Легенда подорожала, но не сдалась: Toyota показала обновлённый 4Runner и назвала ценник

Toyota представила обновлённый 4Runner 2026 модельного года — внедорожник, который объединяет классическую выносливость с современными технологиями. Машина по-прежнему ориентирована на любителей бездорожья, но теперь предлагает больше комфорта и инноваций. Производитель объявил стартовые цены и уточнил состав модификаций, сохранив преемственность в дизайне и характере модели.
Базовая версия 4Runner SR5 оценена в 41 570 долларов, что на 800 долларов дороже прошлогодней. Флагманская комплектация TRD Pro теперь стоит 67 900 долларов, прибавив тысячу к прежней цене. Между ними расположены версии Limited, TRD Sport и TRD Off-Road Premium, каждая из которых нацелена на определённую аудиторию — от городских путешественников до профессиональных офф-роудеров.
Главное изменение — переход на современный силовой агрегат 2.4-литровый турбомотор мощностью 278 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Этот двигатель пришёл на смену старому атмосферному V6, обеспечив более высокий крутящий момент при меньшем расходе топлива.
Для версий TRD Off-Road Premium и TRD Pro доступна гибридная установка i-Force Max мощностью 326 л. с. Она сочетает тот же турбомотор с электродвигателем, обеспечивая моментальную отдачу и устойчивую тягу на низких оборотах. Такой вариант делает 4Runner не только динамичнее, но и заметно экономичнее — особенно в условиях пересечённой местности.
"Наша цель — сохранить дух 4Runner, но дать ему двигатель, достойный будущего", — подчеркнул представитель инженерного подразделения Toyota.
Обновлённый 4Runner построен на новой платформе TNGA-F, которую уже получили Tacoma и Land Cruiser Prado. Эта архитектура позволила снизить вибрации, улучшить баланс кузова и повысить жёсткость рамы.
Внедорожник по-прежнему остаётся рамным, с полноценным редуктором, системой блокировок и возможностью выбора полного привода. Версии TRD оборудованы адаптивными амортизаторами и системой Crawl Control, которая автоматически регулирует тягу при движении по сложным поверхностям.
Для комфорта на асфальте предусмотрены улучшенные стабилизаторы поперечной устойчивости и более точная рулевая рейка. Это делает новый 4Runner универсальным — одинаково уверенным и на трассе, и в горах.
|Версия
|Двигатель
|Мощность
|Трансмиссия
|Цена (USD)
|SR5
|2.4 Turbo
|278 л. с.
|8-АКП
|41 570
|TRD Sport
|2.4 Turbo
|278 л. с.
|8-АКП
|45 000
|Limited
|2.4 Turbo
|278 л. с.
|8-АКП
|53 000
|TRD Off-Road Premium
|2.4 Hybrid i-Force Max
|326 л. с.
|8-АКП
|59 500
|TRD Pro
|2.4 Hybrid i-Force Max
|326 л. с.
|8-АКП
|67 900
Toyota намеренно сохраняет умеренные цены, чтобы 4Runner оставался конкурентоспособным на фоне Jeep Wrangler и Ford Bronco. При этом базовая комплектация уже включает мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном, полный пакет систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0, а также адаптивный круиз-контроль.
Если нужна надёжная классика для города - SR5: оптимальный баланс цены и оснащения.
Для путешествий и активного отдыха - TRD Sport: улучшенная подвеска и комфорт на трассе.
Если важен стиль и престиж - Limited: кожа, премиальная акустика, панорамная крыша.
Для бездорожья и трофи-рейдов - TRD Off-Road Premium: блокировки, защита днища, гибридная тяга.
Для экстремалов и энтузиастов - TRD Pro: топовый набор внедорожных функций и уникальный дизайн.
Ошибка: выбирать 4Runner только по внешнему виду, не учитывая назначение комплектации.
Последствие: избыточные расходы или недостаток нужных опций.
Альтернатива: оценить, где чаще будет использоваться автомобиль — трасса, город или бездорожье — и подобрать версию с подходящей трансмиссией и подвеской.
Хотя оба внедорожника построены на одной платформе TNGA-F, 4Runner позиционируется как более доступная альтернатива. У него проще интерьер, меньше роскоши, но сохранён честный внедорожный потенциал. Land Cruiser — это комфорт и престиж, а 4Runner — дух приключений и надёжность без излишеств.
|Плюсы
|Минусы
|Новый экономичный турбомотор
|Более высокая цена
|Гибридная установка с отличной тягой
|Меньше атмосферных опций
|Современная мультимедиа
|Крупные габариты для города
|Улучшенная управляемость
|Более сложное обслуживание
|Традиционно прочная рама
|Рост массы в старших комплектациях
Миф: новый 4Runner потерял внедорожный дух.
Правда: рамная конструкция, блокировки и системы помощи по бездорожью сохранены и улучшены.
Миф: турбомотор не надёжен.
Правда: двигатель A25A-FTS уже зарекомендовал себя на других моделях Toyota и показал стабильную работу.
Миф: гибридная установка не подходит для офф-роуда.
Правда: электрический момент помогает именно на бездорожье, обеспечивая мгновенную тягу.
4Runner остаётся одной из немногих рамных моделей в сегменте, сохранивших честный внедорожный характер.
Версия TRD Pro оснащается 33-дюймовыми шинами и уникальной подвеской Fox.
Toyota планирует адаптировать систему i-Force Max для будущих гибридных Hilux и Tacoma.
Модель Toyota 4Runner появилась в 1984 году как утилитарный внедорожник на базе пикапа Hilux. За 40 лет она прошла путь от простого "железного коня" до комфортабельного SUV, сохранив ключевую особенность — способность идти туда, где заканчивается дорога. Каждое поколение отражало дух своего времени: от брутальных квадратных форм 80-х до современных аэродинамичных линий.
4Runner 2026 стал символом нового подхода Toyota: сочетание надёжности, электронизации и стремления к эффективности без потери характера. Он остаётся тем самым внедорожником, который способен преодолеть любую преграду, но теперь делает это с умом, экономией и комфортом.
