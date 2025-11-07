Мотор ревёт, а кошелёк плачет: что происходит с ценами на самые популярные авто

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Российский рынок автомобилей готовится к новой волне подорожаний. С 1 декабря 2025 года вступает в силу обновленный порядок расчета утилизационного сбора — и он затронет практически всех владельцев и покупателей машин с мощными двигателями. Теперь размер утильсбора будет зависеть не только от объема, но и от мощности двигателя, что особенно ударит по популярным кроссоверам и премиальным моделям, ввозимым по схеме параллельного импорта.

Geely Monjaro
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Monjaro

Почему меняются правила

Главная цель нововведения — стимулировать покупку более экономичных и экологичных автомобилей. Однако в реальности изменения приведут к росту цен на целый ряд моделей. Для машин мощнее 160 л. с. сбор увеличится кратно, а значит, подорожание неминуемо.

Сравнение: старые и новые правила

Параметр До 1 декабря 2025 После 1 декабря 2025
Расчет утильсбора По объему двигателя По объему и мощности
Порог без увеличения До 160 л. с. До 160 л. с.
Увеличенные ставки Не применялись От 160 л. с. и выше
Основные пострадавшие Премиум-класс Средний и высокий сегмент

Какие автомобили подорожают

По данным Autonews, только за девять месяцев 2025 года в страну ввезено более 200 тысяч машин, которые подпадают под новые правила. Из них 62 тысячи — новые автомобили с мощными двигателями. Среди них — целый список популярных моделей, пользующихся огромным спросом.

  • Geely Monjaro (238 л. с.) - один из самых массовых кроссоверов, около 6 тыс. экземпляров, цена от 4,85 млн ₽.

  • Toyota RAV4 (171 л. с.) - завезено почти 5 тыс. машин, спрос стабильно высокий.

  • Toyota Highlander (248 л. с.) - семейный SUV с полным приводом.

  • BMW X3, X5, Mercedes-Benz G-Class (367 л. с.), RAM 1500 (540 л. с.) - премиальные и мощные модели, чья стоимость уже сейчас превышает 10-25 млн ₽.

Все эти автомобили с декабря попадут под повышенные ставки, что приведёт к росту цен минимум на 10-20%.

Что будет с подержанными машинами

Рынок авто с пробегом пострадает не меньше. В Россию уже ввезено более 205 тысяч подержанных автомобилей мощностью выше 160 л. с. — и на них также распространяются новые требования. В первую очередь это крупные кроссоверы и семейные модели:

  • Hyundai Palisade (200 л. с.)

  • Kia Sorento (179 л. с.)

  • Kia Carnival (199 л. с.)

  • BMW 5-Series (190 л. с.)

  • Subaru Levorg (177 л. с.)

Эти машины пользовались устойчивым спросом благодаря умеренным ценам (в среднем 4,5-6 млн ₽), но после изменений их стоимость может вырасти на сотни тысяч рублей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать покупку до 2026 года.
    Последствие: рост цен на 10-30%.
    Альтернатива: оформить покупку или предзаказ до 1 декабря.

  • Ошибка: ориентироваться только на новые автомобили.
    Последствие: резкое подорожание и дефицит.
    Альтернатива: рассмотреть сертифицированные авто с пробегом до 160 л. с.

  • Ошибка: игнорировать обновление ставок при планировании кредита или лизинга.
    Последствие: повышение платежей.
    Альтернатива: заключить договор заранее по действующим условиям.

А что если…

Если у вас уже есть автомобиль с мощным мотором, новый порядок расчета не повлияет на стоимость владения. Однако при продаже на вторичном рынке покупатели могут начать торговаться активнее — ведь аналогичные машины станут дороже. В перспективе это может даже повысить ликвидность уже ввезённых моделей.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Рост интереса к экономичным авто Подорожание машин мощнее 160 л. с.
Снижение выбросов CO₂ Сокращение ассортимента премиум-сегмента
Поддержка локальных производителей Удар по параллельному импорту
Возможность заранее купить дешевле Дефицит популярных кроссоверов

FAQ

Когда вступают в силу новые правила?
С 1 декабря 2025 года. Все автомобили, оформленные после этой даты, будут облагаться по новым ставкам.

Какие машины не подорожают?
Автомобили с мощностью до 160 л. с. — включая большинство седанов и компактных кроссоверов.

Стоит ли покупать автомобиль заранее?
Да, если рассматриваете модель с мощным двигателем. До вступления правил в силу можно сэкономить сотни тысяч рублей.

Мифы и правда

  • Миф: повышение утильсбора затронет только новые авто.
    Правда: изменения распространяются и на подержанные машины при ввозе.

  • Миф: китайские марки не подорожают.
    Правда: у большинства популярных моделей мощность превышает 160 л. с. — они тоже под ударом.

  • Миф: старые правила сохранятся для дилеров.
    Правда: исключений не будет — сбор начисляется по дате ввоза.

3 интересных факта

  1. Средняя мощность автомобиля, ввозимого по параллельному импорту, составляет 185 л. с., то есть почти все такие машины попадут под новые ставки.

  2. По прогнозам аналитиков, доля автомобилей с мощными двигателями может снизиться на 20-25% уже в первом квартале 2026 года.

  3. Некоторые дилеры уже начали предлагать клиентам досрочные бронирования под старые условия.

Исторический контекст

Утилизационный сбор действует в России с 2012 года. Первоначально он касался только импортных автомобилей, затем распространился на локальное производство. Новый механизм расчета — крупнейшая корректировка за последние годы. Он отражает общую тенденцию к регулированию рынка и стимулированию перехода на энергоэффективные и гибридные автомобили.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
