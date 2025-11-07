Игрушка, которая убивает: как питбайки превратились в смертельную забаву для подростков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:55
Авто

В Новосибирской области растет число аварий с участием подростков, управляющих питбайками — компактными мотоциклами, которые в России по-прежнему считаются "спортивным инвентарем". За последние месяцы такие выезды закончились трагедией для нескольких семей. Власти региона заявили, что больше не намерены мириться с правовой неопределенностью вокруг этой техники.

Подросток на питбайке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подросток на питбайке

Об этом сообщает издание atas.info со ссылкой на депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. Региональные парламентарии поддержали инициативу о необходимости федеральных изменений, которые должны признать питбайки транспортными средствами и установить для них четкие правила эксплуатации.

Игрушка, которая убивает

История из села Новоульяновское стала символом опасной безнаказанности. Трое подростков ночью выехали на питбайках без шлемов и фар. Поездка закончилась трагедией — тяжелые травмы, месяцы реанимации и восстановление. Один из родителей позже написал в соцсетях:
"Купили ему байк как мечту. Никто не знал, что это окажется билетом в больницу".

Подобных случаев становится всё больше. Питбайки продаются в интернете наравне с роликами или велосипедами, без необходимости регистрации или водительских прав. На деле это мотоциклы с двигателем мощностью до 125 лошадиных сил, способные развивать скорость более 100 км/ч. Цена — от 40 до 80 тысяч рублей, и любой подросток может получить их "в подарок".

Законная лазейка и реальные жертвы

Сегодня питбайки не подлежат постановке на учет, а потому не подпадают под действие правил дорожного движения. Родители юных водителей несут лишь символический штраф — 500 рублей. При этом, по данным Научного центра по безопасности дорожного движения, за первые шесть месяцев 2025 года в России произошло 288 ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках: десять детей погибли, 235 получили травмы, еще 25 — пострадали как пассажиры.

Заместитель председателя комитета по транспорту Заксобрания Елена Тырина назвала сложившуюся ситуацию недопустимой. Депутаты уверены, что без изменения правового статуса техники государство не сможет защитить несовершеннолетних от очевидных рисков.

Ответственность и воспитание

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Валерий Ильенко считает, что штрафами проблему не решить. "Нужна работа в школах, с родителями, с подростками. Нужно, чтобы дети понимали: сесть на мотоцикл — это не игра, а ответственность, которая может стоить жизни", — подчеркнул он.

По словам депутата, в некоторых регионах уже открываются специальные мотоплощадки, где подростки могут обучаться безопасному вождению под контролем инструкторов. В Новосибирске подобные инициативы пока единичны, хотя спрос на питбайки растет, особенно в сельской местности.

Что будет дальше

Законодатели намерены вынести предложения на федеральный уровень уже в 2026 году. Предполагается, что новая редакция закона классифицирует питбайки как транспортные средства, а их владельцы будут обязаны регистрировать технику, получать права и соблюдать правила безопасности.

Пока же питбайк остаётся в "серой зоне": не игрушка, не транспорт, а источник смертельного риска. И пока государство определяет его статус, подростки продолжают выходить на дороги без защиты — слишком часто в последний раз.

Куратор Игорь Моржаретто
