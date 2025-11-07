Легенда подорожала, но не сдалась: Toyota показала обновлённый 4Runner и назвала ценник

Toyota представила обновлённый 4Runner 2026 модельного года — внедорожник, который объединяет классическую выносливость с современными технологиями. Машина по-прежнему ориентирована на любителей бездорожья, но теперь предлагает больше комфорта и инноваций. Производитель объявил стартовые цены и уточнил состав модификаций, сохранив преемственность в дизайне и характере модели.

Фото: Own work by HJUdall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Toyota 4Runner

Базовая версия 4Runner SR5 оценена в 41 570 долларов, что на 800 долларов дороже прошлогодней. Флагманская комплектация TRD Pro теперь стоит 67 900 долларов, прибавив тысячу к прежней цене. Между ними расположены версии Limited, TRD Sport и TRD Off-Road Premium, каждая из которых нацелена на определённую аудиторию — от городских путешественников до профессиональных офф-роудеров.

Новая техника под знаком эффективности

Главное изменение — переход на современный силовой агрегат 2.4-литровый турбомотор мощностью 278 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Этот двигатель пришёл на смену старому атмосферному V6, обеспечив более высокий крутящий момент при меньшем расходе топлива.

Для версий TRD Off-Road Premium и TRD Pro доступна гибридная установка i-Force Max мощностью 326 л. с. Она сочетает тот же турбомотор с электродвигателем, обеспечивая моментальную отдачу и устойчивую тягу на низких оборотах. Такой вариант делает 4Runner не только динамичнее, но и заметно экономичнее — особенно в условиях пересечённой местности.

"Наша цель — сохранить дух 4Runner, но дать ему двигатель, достойный будущего", — подчеркнул представитель инженерного подразделения Toyota.

Платформа и управляемость

Обновлённый 4Runner построен на новой платформе TNGA-F, которую уже получили Tacoma и Land Cruiser Prado. Эта архитектура позволила снизить вибрации, улучшить баланс кузова и повысить жёсткость рамы.

Внедорожник по-прежнему остаётся рамным, с полноценным редуктором, системой блокировок и возможностью выбора полного привода. Версии TRD оборудованы адаптивными амортизаторами и системой Crawl Control, которая автоматически регулирует тягу при движении по сложным поверхностям.

Для комфорта на асфальте предусмотрены улучшенные стабилизаторы поперечной устойчивости и более точная рулевая рейка. Это делает новый 4Runner универсальным — одинаково уверенным и на трассе, и в горах.

Сравнение комплектаций

Версия Двигатель Мощность Трансмиссия Цена (USD) SR5 2.4 Turbo 278 л. с. 8-АКП 41 570 TRD Sport 2.4 Turbo 278 л. с. 8-АКП 45 000 Limited 2.4 Turbo 278 л. с. 8-АКП 53 000 TRD Off-Road Premium 2.4 Hybrid i-Force Max 326 л. с. 8-АКП 59 500 TRD Pro 2.4 Hybrid i-Force Max 326 л. с. 8-АКП 67 900

Toyota намеренно сохраняет умеренные цены, чтобы 4Runner оставался конкурентоспособным на фоне Jeep Wrangler и Ford Bronco. При этом базовая комплектация уже включает мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном, полный пакет систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0, а также адаптивный круиз-контроль.

Советы шаг за шагом: как выбрать версию

Если нужна надёжная классика для города - SR5: оптимальный баланс цены и оснащения. Для путешествий и активного отдыха - TRD Sport: улучшенная подвеска и комфорт на трассе. Если важен стиль и престиж - Limited: кожа, премиальная акустика, панорамная крыша. Для бездорожья и трофи-рейдов - TRD Off-Road Premium: блокировки, защита днища, гибридная тяга. Для экстремалов и энтузиастов - TRD Pro: топовый набор внедорожных функций и уникальный дизайн.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать 4Runner только по внешнему виду, не учитывая назначение комплектации.

Последствие: избыточные расходы или недостаток нужных опций.

Альтернатива: оценить, где чаще будет использоваться автомобиль — трасса, город или бездорожье — и подобрать версию с подходящей трансмиссией и подвеской.

А что если сравнить с Land Cruiser?

Хотя оба внедорожника построены на одной платформе TNGA-F, 4Runner позиционируется как более доступная альтернатива. У него проще интерьер, меньше роскоши, но сохранён честный внедорожный потенциал. Land Cruiser — это комфорт и престиж, а 4Runner — дух приключений и надёжность без излишеств.

Плюсы и минусы нового поколения

Плюсы Минусы Новый экономичный турбомотор Более высокая цена Гибридная установка с отличной тягой Меньше атмосферных опций Современная мультимедиа Крупные габариты для города Улучшенная управляемость Более сложное обслуживание Традиционно прочная рама Рост массы в старших комплектациях

FAQ

Когда начнутся продажи Toyota 4Runner 2026?

Продажи стартуют в США до конца 2025 года, а первые поставки клиентам ожидаются в начале 2026-го. Есть ли дизельная версия?

Нет, для американского рынка доступны только бензиновый турбо и гибрид i-Force Max. Каков средний расход топлива?

Для версии с 2.4 Turbo — около 10 литров на 100 км, гибрид экономичнее примерно на 15-20 %. Будет ли версия с третьим рядом сидений?

Да, некоторые комплектации, включая Limited и SR5, могут быть семиместными. Сохранился ли понижающий ряд?

Да, все версии с полным приводом имеют понижающую передачу для тяжёлого бездорожья.

Мифы и правда

Миф: новый 4Runner потерял внедорожный дух.

Правда: рамная конструкция, блокировки и системы помощи по бездорожью сохранены и улучшены.

Миф: турбомотор не надёжен.

Правда: двигатель A25A-FTS уже зарекомендовал себя на других моделях Toyota и показал стабильную работу.

Миф: гибридная установка не подходит для офф-роуда.

Правда: электрический момент помогает именно на бездорожье, обеспечивая мгновенную тягу.

3 интересных факта

4Runner остаётся одной из немногих рамных моделей в сегменте, сохранивших честный внедорожный характер. Версия TRD Pro оснащается 33-дюймовыми шинами и уникальной подвеской Fox. Toyota планирует адаптировать систему i-Force Max для будущих гибридных Hilux и Tacoma.

Исторический контекст

Модель Toyota 4Runner появилась в 1984 году как утилитарный внедорожник на базе пикапа Hilux. За 40 лет она прошла путь от простого "железного коня" до комфортабельного SUV, сохранив ключевую особенность — способность идти туда, где заканчивается дорога. Каждое поколение отражало дух своего времени: от брутальных квадратных форм 80-х до современных аэродинамичных линий.

4Runner 2026 стал символом нового подхода Toyota: сочетание надёжности, электронизации и стремления к эффективности без потери характера. Он остаётся тем самым внедорожником, который способен преодолеть любую преграду, но теперь делает это с умом, экономией и комфортом.