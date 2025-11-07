Дорогие понты — дорогой сервис: ТО у премиум-брендов обходится дороже, чем отпуск на море

Покупка нового автомобиля — это всегда момент радости и гордости. Но, как показывает практика, эйфория от покупки нередко быстро сменяется осознанием: содержать современное авто — удовольствие не из дешёвых. Помимо цены покупки, владельцам приходится регулярно вкладывать значительные суммы в обслуживание. Недавнее исследование Consumer Reports показало, какие марки обойдутся своим владельцам дороже всего.

Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volvo EX90

Дорогой блеск премиальных марок

Почти каждый автолюбитель мечтает о машине своей мечты — будь то мощный седан, компактный городской автомобиль или стильный кроссовер. Но слава и престиж бренда часто идут рука об руку с высокими эксплуатационными расходами. В отчёте Consumer Reports учитывались данные о стоимости регулярного обслуживания и ремонтов в течение первых 10 лет владения. Разница между марками оказалась впечатляющей — у некоторых машин расходы за это время превышают 900 000 рублей.

Исследователи отмечают: цель рейтинга — не отговорить от покупки премиум-брендов, а лишь напомнить, что к выбору стоит подходить с расчётом. Ведь техническое обслуживание — не просто формальность, а обязательное условие безопасной и долгой службы автомобиля.

ТОП-10 автомобилей с самым дорогим обслуживанием

10. RAM — около 654 000 ₽

Популярные пикапы RAM пользуются любовью за мощность и выносливость, но обслуживание обходится недёшево. За первый год владельцы тратят примерно 53 000 ₽, а за последующие пять лет сумма доходит до 530 000 ₽. В совокупности — более полумиллиона рублей за десятилетие.

9. Acura — около 666 000 ₽

Премиальное подразделение Honda славится надёжностью, но её обслуживание тоже стоит немало. За первые пять лет потребуется около 63 000 ₽, а к десятому году — примерно 610 000 ₽, что в сумме превышает 660 000 ₽.

8. Mini — около 677 000 ₽

Яркий дизайн и удовольствие от вождения — визитная карточка Mini. Однако за комфорт приходится платить: уже в первые годы обслуживания нужно потратить порядка 40 000 ₽, а за десятилетие — около 630 000 ₽.

7. Infiniti — около 724 000 ₽

Люксовое подразделение Nissan предлагает стиль и мощность, но и расходы соответствующие. На первые пять лет приходится около 73 000 ₽, а за следующие годы — ещё почти 650 000 ₽.

6. BMW — около 843 000 ₽

Покупая BMW, водители выбирают удовольствие за рулём, но и чек в сервисе получается внушительный. В первые пять лет — около 58 000 ₽, в последующие — примерно 785 000 ₽. Итого — свыше 840 000 ₽.

5. Volvo — около 845 000 ₽

Шведская марка знаменита безопасностью, но её обслуживание тоже не из дешёвых. За пять лет — порядка 61 000 ₽, а в течение десятилетия — почти 780 000 ₽.

4. Audi — около 950 000 ₽

Престижный немецкий бренд славится инновациями, но сервис требует ощутимых затрат. За первые пять лет — около 70 000 ₽, к десятому году сумма достигает 880 000 ₽.

3. Mercedes-Benz — около 1 125 000 ₽

Настоящий символ класса и комфорта. Но вместе с тем — и один из самых затратных в обслуживании брендов. За первые пять лет придётся потратить около 120 000 ₽, а за десятилетие — свыше 1 000 000 ₽.

Почему обслуживание таких машин стоит дорого

Сложность технологий. Современные автомобили напичканы электроникой и системами безопасности, ремонт которых требует дорогостоящего оборудования. Оригинальные запчасти. Премиум-бренды настаивают на использовании оригинальных деталей, что увеличивает цену каждого ремонта. Специализированные сервисы. Такие автомобили обслуживаются только в сертифицированных центрах, где стоимость нормо-часа выше средней.

"При покупке дорогого автомобиля важно учитывать не только цену на витрине, но и будущие расходы на содержание", — отмечают эксперты Consumer Reports.

Как снизить расходы на обслуживание

Регулярно проходите ТО. Несвоевременное обслуживание часто оборачивается более дорогими поломками. Следите за расходными материалами. Масло, фильтры и свечи — мелочи, которые значительно продлевают жизнь двигателя. Проверяйте гарантию. Некоторые дилеры предлагают расширенные программы обслуживания, которые окупаются уже через пару лет. Используйте официальные запчасти от партнёров. Они дешевле оригинала, но сертифицированы производителем.

Таблица сравнения стоимости обслуживания

Марка Средние расходы за 10 лет Особенности обслуживания Mercedes-Benz ≈ 1 125 000 ₽ Высокая цена деталей и сервисов, сложная электроника BMW ≈ 843 000 ₽ Дорогие оригинальные запчасти, требуются квалифицированные мастера Audi ≈ 950 000 ₽ Частое обновление программного обеспечения и диагностика Volvo ≈ 845 000 ₽ Надёжная механика, но дорогие фирменные расходники

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать плановое ТО.

Последствие: дорогостоящие ремонты из-за износа агрегатов.

Альтернатива: следить за пробегом и посещать сервис каждые 10 000 км.

Ошибка: выбор неофициального сервиса ради экономии.

Последствие: потеря гарантии и возможные ошибки при ремонте.

Альтернатива: выбирать сертифицированные станции, где фиксируют все операции.

Ошибка: использование дешёвых аналогов деталей.

Последствие: ускоренный износ систем.

Альтернатива: ставить оригинальные или одобренные производителем комплектующие.

А что если…

А что если купить автомобиль премиум-класса, но обслуживать его экономно? Многие владельцы пытаются снизить расходы, выбирая неофициальные сервисы или аналоги деталей. Однако эксперты предупреждают: экономия может обернуться дорогими последствиями.

Плюсы и минусы премиальных автомобилей

Плюсы Минусы Высокий комфорт и безопасность Дорогие запчасти и обслуживание Престиж и надёжность бренда Высокая стоимость страховки Современные технологии Ограниченное число сервисов

FAQ

Какие марки считаются самыми дорогими в обслуживании?

По данным Consumer Reports, это Mercedes-Benz, Audi, BMW и Volvo.

Есть ли недорогие в обслуживании премиум-бренды?

Да, Lexus и Genesis показывают более низкие расходы по сравнению с конкурентами.

Стоит ли избегать дорогих брендов из-за стоимости сервиса?

Не обязательно. Главное — понимать будущие затраты и учитывать их при покупке.

Мифы и правда

Миф: премиальные автомобили ломаются чаще.

Правда: они просто требуют регулярного и квалифицированного обслуживания.

Миф: китайские машины обслуживать дешевле.

Правда: пока — да, но дефицит запчастей может повысить их стоимость.

Миф: гарантия полностью покрывает все ремонты.

Правда: гарантия не распространяется на расходники и эксплуатационные повреждения.

Три интересных факта

За 10 лет владелец Mercedes-Benz потратит на обслуживание больше, чем стоит подержанный Renault Logan. Средний чек на ТО премиум-бренда в России составляет 80 000-120 000 ₽. У машин японского производства стоимость обслуживания в среднем на 40% ниже, чем у немецких.

Исторический контекст

Ещё в 1980–1990-х годах стоимость обслуживания автомобилей отличалась незначительно между брендами. Основные траты приходились на замену масла и шин. Ситуация изменилась с приходом премиальных технологий — адаптивных систем, турбированных двигателей и "умной" электроники.