Финальный месяц перед скачком цен: утильсбор задаёт новую скорость рынку — и бьёт по мощным авто

10:07
Авто

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора, и для многих владельцев и покупателей иномарок это станет неприятным сюрпризом. Стоимость машин с мощностью двигателя выше 160 л. с. может вырасти на сотни тысяч рублей, а часть популярных моделей вовсе рискует исчезнуть с рынка.

KIA K5
Фото: Wikipedia by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
KIA K5

Почему автомобили подорожают

Новое постановление правительства, подписанное Михаилом Мишустиным, изменяет схему начисления утильсбора. Теперь размер взноса зависит не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Для автомобилей свыше 160 л. с. ставки значительно увеличатся, а льготные условия останутся лишь для физических лиц, выбирающих менее мощные машины.

По оценке аналитического агентства "Автостат", за девять месяцев 2025 года в страну ввезли более 200 тыс. автомобилей с мощными моторами. Из них около трети — новые машины, остальные — подержанные. Особенно пострадают модели, поставляемые по схеме параллельного импорта: у них нет официального представительства в России, а значит, повышение сборов напрямую ляжет на плечи покупателей.

"Такие автомобили могут заметно подорожать или вовсе исчезнуть из ассортимента дилеров", — отметил глава агентства Сергей Целиков.

Какие модели в зоне риска

Ниже представлены самые популярные иномарки, которые сильнее всего ощутят повышение утильсбора.

Модель Мощность Привод Примерная цена (руб.)
Geely Monjaro 238 л. с. полный от 4 850 000
Toyota Highlander 248 л. с. полный от 6 300 000
BMW X3 190-197 л. с. полный от 9 600 000
BMW X5 249-340 л. с. полный от 13 380 000
Volkswagen Tiguan 220 л. с. полный от 5 400 000
Lexus RX 248 л. с. полный от 5 400 000
Mercedes-Benz G-Class 367 л. с. полный от 25 400 000
RAM 1500 540 л. с. полный от 11 781 000

Машины с моторами до 160 л. с., вроде Geely Coolray (147 л. с.) или Toyota RAV4 (171 л. с.), пока остаются в относительной безопасности. Но разница в несколько "лошадей" может сыграть решающую роль — даже небольшое превышение порога приведёт к росту пошлин.

Автомобили с пробегом: подорожание неизбежно

Если раньше утильсбор в основном затрагивал новые авто, то теперь под удар попадают и подержанные машины. В 2025 году по параллельному импорту ввезли более 200 тыс. таких автомобилей старше трёх лет, и все они также попадут под новые расчётные коэффициенты.

  • Hyundai Palisade — 2,2 л, 200 л.с., полный привод, восьмиступенчатый «робот», цена около 6 млн руб., ввезено 4691 шт.

  • BMW 5-Series — 2 л, 190 л.с., полный привод, восьмиступенчатый «робот», цена около 5,5 млн руб., ввезено 4292 шт.

  • Subaru Levorg — 1,8 л, 177 л.с., полный привод, вариатор, цена около 2,5 млн руб., ввезено 4191 шт.

  • Kia Sorento — 2,5 л, 179 л.с., полный привод, шестиступенчатый «автомат», цена около 4,5 млн руб., ввезено 4124 шт.

  • Kia Carnival — 2,2 л, 199 л.с., передний привод, восьмиступенчатый «автомат», цена около 5 млн руб., ввезено 4004 шт.

  • BMW X5 — 3 л, 286 л.с., полный привод, восьмиступенчатый «автомат», цена около 10 млн руб., ввезено 3985 шт.

  • Toyota RAV4 — 2 л, 149 л.с., полный привод, вариатор, цена около 3,3 млн руб., ввезено 3962 шт.

  • BMW X3 — 2 л, 249 л.с., полный привод, восьмиступенчатый «автомат», цена около 5,8 млн руб., ввезено 3810 шт.

  • Hyundai Santa Fe — 2,5 л, 180 л.с., полный привод, шестиступенчатый «автомат», цена около 3,8 млн руб., ввезено 3393 шт.

  • Kia K5 — 2,5 л, 194 л.с., передний привод, восьмиступенчатый «автомат», цена около 3,1 млн руб., ввезено 3320 шт.

 

Даже относительно "слабые" версии вроде Kia K5 с 194 л. с. могут попасть в категорию повышенных ставок.

Советы: как действовать покупателям

  1. Поторопитесь с покупкой. До 1 декабря цены сохранятся на прежнем уровне. После вступления реформы в силу стоимость мощных авто может увеличиться на 10-25%.

  2. Рассмотрите варианты с моторами до 160 л. с. Многие производители предлагают такие версии, и разница в динамике часто минимальна.

  3. Покупайте через официальных дилеров. Они смогут предложить программы лизинга и страховки, что частично компенсирует рост стоимости.

  4. Следите за акциями параллельных импортеров. В ноябре ожидаются крупные распродажи и бонусы на мощные модели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать декабря в надежде, что цены стабилизируются.
    Последствие: рост утильсбора увеличит конечную цену на сотни тысяч рублей.
    Альтернатива: оформить покупку или предзаказ в ноябре.

  • Ошибка: выбирать авто только по объёму двигателя.
    Последствие: машина с мощным турбированным мотором может попасть под завышенную ставку.
    Альтернатива: обращать внимание на мощность (л.с.), а не только на литраж.

  • Ошибка: игнорировать затраты на обслуживание и страховку.
    Последствие: владение дорогой иномаркой становится экономически невыгодным.
    Альтернатива: рассматривать гибриды или электромобили, где утильсбор ниже.

А что если...

Пока электрокары в России освобождены от утильсбора. Это делает такие модели, как Zeekr 001 или Voyah Free, потенциально выгодной альтернативой для тех, кто не хочет переплачивать за ДВС. К тому же стоимость зарядки всё ещё ниже расходов на топливо, а инфраструктура медленно, но развивается.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы
Снижение количества мощных и неэкологичных машин Увеличение цен на большинство иномарок
Стимул для развития локального автопрома Риск исчезновения популярных моделей с рынка
Рост интереса к гибридам и электрокарам Удорожание даже подержанных автомобилей

FAQ

Сколько вырастет утильсбор?
По прогнозам, в среднем на 40-60% для авто мощнее 160 л. с.

Как это скажется на страховке?
КАСКО и ОСАГО также могут подорожать, ведь стоимость автомобиля влияет на базу расчёта полиса.

Стоит ли продавать текущую машину?
Если у вас мощный кроссовер или внедорожник, продавать его пока не стоит: после роста цен вторичный рынок также поднимет планку.

Мифы и правда

Миф: повышение утильсбора коснётся только новых машин.
Правда: подорожают и подержанные авто мощнее 160 л. с.

Миф: рост цен временный.
Правда: новые ставки закреплены на неопределённый срок.

Миф: электромобили подорожают вместе со всеми.
Правда: они освобождены от утильсбора и пока остаются выгодным вариантом.

Три интересных факта

  1. Средняя мощность иномарок, ввозимых в Россию, составляет 182 л. с.
  2. Самой популярной моделью параллельного импорта стала Geely Monjaro.
  3. Доля электромобилей в импорте пока не превышает 2%, но их продажи растут быстрее, чем у традиционных машин.

Исторический контекст

Утильсбор впервые ввели в России в 2012 году, чтобы стимулировать переработку старых авто и поддержать отечественных производителей. Тогда его размер зависел лишь от возраста и типа машины. С тех пор ставки несколько раз пересматривались, но впервые в 2025 году введён параметр мощности. Это шаг, призванный приблизить российскую систему к европейской модели экологического налогообложения.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
