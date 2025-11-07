Дорогие понты — дорогой сервис: ТО у премиум-брендов обходится дороже, чем отпуск на море

Покупка нового автомобиля — это всегда момент радости и гордости. Но, как показывает практика, эйфория от покупки нередко быстро сменяется осознанием: содержать современное авто — удовольствие не из дешёвых. Помимо цены покупки, владельцам приходится регулярно вкладывать значительные суммы в обслуживание. Недавнее исследование Consumer Reports показало, какие марки обойдутся своим владельцам дороже всего.
Почти каждый автолюбитель мечтает о машине своей мечты — будь то мощный седан, компактный городской автомобиль или стильный кроссовер. Но слава и престиж бренда часто идут рука об руку с высокими эксплуатационными расходами. В отчёте Consumer Reports учитывались данные о стоимости регулярного обслуживания и ремонтов в течение первых 10 лет владения. Разница между марками оказалась впечатляющей — у некоторых машин расходы за это время превышают 900 000 рублей.
Исследователи отмечают: цель рейтинга — не отговорить от покупки премиум-брендов, а лишь напомнить, что к выбору стоит подходить с расчётом. Ведь техническое обслуживание — не просто формальность, а обязательное условие безопасной и долгой службы автомобиля.
Популярные пикапы RAM пользуются любовью за мощность и выносливость, но обслуживание обходится недёшево. За первый год владельцы тратят примерно 53 000 ₽, а за последующие пять лет сумма доходит до 530 000 ₽. В совокупности — более полумиллиона рублей за десятилетие.
Премиальное подразделение Honda славится надёжностью, но её обслуживание тоже стоит немало. За первые пять лет потребуется около 63 000 ₽, а к десятому году — примерно 610 000 ₽, что в сумме превышает 660 000 ₽.
Яркий дизайн и удовольствие от вождения — визитная карточка Mini. Однако за комфорт приходится платить: уже в первые годы обслуживания нужно потратить порядка 40 000 ₽, а за десятилетие — около 630 000 ₽.
Люксовое подразделение Nissan предлагает стиль и мощность, но и расходы соответствующие. На первые пять лет приходится около 73 000 ₽, а за следующие годы — ещё почти 650 000 ₽.
Покупая BMW, водители выбирают удовольствие за рулём, но и чек в сервисе получается внушительный. В первые пять лет — около 58 000 ₽, в последующие — примерно 785 000 ₽. Итого — свыше 840 000 ₽.
Шведская марка знаменита безопасностью, но её обслуживание тоже не из дешёвых. За пять лет — порядка 61 000 ₽, а в течение десятилетия — почти 780 000 ₽.
Престижный немецкий бренд славится инновациями, но сервис требует ощутимых затрат. За первые пять лет — около 70 000 ₽, к десятому году сумма достигает 880 000 ₽.
Настоящий символ класса и комфорта. Но вместе с тем — и один из самых затратных в обслуживании брендов. За первые пять лет придётся потратить около 120 000 ₽, а за десятилетие — свыше 1 000 000 ₽.
Сложность технологий. Современные автомобили напичканы электроникой и системами безопасности, ремонт которых требует дорогостоящего оборудования.
Оригинальные запчасти. Премиум-бренды настаивают на использовании оригинальных деталей, что увеличивает цену каждого ремонта.
Специализированные сервисы. Такие автомобили обслуживаются только в сертифицированных центрах, где стоимость нормо-часа выше средней.
"При покупке дорогого автомобиля важно учитывать не только цену на витрине, но и будущие расходы на содержание", — отмечают эксперты Consumer Reports.
Регулярно проходите ТО. Несвоевременное обслуживание часто оборачивается более дорогими поломками.
Следите за расходными материалами. Масло, фильтры и свечи — мелочи, которые значительно продлевают жизнь двигателя.
Проверяйте гарантию. Некоторые дилеры предлагают расширенные программы обслуживания, которые окупаются уже через пару лет.
Используйте официальные запчасти от партнёров. Они дешевле оригинала, но сертифицированы производителем.
|Марка
|Средние расходы за 10 лет
|Особенности обслуживания
|Mercedes-Benz
|≈ 1 125 000 ₽
|Высокая цена деталей и сервисов, сложная электроника
|BMW
|≈ 843 000 ₽
|Дорогие оригинальные запчасти, требуются квалифицированные мастера
|Audi
|≈ 950 000 ₽
|Частое обновление программного обеспечения и диагностика
|Volvo
|≈ 845 000 ₽
|Надёжная механика, но дорогие фирменные расходники
Ошибка: игнорировать плановое ТО.
Последствие: дорогостоящие ремонты из-за износа агрегатов.
Альтернатива: следить за пробегом и посещать сервис каждые 10 000 км.
Ошибка: выбор неофициального сервиса ради экономии.
Последствие: потеря гарантии и возможные ошибки при ремонте.
Альтернатива: выбирать сертифицированные станции, где фиксируют все операции.
Ошибка: использование дешёвых аналогов деталей.
Последствие: ускоренный износ систем.
Альтернатива: ставить оригинальные или одобренные производителем комплектующие.
А что если купить автомобиль премиум-класса, но обслуживать его экономно? Многие владельцы пытаются снизить расходы, выбирая неофициальные сервисы или аналоги деталей. Однако эксперты предупреждают: экономия может обернуться дорогими последствиями.
|Плюсы
|Минусы
|Высокий комфорт и безопасность
|Дорогие запчасти и обслуживание
|Престиж и надёжность бренда
|Высокая стоимость страховки
|Современные технологии
|Ограниченное число сервисов
Какие марки считаются самыми дорогими в обслуживании?
По данным Consumer Reports, это Mercedes-Benz, Audi, BMW и Volvo.
Есть ли недорогие в обслуживании премиум-бренды?
Да, Lexus и Genesis показывают более низкие расходы по сравнению с конкурентами.
Стоит ли избегать дорогих брендов из-за стоимости сервиса?
Не обязательно. Главное — понимать будущие затраты и учитывать их при покупке.
Миф: премиальные автомобили ломаются чаще.
Правда: они просто требуют регулярного и квалифицированного обслуживания.
Миф: китайские машины обслуживать дешевле.
Правда: пока — да, но дефицит запчастей может повысить их стоимость.
Миф: гарантия полностью покрывает все ремонты.
Правда: гарантия не распространяется на расходники и эксплуатационные повреждения.
За 10 лет владелец Mercedes-Benz потратит на обслуживание больше, чем стоит подержанный Renault Logan.
Средний чек на ТО премиум-бренда в России составляет 80 000-120 000 ₽.
У машин японского производства стоимость обслуживания в среднем на 40% ниже, чем у немецких.
Ещё в 1980–1990-х годах стоимость обслуживания автомобилей отличалась незначительно между брендами. Основные траты приходились на замену масла и шин. Ситуация изменилась с приходом премиальных технологий — адаптивных систем, турбированных двигателей и "умной" электроники.
Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.