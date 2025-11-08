Электрошок по-французски: Renault возвращается, чтобы доказать — компакт не значит скучный

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:27
Авто

Renault представила новую версию своего знаменитого городского хэтчбека Twingo. Модель сохранила дух оригинала из 1990-х, но теперь полностью электрическая, с современными технологиями и дизайном, который обращается к ностальгии, не теряя актуальности.

Renault Twingo
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Renault Twingo

Современная классика

Новый Twingo стал третьим звеном в линейке ретро-электромобилей Renault — после R5 и R4. Французы называют его символом нового этапа бренда. Внешне машина выглядит игриво и узнаваемо: округлые формы, короткие свесы, крупные фары и заднее стекло необычной овальной формы. Пластиковые элементы на бамперах защищают кузов от мелких повреждений — решение практичное и эстетичное.

По сравнению с концептом 2023 года серийный Twingo почти не изменился. Он стал четырёхдверным — в отличие от ранних поколений, где задние двери отсутствовали. Колёса размером 40,5 см (16 дюймов) ставятся в базовой версии, а в старшей — 46 см (18 дюймов). Кузов будет окрашиваться в красный, жёлтый, зелёный и чёрный цвета.

Интерьер: просто, но со вкусом

Салон оформлен в духе разумного минимализма. Использованы детали от других моделей концерна Renault Group: классические крутилки климат-контроля, компактный руль и мультимедийная система с экраном, знакомым по Dacia. Несмотря на унификацию, интерьер не выглядит скучно: центральная панель украшена вставками с логотипом Twingo, а кнопка аварийки перекочевала с самого верха, как у оригинала 1992 года.

В базовых комплектациях мультимедиа простая, но интуитивная. В версиях Techno используется фирменная система OpenR OS с интеграцией Google Maps и голосовым помощником Reno. Задние сиденья регулируются по длине, что позволяет выбрать — простор для ног или дополнительное место в багажнике.

Из минусов — нейтральная тёмная ткань сидений, в отличие от ярких расцветок шоу-кара. Зато эргономика на высоте: даже высоким водителям удобно, а вторая пара кресел подходит взрослым среднего роста.

Сравнение моделей

Версия Размер колёс Мультимедиа Интерьер Цена (примерно)
Evolution 16 дюймов (40,5 см) Базовая Простая отделка от 2,3 млн ₽
Techno 18 дюймов (46 см) OpenR OS Цветные вставки, улучшенные материалы около 2,6 млн ₽

Советы шаг за шагом

  1. Если выбираете Twingo как первый электрокар — начните с базовой комплектации, чтобы оценить формат без переплаты.

  2. Для активной городской езды лучше взять версию Techno: она имеет больший экран и больше ассистентов.

  3. Перед покупкой уточните наличие быстрой зарядки — это сэкономит до часа на подзарядке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заряжать аккумулятор только до 100%.

  • Последствие: снижается срок службы батареи.

  • Альтернатива: держите уровень заряда в пределах 20-80%.

  • Ошибка: использовать зимние шины не по сезону.

  • Последствие: растёт расход энергии и ухудшается управляемость.

  • Альтернатива: выбирайте всесезонные модели класса EV.

Что внутри и как едет

Twingo оснащён передним приводом и электромотором мощностью 80 л. с. (59 кВт). Аккумулятор — 27,5 кВт·ч, что даёт запас хода примерно 260 км по циклу WLTP. Разгон до 100 км/ч занимает 12 секунд — немного, но для городского ритма хватает. Максимальная скорость ограничена на уровне 130 км/ч.

Батарея типа LFP поставляется из Китая, но сборка модели ведётся в Европе — на заводе в Словении, где Twingo производят с 2007 года.

Быстрая разработка — без потери качества

Новый Twingo — один из самых быстро разработанных автомобилей Renault: от идеи до серийного образца прошло меньше двух лет. Для сравнения, на создание R5 ушло почти вдвое больше времени. Это стало возможным благодаря общей платформе AmpR Small и использованию готовых компонентов от других моделей концерна.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Яркий и узнаваемый дизайн Скромная мощность
Компактность и манёвренность Простой салон в базе
Доступная цена Небольшой багажник
Хорошая эргономика Нет версии с увеличенным запасом хода

А что если…

А что если Twingo появится в России официально? Его цена могла бы быть в районе 2,5-2,7 млн рублей — примерно как у китайских городских электрокаров вроде BYD Dolphin или Leapmotor T03. С учётом репутации Renault и сервисной сети, Twingo имел бы хорошие шансы стать популярным городским EV у нас.

Интересные факты

  1. Название Twingo — от сочетания слов Twist, Swing и Tango, отражающее его живой характер.

  2. Оригинальная модель 1992 года была разработана всего за 4 года и стала символом французской простоты.

  3. Первый Twingo продавался с одним двигателем, без выбора коробок передач — настолько инженеры были уверены в его концепции.

FAQ

Какой запас хода у нового Renault Twingo?
Около 260 км в смешанном цикле WLTP.

Когда начнутся продажи в Европе?
Планируется старт в 2026 году, расширение рынков — к 2027-му.

Можно ли заряжать от обычной розетки?
Да, но быстрее использовать настенную станцию мощностью 11 кВт — полная зарядка займёт около трёх часов.

Мифы и правда

  • Миф: электрический Twingo — дорогая игрушка.
    Правда: это один из самых доступных электромобилей в своём классе.

  • Миф: компактный электрокар не подходит для зимы.
    Правда: батарея оснащена системой подогрева, рассчитанной на температуру до -20 °C.

  • Миф: электромобиль сложно обслуживать.
    Правда: регулярное ТО включает только проверку шин и тормозов — без масла и фильтров.

Исторический контекст

Первый Twingo дебютировал в 1992 году и произвёл фурор: он стал символом свободы и простоты для молодых европейцев. Спустя три десятилетия Renault возвращает ту же философию, но в новом технологическом обличии — тихом, экологичном и ярком.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
