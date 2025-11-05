Финальный месяц перед скачком цен: утильсбор задаёт новую скорость рынку — и бьёт по мощным авто

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора, и для многих владельцев и покупателей иномарок это станет неприятным сюрпризом. Стоимость машин с мощностью двигателя выше 160 л. с. может вырасти на сотни тысяч рублей, а часть популярных моделей вовсе рискует исчезнуть с рынка.
Новое постановление правительства, подписанное Михаилом Мишустиным, изменяет схему начисления утильсбора. Теперь размер взноса зависит не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Для автомобилей свыше 160 л. с. ставки значительно увеличатся, а льготные условия останутся лишь для физических лиц, выбирающих менее мощные машины.
По оценке аналитического агентства "Автостат", за девять месяцев 2025 года в страну ввезли более 200 тыс. автомобилей с мощными моторами. Из них около трети — новые машины, остальные — подержанные. Особенно пострадают модели, поставляемые по схеме параллельного импорта: у них нет официального представительства в России, а значит, повышение сборов напрямую ляжет на плечи покупателей.
"Такие автомобили могут заметно подорожать или вовсе исчезнуть из ассортимента дилеров", — отметил глава агентства Сергей Целиков.
Ниже представлены самые популярные иномарки, которые сильнее всего ощутят повышение утильсбора.
|Модель
|Мощность
|Привод
|Примерная цена (руб.)
|Geely Monjaro
|238 л. с.
|полный
|от 4 850 000
|Toyota Highlander
|248 л. с.
|полный
|от 6 300 000
|BMW X3
|190-197 л. с.
|полный
|от 9 600 000
|BMW X5
|249-340 л. с.
|полный
|от 13 380 000
|Volkswagen Tiguan
|220 л. с.
|полный
|от 5 400 000
|Lexus RX
|248 л. с.
|полный
|от 5 400 000
|Mercedes-Benz G-Class
|367 л. с.
|полный
|от 25 400 000
|RAM 1500
|540 л. с.
|полный
|от 11 781 000
Машины с моторами до 160 л. с., вроде Geely Coolray (147 л. с.) или Toyota RAV4 (171 л. с.), пока остаются в относительной безопасности. Но разница в несколько "лошадей" может сыграть решающую роль — даже небольшое превышение порога приведёт к росту пошлин.
Если раньше утильсбор в основном затрагивал новые авто, то теперь под удар попадают и подержанные машины. В 2025 году по параллельному импорту ввезли более 200 тыс. таких автомобилей старше трёх лет, и все они также попадут под новые расчётные коэффициенты.
Hyundai Palisade — 2,2 л, 200 л.с., полный привод, восьмиступенчатый «робот», цена около 6 млн руб., ввезено 4691 шт.
BMW 5-Series — 2 л, 190 л.с., полный привод, восьмиступенчатый «робот», цена около 5,5 млн руб., ввезено 4292 шт.
Subaru Levorg — 1,8 л, 177 л.с., полный привод, вариатор, цена около 2,5 млн руб., ввезено 4191 шт.
Kia Sorento — 2,5 л, 179 л.с., полный привод, шестиступенчатый «автомат», цена около 4,5 млн руб., ввезено 4124 шт.
Kia Carnival — 2,2 л, 199 л.с., передний привод, восьмиступенчатый «автомат», цена около 5 млн руб., ввезено 4004 шт.
BMW X5 — 3 л, 286 л.с., полный привод, восьмиступенчатый «автомат», цена около 10 млн руб., ввезено 3985 шт.
Toyota RAV4 — 2 л, 149 л.с., полный привод, вариатор, цена около 3,3 млн руб., ввезено 3962 шт.
BMW X3 — 2 л, 249 л.с., полный привод, восьмиступенчатый «автомат», цена около 5,8 млн руб., ввезено 3810 шт.
Hyundai Santa Fe — 2,5 л, 180 л.с., полный привод, шестиступенчатый «автомат», цена около 3,8 млн руб., ввезено 3393 шт.
Kia K5 — 2,5 л, 194 л.с., передний привод, восьмиступенчатый «автомат», цена около 3,1 млн руб., ввезено 3320 шт.
Даже относительно "слабые" версии вроде Kia K5 с 194 л. с. могут попасть в категорию повышенных ставок.
Поторопитесь с покупкой. До 1 декабря цены сохранятся на прежнем уровне. После вступления реформы в силу стоимость мощных авто может увеличиться на 10-25%.
Рассмотрите варианты с моторами до 160 л. с. Многие производители предлагают такие версии, и разница в динамике часто минимальна.
Покупайте через официальных дилеров. Они смогут предложить программы лизинга и страховки, что частично компенсирует рост стоимости.
Следите за акциями параллельных импортеров. В ноябре ожидаются крупные распродажи и бонусы на мощные модели.
Ошибка: ждать декабря в надежде, что цены стабилизируются.
Последствие: рост утильсбора увеличит конечную цену на сотни тысяч рублей.
Альтернатива: оформить покупку или предзаказ в ноябре.
Ошибка: выбирать авто только по объёму двигателя.
Последствие: машина с мощным турбированным мотором может попасть под завышенную ставку.
Альтернатива: обращать внимание на мощность (л.с.), а не только на литраж.
Ошибка: игнорировать затраты на обслуживание и страховку.
Последствие: владение дорогой иномаркой становится экономически невыгодным.
Альтернатива: рассматривать гибриды или электромобили, где утильсбор ниже.
Пока электрокары в России освобождены от утильсбора. Это делает такие модели, как Zeekr 001 или Voyah Free, потенциально выгодной альтернативой для тех, кто не хочет переплачивать за ДВС. К тому же стоимость зарядки всё ещё ниже расходов на топливо, а инфраструктура медленно, но развивается.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение количества мощных и неэкологичных машин
|Увеличение цен на большинство иномарок
|Стимул для развития локального автопрома
|Риск исчезновения популярных моделей с рынка
|Рост интереса к гибридам и электрокарам
|Удорожание даже подержанных автомобилей
Сколько вырастет утильсбор?
По прогнозам, в среднем на 40-60% для авто мощнее 160 л. с.
Как это скажется на страховке?
КАСКО и ОСАГО также могут подорожать, ведь стоимость автомобиля влияет на базу расчёта полиса.
Стоит ли продавать текущую машину?
Если у вас мощный кроссовер или внедорожник, продавать его пока не стоит: после роста цен вторичный рынок также поднимет планку.
Миф: повышение утильсбора коснётся только новых машин.
Правда: подорожают и подержанные авто мощнее 160 л. с.
Миф: рост цен временный.
Правда: новые ставки закреплены на неопределённый срок.
Миф: электромобили подорожают вместе со всеми.
Правда: они освобождены от утильсбора и пока остаются выгодным вариантом.
Утильсбор впервые ввели в России в 2012 году, чтобы стимулировать переработку старых авто и поддержать отечественных производителей. Тогда его размер зависел лишь от возраста и типа машины. С тех пор ставки несколько раз пересматривались, но впервые в 2025 году введён параметр мощности. Это шаг, призванный приблизить российскую систему к европейской модели экологического налогообложения.
Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?