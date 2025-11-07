Три модели — и уже лидер продаж: новый автомобильный бренд стремительно покоряет рынок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:54
Авто

Российский автомобильный рынок привык к неожиданностям, но стремительный успех марки Tenet стал настоящей сенсацией. Компания, начавшая продажи лишь в августе 2025 года, всего за несколько месяцев вошла в топ-5 самых популярных брендов страны, оставив позади именитых конкурентов. По итогам отчётного периода было реализовано 8632 автомобиля, что удивило даже отраслевых аналитиков.

TENET T4
Фото: tenet.ru is licensed under Public domain
TENET T4

Неожиданный лидер

Tenet — пример того, как продуманная стратегия и адаптация под локальные реалии могут привести к успеху. Особенно любопытно, что бренд обошёл своего технологического партнёра Chery, на платформах которого созданы модели Tenet. Китайская компания продала 6566 машин, уступив новому игроку более двух тысяч автомобилей. Это стало доказательством того, что российский бренд сумел найти верный баланс между ценой, качеством и маркетингом.

Таблица "Сравнение": Tenet и Chery

Параметр Tenet Chery
Начало продаж Август 2025 года 2014 год
Кол-во проданных авто (период) 8632 6566
Производство Локализовано в России Импорт/сборка
Ценовой сегмент Средний Средний+
Основные модели T4, T7, T8 Tiggo 4, 7, 8

Что предлагает Tenet

Бренд стартовал с трёх кроссоверов, которые охватывают самые востребованные классы на рынке:

  • Tenet T4 — компактный и доступный вариант стоимостью от 2 млн рублей, подходит для программ господдержки.

  • Tenet T7 — кроссовер среднего класса, аналог популярного Tiggo 7, с ценой от 2,68 млн рублей.

  • Tenet T8 — семиместный флагман с полным приводом, оценивается от 3,54 млн рублей.

Такой выбор моделей позволил бренду закрыть ключевые ниши и привлечь разные категории покупателей — от семейных до городских водителей.

Как Tenet удалось обойти конкурентов

  1. Гибкая ценовая политика. Цены оказались ниже, чем у прямых конкурентов, при схожем уровне оснащения.

  2. Локализация производства. Сборка в России снизила издержки и укрепила доверие покупателей.

  3. Современные технологии. Использование проверенных решений Chery позволило быстро вывести надёжные модели.

  4. Маркетинг и позиционирование. Бренд сделал ставку на доверие к отечественному производителю и понятный дизайн.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выпускать модели без адаптации под местные условия.
    Последствие: низкий спрос, проблемы с сервисом.
    Альтернатива: адаптация к российским дорогам и климату, что и сделал Tenet.

  • Ошибка: ставка только на низкую цену.
    Последствие: ассоциация с бюджетным сегментом и потеря статуса.
    Альтернатива: сочетание доступности и высокого уровня оснащения.

  • Ошибка: слабая дилерская сеть.
    Последствие: затруднён сервис и продажи.
    Альтернатива: быстрый запуск официальных центров по всей стране.

А что если…

Если Tenet продолжит рост, он может стать ключевым экспортным брендом. Российские автопроизводители уже рассматривают поставки в страны СНГ и Ближнего Востока, где востребованы надёжные и недорогие SUV. С появлением новой модели T9 бренд сможет конкурировать и в премиальном сегменте.

Плюсы и минусы бренда Tenet

Плюсы Минусы
Современные технологии и дизайн Молодая компания, мало отзывов
Доступные цены Ограниченная линейка
Локализация и адаптация под климат Неизвестная остаточная стоимость
Поддержка госпрограмм Сильная зависимость от партнёров

FAQ

Почему Tenet удалось обойти Chery?
Бренд предложил более выгодные цены при сохранении качества и активно использовал патриотический маркетинг.

Где собирают автомобили Tenet?
Производство локализовано на российских мощностях с использованием компонентов партнёра.

Когда выйдет новая модель T9?
Анонс флагманского внедорожника запланирован на первую половину 2026 года.

Мифы и правда

  • Миф: Tenet — просто копия китайских моделей.
    Правда: автомобили доработаны под российские стандарты и климат.

  • Миф: бренд не выдержит конкуренции.
    Правда: продажи показывают стабильный рост и высокий интерес покупателей.

  • Миф: автомобили Tenet не подходят для зимы.
    Правда: модели адаптированы — усилена подвеска и установлен подогрев систем.

3 интересных факта

  1. Название Tenet символизирует "обратимость" — идею развития и обновления в российском автопроме.

  2. Все модели проходят испытания в климатических условиях от -40°C до +45°C.

  3. Бренд активно развивает онлайн-продажи — более 20% машин покупают через интернет.

Исторический контекст

В 2020-х российский рынок пережил масштабную перестройку: на смену привычным зарубежным маркам пришли локализованные проекты. Tenet стал одним из символов этой новой волны. Его пример показывает, что отечественные производители способны не просто выживать, а создавать продукты, сопоставимые по качеству с мировыми аналогами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
