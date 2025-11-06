Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без мяса, без хлопот, но с душой: индийское рагу, в которое невозможно не влюбиться
Лицо становится моложе без пластики: три штриха стирают возраст за пять минут
Кинул пачку — спас память: исследование показало неожиданный эффект отказа от курения
Визит Анджелины Джоли в Херсон: сколько актриса могла получить за поездку
Проклятые координаты океана: пять точек, где подлодки теряют сигнал и стараются не появляться
Машина готова, но не водитель: несколько шагов, без которых старт обернётся проблемой
Кошки на службе у патриарха: необычная роль пушистых защитников церкви
Погреб не по карману? Бурт спасёт ваши овощи от холода и гниения — секреты строительства
Конкуренты такого не ожидали: российские товары обошли импортные бренды — что стало причиной триумфа

От легенды до разочарования: машины, из-за которых японцы теряют доверие водителей

8:24
Авто

На протяжении десятилетий японские автомобили считались эталоном надёжности. Марки вроде Toyota, Honda и Mazda прочно ассоциировались с долговечностью и практичностью. Но даже у признанных лидеров случаются неудачные модели. По данным ежегодного исследования Consumer Reports, 2025 год стал неожиданным для многих — в рейтинге появились машины из Японии, которые разочаровали своей надёжностью.

Mazda CX-90
Фото: Own work by Elise240SX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mazda CX-90

Почему это важно

Для большинства водителей надёжность остаётся главным критерием при выборе автомобиля. Машина может быть быстрой, красивой или технологичной, но если она часто ломается, радости от владения не будет. Отзывы владельцев, сервисная статистика и частота обращений в гарантийный ремонт помогают понять, какие модели стоит обходить стороной.

Honda Prologue и Infiniti QX80

Honda сделала ставку на электрификацию и представила свой первый массовый электрокроссовер Prologue. Но новинка, собранная на платформе совместно с General Motors, быстро получила неоднозначные отзывы. Владельцы жалуются на сбои в работе электроники и непредсказуемое поведение зарядных систем. В итоге модель оказалась в числе наименее надёжных среди электромобилей среднего класса.

Infiniti QX80, напротив, позиционируется как крупный премиальный внедорожник. Несмотря на мощный двигатель и комфорт, владельцы отмечают проблемы с подвеской, коробкой передач и системой стабилизации. При этом QX80 стоит немалых денег — от 8 миллионов рублей, что делает его особенно разочаровывающим примером, когда премиум не гарантирует надёжность.

Mazda CX-90 и CX-70

Mazda традиционно славится балансом между дизайном и управляемостью, но у флагманских кроссоверов CX-90 и CX-70 дела обстоят не так радужно. Эти модели практически идентичны: CX-90 — трёхрядный, CX-70 — двухрядный вариант. Оба оснащены мощным рядным шестициллиндровым двигателем, но по отзывам владельцев, страдают от мелких неисправностей электроники, протечек и шумов в трансмиссии.

Парадокс в том, что сама Mazda заняла шестое место в общем рейтинге надёжных брендов, но её крупные внедорожники не выдержали конкуренции. Среди машин с тремя рядами сидений CX-90 уступает даже старому Dodge Durango, а CX-70 находится в нижней половине списка в своём классе.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma в России известна меньше, чем за рубежом, но за океаном этот пикап — настоящий хит продаж. И тем удивительнее, что модель 2025 года попала в список ненадёжных. Несмотря на высокий спрос и успешные тесты, Tacoma столкнулась с серией отзывов: проблемы с карданным валом, утечки тормозной жидкости, поломки подвески.

Toyota в целом остаётся символом надёжности, но новый выпуск Tacoma, вероятно, пострадал из-за полного обновления конструкции. Сложные гибридные системы и электронные блоки нередко становятся источником проблем в первые годы после редизайна.

Nissan Frontier

Пикап Nissan Frontier долго считался добротной рабочей лошадкой, но с обновлением 2022 года всё изменилось. Владельцы жалуются на сбои трансмиссии и повышенный расход топлива. При этом модель остаётся одной из самых доступных — от 5 миллионов рублей, что объясняет, почему спрос на неё всё ещё велик.

Frontier показывает, как излишняя уверенность в репутации бренда может сыграть злую шутку: при внешней надёжности автомобиль стал требовать больше внимания и расходов на обслуживание.

Mazda CX-90 Plug-in Hybrid и CX-70 Plug-in Hybrid

Гибридные версии крупных кроссоверов Mazda оказались внизу рейтинга надёжности. Плагин-гибриды обещают экономию топлива и возможность коротких поездок на электричестве, но на деле владельцы сталкиваются с ошибками в работе батареи и электроники. Запас хода на электротяге не превышает 40 километров, а сложная система охлаждения нередко вызывает перебои при низких температурах.

По данным исследований, подключаемые гибриды в среднем сталкиваются с проблемами в 1,7 раза чаще, чем обычные бензиновые версии. Mazda не стала исключением.

Сравнение моделей

Модель Тип Проблемы Место в рейтинге
Honda Prologue Электромобиль Электроника, зарядка 9 из 12
Infiniti QX80 Внедорожник Подвеска, трансмиссия 12 из 13
Mazda CX-90 Кроссовер Течь масла, электроника 19 из 20
Toyota Tacoma Пикап Кардан, тормоза 4 из 7
Nissan Frontier Пикап КПП, расход 5 из 7
Mazda CX-90 PHEV Гибрид Батарея, охлаждение 1 из 12

Что делать, если выбираете японский автомобиль

  1. Проверяйте свежие отчёты надёжности, а не полагайтесь на старую репутацию бренда.

  2. Избегайте моделей, только что прошедших редизайн — первые партии часто страдают от "детских болезней".

  3. Если ищете надёжность, выбирайте проверенные модели: Toyota Corolla, Honda CR-V, Subaru Forester.

Ошибки покупателей

  • Ошибка: доверие марке без анализа отзывов.
    Последствие: неожиданные расходы на ремонт.
    Альтернатива: сверяйте статистику CR и JD Power.

  • Ошибка: выбор новой модели с неиспытанной гибридной системой.
    Последствие: частые поломки батареи.
    Альтернатива: покупать обычный гибрид, а не плагин-версию.

А что если надёжность уже не приоритет?

Если вы готовы пожертвовать долговечностью ради новых технологий, японские электромобили и гибриды предлагают отличную динамику и экономичность. Но стоит помнить, что низкие эксплуатационные расходы окупаются только при длительной и бережной эксплуатации.

Плюсы и минусы японских автомобилей

Плюсы Минусы
Экономичность, удобство, качество сборки Сложная электроника, частые обновления, дорогие запчасти

FAQ

Как выбрать надёжный японский автомобиль?
Опирайтесь на свежие исследования надёжности и отзывы владельцев за последние два года.

Сколько стоит обслуживание?
Средний годовой сервис японского автомобиля обходится от 40 до 80 тысяч рублей в зависимости от модели.

Что надёжнее — гибрид или бензиновая версия?
Бензиновые версии пока выигрывают: у них меньше электроники и потенциальных точек отказа.

Мифы и правда

Миф: все японские машины надёжны.
Правда: даже у топовых брендов есть слабые модели.

Миф: гибрид всегда выгоднее.
Правда: выгода ощущается только при регулярной езде и умеренных пробегах.

Миф: "новая модель — значит лучше".
Правда: новинки часто страдают от сырости конструкции и требуют доработок.

Интересные факты

  1. Toyota Corolla остаётся самым продаваемым автомобилем в мире — свыше 50 миллионов экземпляров.

  2. Mazda CX-90 — первый автомобиль бренда с новой продольной платформой.

  3. Infiniti QX80 получил полностью новый двигатель V6, заменив прежний V8.

Исторический контекст

Японские бренды начали завоёвывать мировые рынки в 70-е годы, когда американские и европейские производители столкнулись с кризисами. Репутация надёжности была заработана десятилетиями упорной работы. Однако в эпоху гибридов и электрокаров ситуация меняется: новые технологии требуют новых подходов, и безупречных машин не бывает.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Наука и техника
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Индустриальный ренессанс в Средиземноморье и российские инвесторы: Афины переиграли систему санкций Игорь Буккер Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Последние материалы
В Госдуме раскритиковали идею сократить летние каникулы школьников
Не сохнут, не гниют и цветут годами: растения, которые невозможно загубить — джунгли без хлопот
От легенды до разочарования: машины, из-за которых японцы теряют доверие водителей
Автодом как билет в другую жизнь: дорога превращается в дом, а отпуск — в свободу
Без жарки и калорий: салат, который докажет, что вкусно не значит вредно — зелёная формула лёгкости
Волосы перестают расти — и дело не в генах: виноваты привычки, о которых вы не догадывались
Копеечные средства с кухни против тёмного налёта: как вернуть ложкам блеск без дорогих паст
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Тело отказывается худеть: об этом важном факторе забывают даже фанаты ЗОЖ
Возвращение Меган Маркл в кино: какую роль она сыграет в новом сериале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.