Бюджетники сбросили старую кожу: обновлённая Dacia превратила простоту в стиль

Авто

Пять лет спустя после дебюта Dacia представила масштабно обновлённое семейство своих популярных бюджетных моделей — седан Logan, хэтчбек Sandero и универсал Jogger. Компания кардинально переработала дизайн, интерьер и линейку двигателей, сохранив при этом главный принцип — простоту и доступность.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Renault Duster 2025

Об этом сообщает издание "За рулём". Линейка Dacia остаётся одной из самых успешных на европейском рынке: в 2024 году Sandero и Sandero Stepway, разошедшись тиражом почти в 310 тысяч экземпляров, заняли первое место по продажам в Европе, а Jogger нашёл 96,4 тысячи покупателей. Обновление, по мнению экспертов, должно закрепить этот успех и сделать модели привлекательнее для новой аудитории.

Новый дизайн и материалы

Внешне автомобили заметно изменились: в оптике и решётках радиатора появились пиксельные элементы, придающие моделям более выразительный облик. Кросс-версии получили новый пластиковый обвес, изготовленный из вторсырья. Он стал прочнее и экологичнее, отражая стремление компании к устойчивому производству.

Фирменная эмблема Dacia со стилизованными буквами D и C, появившаяся три года назад, теперь органично вписана в общую стилистику. Машины выглядят современнее, но сохраняют утилитарный характер, за который их ценят покупатели в Европе и на развивающихся рынках.

Интерьер и технологии

В салоне заметно больше внимания уделено комфорту. Селектор коробки передач стал компактнее, появилась беспроводная зарядка смартфона и поддержка Android Auto и Apple CarPlay без кабеля. Центральный дисплей увеличился до 10 дюймов, а в базовой версии по-прежнему предусмотрен держатель для телефона вместо встроенной медиасистемы.

Декоративные пиксельные вставки на панели и дверях создают визуальную связь с экстерьером. Таким образом, Dacia сохраняет баланс между функциональностью и современным стилем, не повышая цену автомобилей.

Линейка двигателей

После рестайлинга компания отказалась от дизеля 1.5 и вариатора. Теперь Logan и Sandero предлагаются с литровыми бензиновыми двигателями: атмосферным мощностью 67 л. с. и турбированным на 100 л. с. Для Sandero Stepway и Jogger предусмотрена более мощная версия того же турбомотора — 110 л. с.

Кроме того, для всех кузовов доступен газовый турбомотор 1.2 мощностью 120 л. с. и гибридная установка на базе 1,8-литрового атмосферника, электромотора и роботизированной коробки без сцепления. Совокупная отдача гибрида достигает 155 л. с., что делает его самым динамичным вариантом в линейке.

Электромобили и концепты

Компания не забывает и об электрификации. Электрохэтчбек Dacia Spring, собираемый в Китае, остаётся самым доступным электромобилем марки — базовая цена стартует ниже 17 000 евро. Минимальный вес и рациональная комплектация делают его популярным выбором для городских поездок.

Помимо этого, Dacia представила концепт Hipster - ультрабюджетный электромобиль длиной 3 м и весом всего 800 кг. Салон рассчитан на четверых, объём багажника варьируется от 70 до 500 л. Компания отмечает, что большинство водителей во Франции проезжают не более 40 км в день, поэтому Hipster потребует лишь две зарядки в неделю.

Перспективы марки

Обновлённые модели должны укрепить позиции Dacia на европейском рынке. Марка продолжает развивать свой стиль — лаконичный, рациональный и честный. Новые Logan, Sandero и Jogger подтверждают, что доступный автомобиль может быть современным и технологичным, не теряя своей практичности.