Renault возвращается по новым правилам: как автогигант исправил ошибки, стоившие бренду регистрации в России

Авто

Компания Renault решила вновь зарегистрировать свой товарный знак в России после того, как Роспатент ранее приостановил рассмотрение её заявки. Причиной стали неточности в документации, которые теперь, по словам экспертов, устранены.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современный кроссовер Renault Arkana

Об этом сообщила генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина в беседе с изданием "Постньюс". Она пояснила, что полученный французским автопроизводителем предварительный отказ не являлся окончательным решением. Основная проблема заключалась в несоответствии адресов, указанных в заявочных материалах. После исправления этих данных компания получила право подать документы повторно.

Исправленные ошибки и новое рассмотрение

Как отметила Акиншина, ситуация с Renault не уникальна. Закон позволяет заявителям исправлять формальные ошибки до принятия окончательного решения. "Если Renault не предоставит уточнение, следующий отказ будет уже окончательным", — подчеркнула эксперт. Однако, по её мнению, компания уже устранила неточности и выполнила все требования патентного ведомства.

Процедура повторной регистрации проходит по стандартной схеме. Заявка снова направлена в Роспатент, где проходит этап формальной экспертизы и проверки на уникальность. По мнению специалистов, если документы полностью соответствуют нормам, вероятность успешного завершения процесса высока.

Как работает Роспатент

Сама процедура регистрации товарных знаков в России остаётся неизменной. После подачи документов ведомство проводит несколько стадий проверки — от подтверждения корректности данных до анализа возможных совпадений с уже существующими знаками. На каждом этапе заявителю предоставляется возможность устранить ошибки и дополнить пакет документов.

В случае Renault корректировка прошла в рамках установленного срока, что позволило избежать окончательного отказа. Эксперты считают, что компания проявила заинтересованность в сохранении прав на бренд, несмотря на изменение своей деятельности на российском рынке.

Что известно сейчас

На момент публикации окончательное решение по обновлённой заявке Renault ещё не принято. В Роспатенте подтвердили, что процедура проверки продолжается и идёт в обычном порядке. Пока неясно, связана ли регистрация с планами возвращения бренда в Россию или носит защитный характер — для сохранения прав на интеллектуальную собственность.

В любом случае повторная подача документов показывает: Renault по-прежнему следит за юридической чистотой своего имени и стремится сохранить позиции, даже если речь идёт только о патентной защите.