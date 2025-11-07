Hyundai идёт ва-банк: четыре пикапа, которые могут перевернуть рынок до 2030 года

Hyundai стремительно расширяет линейку своих автомобилей и теперь всерьёз нацелилась на сегмент пикапов. Ещё недавно корейская компания не связывала себя с этим типом машин, но к концу десятилетия планирует предложить сразу четыре модели для разных рынков и задач.

Как Hyundai пришла к пикапам

Долгие годы Hyundai Group развивала легковые автомобили, кроссоверы и электрокары. Но в линейке всё время не хватало настоящего пикапа. Исправить ситуацию помогли Kia Tasman и Hyundai Santa Cruz, которые показали, что у бренда есть потенциал и в этой категории.

Если Santa Cruz — это кроссовер с открытым кузовом, рассчитанный на активных горожан, то Tasman ориентирован на рынок Австралии, где ценят надёжные рабочие машины. Впрочем, Tasman пока не стал хитом продаж, а Santa Cruz воспринимается скорее как стильная альтернатива кроссоверу, чем как утилитарный автомобиль.

Теперь же Hyundai готовит ещё два грузовика, которые дополнят линейку и позволят компании занять все ключевые позиции на рынке.

Новый этап: полноценные пикапы

В Австралии компания разрабатывает пикап среднего размера, сопоставимый с Toyota Hilux и Ford Ranger. Его премьера ожидается в июне 2027 года. Модель будет построена на собственной платформе Hyundai и получит дизельный либо гибридный двигатель. Такой вариант рассчитан на тех, кто ищет надёжный автомобиль для работы и путешествий, а не просто эффектную "игрушку".

Второй пикап появится в США — это будет рамная модель, созданная специально для североамериканского рынка. Машина получит гибридную или электрическую установку и ориентируется на сегмент классических "рабочих" грузовиков.

Сравнение моделей

Модель Тип кузова Рынок Особенности Привод Планируемая дата Hyundai Santa Cruz Несущий кузов Северная Америка Лайфстайл-пикап, ориентирован на город Полный Уже продаётся Kia Tasman Рамный Австралия Конкурент Hilux и Ranger Полный В продаже Новый пикап Hyundai (AU) Рамный Австралия Средний размер, дизель или гибрид Полный 2027 год Новый пикап Hyundai (US) Рамный США Разработка с гибридом или EREV Полный До 2030 года

Как выбрать подходящий пикап

Определите назначение — для города, работы или путешествий. Оцените расход топлива и тип привода. Для бездорожья предпочтителен полный. Сравните длину кузова и грузоподъёмность — Santa Cruz подойдёт для повседневных нужд, Tasman и будущие рамные модели — для тяжёлой работы. Проверьте оснащение: мультимедиа, камеры кругового обзора, безопасность. Рассмотрите гарантию и условия обслуживания — Hyundai традиционно предлагает длительные гарантии и выгодные сервисные программы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : выбрать городской пикап для тяжёлой работы.

Последствие : быстрое изнашивание подвески и кузова.

Альтернатива : рамные модели с дизелем и усиленной подвеской.

Ошибка : брать дизель для коротких городских поездок.

Последствие : проблемы с фильтром сажевых частиц.

Альтернатива : гибрид или бензиновый вариант.

Ошибка: экономить на страховке и ТО.

Последствие: непредсказуемые расходы при поломке.

Альтернатива: фирменная сервисная программа Hyundai SmartCare.

А что если пикап станет электрическим

К 2030 году почти все крупные автоконцерны готовят электропикапы. Hyundai тоже двигается в этом направлении — электрические технологии компании уже применяются в моделях Ioniq, и логично ожидать их появления в будущих грузовиках. Электрический пикап позволит снизить расходы на топливо, а запас хода в 400-500 км уже вполне реален для серийных машин.

Плюсы и минусы пикапов Hyundai

Плюсы Минусы Надёжные двигатели и гарантия Пока ограниченный выбор моделей Продуманный дизайн и комфорт Santa Cruz не для тяжёлых нагрузок Современные технологии Неясна цена будущих рамных версий Универсальность кузова Сложнее парковка в городе

Мифы и правда

Миф : пикапы Hyundai не подходят для бездорожья.

Правда : новые рамные модели разрабатываются именно с учётом внедорожной эксплуатации.

Миф : Santa Cruz — просто кроссовер с кузовом.

Правда : его конструкция обеспечивает отличную устойчивость и динамику, что делает его идеальным городским универсалом.

Миф: дизельные версии будут слишком дорогими.

Правда: компания обещает конкурентные цены на уровне Toyota и Ford.

FAQ

Как выбрать пикап Hyundai для семьи?

Лучше обратить внимание на Santa Cruz — у него просторный салон и высокий уровень комфорта.

Когда выйдет новый пикап для Австралии?

Премьера ожидается в июне 2027 года, продажи начнутся к концу того же года.

Будет ли электрический пикап Hyundai?

Да, компания рассматривает выпуск модели с технологией EREV и полностью электрической установкой к 2030 году.

Интересные факты

Hyundai впервые вышла в сегмент пикапов только в 2021 году. Kia Tasman собирают в Южной Корее, но тестируют в Австралии. Santa Cruz получил награду за лучший дизайн кузова среди компактных грузовиков 2024 года.

Исторический контекст

В 2000-х Hyundai уже пыталась создать пикап на базе внедорожника Terracan, но проект закрыли из-за низкого спроса. Возврат к идее спустя двадцать лет показывает, насколько изменилась стратегия компании: теперь ставка делается не только на комфорт, но и на универсальность.