Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наркоимперия под Москвой: двое москвичей 2 года варили амфетамин на всю страну
Разоблачение века: BBC фабрикует новости о Трампе и Израиле
После тяжёлой утраты певица Натали выходит к публике: новогодняя ночь изменит всё
Голодовка по-новосибирски: политик требует справедливости ценой собственного здоровья
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Банки играют в щедрость: стоит ли доверять декабрьским вкладам и как получить максимальную выгоду
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Раз в месяц или раз в сезон: какой график стрижки действительно сохраняет длину
Фрески Карала раскрыли тайну: как древняя цивилизация адаптировалась к мегазасухе

Топливный аппетит растёт без причины? Проверь эти детали, пока бак не опустел окончательно

1:58
Авто

Когда стрелка бензиномера начала двигаться к нулю слишком быстро, а расходы на топливо внезапно выросли, не стоит сразу винить цены на заправке. Иногда проблема не в экономике, а в самом автомобиле. Повышенный расход топлива — тревожный сигнал, который может говорить о неполадках или ошибках в обслуживании машины.

Заправка автомобиля
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

Главные причины внезапного обжорства автомобиля

Факторов, влияющих на расход топлива, множество — от манеры вождения до климатических условий. Но чаще всего рост аппетита связан с техническим состоянием машины. Рассмотрим те неисправности, которые напрямую увеличивают потребление бензина.

Шины и колёса: мелочь, которая съедает топливо

Если давление в шинах ниже нормы, двигателю приходится тратить больше энергии на преодоление сопротивления качению. Недокачанные колёса повышают расход бензина, а также ускоряют износ шин.

Чтобы этого избежать

  • Проверяйте давление не реже одного раза в месяц.
  • Делайте это только на остывших шинах — через 2-3 часа после поездки.
  • Используйте ручной манометр: он точнее встроенного в компрессор.

Кроме того, разбалансированные колёса и сбитые углы сход-развала также влияют на расход. Если машину тянет в сторону или вы чувствуете вибрации на руле, стоит заехать на диагностику подвески.

Загрязнённый воздушный фильтр: двигатель задыхается

Засорённый фильтр снижает приток воздуха, из-за чего топливная смесь становится слишком богатой. Двигатель тратит больше топлива, теряет мощность и начинает дымить.

Грязный фильтр способен увеличить расход на 8-10%. Решение простое — своевременная замена. Процедура занимает всего несколько минут, а эффект заметен сразу.

Подклинивающие тормоза: скрытый враг экономии

Если после поездки тормозные диски слишком горячие — возможно, колодки не отходят от диска полностью. Машина едет как будто с "поджатым" тормозом, и мотору приходится работать на износ.

Причина — закисшие направляющие суппортов. Иногда помогает чистка и смазка, но при сильном износе стоит установить ремкомплект. Оставлять проблему без внимания нельзя: из-за постоянного трения повышается не только расход топлива, но и риск перегрева тормозной системы.

Моторное масло и антифриз: старые жидкости — большие проблемы

Некачественное или неправильно подобранное моторное масло увеличивает трение и нагрузку на двигатель. Итог — перерасход топлива до 15%.

Похожая история с антифризом: старый или загрязнённый охлаждающий состав не справляется с задачей, двигатель перегревается, и электроника начинает корректировать работу в ущерб экономии.

Решение очевидно — следить за сроком замены жидкостей и уровнем их в бачках.

Кислородные датчики и ДМРВ: невидимые виновники

Кислородные датчики следят за составом выхлопа и корректируют подачу топлива. Если они неисправны, топливная смесь становится неправильной, и расход растёт на 10-15%.

Похожие симптомы вызывает и сбой в работе датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Грязь или поломка мешают корректно измерять поступающий воздух.

Признаки неисправности

  • Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
  • Рывки при разгоне;
  • Затруднённый запуск.

Иногда достаточно очистить датчик, но при серьёзных поломках потребуется замена.

Топливные форсунки: лишние миллилитры на каждом цикле

Форсунки впрыскивают топливо в цилиндры. Если они засорены, подача становится неправильной: топливо либо поступает в избытке, либо распыляется неравномерно.

В лёгких случаях помогает ультразвуковая чистка, но при сильном износе форсунки подлежат замене. Игнорирование проблемы приведёт не только к перерасходу, но и к снижению мощности.

Свечи зажигания: маленькая деталь — большой эффект

Старые или загрязнённые свечи вызывают пропуски зажигания. Топливо не сгорает полностью, и часть его уходит впустую.

Решение — выкрутить свечи, очистить или заменить. Проверить состояние можно визуально: наличие нагара, ржавчины или влаги — повод для замены.

Клапан EGR: загрязнение, о котором часто забывают

Система рециркуляции отработавших газов снижает токсичность выхлопа, но при этом напрямую влияет на экономичность. Засорённый клапан EGR может зависнуть в открытом положении, нарушая состав топливной смеси.

Иногда достаточно почистить клапан и впускной тракт, но при серьёзном износе требуется замена.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование проверки давления в шинах.
  • Последствие: рост расхода на 5-7%, ускоренный износ покрышек.
  • Альтернатива: регулярная проверка манометром и корректировка давления.
  • Ошибка: несвоевременная замена фильтров и свечей.
  • Последствие: затруднённый запуск и перерасход топлива.
  • Альтернатива: плановое ТО каждые 10-15 тыс. км.
  • Ошибка: использование неподходящего масла.
  • Последствие: перегрев двигателя, потеря мощности.
  • Альтернатива: подбор смазки по допуску производителя.

А что если расход вырос, а диагностика ничего не показала

Иногда причина не в неисправности, а в банальных мелочах:

  • включённый кондиционер или обогрев сидений;
  • длительная работа на холостом ходу;
  • езда в пробках с постоянными ускорениями и торможениями;
  • чрезмерный вес груза в багажнике.

Стоит пересмотреть привычки вождения — и расход может вернуться в норму без ремонта.

Что чаще всего влияет на перерасход топлива

Причина Прирост расхода Решение
Низкое давление в шинах +5-7% Проверка и подкачка
Грязный фильтр +10% Замена фильтра
Подклинивающие тормоза +10-12% Ремонт суппорта
Старое масло +15% Замена масла
Неисправный датчик кислорода +10-15% Проверка и замена
Засорённые форсунки +20% Чистка или замена

FAQ

Почему машина стала больше есть топлива зимой

Холод снижает эффективность сгорания, двигатель прогревается дольше, а зимнее топливо плотнее и горит хуже.

Может ли стиль езды влиять на расход

Да. Агрессивное ускорение и частые торможения увеличивают расход до 30%.

Стоит ли заправляться бензином другого бренда

Да, если есть сомнения в качестве топлива. Некачественный бензин ускоряет загрязнение форсунок и свечей.

Мифы и правда

  • Миф: чем выше октановое число, тем меньше расход.
    Правда: не всегда — если двигатель не рассчитан на этот бензин, результат будет обратным.
  • Миф: добавки и присадки спасут от перерасхода.
    Правда: большинство из них лишь временно маскируют проблему, не устраняя её причину.
  • Миф: новые автомобили не страдают от перерасхода.
    Правда: даже свежая машина при плохом обслуживании начнёт потреблять больше топлива.

3 интересных факта

  • На скорость расхода топлива влияет не только мотор, но и давление в багажнике — при открытых окнах аэродинамическое сопротивление растёт.
  • Автомобили с турбинами при агрессивной езде потребляют до 40% больше топлива.
  • Неправильный выбор шин по сезону увеличивает расход на 7-10%.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Популярное
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму

Битва за Волчанск близится к завершению, ВС РФ контролируют большую часть города и расширяют буферную зону. Что это значит для Харькова и всей линии фронта?

Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Секрет, о котором не пишут в инструкции: что произойдёт, если зажать две кнопки стеклоподъёмников
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Последние материалы
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Банки играют в щедрость: стоит ли доверять декабрьским вкладам и как получить максимальную выгоду
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Фрески Карала раскрыли тайну: как древняя цивилизация адаптировалась к мегазасухе
Пиявки на теле ЖКХ: кто на самом деле виноват в гнилых трубах и грядущих авариях
Раз в месяц или раз в сезон: какой график стрижки действительно сохраняет длину
Ульяновск зажигает звёзды туризма: город готовится удивить гостей — всё для комфорта
Ложка, которая меняет всё: с этим ингредиентом тесто всегда идеальное
Урожай, который удивит соседей: технология раннего картофеля, которая покорила дачников
Тренировки стали тяжёлыми, а тело — упрямым: как вернуть суставам лёгкость движения осенью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.