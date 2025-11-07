Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коробка с излучением или гений на кухне: миф о вреде рассыпался — микроволновка реабилитирована
Чёрная дыра на обратном отсчёте: физики предупреждают о событии, которое перевернёт Вселенную
Пьяные орехи добрались до маркетплейсов: в Госдуме требуют запретить новый опасный тренд
Кошачий гороскоп совместимости: по характеру определяем, кто станет вашим идеальным мурлыкой
Секрет сада, который не унывает: растения, радующие глаз даже в мороз
Левой ногой написал и зашло: Дмитрий Маликов раскрыл секрет написания музыкального хита
Сосуды стареют быстрее, чем вы думаете: как кардио и силовые тренировки влияют на здоровье
Перхоть не инфекция, но последствия могут быть страшными: избегаем ошибок
Предпенсионеры в плюсе: вот что принесёт статус уже сегодня — вы будете приятно удивлены

Легенда подорожала, но не сдалась: Toyota показала обновлённый 4Runner и назвала ценник

8:35
Авто

Toyota представила обновлённый 4Runner 2026 модельного года — внедорожник, который объединяет классическую выносливость с современными технологиями. Машина по-прежнему ориентирована на любителей бездорожья, но теперь предлагает больше комфорта и инноваций. Производитель объявил стартовые цены и уточнил состав модификаций, сохранив преемственность в дизайне и характере модели.

Toyota 4Runner
Фото: Own work by HJUdall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Toyota 4Runner

Базовая версия 4Runner SR5 оценена в 41 570 долларов, что на 800 долларов дороже прошлогодней. Флагманская комплектация TRD Pro теперь стоит 67 900 долларов, прибавив тысячу к прежней цене. Между ними расположены версии Limited, TRD Sport и TRD Off-Road Premium, каждая из которых нацелена на определённую аудиторию — от городских путешественников до профессиональных офф-роудеров.

Новая техника под знаком эффективности

Главное изменение — переход на современный силовой агрегат 2.4-литровый турбомотор мощностью 278 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Этот двигатель пришёл на смену старому атмосферному V6, обеспечив более высокий крутящий момент при меньшем расходе топлива.

Для версий TRD Off-Road Premium и TRD Pro доступна гибридная установка i-Force Max мощностью 326 л. с. Она сочетает тот же турбомотор с электродвигателем, обеспечивая моментальную отдачу и устойчивую тягу на низких оборотах. Такой вариант делает 4Runner не только динамичнее, но и заметно экономичнее — особенно в условиях пересечённой местности.

"Наша цель — сохранить дух 4Runner, но дать ему двигатель, достойный будущего", — подчеркнул представитель инженерного подразделения Toyota.

Платформа и управляемость

Обновлённый 4Runner построен на новой платформе TNGA-F, которую уже получили Tacoma и Land Cruiser Prado. Эта архитектура позволила снизить вибрации, улучшить баланс кузова и повысить жёсткость рамы.

Внедорожник по-прежнему остаётся рамным, с полноценным редуктором, системой блокировок и возможностью выбора полного привода. Версии TRD оборудованы адаптивными амортизаторами и системой Crawl Control, которая автоматически регулирует тягу при движении по сложным поверхностям.

Для комфорта на асфальте предусмотрены улучшенные стабилизаторы поперечной устойчивости и более точная рулевая рейка. Это делает новый 4Runner универсальным — одинаково уверенным и на трассе, и в горах.

Сравнение комплектаций

Версия Двигатель Мощность Трансмиссия Цена (USD)
SR5 2.4 Turbo 278 л. с. 8-АКП 41 570
TRD Sport 2.4 Turbo 278 л. с. 8-АКП 45 000
Limited 2.4 Turbo 278 л. с. 8-АКП 53 000
TRD Off-Road Premium 2.4 Hybrid i-Force Max 326 л. с. 8-АКП 59 500
TRD Pro 2.4 Hybrid i-Force Max 326 л. с. 8-АКП 67 900

Toyota намеренно сохраняет умеренные цены, чтобы 4Runner оставался конкурентоспособным на фоне Jeep Wrangler и Ford Bronco. При этом базовая комплектация уже включает мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном, полный пакет систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0, а также адаптивный круиз-контроль.

Советы шаг за шагом: как выбрать версию

  1. Если нужна надёжная классика для города - SR5: оптимальный баланс цены и оснащения.

  2. Для путешествий и активного отдыха - TRD Sport: улучшенная подвеска и комфорт на трассе.

  3. Если важен стиль и престиж - Limited: кожа, премиальная акустика, панорамная крыша.

  4. Для бездорожья и трофи-рейдов - TRD Off-Road Premium: блокировки, защита днища, гибридная тяга.

  5. Для экстремалов и энтузиастов - TRD Pro: топовый набор внедорожных функций и уникальный дизайн.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать 4Runner только по внешнему виду, не учитывая назначение комплектации.

  • Последствие: избыточные расходы или недостаток нужных опций.

  • Альтернатива: оценить, где чаще будет использоваться автомобиль — трасса, город или бездорожье — и подобрать версию с подходящей трансмиссией и подвеской.

А что если сравнить с Land Cruiser?

Хотя оба внедорожника построены на одной платформе TNGA-F, 4Runner позиционируется как более доступная альтернатива. У него проще интерьер, меньше роскоши, но сохранён честный внедорожный потенциал. Land Cruiser — это комфорт и престиж, а 4Runner — дух приключений и надёжность без излишеств.

Плюсы и минусы нового поколения

Плюсы Минусы
Новый экономичный турбомотор Более высокая цена
Гибридная установка с отличной тягой Меньше атмосферных опций
Современная мультимедиа Крупные габариты для города
Улучшенная управляемость Более сложное обслуживание
Традиционно прочная рама Рост массы в старших комплектациях

FAQ

  1. Когда начнутся продажи Toyota 4Runner 2026?
    Продажи стартуют в США до конца 2025 года, а первые поставки клиентам ожидаются в начале 2026-го.
  2. Есть ли дизельная версия?
    Нет, для американского рынка доступны только бензиновый турбо и гибрид i-Force Max.
  3. Каков средний расход топлива?
    Для версии с 2.4 Turbo — около 10 литров на 100 км, гибрид экономичнее примерно на 15-20 %.
  4. Будет ли версия с третьим рядом сидений?
    Да, некоторые комплектации, включая Limited и SR5, могут быть семиместными.
  5. Сохранился ли понижающий ряд?
    Да, все версии с полным приводом имеют понижающую передачу для тяжёлого бездорожья.

Мифы и правда

Миф: новый 4Runner потерял внедорожный дух.
Правда: рамная конструкция, блокировки и системы помощи по бездорожью сохранены и улучшены.

Миф: турбомотор не надёжен.
Правда: двигатель A25A-FTS уже зарекомендовал себя на других моделях Toyota и показал стабильную работу.

Миф: гибридная установка не подходит для офф-роуда.
Правда: электрический момент помогает именно на бездорожье, обеспечивая мгновенную тягу.

3 интересных факта

  1. 4Runner остаётся одной из немногих рамных моделей в сегменте, сохранивших честный внедорожный характер.

  2. Версия TRD Pro оснащается 33-дюймовыми шинами и уникальной подвеской Fox.

  3. Toyota планирует адаптировать систему i-Force Max для будущих гибридных Hilux и Tacoma.

Исторический контекст

Модель Toyota 4Runner появилась в 1984 году как утилитарный внедорожник на базе пикапа Hilux. За 40 лет она прошла путь от простого "железного коня" до комфортабельного SUV, сохранив ключевую особенность — способность идти туда, где заканчивается дорога. Каждое поколение отражало дух своего времени: от брутальных квадратных форм 80-х до современных аэродинамичных линий.

4Runner 2026 стал символом нового подхода Toyota: сочетание надёжности, электронизации и стремления к эффективности без потери характера. Он остаётся тем самым внедорожником, который способен преодолеть любую преграду, но теперь делает это с умом, экономией и комфортом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Домашние животные
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Недвижимость
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Популярное
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность

Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.

Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Последние материалы
Почему губки делают разных цветов: скрытый смысл кухонной радуги, о котором мало кто знает
Садоводы теряют ягоды, не понимая, почему: земляника — под ударом невидимых врагов
Двери захлопнулись, а жизнь замерла: как вернуть доступ к машине без потерь и истерики
Морской пёс с ядовитыми клыками: кто на самом деле правит глубинами Чёрного моря
С ужасом узнал: какая профессия у Мити Фомина и почему ему может грозить уголовное наказание
Тайны тувинских озёр раскрыты: 30 лет наблюдений изменили представления о жизни под водой
Телефон замолчит на сутки: в России готовят период охлаждения для SIM-карт
Зима превратит ваш парфюм в оружие — раскрываем секреты стойких ароматов
Неправильная национальность — и всё пошло вразнос: чем европейская АКБ отличается от азиатской
Максимальные 100 баллов: как болгарка Славея Иванова покорила публику на российском шоу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.