Надежность или маркетинг? Рейтинг автомобилей, которые стали символом качества в 2025 году

В последнее время качество автомобилей продолжает быть важным критерием для покупателей, особенно с учетом различных инноваций в автомобилестроении. Недавно американское агентство J. D. Power провело масштабное исследование, в котором анализировалось состояние автомобилей с бензиновыми двигателями на китайском рынке. Опрос охватил почти 23 тысячи автовладельцев, которые оценили свои машины по 177 параметрам. Результаты оказались неожиданными для многих.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Preface

Как проходило исследование

Данное исследование проводится агентством уже 16 лет подряд и включает автомобили, купленные новыми в период с февраля 2021 года по июнь 2024 года. В нем были проанализированы 166 моделей от 38 производителей, а опрос был проведен среди автовладельцев из 81 города Китая. Основой для исследования стал индекс PP100, который показывает количество поломок на 100 автомобилей. Чем ниже этот показатель, тем выше уровень надежности автомобиля.

Ухудшение качества автомобилей

Средний показатель по всем автомобилям оказался неутешительным. Количество жалоб на бензиновые автомобили в Китае увеличилось на 7 пунктов, составив 197 PP100. Особенно возросло количество жалоб на двигатели, где чаще всего владельцы жалуются на вибрации. Также автовладельцы все чаще сталкиваются с проблемами в работе мультимедийных систем и электронных ассистентов водителя. Это связано с тем, что многие производители автомобилей в спешке внедряют новейшие технологии, пытаясь догнать гибридные и электрические автомобили.

Премиальные бренды: минимальные жалобы

Ожидаемо, автомобили премиальных брендов показали наименьшее количество поломок. Средний показатель для них составил 181 PP100. Массовый сегмент показал результат 202 балла, а китайские марки продолжают отставать, имея индекс надежности 221 PP100.

Безусловным лидером среди производителей на китайском рынке оказался альянс FAW Toyota с результатом 156 PP100. На втором месте расположился Land Rover (157 PP100), а замкнул тройку GAC Toyota (158 PP100). Среди китайских брендов наилучший результат показал Chery, чьи автомобили набрали 188 PP100, опередив Hongqi (192) и Geely (200).

Лучшие модели по сегментам

Один из самых интересных аспектов исследования — это список самых надежных моделей автомобилей. В категории компактных легковых автомобилей наибольшее доверие у автовладельцев вызвали Chery Arrizo 5, Geely Emgrand и Jetta VA3. В более дорогом сегменте этим же классом выделяются Toyota Corolla и Levin. В категории премиум-класса самыми надежными признаны Audi A3, Mercedes C-Class и BMW 3-й серии.

В классе среднеразмерных кроссоверов в эконом-сегменте наибольшее количество положительных отзывов получили Geely Cityray, Chery Tiggo 8 и Changan Uni-T. В более дорогой категории отличились Chery Tiggo 8 Pro, Toyota Frontlander и Volkswagen T-Roc. Также отличились минивэны, среди которых лучшие результаты показали модели от Wuling, Honda, Buick и GAC.

Таблица сравнения надежности брендов и моделей:

Бренд/Модель PP100 (индекс надежности) Примечания FAW Toyota 156 Лидер по надежности среди китайских марок Land Rover 157 На втором месте среди премиум брендов GAC Toyota 158 Замкнул тройку лидеров Chery 188 Лучший среди китайских брендов Geely 200 Показал хорошие результаты, но отстал от лидеров

Советы по выбору надежного автомобиля:

При выборе автомобиля обращайте внимание на рейтинг надежности, основанный на множестве параметров. Премиальные бренды, как правило, показывают более высокие результаты, однако китайские автомобили, такие как Chery и Geely, также достойны внимания. Не забывайте проверять отзывы владельцев и результаты независимых исследований.

Плюсы и минусы:

Плюсы Минусы Премиальные бренды обеспечивают высокую надежность. Китайские автомобили пока отстают по качеству. Быстрое внедрение новых технологий в автомобили. Нарастание проблем с двигательными системами и электроникой. Широкий выбор моделей с хорошими показателями надежности. Возрастает количество жалоб на мультимедийные системы.

FAQ:

Как выбрать надежный автомобиль?

Обратите внимание на результаты исследований надежности, рейтинг бренда и отзывов владельцев. Важно учитывать тип двигателя и доступность сервисного обслуживания. Почему китайские автомобили отстают по надежности?

Проблемы с качеством связаны с быстрым внедрением новых технологий, что иногда приводит к сбоям в работе системы. Что лучше выбрать: премиум-бренд или китайский автомобиль?

Премиум-бренды часто предлагают более высокую надежность, но китайские автомобили, такие как Chery, также показывают хорошие результаты, особенно в более доступных сегментах.

Мифы и правда:

Миф: китайские автомобили не могут быть надежными.

Правда: некоторые китайские бренды, например Chery, достигают отличных результатов по надежности, конкурируя с ведущими мировыми марками.

Интересные факты: