Время переобуваться: когда за летнюю резину начнут выписывать штрафы

После 1 декабря запрещается эксплуатация автомобилей на летних шинах, а штраф может быть назначен за износ протектора или установку шин с разным рисунком на одной оси. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По словам эксперта, использование летней резины в зимний период не допускается. Это требование закреплено в правилах дорожного движения и вступает в силу с 1 декабря. Ладушкин отметил, что зимние шины нельзя эксплуатировать летом, поскольку они повреждают дорожное покрытие, а летние — не обеспечивают сцепления с дорогой при низких температурах.

Он пояснил, что специальных требований к рисунку протектора не существует. Главное — чтобы шина была сертифицирована под определенный сезон и соответствовала нормам износа. Всесезонные шины при этом допускаются к эксплуатации круглый год, хотя зимой они менее эффективны, чем специализированные зимние.