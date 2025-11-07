Гонка без педали сцепления: почему новая эпоха BMW M вызывает тоску даже у победителей

Руководство подразделения BMW M официально подтвердило: начиная с новых поколений, ни одна модель этой серии не будет выпускаться с шильдиком Competition. Причина проста — почти все клиенты и так выбирают версию с приставкой Comp. Более 80% покупателей предпочитают автомобили с повышенной мощностью и спортивными настройками, поэтому компания решила сделать эти характеристики базовыми.
Раньше приставка Competition обозначала более жесткую подвеску, точную рулевую настройку, увеличенную мощность и иной характер управления. Теперь эти улучшения войдут в стандартное оснащение всех моделей M — от купе M2 до седана M5.
Вместе с исчезновением отдельной версии Competition исчезает и последняя возможность заказать некоторые модели BMW M с механической коробкой передач. Например, текущие M3 и M4 с "механикой" предлагались только в базовой комплектации, так как версия Competition имела слишком высокий крутящий момент, который шестиступенчатая коробка просто не выдерживала. Теперь, когда все автомобили станут "компетишн" по умолчанию, ручная коробка уходит в историю.
Исключением остаются единичные спортивные версии вроде BMW M2, где механика пока ещё возможна. Но и здесь компания рассматривает переход исключительно на автоматические трансмиссии. Всё идёт к тому, что механика останется уделом коллекционных и редких серий.
|Параметр
|Ранее
|После изменений
|Наличие версии Competition
|Отдельная комплектация
|Все модели стандартно Competition
|Коробка передач
|Возможен выбор механики
|Только автомат
|Мощность двигателя
|480-510 л. с.
|510-550 л. с.
|Привод
|Задний или полный
|Полный (xDrive) по умолчанию
|Целевая аудитория
|Энтузиасты и автоспорт
|Широкая публика, ценящая комфорт и скорость
Если важен драйв и сцепление с дорогой — ищите M2 с механикой, пока она доступна.
Для ежедневной эксплуатации лучше подойдёт M3 с полным приводом xDrive и восьмиступенчатым автоматом.
Проверяйте настройки подвески — версии Competition теперь стандартны, но отличия по рынкам всё ещё есть.
При покупке с рук уточняйте поколение и индекс модели (например, G80, G87) — от этого зависит трансмиссия.
Если важен звук, выбирайте модели без дополнительной шумоизоляции: новые поколения стали тише.
Ошибка: Покупатель выбирает BMW M, ожидая "чистого" спортивного опыта.
→ Последствие: Автомобиль оказывается слишком "гражданским", с мягкой подвеской и электронной коррекцией.
→ Альтернатива: Рассмотреть лимитированные версии вроде M4 CSL или M2 CS, где настройки ближе к классике.
Ошибка: Игнорировать специфику коробки передач.
→ Последствие: Потеря удовольствия от управления, если водителю не нравится поведение автомата.
→ Альтернатива: Искать подержанные версии M3/M4 с шестиступенчатой механикой.
Ошибка: Пытаться доработать стандартную M под Competition.
→ Последствие: Потеря гарантии и ухудшение управляемости.
→ Альтернатива: Использовать официальные аксессуары M Performance.
Некоторые представители BMW не исключают, что "механика" сохранится в ограниченных сериях, рассчитанных на энтузиастов. Такие машины будут собираться малыми партиями — не более нескольких сотен экземпляров — и, вероятно, станут коллекционными. Их стоимость будет значительно выше стандартных версий, ведь производство ручных коробок для узкого круга клиентов обходится дороже. Пример тому — эксклюзивное купе BMW 3.0 CSL, выпущенное ограниченным тиражом и уже ставшее предметом коллекционирования.
|Плюсы
|Минусы
|Все модели получили максимальную мощность и настройки
|Исчезновение механической коробки передач
|Упрощённая линейка без путаницы в комплектациях
|Более высокая цена базовых моделей
|Улучшенная управляемость и стабильность на высоких скоростях
|Потеря "олдскульного" характера BMW M
|Лучшая адаптация к повседневной езде
|Увеличение массы и электроники
Как выбрать подходящую модель BMW M?
Определитесь, чего вы хотите: максимального комфорта или ощущения трека. Для города подойдёт M3 или M4 с автоматом и полным приводом, для эмоций — редкая M2 с механикой.
Сколько стоит новая M3 Competition?
На российском рынке цена начинается примерно от 9,5 млн рублей, в зависимости от региона и пакета опций.
Что лучше — M4 или M2?
M4 быстрее и комфортнее, но M2 компактнее, легче и даёт больше обратной связи. Для города — M2, для трассы — M4.
Миф: Значок Competition останется для топовых серий.
Правда: Теперь все M — "компетишн" по умолчанию.
Миф: Механика исчезла совсем.
Правда: Она сохраняется в отдельных моделях и рынках, но постепенно уходит.
Миф: Увеличенная мощность делает машины менее надёжными.
Правда: Современные автоматические коробки и системы охлаждения адаптированы под возросшие нагрузки.
Первой моделью M без механики станет новое поколение M5, ожидаемое в 2026 году.
В Германии планируют выпускать не более 1000 автомобилей с "механикой" в год.
Некоторые дилеры уже принимают предзаказы на спецверсии CSL, где возможно возвращение ручной коробки.
Первый BMW M3 E30 с механической коробкой появился в 1985 году и стал иконой автоспорта. С тех пор "эмки" прошли путь от чисто трековых машин до роскошных спортседанов с системами полного привода, адаптивными амортизаторами и электронными блокировками. Отказ от Competition — не шаг назад, а переход к новой философии, где мощность и комфорт сосуществуют без компромиссов.
