Электрошок по-французски: Renault возвращается, чтобы доказать — компакт не значит скучный

Renault представила новую версию своего знаменитого городского хэтчбека Twingo. Модель сохранила дух оригинала из 1990-х, но теперь полностью электрическая, с современными технологиями и дизайном, который обращается к ностальгии, не теряя актуальности.
Новый Twingo стал третьим звеном в линейке ретро-электромобилей Renault — после R5 и R4. Французы называют его символом нового этапа бренда. Внешне машина выглядит игриво и узнаваемо: округлые формы, короткие свесы, крупные фары и заднее стекло необычной овальной формы. Пластиковые элементы на бамперах защищают кузов от мелких повреждений — решение практичное и эстетичное.
По сравнению с концептом 2023 года серийный Twingo почти не изменился. Он стал четырёхдверным — в отличие от ранних поколений, где задние двери отсутствовали. Колёса размером 40,5 см (16 дюймов) ставятся в базовой версии, а в старшей — 46 см (18 дюймов). Кузов будет окрашиваться в красный, жёлтый, зелёный и чёрный цвета.
Салон оформлен в духе разумного минимализма. Использованы детали от других моделей концерна Renault Group: классические крутилки климат-контроля, компактный руль и мультимедийная система с экраном, знакомым по Dacia. Несмотря на унификацию, интерьер не выглядит скучно: центральная панель украшена вставками с логотипом Twingo, а кнопка аварийки перекочевала с самого верха, как у оригинала 1992 года.
В базовых комплектациях мультимедиа простая, но интуитивная. В версиях Techno используется фирменная система OpenR OS с интеграцией Google Maps и голосовым помощником Reno. Задние сиденья регулируются по длине, что позволяет выбрать — простор для ног или дополнительное место в багажнике.
Из минусов — нейтральная тёмная ткань сидений, в отличие от ярких расцветок шоу-кара. Зато эргономика на высоте: даже высоким водителям удобно, а вторая пара кресел подходит взрослым среднего роста.
|Версия
|Размер колёс
|Мультимедиа
|Интерьер
|Цена (примерно)
|Evolution
|16 дюймов (40,5 см)
|Базовая
|Простая отделка
|от 2,3 млн ₽
|Techno
|18 дюймов (46 см)
|OpenR OS
|Цветные вставки, улучшенные материалы
|около 2,6 млн ₽
Если выбираете Twingo как первый электрокар — начните с базовой комплектации, чтобы оценить формат без переплаты.
Для активной городской езды лучше взять версию Techno: она имеет больший экран и больше ассистентов.
Перед покупкой уточните наличие быстрой зарядки — это сэкономит до часа на подзарядке.
Ошибка: заряжать аккумулятор только до 100%.
Последствие: снижается срок службы батареи.
Альтернатива: держите уровень заряда в пределах 20-80%.
Ошибка: использовать зимние шины не по сезону.
Последствие: растёт расход энергии и ухудшается управляемость.
Альтернатива: выбирайте всесезонные модели класса EV.
Twingo оснащён передним приводом и электромотором мощностью 80 л. с. (59 кВт). Аккумулятор — 27,5 кВт·ч, что даёт запас хода примерно 260 км по циклу WLTP. Разгон до 100 км/ч занимает 12 секунд — немного, но для городского ритма хватает. Максимальная скорость ограничена на уровне 130 км/ч.
Батарея типа LFP поставляется из Китая, но сборка модели ведётся в Европе — на заводе в Словении, где Twingo производят с 2007 года.
Новый Twingo — один из самых быстро разработанных автомобилей Renault: от идеи до серийного образца прошло меньше двух лет. Для сравнения, на создание R5 ушло почти вдвое больше времени. Это стало возможным благодаря общей платформе AmpR Small и использованию готовых компонентов от других моделей концерна.
|Плюсы
|Минусы
|Яркий и узнаваемый дизайн
|Скромная мощность
|Компактность и манёвренность
|Простой салон в базе
|Доступная цена
|Небольшой багажник
|Хорошая эргономика
|Нет версии с увеличенным запасом хода
А что если Twingo появится в России официально? Его цена могла бы быть в районе 2,5-2,7 млн рублей — примерно как у китайских городских электрокаров вроде BYD Dolphin или Leapmotor T03. С учётом репутации Renault и сервисной сети, Twingo имел бы хорошие шансы стать популярным городским EV у нас.
Название Twingo — от сочетания слов Twist, Swing и Tango, отражающее его живой характер.
Оригинальная модель 1992 года была разработана всего за 4 года и стала символом французской простоты.
Первый Twingo продавался с одним двигателем, без выбора коробок передач — настолько инженеры были уверены в его концепции.
Какой запас хода у нового Renault Twingo?
Около 260 км в смешанном цикле WLTP.
Когда начнутся продажи в Европе?
Планируется старт в 2026 году, расширение рынков — к 2027-му.
Можно ли заряжать от обычной розетки?
Да, но быстрее использовать настенную станцию мощностью 11 кВт — полная зарядка займёт около трёх часов.
Миф: электрический Twingo — дорогая игрушка.
Правда: это один из самых доступных электромобилей в своём классе.
Миф: компактный электрокар не подходит для зимы.
Правда: батарея оснащена системой подогрева, рассчитанной на температуру до -20 °C.
Миф: электромобиль сложно обслуживать.
Правда: регулярное ТО включает только проверку шин и тормозов — без масла и фильтров.
Первый Twingo дебютировал в 1992 году и произвёл фурор: он стал символом свободы и простоты для молодых европейцев. Спустя три десятилетия Renault возвращает ту же философию, но в новом технологическом обличии — тихом, экологичном и ярком.
