Цена невнимательности: эти ошибки при аренде авто в отпуске приводят к большим тратам

Аренда автомобиля дает свободу в поездке, но требует внимательности при выборе компании, проверке машины и оформлении документов. О главных правилах и рисках рассказал в беседе с Pravda.Ru тревел-эксперт Игорь Синельников.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летняя поездка

По словам специалиста, аренда авто — это не просто удобство, а ответственность, от которой зависит и комфорт, и безопасность путешествия. Начать стоит с выбора коробки передач: автомобили с "механикой" дешевле, но менее удобны. Важно помнить, что водительские права, полученные на "автомате", не дают права управлять машиной с механической коробкой.

Синельников советует выбирать проверенные компании с прозрачными условиями аренды и ухоженным автопарком. Возраст машин, по его словам, не должен превышать 5–7 лет, а договор обязан содержать понятные инструкции на случай ДТП.

"Не стоит доверять прокатным сервисам с подозрительно низкими ценами. Часто такие компании экономят на страховке или обслуживании, и это может создать проблемы во время поездки. Перед арендой обязательно читайте отзывы — они должны быть живыми, а не рекламными", — отметил тревел-эксперт.

Он подчеркнул, что перед выездом необходимо тщательно осмотреть автомобиль. Все повреждения — даже мелкие царапины или трещины — нужно зафиксировать в акте приема-передачи. Также стоит проверить уровень топлива, пробег, исправность фар, сигналов и наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

"Пять минут, потраченные на осмотр, могут сэкономить значительные суммы при возврате машины. Обязательно убедитесь, что в договоре зафиксированы все мелкие дефекты и текущее состояние автомобиля — это защитит вас от спорных ситуаций", — подчеркнул Синельников.

Эксперт добавил, что нужно внимательно изучить страховку. Полис ОСАГО покрывает не все случаи, поэтому стоит уточнить наличие КАСКО и размер франшизы — суммы, которую придется заплатить при повреждении машины. Кроме того, договор может ограничивать маршруты: выезд за пределы региона или страны часто требует отдельного разрешения.

Синельников напомнил, что за границей действуют разные правила дорожного движения. В странах, подписавших Женевскую конвенцию, потребуется международное водительское удостоверение, оформить которое можно через Госуслуги. Он также предостерег от нарушений ПДД: прокатные компании нередко устанавливают системы мониторинга и могут расторгнуть договор при агрессивном вождении.