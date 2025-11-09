Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марокканский Голливуд: как Уарзазат вырос из перевалочного пункта до мировой киноплощадки
Вы можете выглядеть отдохнувшей за 30 секунд — если румяна окажутся не там, где обычно
Ньютон ошибся: свет научились использовать против законов механики
Алёна Водонаева разоблачает: что стоит за желанием сменить имя – семь шокирующих причин
Ночной гость с острыми зубами: что делать, если на вашем участке поселился бобр
Финансовая ловушка: как не потерять деньги на устаревших долларовых банкнотах
Тело просыпается быстрее будильника: тренировка, которая заменяет час в спортзале
Жизнь внутри стен: обнаружены артефакты, раскрывающие жизнь римских легионеров на границе империи
Дом, утопающий в зелени: почему лишние цветы превращают уют в источник стресса

Вода — не первое, что нужно брать на мойке: неожиданный лайфхак, который продлит жизнь вашему кузову

4:18
Авто

На мойке самообслуживания хочется действовать быстро: взять пистолет, направить струю на кузов и смыть грязь. Но, по словам экспертов, именно спешка и неверный порядок этапов чаще всего становятся причиной появления царапин и потери блеска. Чтобы сохранить лакокрасочное покрытие и не навредить автомобилю, важно понимать, почему вода — не всегда первый шаг.

Мойка самообслуживания
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мойка самообслуживания

Почему вода не должна быть первой

Главная ошибка многих водителей — начинать мойку с сильной струи. Вместе с водой по кузову разлетаются частицы песка и грязи, действуя как абразив. Даже при коротком контакте они оставляют микротрещины, которые со временем становятся заметными под солнечным светом.

Когда кузов покрыт лишь лёгким слоем пыли, использование активной пены вместо воды позволяет "связать" загрязнения и безопасно удалить их, не травмируя поверхность.

Этап 1. Активная пена при лёгких загрязнениях

Если машина просто припорошена пылью, сразу включать воду не нужно. Начните с нанесения активной пены.

  • Двигайтесь сверху вниз — так средство равномерно покроет всю поверхность.
  • Подождите 1-2 минуты, пока пена размягчит частицы грязи.
  • Затем аккуратно смойте водой под средним давлением.

Такой подход позволяет избежать появления микроцарапин, продлевая срок службы лакокрасочного слоя.

Этап 2. Вода с шампунем при сильной грязи

Если автомобиль сильно запылён или покрыт слоем глины и песка, пена не справится сразу. В этом случае первым шагом должна стать вода с шампунем. Она уберёт крупные частицы и снизит риск абразивного воздействия.

  • После смыва нанесите активную пену.
  • Для трудных участков используйте мягкую губку или варежку из микрофибры.
  • Избегайте жёстких щёток: они царапают лак.

Этап 3. Финальная обработка и защита

После удаления грязи необходимо закрепить результат:

  • Повторное ополаскивание водой: смывает остатки химии.
  • Нанесение воска: создаёт гидрофобный слой, отталкивающий воду и пыль.
  • Осмос: очищенная вода без солей предотвращает появление разводов и придаёт блеск.

Сравнение методов мойки

Уровень загрязнения Первый шаг Основной этап Завершение
Лёгкий налёт пыли Активная пена Смыв водой Воск + осмос
Средняя грязь Вода с шампунем Пена + губка Ополаскивание
Сильное загрязнение Предварительный смыв Активная пена Защитный слой воска

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать с сильной струи воды.
    Последствие: микроповреждения и матовость лака.
    Альтернатива: сначала активная пена для размягчения грязи.

  • Ошибка: использовать одну программу для всех этапов.
    Последствие: некачественная очистка и остатки химии.
    Альтернатива: менять режимы: пена → вода → воск → осмос.

  • Ошибка: пропускать финальную сушку.
    Последствие: разводы и пятна.
    Альтернатива: после мойки пройтись микрофиброй или использовать компрессор.

А что если добавить уход за деталями

После основной мойки уделите внимание дискам и зеркалам. Для них подойдёт специальный состав на силиконовой основе — он создаёт защитную плёнку, которая предотвращает налипание грязи.

Плюсы и минусы мойки самообслуживания

Плюсы Минусы
Экономия средств и времени Требуется знание последовательности этапов
Контроль над процессом Есть риск поцарапать лак
Возможность ухода в любое время Нет автоматической сушки

3 интересных факта

  • Микроцарапины, образующиеся при неправильной мойке, со временем поглощают грязь, и кузов начинает тускнеть.
  • Активная пена работает не за счёт трения, а химической реакции, которая расщепляет загрязнения.
  • При регулярном использовании воска частота мойки снижается на 20-30%.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Домашние животные
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Авто
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Популярное
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума

Разбираемся в протоколах и сценариях первого контакта, кто отвечает за связь с внеземным разумом и каких сюрпризов стоит ожидать.

Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Когда-то мечта, теперь редкость: Renault ушла, и вместе с ней ушла эпоха доступных иномарок
Когда фарша мало, а семья голодная: быстрые котлеты с овощами, которые станут спасением на ужин
Опасность под ногами: предмет, который выделяет токсины и заражает воздух в комнате
Ваш уход может быть в гармонии с Луной — и вот как это меняет результат
Я родилась старой: как Мария Аронова охарактеризовала свою внешность
Маленький монстр в каждом бобе: как фасолевая зерновка лишает вас семян и еды
Килограмм красного золота: сколько придётся заплатить за икру к Новому году
Тёмная материя больше не загадка? Найдены новые ответы о её поведении
Южнокорейский берег раскрывает тайны медленной жизни Тэана — что скрыто за горизонтом
Зарядка ночью не убивает аккумулятор — но может испортить смартфон, если допустить одну ошибку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.