Рамный малыш, который не вписался в 90-е: Suzuki пыталась скрестить купе с внедорожником

Авто

Автомобильный дизайн — это тонкая грань между техникой и искусством. Вроде бы всё подчиняется законам аэродинамики, но на деле о внешности судят эмоциями. Есть пропорции, которые большинству кажутся гармоничными, а есть такие, что вызывают недоумение.

Suzuki Vitara X-90
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Suzuki Vitara X-90

Чаще всего сбалансированные формы встречаются у машин с передним расположением двигателя и задним приводом. Всё дело в соотношении расстояния от панели приборов до передней оси. Чем длиннее этот участок, тем эффектнее выглядит кузов: длинный капот, приземистый силуэт, короткая задняя часть. В таких пропорциях есть ощущение силы и динамики.

Но если двигатель ставят поперечно, как на переднеприводных моделях, пространство сокращается, капот становится короче, и весь облик теряет привычную пропорциональность. Иногда дизайнеры пытаются обойти эти ограничения, и получается нечто странное.

Suzuki X-90: маленький и упрямый

Если говорить о самых необычных автомобилях 90-х, Suzuki X-90 сразу приходит на ум. Это был настоящий эксперимент: двухдверный, двухместный автомобиль с рамной конструкцией и съёмной Т-образной крышей. Он напоминал одновременно купе, внедорожник и игрушечный грузовик.

Когда X-90 появился на рынке, его восприняли неоднозначно. Машина получилась слишком маленькой для серьёзного внедорожника и слишком высокой для купе. Длина всего около 3,6 метра, то есть почти на 30 сантиметров меньше классического трёхдверного Mini Cooper. При этом X-90 выше примерно на 8 сантиметров и построен на платформе пикапа.

Из-за короткой базы и вертикальной "теплицы" автомобиль выглядел так, будто его верх просто поставили на раму от другой машины. К тому же у него был небольшой багажник и посадка почти как в джипе.

Сравнение: Suzuki X-90 и Mini Cooper

Параметр Suzuki X-90 Mini Cooper (2025)
Длина 3,6 м 3,9 м
Высота 1,57 м 1,50 м
Тип кузова купе-внедорожник хэтчбек
Привод задний или полный передний
Количество мест 2 4

Mini выглядит аккуратным и собранным, тогда как Suzuki X-90 напоминает неудачный гибрид нескольких идей. Однако в этом и заключается его обаяние: машина получилась настолько "чужой" на дороге, что сегодня она воспринимается как коллекционная диковинка.

Советы: как оценить странные машины

  1. Не стоит судить автомобиль только по внешности — необычный дизайн не всегда минус.

  2. Узнайте историю модели: у таких машин часто интересное прошлое.

  3. Проверьте техническую часть — редкие автомобили требуют внимания к деталям.

  4. Подумайте о практичности: на двухместной машине с маленьким багажником далеко не уедешь.

  5. Если хотите выделиться на дороге, странная модель — лучший вариант.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать машину только по красоте.
    Последствие: неудобная посадка и малый комфорт.
    Альтернатива: рассматривайте не только внешность, но и конструкцию — например, рамная база X-90 даёт устойчивость, как у внедорожника.

  • Ошибка: гнаться за модой.
    Последствие: автомобиль быстро теряет актуальность.
    Альтернатива: выбирать машину с уникальным дизайном, который не стареет — как X-90 или Suzuki Jimny.

  • Ошибка: покупать редкую модель без проверки запчастей.
    Последствие: ремонт может стать проблемой.
    Альтернатива: заранее изучить наличие деталей и сервисов, специализирующихся на японских автомобилях 90-х.

А что если X-90 вернуть сегодня

Сегодня рынок переполнен однотипными кроссоверами. На их фоне X-90 смотрелся бы ярко: лёгкий, компактный, необычный. Представьте его в современном исполнении — с электрическим приводом и обновлённым дизайном. Такая машина могла бы стать стильным городским авто, которое вызывает улыбку, а не раздражение.

Плюсы и минусы Suzuki X-90

Плюсы Минусы
Компактность и лёгкость Сложно найти запчасти
Полный привод Маленький багажник
Необычный внешний вид Неудобная посадка
Надёжная рамная конструкция Слабая шумоизоляция
Редкость и коллекционная ценность Не для длительных поездок

FAQ

Как выбрать редкий автомобиль вроде X-90?
Проверяйте историю машины, наличие оригинальных деталей и состояние кузова. Лучше искать экземпляры без серьёзной коррозии.

Сколько стоит Suzuki X-90 сегодня?
На вторичном рынке в России цены колеблются от 400 до 700 тысяч рублей в зависимости от состояния и региона.

Что лучше — X-90 или Jimny?
Jimny практичнее и рассчитан на бездорожье. X-90 — скорее для души, коллекции и редких выездов.

Мифы и правда

Миф: Suzuki X-90 — провал на рынке.
Правда: модель просто опередила своё время. Сейчас к ней относятся с интересом и ностальгией.

Миф: компактная машина не может быть рамной.
Правда: X-90 — исключение, доказавшее, что рамная конструкция возможна даже в небольшом кузове.

Миф: такие машины никому не нужны.
Правда: коллекционеры и фанаты необычных авто ценят их за оригинальность.

3 интересных факта

  1. В Японии X-90 продавали с автоматической коробкой, а в Европе — в основном с "механикой".

  2. Кузов T-top позволял снять две панели крыши вручную, превращая авто в полуоткрытый родстер.

  3. Несмотря на неудачные продажи, Suzuki использовала платформу X-90 для тестов будущих моделей внедорожников.

Исторический контекст

В середине 90-х автопроизводители искали новые форматы. После успеха компактных внедорожников вроде Vitara, Suzuki решила рискнуть и создать нечто более оригинальное. Так появился X-90 — попытка соединить спортивный купе с рамным шасси. Продажи шли с 1995 по 1997 год, после чего производство свернули. Но спустя годы X-90 стал культовой редкостью среди любителей необычной техники.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
