Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шкаф хранит не вещи, а прошлую жизнь: один шаг — и дом перестанет напоминать о прошлом
Ретинол осенью: как добиться эффекта бархатной кожи без раздражения — раскройте секрет
Золотая корочка, мягкая начинка, аромат осени: пирог, ради которого хочется включить духовку
Город, которого не видно с дороги: узкие улочки и дворы Суботицы, о которых не расскажут туристические гиды
Маленькое пространство — большие возможности: 9 дизайнерских приёмов, которые обманывают глаз
Пересушенная герань: не спешите выбрасывать — спасите её с помощью одного трюка
Айсберг размером с Петербург дрейфует к теплу: учёные фиксируют стремительное таяние Антарктики
Роспатент закупорил Shirvan: азербайджанское вино Абрау-Дюрсо не прошло по географии
Кремовая закуска превращает обычный хлеб в деликатес: вкус, от которого невозможно оторваться

Hyundai идёт ва-банк: четыре пикапа, которые могут перевернуть рынок до 2030 года

6:13
Авто

Hyundai стремительно расширяет линейку своих автомобилей и теперь всерьёз нацелилась на сегмент пикапов. Ещё недавно корейская компания не связывала себя с этим типом машин, но к концу десятилетия планирует предложить сразу четыре модели для разных рынков и задач.

Hyundai
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Hyundai

Как Hyundai пришла к пикапам

Долгие годы Hyundai Group развивала легковые автомобили, кроссоверы и электрокары. Но в линейке всё время не хватало настоящего пикапа. Исправить ситуацию помогли Kia Tasman и Hyundai Santa Cruz, которые показали, что у бренда есть потенциал и в этой категории.

Если Santa Cruz — это кроссовер с открытым кузовом, рассчитанный на активных горожан, то Tasman ориентирован на рынок Австралии, где ценят надёжные рабочие машины. Впрочем, Tasman пока не стал хитом продаж, а Santa Cruz воспринимается скорее как стильная альтернатива кроссоверу, чем как утилитарный автомобиль.

Теперь же Hyundai готовит ещё два грузовика, которые дополнят линейку и позволят компании занять все ключевые позиции на рынке.

Новый этап: полноценные пикапы

В Австралии компания разрабатывает пикап среднего размера, сопоставимый с Toyota Hilux и Ford Ranger. Его премьера ожидается в июне 2027 года. Модель будет построена на собственной платформе Hyundai и получит дизельный либо гибридный двигатель. Такой вариант рассчитан на тех, кто ищет надёжный автомобиль для работы и путешествий, а не просто эффектную "игрушку".

Второй пикап появится в США — это будет рамная модель, созданная специально для североамериканского рынка. Машина получит гибридную или электрическую установку и ориентируется на сегмент классических "рабочих" грузовиков.

Сравнение моделей

Модель Тип кузова Рынок Особенности Привод Планируемая дата
Hyundai Santa Cruz Несущий кузов Северная Америка Лайфстайл-пикап, ориентирован на город Полный Уже продаётся
Kia Tasman Рамный Австралия Конкурент Hilux и Ranger Полный В продаже
Новый пикап Hyundai (AU) Рамный Австралия Средний размер, дизель или гибрид Полный 2027 год
Новый пикап Hyundai (US) Рамный США Разработка с гибридом или EREV Полный До 2030 года

Как выбрать подходящий пикап

  1. Определите назначение — для города, работы или путешествий.

  2. Оцените расход топлива и тип привода. Для бездорожья предпочтителен полный.

  3. Сравните длину кузова и грузоподъёмность — Santa Cruz подойдёт для повседневных нужд, Tasman и будущие рамные модели — для тяжёлой работы.

  4. Проверьте оснащение: мультимедиа, камеры кругового обзора, безопасность.

  5. Рассмотрите гарантию и условия обслуживания — Hyundai традиционно предлагает длительные гарантии и выгодные сервисные программы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать городской пикап для тяжёлой работы.
    Последствие: быстрое изнашивание подвески и кузова.
    Альтернатива: рамные модели с дизелем и усиленной подвеской.

  • Ошибка: брать дизель для коротких городских поездок.
    Последствие: проблемы с фильтром сажевых частиц.
    Альтернатива: гибрид или бензиновый вариант.

  • Ошибка: экономить на страховке и ТО.
    Последствие: непредсказуемые расходы при поломке.
    Альтернатива: фирменная сервисная программа Hyundai SmartCare.

А что если пикап станет электрическим

К 2030 году почти все крупные автоконцерны готовят электропикапы. Hyundai тоже двигается в этом направлении — электрические технологии компании уже применяются в моделях Ioniq, и логично ожидать их появления в будущих грузовиках. Электрический пикап позволит снизить расходы на топливо, а запас хода в 400-500 км уже вполне реален для серийных машин.

Плюсы и минусы пикапов Hyundai

Плюсы Минусы
Надёжные двигатели и гарантия Пока ограниченный выбор моделей
Продуманный дизайн и комфорт Santa Cruz не для тяжёлых нагрузок
Современные технологии Неясна цена будущих рамных версий
Универсальность кузова Сложнее парковка в городе

Мифы и правда

  • Миф: пикапы Hyundai не подходят для бездорожья.
    Правда: новые рамные модели разрабатываются именно с учётом внедорожной эксплуатации.

  • Миф: Santa Cruz — просто кроссовер с кузовом.
    Правда: его конструкция обеспечивает отличную устойчивость и динамику, что делает его идеальным городским универсалом.

  • Миф: дизельные версии будут слишком дорогими.
    Правда: компания обещает конкурентные цены на уровне Toyota и Ford.

FAQ

Как выбрать пикап Hyundai для семьи?
Лучше обратить внимание на Santa Cruz — у него просторный салон и высокий уровень комфорта.

Когда выйдет новый пикап для Австралии?
Премьера ожидается в июне 2027 года, продажи начнутся к концу того же года.

Будет ли электрический пикап Hyundai?
Да, компания рассматривает выпуск модели с технологией EREV и полностью электрической установкой к 2030 году.

Интересные факты

  1. Hyundai впервые вышла в сегмент пикапов только в 2021 году.

  2. Kia Tasman собирают в Южной Корее, но тестируют в Австралии.

  3. Santa Cruz получил награду за лучший дизайн кузова среди компактных грузовиков 2024 года.

Исторический контекст

В 2000-х Hyundai уже пыталась создать пикап на базе внедорожника Terracan, но проект закрыли из-за низкого спроса. Возврат к идее спустя двадцать лет показывает, насколько изменилась стратегия компании: теперь ставка делается не только на комфорт, но и на универсальность.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Авто
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Популярное
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность

Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.

Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Последние материалы
Маленькое пространство — большие возможности: 9 дизайнерских приёмов, которые обманывают глаз
Пересушенная герань: не спешите выбрасывать — спасите её с помощью одного трюка
Hyundai идёт ва-банк: четыре пикапа, которые могут перевернуть рынок до 2030 года
Айсберг размером с Петербург дрейфует к теплу: учёные фиксируют стремительное таяние Антарктики
Роспатент закупорил Shirvan: азербайджанское вино Абрау-Дюрсо не прошло по географии
Кремовая закуска превращает обычный хлеб в деликатес: вкус, от которого невозможно оторваться
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Обманчивая простота: вот почему голые ногти требуют больше усилий, чем гель-лак
Бедра как из журнала: упражнения, которые избавят от галифе без лишних затрат времени
Обещали инвестировать в экономику США: Трамп как посланец небес в глазах лидеров стран Центральной Азии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.