Рык, которого не хватало: Toyota возвращает в Land Cruiser сердце на восемь цилиндров

Land Cruiser всегда был символом надёжности и уверенности на любой дороге. Его ценят не только за проходимость, но и за неповторимый дух "железного воина". Однако после отказа от классического V8 в пользу более экономичного V6 у многих поклонников осталось чувство, будто у любимого внедорожника отняли часть души. Теперь у Toyota появился шанс это исправить.
Land Cruiser долгое время ассоциировался с мощью и особым звуком V8. Модель 200-й серии, выпускавшаяся с 2007 по 2021 год, подарила водителям уверенность и стабильность в любых условиях — будь то бездорожье Сибири, пустыни Казахстана или горные перевалы Кавказа. Но в новом поколении, представленном в 2021 году, компания перешла на 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Мотор стал экономичнее и экологичнее, но характер автомобиля изменился: исчезла привычная тяга "с низов" и тот самый басовитый рык, ради которого многие и выбирали Land Cruiser.
Сейчас инженеры Toyota рассматривают возможность возвращения V8 — не ради ностальгии, а чтобы объединить традиции и современные технологии.
Разрабатываемый двигатель станет первым полностью новым V8 компании за последние два десятилетия. Его рабочий объём составит 4,0 литра, а система двойного турбонаддува позволит добиться выдающихся показателей. Этот двигатель станет частью модульного семейства Toyota, где применяются как малолитражные турбированные агрегаты (1,5 и 2,0 литра), так и более производительные установки.
Компания также работает над гибридной версией V8. В ней классический бензиновый двигатель будет сочетаться с электрическим усилителем, что повысит крутящий момент и отзывчивость, не требуя зарядки от розетки. Такая технология ориентирована не только на снижение расхода топлива, но и на улучшение управляемости на бездорожье.
|Модель
|Годы выпуска
|Тип двигателя
|Мощность
|Особенности
|Land Cruiser 200
|2007-2021
|4,5-5,7 V8
|до 381 л. с.
|Выдающаяся надёжность и высокий крутящий момент
|Land Cruiser 300
|2021-н.в.
|3,5 V6 twin-turbo
|до 415 л. с.
|Улучшенная динамика и меньший расход топлива
|Новый Land Cruiser (ожидается)
|-
|4,0 V8 twin-turbo
|около 500 л. с.
|Комбинация мощности и современного комфорта
Если важна экономия топлива и налогов, лучше выбрать нынешнюю версию с V6.
Для поездок по бездорожью или буксировки прицепа стоит дождаться версии с V8 — она предложит больший запас тяги.
Покупателям, ориентированным на премиум-класс, подойдёт Lexus LX — он, скорее всего, первым получит новый двигатель.
• Ошибка: ориентироваться только на мощность.
→ Последствие: перерасход топлива и избыточный налог.
→ Альтернатива: рассматривать версии с оптимальным соотношением мощности и массы.
• Ошибка: недооценивать подвеску.
→ Последствие: потеря комфорта на трассе и в городе.
→ Альтернатива: выбирать комплектации с адаптивными амортизаторами или пневмоподвеской.
• Ошибка: не учитывать особенности топлива.
→ Последствие: перегрев и преждевременный износ турбин.
→ Альтернатива: использовать качественный бензин и проверенные заправки.
Даже если Toyota решит не устанавливать новый двигатель на Land Cruiser, он, вероятно, появится в спортивных моделях, разработанных подразделением Gazoo Racing. Это значит, что технологии не пропадут — их влияние отразится и на серийных внедорожниках.
|Плюсы
|Минусы
|Мощность и момент, позволяющие уверенно чувствовать себя на любом покрытии
|Более высокий расход топлива
|Характерный звук двигателя и динамика
|Увеличенный транспортный налог
|Уверенная работа на бездорожье
|Более высокая стоимость обслуживания
Какой расход топлива у V8?
Ожидается, что 4,0-литровая версия будет потреблять около 14-15 литров на 100 км в смешанном цикле.
Когда появится Land Cruiser с новым двигателем?
Официальной даты нет, но источники сообщают, что серийная версия может выйти к 2027 году.
Стоит ли ждать V8 или покупать V6 сейчас?
Если нужна машина уже сегодня, версия с V6 — надёжный вариант. Но поклонникам классики лучше подождать: новый V8 обещает вернуть фирменный характер модели.
• Миф: все V8 слишком прожорливы.
Правда: современные турбированные моторы потребляют меньше топлива, чем старые атмосферные.
• Миф: рамный внедорожник не может быть комфортным.
Правда: современные версии Land Cruiser сочетают проходимость и премиум-комфорт.
• Миф: гибриды не подходят для бездорожья.
Правда: Toyota разрабатывает гибридные системы, способные выдерживать экстремальные нагрузки.
Первый Land Cruiser появился в 1951 году как армейский автомобиль.
В некоторых странах модели старых серий до сих пор используют в спасательных службах.
За 70 лет Land Cruiser продавался более чем в 190 странах.
Восьмицилиндровые двигатели Toyota впервые появились в 1960-х годах, но именно в серии Land Cruiser 100 они стали визитной карточкой марки. Переход на турбированные моторы стал неизбежным шагом, но поклонники по всему миру до сих пор считают "восьмёрку" эталоном.
