Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусственный интеллект сошел с ума: соцсети превращают его в цифрового психопата
Как превратить осенний вечер в праздник: рецепт домашних каштанов
Залетел крокодил на 3 кг: реки Омска внезапно превратились в щучье Эльдорадо
Взлёт по-новому — умнее, тише и дальше: самолёты сократят расстояние до труднодоступных уголков России
Тропическое дыхание над Севером: как ураган Мелисса изменил российскую погоду в ноябре
Американский монстр научился шептать: Cadillac нашёл баланс между драйвом и комфортом
Когда каждая минута на вес золота: как действовать, если ребёнок решил не ждать врачей
Посей сейчас — соберёшь раньше всех: подзимний секрет ароматной петрушки
Дружба мешает отличить правду от лжи — открытие, которое удивило нейробиологов

Один манёвр — цепочка последствий: как возвращается бумеранг ответственности за бесконтактное ДТП

3:39
Авто

В Республике Татарстан водитель, перестраиваясь, "подрезал" другой автомобиль. Второй участник движения, уходя от столкновения, задел дорожный знак и получил повреждения. Посчитав себя непричастным — ведь физического контакта не было, — инициатор опасного манёвра уехал. Сотрудники ГАИ оперативно установили его, оформили протокол за оставление места ДТП и указали: решающее значение имеет причинно-следственная связь между манёвром и ущербом, а не сам факт соприкосновения кузовов.

Молоток
Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток

Судебные разбирательства

Дело прошло все инстанции. Мировой суд лишил автомобилиста права управления на один год. Апелляции в районный и кассационный суды результата не дали: наказание оставили без изменений. Заявитель настаивал, что не может считаться участником происшествия, так как удара не было, а его действия — лишь "обычное перестроение". Однако суды подчеркнули: дорожная обстановка складывается из совокупности факторов, и если один водитель создаёт помеху, вынуждая другого принимать аварийное решение, ответственность наступает независимо от контакта.

Решение Верховного суда

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении жалобы. Ключевой вывод: отсутствие механического взаимодействия не освобождает от ответственности, если именно ваши действия стали причиной аварии и материального вреда. Дополнительно суд обратил внимание на видеозапись с регистратора: на ней видно, что водитель наблюдал развитие ситуации и понимал, к чему привёл его манёвр, но тем не менее уехал. 

"Действия (имярек), осведомлённого о ДТП и осознавшего свою причастность к нему, образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ, квалифицированы по данной норме в соответствии с установленными обстоятельствами, нормами данного кодекса, положениями законодательства в области безопасности дорожного движения", - сказано в постановлении ВС РФ.

По сути, Верховный суд ещё раз подтвердил практику: при "бесконтактных" авариях решает не звук удара, а причинность. Оставление места происшествия при наличии причинной связи с ДТП влечёт типичную санкцию — лишение права управления на срок от одного года, а в ряде случаев и административный арест (для водителей без прав).

Мнение экспертов

"Очень часто попавшие в ДТП водители заявляют о том, что их кто-то "подрезал”, "вылез прямо перед носом”, резко затормозил и т. д. Такие заявления обязательно должны быть подкреплены соответствующими доказательствами — в идеале видеозаписью", — пояснил "Известиям" автоэксперт Игорь Моржаретто.

С ним солидарен главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков, который полагает, что участие автолюбителя в «бесконтактном» ДТП и определение степени его правонарушения ложится на судебные инстанции после объективного и всестороннего изучения всех обстоятельств происшествия.

Что считается "участием" без удара

В практике к "бесконтактным" относят ситуации, когда:

  • водитель подрезал и спровоцировал резкое торможение или уход с полосы;
  • перестроился без уступки приоритету, вынудив другого уйти на обочину;
  • начал манёвр поворота/разворота, лишив другого безопасной дистанции.

Во всех этих случаях формальным "столкновения" нет, но есть вынужденные действия второго участника и ущерб — знак, бордюр, ограждение, другое препятствие. Покидать место происшествия в такой конфигурации — прямой путь к лишению прав.

Советы шаг за шагом

  1. Остановитесь сразу после инцидента, включите аварийную сигнализацию.

  2. Убедитесь в безопасности: при необходимости выставьте знак остановки.

  3. Вызовите сотрудников ГАИ и сообщите, что возможна ваша причастность без контакта.

  4. Зафиксируйте обстановку: снимите фото и видео разметки, следов торможения, ограждений, положения машин.

  5. Сохраните запись регистратора и отметьте точное время и место.

  6. Соберите данные участников и свидетелей: фамилии, телефоны, номера автомобилей.

  7. Дайте пояснения инспектору, опишите свой манёвр и действия по секундам.

  8. Уведомьте страховую компанию, направьте материалы (фото, видео, копии протоколов).

  9. Проверьте документы, составленные на месте: схему, определения, отметки о погоде и видимости.

  10. При разногласиях подайте письменные замечания к схеме и протоколу, сохраните копии.

Почему уезжать — худшее решение

Во-первых, это автоматом превращает вас из потенциального свидетеля в лицо, подозреваемое в оставлении места ДТП. Во-вторых, без вас фиксация следов и объяснения оказываются однобокими, что повышает риск неблагоприятной трактовки. В-третьих, страховые споры практически неизбежны: без вашего участия времена и обстоятельства будут восстановлены по чужим материалам, а это редко работает на вашу пользу.

Практические выводы

  • Не контакт, а причинная связь. Если ваш манёвр вынудил другого уйти от столкновения и он повредил имущество, вы — участник ДТП.
  • Неуверенность трактуется не в вашу пользу. Лучше остановиться и оформить всё на месте.
  • Видеозапись решает споры. Регистратор — главный союзник водителя: сохраняйте файлы и делайте копии.
  • Юридическая аккуратность важнее эмоций. Спокойно фиксируйте факты, не спорьте на дороге, переносите полемику в правовое поле.

История из Татарстана — не исключение, а показатель устойчивой практики. "Бесконтактное" ДТП не освобождает от обязанностей, если именно ваши действия породили опасную ситуацию. Остановиться, позвонить, зафиксировать — единственный путь сохранить права, репутацию и шанс на справедливую оценку обстоятельств.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Красота и стиль
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Авторские статьи
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Искусственный интеллект сошел с ума: соцсети превращают его в цифрового психопата
Как превратить осенний вечер в праздник: рецепт домашних каштанов
Залетел крокодил на 3 кг: реки Омска внезапно превратились в щучье Эльдорадо
Взлёт по-новому — умнее, тише и дальше: самолёты сократят расстояние до труднодоступных уголков России
Тропическое дыхание над Севером: как ураган Мелисса изменил российскую погоду в ноябре
Американский монстр научился шептать: Cadillac нашёл баланс между драйвом и комфортом
Когда каждая минута на вес золота: как действовать, если ребёнок решил не ждать врачей
Посей сейчас — соберёшь раньше всех: подзимний секрет ароматной петрушки
Дружба мешает отличить правду от лжи — открытие, которое удивило нейробиологов
Живёт во Франции, но не отпускает Москву: что Дмитрий Назаров* решил не продавать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.