скорость зарядки DC
Большой запас хода Тяжёлый вес (почти 2,3 т)
Богатое оснащение Недостаточная распространённость сервисов
Качественная отделка Новизна бренда на рынке

FAQ

Какой расход топлива у Chery Tiggo 9?
При комбинированном режиме — около 2,5 л на 100 км.

Сколько стоит модель в России?
Официально цена пока не объявлена, но ориентировочно около 5,2-5,5 млн рублей.

Какой гарантийный срок?
Планируется 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от региона.

Мифы и правда

  • Миф: китайские гибриды ненадёжны.
    Правда: современные модели, такие как Tiggo 9, оснащены проверенными компонентами CATL и проходят европейскую сертификацию.

  • Миф: у них слабая шумоизоляция.
    Правда: Chery уделила внимание акустическому комфорту, и Tiggo 9 в этом плане не уступает премиальным SUV.

3 интересных факта

  1. Аккумулятор Tiggo 9 создан по технологии M3P, более энергоёмкой, чем стандартные LFP.

  2. В режиме "Pet Mode" система кондиционирования поддерживает комфортную температуру для животных.

  3. Голосовой помощник реагирует на естественные фразы, а не только на команды.

Исторический контекст

Chery известна в России с начала 2000-х, но именно Tiggo стал для бренда переломной точкой. С каждым поколением автомобили марки уходят от простоты в сторону технологичности и дизайна, ориентируясь на европейские стандарты. Tiggo 9 — логичное продолжение этой эволюции: мощный, современный и рассчитанный на нового потребителя.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
