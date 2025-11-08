Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болит голова — а вы только хуже делаете: шесть ошибок, которые доводят до инсульта
Из пыли DVD-дисков — в будущее оптики: российские физики создали материал, меняющий лазерный свет
Не верите в магию палочек — эти деревянные штуки сушат бельё быстрее всех
Он должен был беречь бак, а не опустошать его: как круиз-контроль провалил экзамен на эффективность
Не стирайте пуховик — его без стирки спасёт смесь из косметички и аптечки
Риз Уизерспун рассказала, чему 25 лет учится у Дженнифер Энистон — и это не актёрство
Шпагат становится побочным эффектом: зачем на самом деле нужна Ардха Хануманасана
Один неправильный оттенок — и минус макияж: как найти консилер, который не предаст
Бензин ещё остался, дизеля уже нет: что происходит с Teboil в Финляндии

Бюджетники сбросили старую кожу: обновлённая Dacia превратила простоту в стиль

4:23
Авто

Пять лет спустя после дебюта Dacia представила масштабно обновлённое семейство своих популярных бюджетных моделей — седан Logan, хэтчбек Sandero и универсал Jogger. Компания кардинально переработала дизайн, интерьер и линейку двигателей, сохранив при этом главный принцип — простоту и доступность.

Renault Duster 2025
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Renault Duster 2025

Об этом сообщает издание "За рулём". Линейка Dacia остаётся одной из самых успешных на европейском рынке: в 2024 году Sandero и Sandero Stepway, разошедшись тиражом почти в 310 тысяч экземпляров, заняли первое место по продажам в Европе, а Jogger нашёл 96,4 тысячи покупателей. Обновление, по мнению экспертов, должно закрепить этот успех и сделать модели привлекательнее для новой аудитории.

Новый дизайн и материалы

Внешне автомобили заметно изменились: в оптике и решётках радиатора появились пиксельные элементы, придающие моделям более выразительный облик. Кросс-версии получили новый пластиковый обвес, изготовленный из вторсырья. Он стал прочнее и экологичнее, отражая стремление компании к устойчивому производству.

Фирменная эмблема Dacia со стилизованными буквами D и C, появившаяся три года назад, теперь органично вписана в общую стилистику. Машины выглядят современнее, но сохраняют утилитарный характер, за который их ценят покупатели в Европе и на развивающихся рынках.

Интерьер и технологии

В салоне заметно больше внимания уделено комфорту. Селектор коробки передач стал компактнее, появилась беспроводная зарядка смартфона и поддержка Android Auto и Apple CarPlay без кабеля. Центральный дисплей увеличился до 10 дюймов, а в базовой версии по-прежнему предусмотрен держатель для телефона вместо встроенной медиасистемы.

Декоративные пиксельные вставки на панели и дверях создают визуальную связь с экстерьером. Таким образом, Dacia сохраняет баланс между функциональностью и современным стилем, не повышая цену автомобилей.

Линейка двигателей

После рестайлинга компания отказалась от дизеля 1.5 и вариатора. Теперь Logan и Sandero предлагаются с литровыми бензиновыми двигателями: атмосферным мощностью 67 л. с. и турбированным на 100 л. с. Для Sandero Stepway и Jogger предусмотрена более мощная версия того же турбомотора — 110 л. с.

Кроме того, для всех кузовов доступен газовый турбомотор 1.2 мощностью 120 л. с. и гибридная установка на базе 1,8-литрового атмосферника, электромотора и роботизированной коробки без сцепления. Совокупная отдача гибрида достигает 155 л. с., что делает его самым динамичным вариантом в линейке.

Электромобили и концепты

Компания не забывает и об электрификации. Электрохэтчбек Dacia Spring, собираемый в Китае, остаётся самым доступным электромобилем марки — базовая цена стартует ниже 17 000 евро. Минимальный вес и рациональная комплектация делают его популярным выбором для городских поездок.

Помимо этого, Dacia представила концепт Hipster - ультрабюджетный электромобиль длиной 3 м и весом всего 800 кг. Салон рассчитан на четверых, объём багажника варьируется от 70 до 500 л. Компания отмечает, что большинство водителей во Франции проезжают не более 40 км в день, поэтому Hipster потребует лишь две зарядки в неделю.

Перспективы марки

Обновлённые модели должны укрепить позиции Dacia на европейском рынке. Марка продолжает развивать свой стиль — лаконичный, рациональный и честный. Новые Logan, Sandero и Jogger подтверждают, что доступный автомобиль может быть современным и технологичным, не теряя своей практичности.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Дом тёплый, а тараканы холодеют: простые запахи, которые выгоняют их навсегда
Недвижимость
Дом тёплый, а тараканы холодеют: простые запахи, которые выгоняют их навсегда
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новости спорта
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Популярное
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю

Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.

Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Последние материалы
Чеснок не медведь, но тоже впадает в спячку: материал, который удержит тепло даже в лютую зиму
Тихий убийца на грядке: этот признак выдаёт опасный цукини
Царь во дворе: древний волкодав, который прошёл путь от дикого зверя до идеального телохранителя
Сельдь под шубой вам надоела? Попробуйте салат Король — свежий взгляд на старую традицию
Уборка после заката обрекает семью на нищету: ошибки, которые лишают дом достатка
Китай разрывает шаблон азиатского отдыха: чем Хайнань покоряет уставших от мегаполисов
Ваши волосы задыхаются: простой шаг, который запускает рост и возвращает блеск
Нержавейку больше не придётся оттирать: капля этого средства заставляет её сиять, как новую
Римляне не знали, что создали капсулу времени: колодцы сохранили тайную жизнь древнего города
Тарелка вместо таблетки: 5 продуктов, которые защищают от инсульта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.