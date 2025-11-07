Hyundai идёт ва-банк: четыре пикапа, которые могут перевернуть рынок до 2030 года

Hyundai стремительно расширяет линейку своих автомобилей и теперь всерьёз нацелилась на сегмент пикапов. Ещё недавно корейская компания не связывала себя с этим типом машин, но к концу десятилетия планирует предложить сразу четыре модели для разных рынков и задач.
Долгие годы Hyundai Group развивала легковые автомобили, кроссоверы и электрокары. Но в линейке всё время не хватало настоящего пикапа. Исправить ситуацию помогли Kia Tasman и Hyundai Santa Cruz, которые показали, что у бренда есть потенциал и в этой категории.
Если Santa Cruz — это кроссовер с открытым кузовом, рассчитанный на активных горожан, то Tasman ориентирован на рынок Австралии, где ценят надёжные рабочие машины. Впрочем, Tasman пока не стал хитом продаж, а Santa Cruz воспринимается скорее как стильная альтернатива кроссоверу, чем как утилитарный автомобиль.
Теперь же Hyundai готовит ещё два грузовика, которые дополнят линейку и позволят компании занять все ключевые позиции на рынке.
В Австралии компания разрабатывает пикап среднего размера, сопоставимый с Toyota Hilux и Ford Ranger. Его премьера ожидается в июне 2027 года. Модель будет построена на собственной платформе Hyundai и получит дизельный либо гибридный двигатель. Такой вариант рассчитан на тех, кто ищет надёжный автомобиль для работы и путешествий, а не просто эффектную "игрушку".
Второй пикап появится в США — это будет рамная модель, созданная специально для североамериканского рынка. Машина получит гибридную или электрическую установку и ориентируется на сегмент классических "рабочих" грузовиков.
|Модель
|Тип кузова
|Рынок
|Особенности
|Привод
|Планируемая дата
|Hyundai Santa Cruz
|Несущий кузов
|Северная Америка
|Лайфстайл-пикап, ориентирован на город
|Полный
|Уже продаётся
|Kia Tasman
|Рамный
|Австралия
|Конкурент Hilux и Ranger
|Полный
|В продаже
|Новый пикап Hyundai (AU)
|Рамный
|Австралия
|Средний размер, дизель или гибрид
|Полный
|2027 год
|Новый пикап Hyundai (US)
|Рамный
|США
|Разработка с гибридом или EREV
|Полный
|До 2030 года
Определите назначение — для города, работы или путешествий.
Оцените расход топлива и тип привода. Для бездорожья предпочтителен полный.
Сравните длину кузова и грузоподъёмность — Santa Cruz подойдёт для повседневных нужд, Tasman и будущие рамные модели — для тяжёлой работы.
Проверьте оснащение: мультимедиа, камеры кругового обзора, безопасность.
Рассмотрите гарантию и условия обслуживания — Hyundai традиционно предлагает длительные гарантии и выгодные сервисные программы.
Ошибка: выбрать городской пикап для тяжёлой работы.
Последствие: быстрое изнашивание подвески и кузова.
Альтернатива: рамные модели с дизелем и усиленной подвеской.
Ошибка: брать дизель для коротких городских поездок.
Последствие: проблемы с фильтром сажевых частиц.
Альтернатива: гибрид или бензиновый вариант.
Ошибка: экономить на страховке и ТО.
Последствие: непредсказуемые расходы при поломке.
Альтернатива: фирменная сервисная программа Hyundai SmartCare.
К 2030 году почти все крупные автоконцерны готовят электропикапы. Hyundai тоже двигается в этом направлении — электрические технологии компании уже применяются в моделях Ioniq, и логично ожидать их появления в будущих грузовиках. Электрический пикап позволит снизить расходы на топливо, а запас хода в 400-500 км уже вполне реален для серийных машин.
|Плюсы
|Минусы
|Надёжные двигатели и гарантия
|Пока ограниченный выбор моделей
|Продуманный дизайн и комфорт
|Santa Cruz не для тяжёлых нагрузок
|Современные технологии
|Неясна цена будущих рамных версий
|Универсальность кузова
|Сложнее парковка в городе
Миф: пикапы Hyundai не подходят для бездорожья.
Правда: новые рамные модели разрабатываются именно с учётом внедорожной эксплуатации.
Миф: Santa Cruz — просто кроссовер с кузовом.
Правда: его конструкция обеспечивает отличную устойчивость и динамику, что делает его идеальным городским универсалом.
Миф: дизельные версии будут слишком дорогими.
Правда: компания обещает конкурентные цены на уровне Toyota и Ford.
Как выбрать пикап Hyundai для семьи?
Лучше обратить внимание на Santa Cruz — у него просторный салон и высокий уровень комфорта.
Когда выйдет новый пикап для Австралии?
Премьера ожидается в июне 2027 года, продажи начнутся к концу того же года.
Будет ли электрический пикап Hyundai?
Да, компания рассматривает выпуск модели с технологией EREV и полностью электрической установкой к 2030 году.
Hyundai впервые вышла в сегмент пикапов только в 2021 году.
Kia Tasman собирают в Южной Корее, но тестируют в Австралии.
Santa Cruz получил награду за лучший дизайн кузова среди компактных грузовиков 2024 года.
В 2000-х Hyundai уже пыталась создать пикап на базе внедорожника Terracan, но проект закрыли из-за низкого спроса. Возврат к идее спустя двадцать лет показывает, насколько изменилась стратегия компании: теперь ставка делается не только на комфорт, но и на универсальность.
