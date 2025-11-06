Аренда без аварий, но с долгом на четверть миллиона: каршеринг стал ловушкой для водителей

Молодая пара из Новосибирска попала в громкую историю с каршерингом: без аварий, без жертв — но с огромным счётом. За обычную аренду автомобиля сервис "Делимобиль" предъявил пользователям требование оплатить 275 тысяч рублей. Основанием стало то, что за руль села девушка с просроченными водительскими правами. Разбираемся, насколько справедлива такая санкция и можно ли её оспорить.
Автомобиль был арендован через мобильное приложение. По словам юриста, который консультировал арендаторов, всё выглядело стандартно — пара оформила поездку на короткий срок. Но вскоре машину остановили сотрудники ГИБДД: у водителя оказались просроченные права. Инспекторы составили протокол и направили авто на штрафстоянку.
Через несколько дней арендаторы получили уведомление от сервиса: штраф — 275 000 рублей. Именно эта сумма вызвала у них настоящий шок.
"Исходя из условий Договора аренды, возможно включение ответственности арендаторов за нарушения правил дорожного движения и административные штрафы, возникшие вследствие нарушений ими обязательств… Однако чрезмерно высокие суммы компенсаций могут нарушать баланс законных интересов сторон", — пояснила юрист ПЦ "Алмаз" Кара Ферцева.
Согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ, сторона, понёсшая убытки, имеет право на их возмещение — но только в пределах реального ущерба. Иными словами, если стоимость эвакуации, простоя автомобиля и других расходов была, например, 20 тысяч рублей, требовать в десятки раз больше — неправомерно.
"Сумма компенсации может превышать пределы объективных расходов и являться несправедливой — кабальной сделкой. Несмотря на формальные основания взыскания, обязанности не должны носить дискриминационный характер", — добавила Ферцева.
Компания утверждает, что действовала строго в рамках правил и договора. Представители сервиса сослались на пункт, где прописано: передача управления третьему лицу, не имеющему прав, приравнивается к грубому нарушению.
"Безопасность наших пользователей и всех участников дорожного движения — главный приоритет Делимобиля… Мы всегда строго реагируем на подобные случаи", — заявили в пресс-службе компании.
В приложении действительно есть раздел с перечнем штрафов, где указано, какие действия могут привести к крупным санкциям. Но, по мнению юристов, даже наличие этого пункта не освобождает компанию от обязанности соблюдать принцип разумности, сообщает Сиб.фм.
|Ситуация
|Ответственность арендатора
|Комментарий
|ДТП по вине арендатора
|возмещение ущерба, страховая франшиза
|логично и прописано законом
|Просроченные права
|штраф, эвакуация, временная блокировка
|допустимо, но сумма должна быть обоснована
|Передача управления без прав
|крупный штраф по договору
|может быть признан несоразмерным
Перед поездкой проверяйте срок действия водительского удостоверения — даже один день просрочки может привести к проблемам.
Читайте договор в приложении: в нём указаны все виды санкций.
Не передавайте управление машине даже близким людям, если они не указаны как водители в профиле.
Сохраняйте скриншоты аренды и уведомлений — они пригодятся при споре.
Обратитесь к юристу, если штраф кажется необоснованным: суд может снизить сумму.
Ошибка: передача управления водителю с просроченными правами.
Последствие: крупный штраф и возможная блокировка аккаунта.
Альтернатива: добавить второго водителя через приложение — многие каршеринги предлагают эту опцию.
Ошибка: игнорирование условий договора.
Последствие: финансовые претензии и судебные издержки.
Альтернатива: заранее уточнить штрафные санкции у службы поддержки.
Если арендатор решит не платить, компания может обратиться в суд. Но судебная практика показывает, что нередко судьи снижают такие суммы в разы — особенно если не доказано, что штраф отражает реальные убытки. Юрист советует подать встречное заявление о признании условий договора частично недействительными.
|Плюсы
|Минусы
|Доступность без покупки авто
|Жёсткие штрафы за нарушения
|Удобное приложение и страховка
|Риск несоразмерных санкций
|Оплата только за время поездки
|Невозможность контролировать алгоритмы системы
Как выбрать каршеринг?
Сравните условия, лимиты штрафов и рейтинг приложения. Обратите внимание, где прописаны правила использования.
Сколько стоит штраф за нарушение договора?
В зависимости от сервиса — от 5 до 300 тысяч рублей, но любая сумма должна быть соразмерна ущербу.
Что лучше — спорить или заплатить?
Если сумма явно завышена, лучше обратиться в суд. Вероятность её уменьшения высока.
Миф: любая сумма штрафа из договора обязательна к оплате.
Правда: если штраф несоразмерен, суд может его сократить.
Миф: ответственность всегда несёт арендатор.
Правда: если доказано, что нарушение вызвано ошибкой системы, компания обязана вернуть средства.
Миф: спорить с каршерингом бесполезно.
Правда: судебные прецеденты показывают обратное.
В Москве зарегистрировано более 30 тысяч каршеринговых машин — это крупнейший парк в Европе.
В среднем водитель тратит на аренду около 500 рублей в день, а штрафы иногда достигают 100-кратного размера.
В некоторых странах, например в Германии, пользователь может подключить страховку ответственности, чтобы избежать подобных случаев.
Каршеринг появился в России около десяти лет назад, но массово — с 2017 года. Тогда договоры были простыми, а штрафы символическими. С ростом популярности сервисы ужесточили правила, пытаясь сократить число аварий и злоупотреблений. Однако именно чрезмерные санкции всё чаще становятся причиной конфликтов между компаниями и пользователями.
