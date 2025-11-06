Аренда без аварий, но с долгом на четверть миллиона: каршеринг стал ловушкой для водителей

0:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Молодая пара из Новосибирска попала в громкую историю с каршерингом: без аварий, без жертв — но с огромным счётом. За обычную аренду автомобиля сервис "Делимобиль" предъявил пользователям требование оплатить 275 тысяч рублей. Основанием стало то, что за руль села девушка с просроченными водительскими правами. Разбираемся, насколько справедлива такая санкция и можно ли её оспорить.

Фото: commons.wikimedia.org by Мэрия Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Каршеринг в Москве (Делимобиль)

Как началась история

Автомобиль был арендован через мобильное приложение. По словам юриста, который консультировал арендаторов, всё выглядело стандартно — пара оформила поездку на короткий срок. Но вскоре машину остановили сотрудники ГИБДД: у водителя оказались просроченные права. Инспекторы составили протокол и направили авто на штрафстоянку.

Через несколько дней арендаторы получили уведомление от сервиса: штраф — 275 000 рублей. Именно эта сумма вызвала у них настоящий шок.

"Исходя из условий Договора аренды, возможно включение ответственности арендаторов за нарушения правил дорожного движения и административные штрафы, возникшие вследствие нарушений ими обязательств… Однако чрезмерно высокие суммы компенсаций могут нарушать баланс законных интересов сторон", — пояснила юрист ПЦ "Алмаз" Кара Ферцева.

Что говорит закон

Согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ, сторона, понёсшая убытки, имеет право на их возмещение — но только в пределах реального ущерба. Иными словами, если стоимость эвакуации, простоя автомобиля и других расходов была, например, 20 тысяч рублей, требовать в десятки раз больше — неправомерно.

"Сумма компенсации может превышать пределы объективных расходов и являться несправедливой — кабальной сделкой. Несмотря на формальные основания взыскания, обязанности не должны носить дискриминационный характер", — добавила Ферцева.

Позиция "Делимобиля"

Компания утверждает, что действовала строго в рамках правил и договора. Представители сервиса сослались на пункт, где прописано: передача управления третьему лицу, не имеющему прав, приравнивается к грубому нарушению.

"Безопасность наших пользователей и всех участников дорожного движения — главный приоритет Делимобиля… Мы всегда строго реагируем на подобные случаи", — заявили в пресс-службе компании.

В приложении действительно есть раздел с перечнем штрафов, где указано, какие действия могут привести к крупным санкциям. Но, по мнению юристов, даже наличие этого пункта не освобождает компанию от обязанности соблюдать принцип разумности, сообщает Сиб.фм.

Сравнение: аренда и ответственность

Ситуация Ответственность арендатора Комментарий ДТП по вине арендатора возмещение ущерба, страховая франшиза логично и прописано законом Просроченные права штраф, эвакуация, временная блокировка допустимо, но сумма должна быть обоснована Передача управления без прав крупный штраф по договору может быть признан несоразмерным

Советы шаг за шагом

Перед поездкой проверяйте срок действия водительского удостоверения — даже один день просрочки может привести к проблемам. Читайте договор в приложении: в нём указаны все виды санкций. Не передавайте управление машине даже близким людям, если они не указаны как водители в профиле. Сохраняйте скриншоты аренды и уведомлений — они пригодятся при споре. Обратитесь к юристу, если штраф кажется необоснованным: суд может снизить сумму.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: передача управления водителю с просроченными правами.

Последствие: крупный штраф и возможная блокировка аккаунта.

Альтернатива: добавить второго водителя через приложение — многие каршеринги предлагают эту опцию.

Ошибка: игнорирование условий договора.

Последствие: финансовые претензии и судебные издержки.

Альтернатива: заранее уточнить штрафные санкции у службы поддержки.

А что если…

Если арендатор решит не платить, компания может обратиться в суд. Но судебная практика показывает, что нередко судьи снижают такие суммы в разы — особенно если не доказано, что штраф отражает реальные убытки. Юрист советует подать встречное заявление о признании условий договора частично недействительными.

Плюсы и минусы каршеринга

Плюсы Минусы Доступность без покупки авто Жёсткие штрафы за нарушения Удобное приложение и страховка Риск несоразмерных санкций Оплата только за время поездки Невозможность контролировать алгоритмы системы

FAQ

Как выбрать каршеринг?

Сравните условия, лимиты штрафов и рейтинг приложения. Обратите внимание, где прописаны правила использования.

Сколько стоит штраф за нарушение договора?

В зависимости от сервиса — от 5 до 300 тысяч рублей, но любая сумма должна быть соразмерна ущербу.

Что лучше — спорить или заплатить?

Если сумма явно завышена, лучше обратиться в суд. Вероятность её уменьшения высока.

Мифы и правда

Миф: любая сумма штрафа из договора обязательна к оплате.

Правда: если штраф несоразмерен, суд может его сократить.

Миф: ответственность всегда несёт арендатор.

Правда: если доказано, что нарушение вызвано ошибкой системы, компания обязана вернуть средства.

Миф: спорить с каршерингом бесполезно.

Правда: судебные прецеденты показывают обратное.

Три интересных факта

В Москве зарегистрировано более 30 тысяч каршеринговых машин — это крупнейший парк в Европе. В среднем водитель тратит на аренду около 500 рублей в день, а штрафы иногда достигают 100-кратного размера. В некоторых странах, например в Германии, пользователь может подключить страховку ответственности, чтобы избежать подобных случаев.

Исторический контекст

Каршеринг появился в России около десяти лет назад, но массово — с 2017 года. Тогда договоры были простыми, а штрафы символическими. С ростом популярности сервисы ужесточили правила, пытаясь сократить число аварий и злоупотреблений. Однако именно чрезмерные санкции всё чаще становятся причиной конфликтов между компаниями и пользователями.