Износ не растёт, а страх остался: как синтетика изменила судьбу моторов в холод

3:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Среди автомобилистов уже много лет ходит известное утверждение: холодный запуск двигателя зимой якобы равен пробегу в сотню или даже сто пятьдесят километров. На форумах и в гаражах этот "факт" цитируют как истину, уверяя, что каждый утренний запуск приближает капитальный ремонт. Но насколько это действительно соответствует реальности?

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в машине запускает двигатель

Современные моторы и масла сильно отличаются от тех, что были двадцать лет назад. Поэтому старые расчёты, подкреплённые страхами о "смертельном холодном пуске", уже не отражают действительность.

Откуда взялась цифра "150 километров"

На деле никаких точных измерений никогда не существовало. Цифра появилась как образное сравнение, чтобы показать нагрузку, которую испытывает мотор при запуске в мороз. Одни утверждали, что один старт эквивалентен 80 км пути, другие называли 200 км, но все эти данные — не более чем предположения.

Смысл подобного сравнения прост: при холодном запуске двигатель работает без привычной масляной защиты. Когда мотор уже прогрет, масло разогрето и равномерно циркулирует по всем каналам, а зазоры между деталями соответствуют норме. Зимой же ситуация иная — густое масло не успевает быстро добраться до всех узлов, и металл трётся почти "всухую".

Что происходит внутри мотора при холодном старте

При отрицательных температурах вязкость масла резко увеличивается. Оно густеет, теряет текучесть и не может мгновенно заполнить зазоры между поршнями, вкладышами и валами. Именно эти первые секунды после запуска считаются самыми опасными: пока насос не создал нужное давление, части двигателя трутся без полноценной смазки.

Но важный момент — это состояние длится очень недолго. Уже через несколько секунд масло прогревается, давление стабилизируется, и трение возвращается к нормальному уровню. Современные синтетические составы создают на металлических поверхностях тонкую защитную плёнку, которая сохраняется даже после остановки двигателя. Благодаря этому при новом запуске детали не оказываются полностью без защиты.

"Современные масла оставляют так называемый "остаточный слой” на стенках цилиндров и подшипниках, поэтому даже после ночной стоянки мотор не запускается "всухую”", — пояснил инженер-триболог Павел Соколов.

Сколько износа приносит холод

Попробуем взглянуть на вопрос с практической стороны. В северных регионах России водители делают десятки холодных запусков за зиму — в среднем около ста за сезон. Если условно принять, что каждый старт "съедает" ресурс, эквивалентный 150 километрам пробега, то получается около 15 000 км ежегодно. За десять лет — внушительные 150 тысяч.

Если добавить сюда реальные поездки по дорогам, то за десятилетие мотор будто бы "пробежал" все 300 000 км. Но практика говорит об обратном: современные двигатели служат не меньше, чем в тёплых регионах. Даже при температурах ниже -30 °C они проходят по 250-300 тысяч километров без серьёзных поломок.

Холод действительно увеличивает износ, но не катастрофически. Примерно 60-70 % ресурса современного мотора всё ещё тратится на обычную эксплуатацию — длительные поездки, нагрузку на трассе, перегревы летом и редкую замену масла.

Что изменилось за последние десятилетия

В прошлом ситуация действительно была хуже. Минеральные масла густели уже при лёгком морозе, превращаясь в вязкую массу, похожую на мёд. Старые двигатели запускались тяжело, порой с громким металлическим стуком и клубами сизого дыма. Тогда каждый холодный пуск действительно наносил ощутимый урон.

С приходом синтетических масел всё изменилось. Их молекулы стабильны при низких температурах и сохраняют текучесть даже в экстремальном холоде. Защитная плёнка на деталях остаётся на месте, а давление в системе появляется быстрее. Более того, современные присадки уменьшают трение и предотвращают микросваривание поверхностей.

"Даже при -35 °C качественная синтетика остаётся подвижной. Главное — правильно подобрать класс вязкости под климат", — отметил моторист Александр Беляев.

Сравнение

Показатель Старые минеральные масла Современные синтетические масла Температура застывания около -20 °C до -50 °C Давление при пуске появляется через 10-15 секунд 2-5 секунд Остаточная защита деталей отсутствует присутствует Риск износа при запуске высокий низкий Ресурс двигателя 150-200 тыс. км 300-400 тыс. км

Советы шаг за шагом

Выбирайте масло по климату. Для зимы — с маркировкой 0W или 5W, где число перед "W" указывает на морозостойкость. Проверяйте температуру застывания. Для безопасного запуска температура воздуха должна быть минимум на 10 °C выше этой границы. Используйте подогреватели. Электрические или топливные предпусковые системы прогревают мотор и масло, снижая пусковую нагрузку. Не давайте высокие обороты сразу после запуска. Первые 2-3 минуты двигатель должен работать на холостом ходу. Следите за аккумулятором. Слабый аккумулятор увеличивает время прокрутки и снижает давление масла в момент старта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: газовать сразу после запуска.

Последствие: усиленный износ цилиндров и вкладышей.

Альтернатива: дождаться стабилизации оборотов и температуры масла.

Ошибка: использование летнего масла зимой.

Последствие: густая смазка не достигает трущихся деталей.

Альтернатива: переход на 0W-30 или 0W-40 в холодный сезон.

Ошибка: длительная стоянка на морозе без прогрева.

Последствие: конденсат и коррозия внутри цилиндров.

Альтернатива: раз в несколько дней запускать двигатель и прогревать его до рабочей температуры.

А что если…

Если машина долго стоит без движения, например, всю неделю, масло частично стекает вниз, и при запуске действительно может ощущаться лёгкий металлический шум. Это не повод для паники — достаточно через несколько секунд подождать стабилизации. А вот если авто стоит на улице неделями, стоит подумать об утеплителе двигателя или установке автоматического подогревателя.

Плюсы и минусы

Решение Плюсы Минусы Использование синтетического масла Надёжная защита, лёгкий запуск Дороже минерального Предпусковой подогреватель Минимум износа, комфорт Стоимость и установка Масло 0W-30 Работает при -40 °C Быстрее стареет в жару

FAQ

Сколько износа даёт холодный старт?

— В реальности не более 2-3 % от общего износа двигателя за год.

Стоит ли прогревать мотор зимой?

— Да, но не дольше 5 минут. После этого можно начинать движение на низких оборотах.

Какое масло выбрать для сильных морозов?

— С индексом 0W, оно сохраняет текучесть даже при -40…-45 °C.

Опасно ли часто заводить мотор в мороз?

— Нет, если масло подобрано правильно и аккумулятор исправен.

Мифы и правда

Миф: один холодный запуск равен 150 км пробега.

Правда: точных данных нет, а реальный износ несоизмеримо меньше.

Миф: синтетика не спасает от износа зимой.

Правда: современные масла именно для этого и созданы.

Миф: двигатель нужно прогревать до 90 °C перед поездкой.

Правда: достаточно, чтобы стрелка температуры начала подниматься — остальное он сделает в движении.

3 интересных факта

При температуре -30 °C вязкость масла 5W-30 увеличивается примерно в 8 раз по сравнению с +20 °C. У некоторых синтетик молекулярная структура позволяет сохранять подвижность даже при -50 °C. Предпусковые подогреватели снижает износ двигателя до 60 % по сравнению с "сухим" стартом.

Исторический контекст

В 1970–1980-х годах холодный запуск действительно считался проблемой. Масла на минеральной основе густели уже при -15 °C, а аккумуляторы теряли половину ёмкости. Тогда автовладельцы нередко разогревали моторы керосиновыми лампами или кострами под поддоном. Сегодня такие методы ушли в прошлое. Современные двигатели, масла и системы подогрева позволяют запускать автомобиль даже в арктическом климате без существенного вреда.