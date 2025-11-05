Время переобуваться: когда за летнюю резину начнут выписывать штрафы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:29
Авто

После 1 декабря запрещается эксплуатация автомобилей на летних шинах, а штраф может быть назначен за износ протектора или установку шин с разным рисунком на одной оси. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По словам эксперта, использование летней резины в зимний период не допускается. Это требование закреплено в правилах дорожного движения и вступает в силу с 1 декабря. Ладушкин отметил, что зимние шины нельзя эксплуатировать летом, поскольку они повреждают дорожное покрытие, а летние — не обеспечивают сцепления с дорогой при низких температурах.

Он пояснил, что специальных требований к рисунку протектора не существует. Главное — чтобы шина была сертифицирована под определенный сезон и соответствовала нормам износа. Всесезонные шины при этом допускаются к эксплуатации круглый год, хотя зимой они менее эффективны, чем специализированные зимние.

"Отдельных ограничений по рисунку протектора не предусмотрено. Важно, чтобы шины имели сертификацию под зимнюю или летнюю эксплуатацию и соответствовали установленным требованиям. Штраф возможен за использование летних шин зимой, чрезмерный износ протектора или установку резины с разным рисунком на одной оси", — пояснил Ладушкин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
