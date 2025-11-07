Мотор ревёт, а кошелёк плачет: что происходит с ценами на самые популярные авто

Российский рынок автомобилей готовится к новой волне подорожаний. С 1 декабря 2025 года вступает в силу обновленный порядок расчета утилизационного сбора — и он затронет практически всех владельцев и покупателей машин с мощными двигателями. Теперь размер утильсбора будет зависеть не только от объема, но и от мощности двигателя, что особенно ударит по популярным кроссоверам и премиальным моделям, ввозимым по схеме параллельного импорта.
Главная цель нововведения — стимулировать покупку более экономичных и экологичных автомобилей. Однако в реальности изменения приведут к росту цен на целый ряд моделей. Для машин мощнее 160 л. с. сбор увеличится кратно, а значит, подорожание неминуемо.
|Параметр
|До 1 декабря 2025
|После 1 декабря 2025
|Расчет утильсбора
|По объему двигателя
|По объему и мощности
|Порог без увеличения
|До 160 л. с.
|До 160 л. с.
|Увеличенные ставки
|Не применялись
|От 160 л. с. и выше
|Основные пострадавшие
|Премиум-класс
|Средний и высокий сегмент
По данным Autonews, только за девять месяцев 2025 года в страну ввезено более 200 тысяч машин, которые подпадают под новые правила. Из них 62 тысячи — новые автомобили с мощными двигателями. Среди них — целый список популярных моделей, пользующихся огромным спросом.
Geely Monjaro (238 л. с.) - один из самых массовых кроссоверов, около 6 тыс. экземпляров, цена от 4,85 млн ₽.
Toyota RAV4 (171 л. с.) - завезено почти 5 тыс. машин, спрос стабильно высокий.
Toyota Highlander (248 л. с.) - семейный SUV с полным приводом.
BMW X3, X5, Mercedes-Benz G-Class (367 л. с.), RAM 1500 (540 л. с.) - премиальные и мощные модели, чья стоимость уже сейчас превышает 10-25 млн ₽.
Все эти автомобили с декабря попадут под повышенные ставки, что приведёт к росту цен минимум на 10-20%.
Рынок авто с пробегом пострадает не меньше. В Россию уже ввезено более 205 тысяч подержанных автомобилей мощностью выше 160 л. с. — и на них также распространяются новые требования. В первую очередь это крупные кроссоверы и семейные модели:
Hyundai Palisade (200 л. с.)
Kia Sorento (179 л. с.)
Kia Carnival (199 л. с.)
BMW 5-Series (190 л. с.)
Subaru Levorg (177 л. с.)
Эти машины пользовались устойчивым спросом благодаря умеренным ценам (в среднем 4,5-6 млн ₽), но после изменений их стоимость может вырасти на сотни тысяч рублей.
Ошибка: откладывать покупку до 2026 года.
Последствие: рост цен на 10-30%.
Альтернатива: оформить покупку или предзаказ до 1 декабря.
Ошибка: ориентироваться только на новые автомобили.
Последствие: резкое подорожание и дефицит.
Альтернатива: рассмотреть сертифицированные авто с пробегом до 160 л. с.
Ошибка: игнорировать обновление ставок при планировании кредита или лизинга.
Последствие: повышение платежей.
Альтернатива: заключить договор заранее по действующим условиям.
Если у вас уже есть автомобиль с мощным мотором, новый порядок расчета не повлияет на стоимость владения. Однако при продаже на вторичном рынке покупатели могут начать торговаться активнее — ведь аналогичные машины станут дороже. В перспективе это может даже повысить ликвидность уже ввезённых моделей.
|Плюсы
|Минусы
|Рост интереса к экономичным авто
|Подорожание машин мощнее 160 л. с.
|Снижение выбросов CO₂
|Сокращение ассортимента премиум-сегмента
|Поддержка локальных производителей
|Удар по параллельному импорту
|Возможность заранее купить дешевле
|Дефицит популярных кроссоверов
Когда вступают в силу новые правила?
С 1 декабря 2025 года. Все автомобили, оформленные после этой даты, будут облагаться по новым ставкам.
Какие машины не подорожают?
Автомобили с мощностью до 160 л. с. — включая большинство седанов и компактных кроссоверов.
Стоит ли покупать автомобиль заранее?
Да, если рассматриваете модель с мощным двигателем. До вступления правил в силу можно сэкономить сотни тысяч рублей.
Миф: повышение утильсбора затронет только новые авто.
Правда: изменения распространяются и на подержанные машины при ввозе.
Миф: китайские марки не подорожают.
Правда: у большинства популярных моделей мощность превышает 160 л. с. — они тоже под ударом.
Миф: старые правила сохранятся для дилеров.
Правда: исключений не будет — сбор начисляется по дате ввоза.
Средняя мощность автомобиля, ввозимого по параллельному импорту, составляет 185 л. с., то есть почти все такие машины попадут под новые ставки.
По прогнозам аналитиков, доля автомобилей с мощными двигателями может снизиться на 20-25% уже в первом квартале 2026 года.
Некоторые дилеры уже начали предлагать клиентам досрочные бронирования под старые условия.
Утилизационный сбор действует в России с 2012 года. Первоначально он касался только импортных автомобилей, затем распространился на локальное производство. Новый механизм расчета — крупнейшая корректировка за последние годы. Он отражает общую тенденцию к регулированию рынка и стимулированию перехода на энергоэффективные и гибридные автомобили.
