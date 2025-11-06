Камеры на дорогах начали видеть больше, чем люди: нейросети вышли на охоту за нарушителями

В России дорожные камеры становятся всё "умнее". Сегодня они способны не только отслеживать превышение скорости, но и фиксировать десятки других нарушений, включая использование телефона за рулём, непристёгнутый ремень безопасности или движение без фар. Ассоциация "ОКО", объединяющая крупнейших производителей и операторов систем фотовидеофиксации, рассказала, какие технологии уже внедрены и что появится в ближайшем будущем.
Если раньше комплексы наблюдения просто измеряли скорость и снимали номерные знаки, то сейчас они анализируют поведение водителя. В таких системах используется нейросетевой анализ изображений, который способен распознавать не только автомобиль, но и действия человека внутри него.
"В последние годы в комплексы фотовидеофиксации активно внедряются нейросети. Они уже уверенно распознают использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, непропуск пешехода, езду без фар или без шлема на мототранспорте", — отметили в ассоциации "ОКО".
По данным организации, уже десятки российских регионов перешли на комплексы нового поколения, способные работать в автоматическом режиме без участия оператора.
Современные комплексы распознают:
использование телефона за рулём;
движение с непристёгнутым ремнём безопасности;
непропуск пешехода на переходе;
движение без включённых фар;
отсутствие шлема у водителя мотоцикла или скутера;
выезд на встречную полосу;
пересечение сплошной линии;
проезд на красный сигнал светофора;
движение по обочине;
превышение скорости.
Большинство таких систем работают круглосуточно и автоматически отправляют данные в ГИБДД, где нарушение подтверждается инспектором.
Новый этап развития видеоконтроля — фиксация нарушений "микромобильности". Речь идёт о средствах индивидуального передвижения — электросамокатах, моноколёсах и гироскутерах.
"Российские комплексы "Азимут 4" уже успешно фиксируют езду на самокате вдвоём, неспешивание на пешеходных переходах и выезд на проезжую часть. Даже на этапе испытаний они показали высокую точность", — добавили в "ОКО".
Такие технологии пока проходят тестирование, но уже в ближайшие годы могут появиться в крупных городах. Цель — снизить число аварий с участием самокатчиков и сделать движение в городе безопаснее.
Ассоциация "ОКО" считает, что в перспективе камеры смогут:
Определять наличие полиса ОСАГО у водителя.
Распознавать истёкшие права или техосмотр.
Фиксировать неправильную парковку и остановку на тротуаре.
Контролировать движение грузовиков по запретным участкам.
Анализировать потоковое движение для прогнозирования пробок и аварий.
Тесты уже показали, что камеры способны точно идентифицировать не только автомобиль, но и категорию водителя — будь то мотоциклист, самокатчик или водитель фуры.
Ошибка: использовать телефон во время движения.
Последствие: штраф 1500 рублей и риск попасть в ДТП.
Альтернатива: подключить систему громкой связи или держатель для смартфона.
Ошибка: не пристёгиваться при коротких поездках.
Последствие: автоматическая фиксация камеры, штраф и потеря безопасности.
Альтернатива: пристёгиваться всегда — даже в пробке.
Ошибка: ехать на электросамокате по проезжей части.
Последствие: штраф и опасность для жизни.
Альтернатива: двигаться по велодорожке или тротуару, соблюдая правила.
|Тип камеры
|Что фиксирует
|Где используется
|Особенности
|Классическая
|Скорость, пересечение сплошной, проезд на красный
|Федеральные трассы
|Работает по радарному принципу
|Нейросетевая
|Телефон, ремень, пешеходов, фары
|Города и крупные регионы
|Анализирует изображение в реальном времени
|Интеллектуальная (Азимут 4)
|Езда на самокатах, отсутствие шлема
|Тесты в мегаполисах
|Распознаёт людей и поведение
|Парковочная
|Нарушение стоянки, выезд на тротуар
|Центры городов
|Интегрируется с муниципальными сервисами
|Потоковая
|Перемещение транспорта и анализ трафика
|Москва, Казань, СПб
|Используется для прогнозирования пробок
|Плюсы
|Минусы
|Повышают безопасность и дисциплину на дорогах
|Риск ошибок при распознавании
|Снижают нагрузку на инспекторов
|Ограниченная точность в плохую погоду
|Помогают выявлять системных нарушителей
|Возможные споры при неверных штрафах
А что если камеры начнут фиксировать всё подряд? По словам представителей "ОКО", основная цель систем — безопасность, а не штрафы. Контроль будет касаться только нарушений, связанных с риском для жизни.
Первое поколение камер появилось в России в начале 2000-х и фиксировало лишь превышение скорости. Уже к 2010 году появились комплексы, способные отслеживать выезд на встречную полосу и проезд на красный. Следующий скачок произошёл после 2020 года, когда нейросети начали анализировать изображение в салоне автомобиля. Именно тогда камеры научились "видеть" телефон в руке водителя и непристёгнутый ремень.
