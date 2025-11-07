Гонка без педали сцепления: почему новая эпоха BMW M вызывает тоску даже у победителей

Руководство подразделения BMW M официально подтвердило: начиная с новых поколений, ни одна модель этой серии не будет выпускаться с шильдиком Competition. Причина проста — почти все клиенты и так выбирают версию с приставкой Comp. Более 80% покупателей предпочитают автомобили с повышенной мощностью и спортивными настройками, поэтому компания решила сделать эти характеристики базовыми.

Фото: Wikipedia by Alexandre Prevot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ BMW X6 M Competition

Раньше приставка Competition обозначала более жесткую подвеску, точную рулевую настройку, увеличенную мощность и иной характер управления. Теперь эти улучшения войдут в стандартное оснащение всех моделей M — от купе M2 до седана M5.

Что будет с механикой

Вместе с исчезновением отдельной версии Competition исчезает и последняя возможность заказать некоторые модели BMW M с механической коробкой передач. Например, текущие M3 и M4 с "механикой" предлагались только в базовой комплектации, так как версия Competition имела слишком высокий крутящий момент, который шестиступенчатая коробка просто не выдерживала. Теперь, когда все автомобили станут "компетишн" по умолчанию, ручная коробка уходит в историю.

Исключением остаются единичные спортивные версии вроде BMW M2, где механика пока ещё возможна. Но и здесь компания рассматривает переход исключительно на автоматические трансмиссии. Всё идёт к тому, что механика останется уделом коллекционных и редких серий.

Сравнение: старые и новые BMW M

Параметр Ранее После изменений Наличие версии Competition Отдельная комплектация Все модели стандартно Competition Коробка передач Возможен выбор механики Только автомат Мощность двигателя 480-510 л. с. 510-550 л. с. Привод Задний или полный Полный (xDrive) по умолчанию Целевая аудитория Энтузиасты и автоспорт Широкая публика, ценящая комфорт и скорость

Советы: как выбрать BMW M в 2025 году

Если важен драйв и сцепление с дорогой — ищите M2 с механикой, пока она доступна. Для ежедневной эксплуатации лучше подойдёт M3 с полным приводом xDrive и восьмиступенчатым автоматом. Проверяйте настройки подвески — версии Competition теперь стандартны, но отличия по рынкам всё ещё есть. При покупке с рук уточняйте поколение и индекс модели (например, G80, G87) — от этого зависит трансмиссия. Если важен звук, выбирайте модели без дополнительной шумоизоляции: новые поколения стали тише.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупатель выбирает BMW M, ожидая "чистого" спортивного опыта.

→ Последствие: Автомобиль оказывается слишком "гражданским", с мягкой подвеской и электронной коррекцией.

→ Альтернатива: Рассмотреть лимитированные версии вроде M4 CSL или M2 CS, где настройки ближе к классике.

Ошибка: Игнорировать специфику коробки передач.

→ Последствие: Потеря удовольствия от управления, если водителю не нравится поведение автомата.

→ Альтернатива: Искать подержанные версии M3/M4 с шестиступенчатой механикой.

Ошибка: Пытаться доработать стандартную M под Competition.

→ Последствие: Потеря гарантии и ухудшение управляемости.

→ Альтернатива: Использовать официальные аксессуары M Performance.

А что если механика всё-таки вернётся

Некоторые представители BMW не исключают, что "механика" сохранится в ограниченных сериях, рассчитанных на энтузиастов. Такие машины будут собираться малыми партиями — не более нескольких сотен экземпляров — и, вероятно, станут коллекционными. Их стоимость будет значительно выше стандартных версий, ведь производство ручных коробок для узкого круга клиентов обходится дороже. Пример тому — эксклюзивное купе BMW 3.0 CSL, выпущенное ограниченным тиражом и уже ставшее предметом коллекционирования.

Плюсы и минусы новой стратегии BMW M

Плюсы Минусы Все модели получили максимальную мощность и настройки Исчезновение механической коробки передач Упрощённая линейка без путаницы в комплектациях Более высокая цена базовых моделей Улучшенная управляемость и стабильность на высоких скоростях Потеря "олдскульного" характера BMW M Лучшая адаптация к повседневной езде Увеличение массы и электроники

FAQ

Как выбрать подходящую модель BMW M?

Определитесь, чего вы хотите: максимального комфорта или ощущения трека. Для города подойдёт M3 или M4 с автоматом и полным приводом, для эмоций — редкая M2 с механикой.

Сколько стоит новая M3 Competition?

На российском рынке цена начинается примерно от 9,5 млн рублей, в зависимости от региона и пакета опций.

Что лучше — M4 или M2?

M4 быстрее и комфортнее, но M2 компактнее, легче и даёт больше обратной связи. Для города — M2, для трассы — M4.

Мифы и правда

Миф: Значок Competition останется для топовых серий.

Правда: Теперь все M — "компетишн" по умолчанию.

Миф: Механика исчезла совсем.

Правда: Она сохраняется в отдельных моделях и рынках, но постепенно уходит.

Миф: Увеличенная мощность делает машины менее надёжными.

Правда: Современные автоматические коробки и системы охлаждения адаптированы под возросшие нагрузки.

3 интересных факта

Первой моделью M без механики станет новое поколение M5, ожидаемое в 2026 году. В Германии планируют выпускать не более 1000 автомобилей с "механикой" в год. Некоторые дилеры уже принимают предзаказы на спецверсии CSL, где возможно возвращение ручной коробки.

Исторический контекст

Первый BMW M3 E30 с механической коробкой появился в 1985 году и стал иконой автоспорта. С тех пор "эмки" прошли путь от чисто трековых машин до роскошных спортседанов с системами полного привода, адаптивными амортизаторами и электронными блокировками. Отказ от Competition — не шаг назад, а переход к новой философии, где мощность и комфорт сосуществуют без компромиссов.