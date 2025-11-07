Неправильная национальность — и всё пошло вразнос: чем европейская АКБ отличается от азиатской

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:58
Авто

Когда мотор с трудом заводится, а напряжение на клеммах падает ниже 12 вольт, это верный признак того, что аккумулятор близок к финалу. Если цепь зарядки исправна, а батарея служит уже больше четырёх-пяти лет, эксперты советуют не мучить её подзарядками и не ждать окончательной смерти — проще сдать старую АКБ на переработку и получить скидку на новую.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Размер и форма имеют значение

Главное правило при выборе аккумулятора — он должен точно подходить по размерам. Ошибка даже на сантиметр может сделать установку невозможной. Лучше всего измерить старую батарею и сверить данные с размерами, указанными в каталогах. Особое внимание уделяют высоте: высокая батарея может замкнуть на капот, если под капотом мало места.

Важен и тип корпуса. На рынке различают "европейские" и "азиатские" батареи. Первые ниже и снабжены утопленными клеммами, вторые — выше и с выступающими выводами. Устанавливать АКБ другой "национальности" не стоит, особенно на автомобилях с плотной компоновкой — провода и предохранители могут не совпасть с посадочным местом. Об этом сообщает издание "За рулём"

Полярность и крепление

Полярность батареи определяет расположение клемм. Если плюсовая находится справа — это обратная полярность, характерная для большинства иномарок. Если слева — прямая, традиционная для отечественных машин. Ошибаться нельзя: длины штатных проводов обычно не хватает, чтобы "дотянуться" до неверно расположенной клеммы.

Тип крепления тоже играет роль. Европейские АКБ фиксируются снизу с помощью выступа на корпусе, а азиатские — сверху, прижимной планкой на шпильках. Подобрать неподходящий вариант можно, но закрепить его надёжно — нет. Поэтому покупают батарею с тем же способом крепления, что стоял изначально.

Технология и ёмкость

Современные батареи делятся на несколько типов. Обычные свинцово-кислотные — самый доступный вариант. Модели AGM устойчивы к глубоким разрядам и подходят для машин с системами "старт-стоп" и мощными потребителями. Они полностью заменяют стандартные АКБ, но стоят почти вдвое дороже. Компромисс — технологии EFB, сочетающие выносливость и умеренную цену.

Ёмкость батареи выбирают не ниже штатной. Расхожее мнение о "недозаряде" мощных аккумуляторов — миф. В одинаковых корпусах разные бренды предлагают различную ёмкость из-за разного числа пластин, поэтому выгоднее брать модель с максимальным показателем ампер-часов при заданных габаритах.

Возраст, марка и цена

Новая батарея должна быть именно новой: даже год хранения сокращает срок службы. Дату выпуска наносят на корпус, и на неё стоит обратить внимание. Среди надёжных брендов чаще всего называют Varta, Mutlu, Topla, Cene, Medalist и Tyumen battery. Не стоит гнаться за яркими "ноунеймами" с заманчивыми названиями — внутри таких батарей часто меньше свинца, что легко проверить по массе.

Подозрительно дешёвые АКБ лучше обходить стороной. Разница в весе — первый сигнал, что перед вами экономия на материале. Допустимый способ сэкономить — приобрести подменную батарею, которую магазины иногда продают после кратковременного использования в сервисах.

Финальный штрих

Даже новую батарею полезно подзарядить перед установкой — при хранении она теряет часть ёмкости. А дальше всё просто: правильный выбор типа, полярности и крепления обеспечит уверенный запуск двигателя и долгую жизнь аккумулятора.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
