Мотор идёт на диету: хитрая схема по снижению мощности обходится дешевле налога

Российский авторынок стоит на пороге серьёзных перемен, и на этот раз речь идёт не просто о корректировке цен или временных трудностях поставок. Грядущие изменения в порядке расчёта утилизационного сбора могут перевернуть рынок с ног на голову. Новая формула начисления платежей, где решающим фактором станет не только объём, но и мощность двигателя, уже заставила автопроизводителей и покупателей пересматривать привычные ориентиры. В ближайшие месяцы нас ждут новые ценники, уход ряда моделей и смена фокуса на более доступные автомобили.
Сейчас размер утилизационного сбора зависит от объёма двигателя — чем больше, тем выше ставка. Однако Минпромторг предлагает дополнить формулу параметром мощности. Для машин с отдачей до 160 л. с. сохранят льготный коэффициент, а вот всё, что выше, попадёт под заметно более высокий сбор.
Фактически, новые правила делят рынок на два лагеря:
автомобили "до 160 сил" — массовый сегмент, для которого ставка не изменится;
автомобили "свыше 160 сил" — будущая зона повышенного налога, где даже среднеразмерные седаны и кроссоверы рискуют подорожать на сотни тысяч рублей.
Запуск новых правил изначально планировался на 1 ноября, но его перенесли, дав участникам рынка небольшую передышку. Однако эксперты уверены: реформа неизбежна, и отсрочка лишь временная мера.
Официально цель нововведения — экологизация автопарка и стимулирование спроса на экономичные автомобили. Но по сути, речь идёт о дополнительном источнике пополнения бюджета и снижении доли параллельного импорта. Ввозимые "серым" путём автомобили, особенно мощные премиальные модели, теперь станут менее привлекательными для покупателей.
Таким образом, государство фактически выравнивает рынок, убирая "дешёвую" конкуренцию и создавая пространство для местных брендов и производителей с официальным представительством.
|Параметр
|Старые правила
|Новые правила
|Основной критерий
|Объём двигателя
|Мощность двигателя
|Льготная категория
|Все физлица
|Только автомобили до 160 л. с.
|Повышенный сбор
|От 2.0 литров
|От 160 л. с.
|Влияние на цены
|Умеренное
|Значительное (рост до 30%)
|Цель изменений
|Контроль импорта
|Поддержка отечественного рынка
Главными "жертвами" станут мощные иномарки, особенно завозимые через параллельный импорт. Их стоимость может вырасти на сотни тысяч, а иногда и на миллион рублей. В результате такие бренды, как BMW, Lexus, Infiniti, рискуют потерять часть покупателей. Даже относительно доступные модели с турбомоторами окажутся вне льготной категории.
На фоне грядущего подорожания спрос сместится в сторону более скромных, но практичных автомобилей. Производители уже делают ставку на экономичные седаны — надёжные, понятные, с умеренными характеристиками.
|Модель
|Двигатель
|Мощность
|Цена, млн ₽
|Skoda Octavia
|1.5 л
|150 л. с.
|от 2,7
|Mercedes-Benz A-Class
|1.3 л
|136 л. с.
|от 2,9
|Audi A3
|1.5 л
|160 л. с.
|от 3,0
|Skoda Superb
|1.4 л
|150 л. с.
|от 3,8
Эти модели остаются в пределах льготного порога. Они обеспечивают баланс между комфортом и налоговой выгодой, что делает их привлекательными для частных покупателей.
|Модель
|Двигатель
|Мощность
|Цена, млн ₽
|Hyundai Avante
|1.6 л
|123 л. с.
|от 1,1
|Kia K5
|2.0 л
|160 л. с.
|от 1,5
|Hyundai Sonata
|2.0 л
|160 л. с.
|от 1,6
|Toyota Prius
|1.8 л (гибрид)
|140 л. с.
|от 2,2
|Toyota Corolla Axio
|1.5 л
|103-109 л. с.
|от 1,1
Именно азиатские седаны могут стать новыми бестселлерами. Они экономичны, просты в обслуживании и вписываются в новую налоговую логику.
Ошибка: покупка машины "на вырост" с мощным мотором.
Последствие: рост расходов на утильсбор и сервис.
Альтернатива: седан до 160 л. с. — меньшие налоги и стабильные цены.
Ошибка: игнорировать реформу в ожидании "чуда".
Последствие: повышение цен и дефицит у дилеров.
Альтернатива: купить автомобиль сейчас по старым ставкам.
Ошибка: смешивать сегменты — искать спорткар по цене бюджетника.
Последствие: резкий рост цен на мощные иномарки.
Альтернатива: выбирать гибриды или экономичные D-седаны.
Дилеры уже начали корректировать стратегии. Одни стараются распродать запасы до вступления новых норм, другие ищут альтернативы среди китайских брендов. Changan, Omoda, Haval и Exeed активно готовят модели под "льготный лимит" мощности, понимая, что спрос сместится именно туда.
Автопроизводители, в свою очередь, видят шанс укрепиться в массовом сегменте. Ведь при подорожании мощных машин покупатели начнут искать разумный компромисс — комфорт без лишней мощности.
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка доступных авто и гибридов
|Рост цен на премиум-сегмент
|Снижение серого импорта
|Уменьшение выбора для покупателей
|Потенциал для локальных брендов
|Риски перегрева бюджетного сегмента
|Экологическая составляющая
|Рост нагрузки на вторичный рынок
Покупайте заранее. После вступления новых правил даже "середнячки" подорожают.
Смотрите на мощность, а не на объём. 160 л. с. — ключевая граница, выше которой растёт сбор.
Обратите внимание на гибриды. Они экономичны и вписываются в новую структуру налогов.
Оцените стоимость обслуживания. Ставка утильсбора — только часть будущих расходов.
Есть вероятность, что в будущем появятся дополнительные категории для электромобилей и гибридов, где ставка будет ещё ниже. Тогда часть покупателей переключится на электрокары, а гибриды займут место между ними и традиционными моделями.
