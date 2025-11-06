Ноябрьское изобилие перед штормом: автосалоны заполнили новинки — пока цены не взлетели в декабре

Ноябрь 2025 года стал особенно насыщенным для российского авторынка. В преддверии реформы утильсбора производители и дилеры решили по максимуму насытить рынок новыми моделями — от бюджетных кроссоверов до премиальных электрокаров. Пока новые правила не вступили в силу, на рынок поступили десятки свежих автомобилей, среди которых есть как локальные новинки, так и машины, ввезённые по параллельному импорту.
Обновлённый внедорожник Haval H3 стал одной из ключевых премьер месяца. Модель получила поддержку сервисов "Яндекса", голосового помощника Great Wall и новое базовое оснащение. При этом цена стартует от 2 549 000 руб., что на 100 тыс. дешевле предыдущей версии.
Флагманский пикап Sollers ST9 создан для бездорожья и работы. С клиренсом 210 мм и грузоподъёмностью почти в тонну, он получил 10,4-дюймовый мультимедийный экран, люк и кожаный салон в топовой версии. Цена — от 2 549 000 руб.
Новый китайский пикап Huanghai N7 внешне напоминает американский Chevrolet Silverado, но комплектуется надёжным мотором Mitsubishi. Покупатель может установить кунг, лебёдку, складную крышу или защиту днища. Стоимость — от 2 549 000 руб.
Электрический кроссовер Evolute i-Sky теперь доступен в версии City Edition. Машина получила более лёгкую батарею и уменьшенный запас хода (до 400 км), но заряжается быстрее — от 30 минут до 6,5 часов. Цена — от 3 215 000 руб.
Семиместный минивэн JAC RF8 — новинка из Китая, которая обещает стать альтернативой GAC M8. Модель построена на платформе MUSE, имеет багажник до 2500 литров и длину свыше 5 м. Продажи стартуют в ближайшие недели.
Футуристичный электрокар Avatr 12 уже принимает заказы, хотя цены пока не объявлены. Электрический фастбек с запасом хода до 700 км оснащён пневмоподвеской, камерами вместо зеркал и панорамной крышей.
Полноразмерный кроссовер Nordcross 001, созданный на платформе Volvo SPA, стал сюрпризом осени. Это фактически аналог Lynk&Co 09 с премиальным интерьером, четырёхзонным климатом и автоматической парковкой.
Geely готовит к старту продажи гибридного кроссовера EX5 EM-i в версиях Pro и Max. В "базе" модель получит цифровую приборную панель, адаптивный круиз и зимний пакет.
Купеобразный кроссовер Audi Q5 Sportback в комплектации S-line теперь доступен в России по схеме параллельного импорта. Богатое оснащение включает спортивные сиденья, цифровую приборку и полный привод.
Японская легенда Toyota 4Runner прибыла в Россию в начале ноября. Внедорожник оснащён гибридным мотором и системой мониторинга слепых зон.
Элегантный Genesis GV80 Coupe снова доступен российским покупателям. Машины поставлены по параллельному импорту и чаще всего предлагаются в версии Base с адаптивным круизом и парктрониками по кругу.
Ошибка: ждать декабря, надеясь на скидки.
Последствие: после реформы утильсбора автомобили подорожают минимум на 10-20%.
Альтернатива: оформить покупку до конца ноября.
Ошибка: откладывать выбор электромобиля.
Последствие: растущий спрос приведёт к дефициту.
Альтернатива: выбрать Evolute i-Sky или Avatr 12 уже сейчас.
Ошибка: игнорировать китайские бренды.
Последствие: можно упустить выгодные модели с богатым оснащением.
Альтернатива: обратить внимание на Nordcross 001 и Geely EX5 EM-i.
|Плюсы
|Минусы
|Большой выбор — от пикапов до электрокаров
|Некоторые модели пока без официальных цен
|Наличие современных систем помощи водителю
|Сложности с гарантией у параллельного импорта
|Более доступные версии гибридов и электромобилей
|Возможный рост цен после реформы
Какие автомобили завезли по параллельному импорту?
Audi Q5 Sportback, Toyota 4Runner и Genesis GV80 Coupe — все прибыли через альтернативные каналы поставок.
Есть ли среди новинок электрокары?
Да, это Avatr 12 и Evolute i-Sky — обе модели уже доступны к заказу.
Когда стартуют продажи JAC RF8 и Geely EX5 EM-i?
Обе модели поступят в дилерские центры до конца ноября, пока идёт подготовка к запуску.
А что если подождать до января? После вступления реформы утильсбора в силу цены на мощные автомобили, включая кроссоверы и внедорожники, почти наверняка вырастут. Даже те модели, что сейчас продаются по старым ставкам, подорожают из-за корректировки складских остатков и логистики. Поэтому ждать начала года невыгодно — выбор сузится, а скидки исчезнут.
Миф: после реформы утильсбора дилеры снизят цены на складские авто.
Правда: напротив, стоимость оставшихся машин может вырасти из-за повышенного спроса.
Миф: электромобили не подходят для российских зим.
Правда: современные батареи выдерживают мороз до -30 °C, а зарядка становится доступнее.
Миф: китайские бренды уступают по качеству.
Правда: многие модели (например, Haval, Geely, JAC) уже используют европейские платформы и технологии.
Перед каждой крупной реформой утильсбора на российском рынке наблюдается всплеск продаж. Подобное уже происходило в 2016 и 2020 годах, когда дилеры активно распродавали запасы. В ноябре 2025-го ситуация повторилась: автопроизводители спешат поставить как можно больше машин до повышения ставок.
