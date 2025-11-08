Competition уходит в историю: как BMW M меняет правила игры и делает каждую модель особенной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

BMW продолжает упрощать и структурировать свою модельную линейку. Руководитель спортивного подразделения BMW M Франк ван Мил подтвердил: начиная с ближайших поколений, компания откажется от обозначения Competition, которое долгие годы означало более мощную и оснащённую версию стандартной M-модели.

BMW X6 M Competition
Фото: Wikipedia by Alexandre Prevot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
BMW X6 M Competition

Теперь каждая новая BMW M станет сразу аналогом прежней версии Competition — с той же мощностью, улучшенными настройками шасси и расширенным списком оборудования. Решение призвано сделать линейку понятнее для покупателей и подчеркнуть, что базовая M теперь соответствует самым высоким стандартам марки.

Что означает отказ от Competition

До сих пор многие модели имели два уровня исполнения: стандартную M и M Competition. Последняя всегда получала более мощный двигатель, спортивные подвески и иные настройки динамических систем. Например, M3 Competition развивала 510 л. с. против 480 у обычной M3, а M5 Competition предлагала жёсткие подушки двигателя, другое управление рулём и иную калибровку коробки передач.

"Теперь каждая M — это Competition. Мы хотим, чтобы клиент сразу получал максимальные характеристики, не выбирая между версиями", — пояснил руководитель BMW M Франк ван Мил.

Это означает, что будущие M3, M4, M5 и другие модели будут выпускаться без приставки в названии, но с характеристиками прежних Competition.

Простая иерархия: M → M CS → M CSL

Отказ от Competition не означает сокращения линейки — наоборот, структура станет понятнее. Теперь она будет выглядеть так:

  • M - базовый уровень, но по сути прежняя Competition: максимальная мощность, спортивная подвеска, расширенные опции.

  • M CS - облегчённые и более трек-ориентированные версии с улучшенной аэродинамикой и карбоновой отделкой.

  • M CSL - вершина линейки, экстремальные модели с ограниченным тиражом, ориентированные на энтузиастов и коллекционеров.

Таким образом, BMW возвращает историческую иерархию, существовавшую ещё в 1980-х, когда аббревиатура CSL (Coupe Sport Leichtbau) означала самые технологичные и редкие автомобили бренда.

Почему BMW решила отказаться от Competition

Главная причина — путаница в восприятии покупателей. В последние годы обозначение Competition стало появляться почти на каждой модели, что снижало его ценность. Более того, многие клиенты выбирали именно Competition, игнорируя стандартные версии, что делало их фактически избыточными.

Кроме того, современный рынок требует ясности и логичной структуры. Покупатель должен понимать: если он выбирает M, то получает максимум. Всё, что выше — это уже трековые версии CS и коллекционные CSL.

"Мы стремимся сделать нашу линейку не только мощнее, но и проще для восприятия. Competition себя исчерпала", — отметил ван Мил.

Сравнение поколений: как изменится подход

Модель Прежняя версия Новая версия Мощность Особенности
M3 G80 M / M Competition M 510 л. с. Полный привод, адаптивное шасси
M4 G82 M / M Competition M 510 л. с. Углепластиковая крыша, M Drift Analyzer
M5 F90 M / M Competition M 625 л. с. Улучшенный крутящий момент, режим 4WD Sport
XM Competition (единственная версия) M 748 л. с. (гибрид) Новая платформа, электрическая поддержка

Как видно, фактическая мощность и настройки останутся прежними — изменится только позиционирование.

Советы шаг за шагом: как разобраться в новой линейке

  1. Если нужна повседневная универсальная "эмка" - выбирайте M: теперь она уже в топовом исполнении.

  2. Если выезжаете на трек - M CS с облегчённым кузовом и карбоном даст лучший баланс скорости и управляемости.

  3. Если ищете коллекционную модель - CSL, ограниченные серии с минимальным весом и максимальной производительностью.

  4. Не ждите версии Competition. Их больше не будет, а технически нынешние M будут соответствовать прежним "компетишенам".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать появления Competition в новых моделях BMW.

  • Последствие: путаница при заказе и упущенные возможности.

  • Альтернатива: ориентироваться на базовую M как на "максимум" характеристик и смотреть на CS или CSL для особых задач.

А что если… вернётся Competition?

Такой сценарий маловероятен. По словам руководства, отказ от обозначения окончательный. Однако не исключено, что BMW сохранит имя Competition для ограниченных спецсерий, если оно будет иметь историческую или маркетинговую ценность. Например, возможен M4 Heritage Competition Edition - в честь прошлых поколений.

Плюсы и минусы новой стратегии

Плюсы Минусы
Простая структура модельного ряда Потеря узнаваемого имени Competition
Единый уровень мощности и оснащения Возможное повышение цены базовых M
Понятная иерархия для покупателей Риск потери уникальности для некоторых клиентов
Упрощённое производство Меньше индивидуальных настроек

FAQ

  1. Какие модели первыми выйдут без приставки Competition?
    Новая M5 (G90) и обновлённые M3/M4.
  2. Изменится ли мощность моторов?
    Нет, базовые M получат ту же отдачу, что и прежние версии Competition.
  3. Что будет с текущими владельцами M Competition?
    Автомобили сохранят статус и ценность, ведь по сути они станут "эталоном" для будущих моделей.
  4. Будут ли CS и CSL ограничены по тиражу?
    Да, эти версии традиционно выпускаются малыми сериями.
  5. Как изменится ценовая политика?
    Базовые M могут подорожать, но исчезновение Competition упростит выбор и сократит вариации.

Мифы и правда

Миф: Competition исчезнет, и автомобили станут слабее.
Правда: напротив, базовые версии сохранят ту же мощность и оснащение.

Миф: теперь не будет различий между M и CSL.
Правда: разница останется огромной — CSL по-прежнему фокусируется на минимальном весе и трековой настройке.

Миф: компания убирает Competition ради маркетинга.
Правда: это стратегическое упрощение, направленное на прозрачность линейки и снижение издержек.

3 интересных факта

  1. Обозначение Competition впервые появилось в 2003 году на M3 E46 Competition Package.

  2. Самая мощная версия BMW M на данный момент — гибридная XM Label Red с 748 л. с.

  3. В 1970-х аналогичную роль "Competition" выполняло обозначение CSL, отсылающее к спортивным купе лёгкой конструкции.

Исторический контекст

BMW M всегда развивалась по принципу "меньше — значит лучше". В 1980-х отделение M создавалось для выпуска гоночных машин, а не сложных конфигураций. Со временем линейка усложнилась, появились обозначения Competition, CS и CSL, призванные разделить уровни производительности.

Теперь компания возвращается к истокам — к простой иерархии, где каждая модель M по умолчанию максимальна по характеристикам. Этот шаг отражает новую философию бренда: максимум эмоций без избыточных обозначений. BMW стремится не просто выпускать быстрые автомобили, а создавать чистую, честную механику, в которой важна не надпись на крышке багажника, а то, что скрыто под ней.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
