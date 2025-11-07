Мотор идёт на диету: хитрая схема по снижению мощности обходится дешевле налога

Российский авторынок стоит на пороге серьёзных перемен, и на этот раз речь идёт не просто о корректировке цен или временных трудностях поставок. Грядущие изменения в порядке расчёта утилизационного сбора могут перевернуть рынок с ног на голову. Новая формула начисления платежей, где решающим фактором станет не только объём, но и мощность двигателя, уже заставила автопроизводителей и покупателей пересматривать привычные ориентиры. В ближайшие месяцы нас ждут новые ценники, уход ряда моделей и смена фокуса на более доступные автомобили.

Новая логика расчёта

Сейчас размер утилизационного сбора зависит от объёма двигателя — чем больше, тем выше ставка. Однако Минпромторг предлагает дополнить формулу параметром мощности. Для машин с отдачей до 160 л. с. сохранят льготный коэффициент, а вот всё, что выше, попадёт под заметно более высокий сбор.

Фактически, новые правила делят рынок на два лагеря:

автомобили "до 160 сил" — массовый сегмент, для которого ставка не изменится;

автомобили "свыше 160 сил" — будущая зона повышенного налога, где даже среднеразмерные седаны и кроссоверы рискуют подорожать на сотни тысяч рублей.

Запуск новых правил изначально планировался на 1 ноября, но его перенесли, дав участникам рынка небольшую передышку. Однако эксперты уверены: реформа неизбежна, и отсрочка лишь временная мера.

Зачем это делается

Официально цель нововведения — экологизация автопарка и стимулирование спроса на экономичные автомобили. Но по сути, речь идёт о дополнительном источнике пополнения бюджета и снижении доли параллельного импорта. Ввозимые "серым" путём автомобили, особенно мощные премиальные модели, теперь станут менее привлекательными для покупателей.

Таким образом, государство фактически выравнивает рынок, убирая "дешёвую" конкуренцию и создавая пространство для местных брендов и производителей с официальным представительством.

Как изменится утилизационный сбор

Параметр Старые правила Новые правила Основной критерий Объём двигателя Мощность двигателя Льготная категория Все физлица Только автомобили до 160 л. с. Повышенный сбор От 2.0 литров От 160 л. с. Влияние на цены Умеренное Значительное (рост до 30%) Цель изменений Контроль импорта Поддержка отечественного рынка

Кто окажется под ударом

Главными "жертвами" станут мощные иномарки, особенно завозимые через параллельный импорт. Их стоимость может вырасти на сотни тысяч, а иногда и на миллион рублей. В результате такие бренды, как BMW, Lexus, Infiniti, рискуют потерять часть покупателей. Даже относительно доступные модели с турбомоторами окажутся вне льготной категории.

Новые фавориты: время экономичных седанов

На фоне грядущего подорожания спрос сместится в сторону более скромных, но практичных автомобилей. Производители уже делают ставку на экономичные седаны — надёжные, понятные, с умеренными характеристиками.

Европейские игроки

Модель Двигатель Мощность Цена, млн ₽ Skoda Octavia 1.5 л 150 л. с. от 2,7 Mercedes-Benz A-Class 1.3 л 136 л. с. от 2,9 Audi A3 1.5 л 160 л. с. от 3,0 Skoda Superb 1.4 л 150 л. с. от 3,8

Эти модели остаются в пределах льготного порога. Они обеспечивают баланс между комфортом и налоговой выгодой, что делает их привлекательными для частных покупателей.

Азиатские альтернативы

Модель Двигатель Мощность Цена, млн ₽ Hyundai Avante 1.6 л 123 л. с. от 1,1 Kia K5 2.0 л 160 л. с. от 1,5 Hyundai Sonata 2.0 л 160 л. с. от 1,6 Toyota Prius 1.8 л (гибрид) 140 л. с. от 2,2 Toyota Corolla Axio 1.5 л 103-109 л. с. от 1,1

Именно азиатские седаны могут стать новыми бестселлерами. Они экономичны, просты в обслуживании и вписываются в новую налоговую логику.

Как реагирует рынок

Дилеры уже начали корректировать стратегии. Одни стараются распродать запасы до вступления новых норм, другие ищут альтернативы среди китайских брендов. Changan, Omoda, Haval и Exeed активно готовят модели под "льготный лимит" мощности, понимая, что спрос сместится именно туда.

Автопроизводители, в свою очередь, видят шанс укрепиться в массовом сегменте. Ведь при подорожании мощных машин покупатели начнут искать разумный компромисс — комфорт без лишней мощности.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Поддержка доступных авто и гибридов Рост цен на премиум-сегмент Снижение серого импорта Уменьшение выбора для покупателей Потенциал для локальных брендов Риски перегрева бюджетного сегмента Экологическая составляющая Рост нагрузки на вторичный рынок

Советы перед реформой

Покупайте заранее. После вступления новых правил даже "середнячки" подорожают. Смотрите на мощность, а не на объём. 160 л. с. — ключевая граница, выше которой растёт сбор. Обратите внимание на гибриды. Они экономичны и вписываются в новую структуру налогов. Оцените стоимость обслуживания. Ставка утильсбора — только часть будущих расходов.

А что если всё изменится снова

Есть вероятность, что в будущем появятся дополнительные категории для электромобилей и гибридов, где ставка будет ещё ниже. Тогда часть покупателей переключится на электрокары, а гибриды займут место между ними и традиционными моделями.