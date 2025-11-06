Камеры на дорогах начали видеть больше, чем люди: нейросети вышли на охоту за нарушителями

В России дорожные камеры становятся всё "умнее". Сегодня они способны не только отслеживать превышение скорости, но и фиксировать десятки других нарушений, включая использование телефона за рулём, непристёгнутый ремень безопасности или движение без фар. Ассоциация "ОКО", объединяющая крупнейших производителей и операторов систем фотовидеофиксации, рассказала, какие технологии уже внедрены и что появится в ближайшем будущем.

Умные камеры над дорогой в Москве

Камеры нового поколения: как работают нейросети

Если раньше комплексы наблюдения просто измеряли скорость и снимали номерные знаки, то сейчас они анализируют поведение водителя. В таких системах используется нейросетевой анализ изображений, который способен распознавать не только автомобиль, но и действия человека внутри него.

"В последние годы в комплексы фотовидеофиксации активно внедряются нейросети. Они уже уверенно распознают использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, непропуск пешехода, езду без фар или без шлема на мототранспорте", — отметили в ассоциации "ОКО".

По данным организации, уже десятки российских регионов перешли на комплексы нового поколения, способные работать в автоматическом режиме без участия оператора.

Что камеры фиксируют уже сейчас

Современные комплексы распознают:

использование телефона за рулём;

движение с непристёгнутым ремнём безопасности;

непропуск пешехода на переходе;

движение без включённых фар;

отсутствие шлема у водителя мотоцикла или скутера;

выезд на встречную полосу;

пересечение сплошной линии;

проезд на красный сигнал светофора;

движение по обочине;

превышение скорости.

Большинство таких систем работают круглосуточно и автоматически отправляют данные в ГИБДД, где нарушение подтверждается инспектором.

Камеры против нарушителей на самокатах

Новый этап развития видеоконтроля — фиксация нарушений "микромобильности". Речь идёт о средствах индивидуального передвижения — электросамокатах, моноколёсах и гироскутерах.

"Российские комплексы "Азимут 4" уже успешно фиксируют езду на самокате вдвоём, неспешивание на пешеходных переходах и выезд на проезжую часть. Даже на этапе испытаний они показали высокую точность", — добавили в "ОКО".

Такие технологии пока проходят тестирование, но уже в ближайшие годы могут появиться в крупных городах. Цель — снизить число аварий с участием самокатчиков и сделать движение в городе безопаснее.

Что могут появиться в будущем

Ассоциация "ОКО" считает, что в перспективе камеры смогут:

Определять наличие полиса ОСАГО у водителя. Распознавать истёкшие права или техосмотр. Фиксировать неправильную парковку и остановку на тротуаре. Контролировать движение грузовиков по запретным участкам. Анализировать потоковое движение для прогнозирования пробок и аварий.

Тесты уже показали, что камеры способны точно идентифицировать не только автомобиль, но и категорию водителя — будь то мотоциклист, самокатчик или водитель фуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать телефон во время движения.

Последствие: штраф 1500 рублей и риск попасть в ДТП.

Альтернатива: подключить систему громкой связи или держатель для смартфона.

Ошибка: не пристёгиваться при коротких поездках.

Последствие: автоматическая фиксация камеры, штраф и потеря безопасности.

Альтернатива: пристёгиваться всегда — даже в пробке.

Ошибка: ехать на электросамокате по проезжей части.

Последствие: штраф и опасность для жизни.

Альтернатива: двигаться по велодорожке или тротуару, соблюдая правила.

Таблица сравнения: функции дорожных камер

Тип камеры Что фиксирует Где используется Особенности Классическая Скорость, пересечение сплошной, проезд на красный Федеральные трассы Работает по радарному принципу Нейросетевая Телефон, ремень, пешеходов, фары Города и крупные регионы Анализирует изображение в реальном времени Интеллектуальная (Азимут 4) Езда на самокатах, отсутствие шлема Тесты в мегаполисах Распознаёт людей и поведение Парковочная Нарушение стоянки, выезд на тротуар Центры городов Интегрируется с муниципальными сервисами Потоковая Перемещение транспорта и анализ трафика Москва, Казань, СПб Используется для прогнозирования пробок

FAQ

Какие нарушения сегодня фиксируют дорожные камеры?

Помимо превышения скорости, современные комплексы определяют использование телефона за рулём, непристёгнутый ремень, непропуск пешеходов, движение без фар, отсутствие шлема у мотоциклиста, а также проезд на красный и выезд на встречную полосу. Могут ли камеры распознать водителя без ОСАГО?

Да, в ассоциации "ОКО" отмечают, что такие системы уже проходят испытания. Технология способна сверять номер автомобиля с базами страховых компаний в автоматическом режиме. Когда камеры начнут фиксировать нарушения на самокатах?

Тестирование уже идёт. Комплексы "Азимут 4" успешно распознают езду вдвоём, движение по проезжей части и пересечение пешеходных переходов без спешивания. После завершения испытаний система появится в крупных городах. Мифы и правда Миф: камеры фиксируют только превышение скорости.

Правда: современные комплексы с нейросетями видят телефон в руке, непристёгнутый ремень и даже водителя без шлема. Миф: фотовидеофиксация создана, чтобы собирать штрафы.

Правда: главная цель — снижение аварийности. По данным ГИБДД, количество ДТП в зонах с камерами снижается до 40%. Миф: нейросети часто ошибаются.

Правда: процент ошибок не превышает 2-3%, а каждое нарушение проверяется оператором вручную.

Плюсы и минусы умных камер

Плюсы Минусы Повышают безопасность и дисциплину на дорогах Риск ошибок при распознавании Снижают нагрузку на инспекторов Ограниченная точность в плохую погоду Помогают выявлять системных нарушителей Возможные споры при неверных штрафах

А что если…

А что если камеры начнут фиксировать всё подряд? По словам представителей "ОКО", основная цель систем — безопасность, а не штрафы. Контроль будет касаться только нарушений, связанных с риском для жизни.

Три интересных факта

В Москве работает более 13 000 комплексов фотовидеофиксации. Камеры нового поколения способны распознавать лицо водителя даже в тёмных очках. Алгоритмы нейросетей обучаются на миллионах кадров, собранных в разных погодных условиях.

Исторический контекст

Первое поколение камер появилось в России в начале 2000-х и фиксировало лишь превышение скорости. Уже к 2010 году появились комплексы, способные отслеживать выезд на встречную полосу и проезд на красный. Следующий скачок произошёл после 2020 года, когда нейросети начали анализировать изображение в салоне автомобиля. Именно тогда камеры научились "видеть" телефон в руке водителя и непристёгнутый ремень.