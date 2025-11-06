Ноябрьское изобилие перед штормом: автосалоны заполнили новинки — пока цены не взлетели в декабре

Ноябрь 2025 года стал особенно насыщенным для российского авторынка. В преддверии реформы утильсбора производители и дилеры решили по максимуму насытить рынок новыми моделями — от бюджетных кроссоверов до премиальных электрокаров. Пока новые правила не вступили в силу, на рынок поступили десятки свежих автомобилей, среди которых есть как локальные новинки, так и машины, ввезённые по параллельному импорту.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi Q5 Sportback

Основные игроки: официальные поставки

Haval H3

Обновлённый внедорожник Haval H3 стал одной из ключевых премьер месяца. Модель получила поддержку сервисов "Яндекса", голосового помощника Great Wall и новое базовое оснащение. При этом цена стартует от 2 549 000 руб., что на 100 тыс. дешевле предыдущей версии.

Мотор: 1,5 л (143/177 л. с.)

Коробка передач: 7-ступенчатый "робот"

Привод: передний/полный

Sollers ST9

Флагманский пикап Sollers ST9 создан для бездорожья и работы. С клиренсом 210 мм и грузоподъёмностью почти в тонну, он получил 10,4-дюймовый мультимедийный экран, люк и кожаный салон в топовой версии. Цена — от 2 549 000 руб.

Мотор: 2,0 л (223 л. с.)

КПП: 8-ступенчатый "автомат"

Привод: полный

Huanghai N7

Новый китайский пикап Huanghai N7 внешне напоминает американский Chevrolet Silverado, но комплектуется надёжным мотором Mitsubishi. Покупатель может установить кунг, лебёдку, складную крышу или защиту днища. Стоимость — от 2 549 000 руб.

Мотор: 2,4 л (205 л. с.)

КПП: 8-ступенчатый "автомат"

Привод: полный

Evolute i-Sky City Edition

Электрический кроссовер Evolute i-Sky теперь доступен в версии City Edition. Машина получила более лёгкую батарею и уменьшенный запас хода (до 400 км), но заряжается быстрее — от 30 минут до 6,5 часов. Цена — от 3 215 000 руб.

Мотор: 204 л. с.

КПП: 1-ступенчатый "автомат"

Привод: передний

JAC RF8

Семиместный минивэн JAC RF8 — новинка из Китая, которая обещает стать альтернативой GAC M8. Модель построена на платформе MUSE, имеет багажник до 2500 литров и длину свыше 5 м. Продажи стартуют в ближайшие недели.

Мотор: 2,0 л (252 л. с.)

КПП: 8-ступенчатый "автомат"

Привод: передний

Avatr 12

Футуристичный электрокар Avatr 12 уже принимает заказы, хотя цены пока не объявлены. Электрический фастбек с запасом хода до 700 км оснащён пневмоподвеской, камерами вместо зеркал и панорамной крышей.

Мотор: 313/578 л. с.

КПП: 1-ступенчатый "автомат"

Привод: задний/полный

Nordcross 001

Полноразмерный кроссовер Nordcross 001, созданный на платформе Volvo SPA, стал сюрпризом осени. Это фактически аналог Lynk&Co 09 с премиальным интерьером, четырёхзонным климатом и автоматической парковкой.

Мотор: 2,0 л (258 л. с.)

КПП: 8-ступенчатый "автомат"

Привод: полный

Geely EX5 EM-i

Geely готовит к старту продажи гибридного кроссовера EX5 EM-i в версиях Pro и Max. В "базе" модель получит цифровую приборную панель, адаптивный круиз и зимний пакет.

Мотор: 1,5 л (гибрид, 317 л. с.)

КПП: 1-ступенчатый "автомат"

Привод: передний

Параллельный импорт: премиум без посредников

Audi Q5 Sportback

Купеобразный кроссовер Audi Q5 Sportback в комплектации S-line теперь доступен в России по схеме параллельного импорта. Богатое оснащение включает спортивные сиденья, цифровую приборку и полный привод.

Мотор: 2,0 л, дизель (204 л. с.)

КПП: 7-ступенчатый "робот"

Цена: от 9 500 000 руб.

Toyota 4Runner

Японская легенда Toyota 4Runner прибыла в Россию в начале ноября. Внедорожник оснащён гибридным мотором и системой мониторинга слепых зон.

Мотор: 2,4 л, гибрид (278 л. с.)

КПП: 8-ступенчатый "автомат"

Привод: полный

Цена: от 10 200 000 руб.

Genesis GV80 Coupe

Элегантный Genesis GV80 Coupe снова доступен российским покупателям. Машины поставлены по параллельному импорту и чаще всего предлагаются в версии Base с адаптивным круизом и парктрониками по кругу.

Мотор: 2,5 л (249 л. с.)

КПП: 8-ступенчатый "автомат"

Привод: полный

Цена: от 12 000 000 руб.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать декабря, надеясь на скидки.

Последствие: после реформы утильсбора автомобили подорожают минимум на 10-20%.

Альтернатива: оформить покупку до конца ноября.

Ошибка: откладывать выбор электромобиля.

Последствие: растущий спрос приведёт к дефициту.

Альтернатива: выбрать Evolute i-Sky или Avatr 12 уже сейчас.

Ошибка: игнорировать китайские бренды.

Последствие: можно упустить выгодные модели с богатым оснащением.

Альтернатива: обратить внимание на Nordcross 001 и Geely EX5 EM-i.

Плюсы и минусы ноябрьских новинок

Плюсы Минусы Большой выбор — от пикапов до электрокаров Некоторые модели пока без официальных цен Наличие современных систем помощи водителю Сложности с гарантией у параллельного импорта Более доступные версии гибридов и электромобилей Возможный рост цен после реформы

FAQ

Какие автомобили завезли по параллельному импорту?

Audi Q5 Sportback, Toyota 4Runner и Genesis GV80 Coupe — все прибыли через альтернативные каналы поставок.

Есть ли среди новинок электрокары?

Да, это Avatr 12 и Evolute i-Sky — обе модели уже доступны к заказу.

Когда стартуют продажи JAC RF8 и Geely EX5 EM-i?

Обе модели поступят в дилерские центры до конца ноября, пока идёт подготовка к запуску.

А что если…

А что если подождать до января? После вступления реформы утильсбора в силу цены на мощные автомобили, включая кроссоверы и внедорожники, почти наверняка вырастут. Даже те модели, что сейчас продаются по старым ставкам, подорожают из-за корректировки складских остатков и логистики. Поэтому ждать начала года невыгодно — выбор сузится, а скидки исчезнут.

Мифы и правда

Миф: после реформы утильсбора дилеры снизят цены на складские авто.

Правда: напротив, стоимость оставшихся машин может вырасти из-за повышенного спроса.

Миф: электромобили не подходят для российских зим.

Правда: современные батареи выдерживают мороз до -30 °C, а зарядка становится доступнее.

Миф: китайские бренды уступают по качеству.

Правда: многие модели (например, Haval, Geely, JAC) уже используют европейские платформы и технологии.

Интересные факты

Sollers ST9 стал первым крупным пикапом российского производства за последние 10 лет. Avatr 12 использует аккумуляторы CATL, одни из самых энергоёмких на рынке. Haval H3 — первая модель бренда с интегрированными сервисами "Яндекс Авто".

Исторический контекст

Перед каждой крупной реформой утильсбора на российском рынке наблюдается всплеск продаж. Подобное уже происходило в 2016 и 2020 годах, когда дилеры активно распродавали запасы. В ноябре 2025-го ситуация повторилась: автопроизводители спешат поставить как можно больше машин до повышения ставок.