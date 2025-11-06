Бюджет против премиума: как российское масло повторило формулу немецкого качества

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
10:23
Авто

Выбор моторного масла — тема, где маркетинг часто сталкивается с инженерией. На полках магазинов десятки канистр, обещающих идеальную защиту двигателя, экономию топлива и лёгкий запуск зимой. Но действительно ли стоит переплачивать за импортное масло, если рядом стоит отечественный аналог с теми же характеристиками? Чтобы разобраться, сравним два популярных продукта — Лукойл Люкс 5W-30 и Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30.

Заливка моторного масла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заливка моторного масла

Масло — это не просто смазка

Для двигателя масло выполняет сразу несколько ключевых задач: снижает трение, охлаждает узлы, очищает внутренние поверхности и предотвращает коррозию. Без него мотор превращается в металлолом уже через несколько минут работы. Но важно не только залить качественное масло, а подобрать его правильно — с учётом температуры региона, состояния мотора и стиля вождения.

Одни автовладельцы считают, что можно сэкономить и просто менять масло чаще. Другие же предпочитают заливать дорогой состав, рассчитывая на более долгий срок службы двигателя. Истина, как обычно, посередине: всё зависит от баланса характеристик, а не от цены на канистре.

Цены и реальная разница

Четырёхлитровая канистра Лукойл Люкс 5W-30 сегодня стоит около 2500 рублей. За тот же объём Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 придётся отдать около 8500 рублей. Разница внушительная — более чем в три раза. Но означает ли это, что немецкое масло в три раза лучше? Не обязательно.

По вязкости оба продукта идентичны — 5W-30, что гарантирует стабильную работу при любых погодных условиях. Масло одинаково хорошо ведёт себя и при зимнем запуске, и в жаркую погоду. Основные отличия кроются в химических показателях, влияющих на долговечность и чистоту двигателя.

Сравнение

Параметр Лукойл Люкс 5W-30 Liqui Moly Molygen 5W-30
Вязкость 5W-30 5W-30
Щелочное число (TBN) 10,9 6,96
Кислотное число (TAN) 2,3 1,19
Температура вспышки 222°C 238°C
Температура застывания -46°C -39°C
Содержание серы 0,265 % 0,168 %
Цена за 4 л ≈ 2500 руб. ≈ 8500 руб.

Щелочное и кислотное числа — баланс химии

Щелочное число показывает, насколько долго масло способно бороться с кислотами и загрязнениями. Чем показатель выше, тем дольше двигатель будет чистым. Здесь Лукойл впереди — его значение 10,9 против 6,96 у Liqui Moly. Это значит, что российское масло устойчивее к накоплению отложений и подходит для длительных интервалов замены.

Но у немецкого продукта есть своё преимущество — более низкое кислотное число (1,19 против 2,3). Это говорит о замедленном старении масла: оно дольше сохраняет защитные свойства при длительных поездках и не склонно к окислению. Для водителей, проводящих много времени на трассе, этот фактор становится решающим.

Температурные показатели

По температуре вспышки, которая отражает устойчивость к перегреву, Liqui Moly опережает конкурента (238°C против 222°C). Такое масло меньше испаряется и лучше выдерживает длительную работу в пробках или при активной езде.

Зато Лукойл выигрывает в мороз. Он сохраняет текучесть до -46°C, тогда как Liqui Moly густеет уже при -39°C. Для северных регионов и зимы этот параметр критически важен: отечественное масло обеспечивает более лёгкий холодный запуск.

"Для большинства регионов России низкотемпературные свойства Лукойла оказываются более практичными", — отметил технический эксперт Алексей Громов.

Чистота и экология

По содержанию серы — элемента, влияющего на образование вредных отложений и токсичных соединений — Liqui Moly показывает более чистый результат (0,168 % против 0,265 %). Это достигается использованием современных присадок, которые делают продукт экологичнее и безопаснее для систем выхлопа, особенно для машин с сажевыми фильтрами и катализаторами.

Присадки: простота против технологий

В основе Лукойла лежит классическая рецептура:

  • фосфор и цинк защищают от износа;

  • кальций и магний борются с нагаром;

  • бор предотвращает окисление.

У Liqui Moly пакет присадок более технологичный:

  • добавлены молибден и вольфрам, которые уменьшают трение и стабилизируют вязкость;

  • улучшен антиокислительный состав, продлевающий срок службы масла.

"Молибден действует как микросмазка, создавая тонкую защитную плёнку на деталях двигателя", — пояснил инженер-консультант Илья Синицын.

Таким образом, немецкое масло выигрывает по чистоте и химической стабильности, а отечественное — по простоте обслуживания и морозостойкости.

Советы шаг за шагом

  1. Если вы живёте в регионе с холодными зимами, выбирайте Лукойл Люкс 5W-30 - он лучше справится с запуском при низких температурах.

  2. Для машин с сажевыми фильтрами и катализаторами подойдёт Liqui Moly, благодаря низкой зольности и чистому составу.

  3. При городском режиме езды с частыми остановками предпочтительно масло с высоким щелочным числом — двигатель будет дольше оставаться чистым.

  4. Важно соблюдать интервал замены — каждые 7-10 тысяч км для Лукойла и 10-12 тысяч км для Liqui Moly.

  5. Не смешивайте масла разных производителей и классов — химический конфликт приведёт к образованию осадка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать подделку.
    Последствие: потеря вязкости, перегрев мотора.
    Альтернатива: брать масло только у официальных дилеров.

  • Ошибка: использовать Liqui Moly в старом моторе с нагаром.
    Последствие: может "смыть" отложения и вызвать течь сальников.
    Альтернатива: начать с Лукойла и перейти на Liqui Moly после промывки двигателя.

  • Ошибка: откладывать замену более чем на 15 000 км.
    Последствие: рост износа и потеря компрессии.
    Альтернатива: соблюдать регламент производителя.

А что если…

Если вы ездите мало, но хотите стабильную защиту даже при редких поездках, Liqui Moly оправдает себя — оно медленнее стареет и дольше сохраняет вязкость. А вот при частых коротких маршрутах по городу Лукойл будет рациональнее: недорогая цена позволяет менять его чаще, сохраняя двигатель чистым и защищённым.

Таблица "Плюсы и минусы"

Масло Плюсы Минусы
Лукойл Люкс 5W-30 Высокое щелочное число, морозостойкость, доступность Менее устойчиво к окислению
Liqui Moly Molygen 5W-30 Чистота, стабильность, улучшенные присадки Высокая цена, менее подходит для экстремального холода

FAQ

Какое масло выбрать для старого двигателя?
— Лукойл Люкс: его базовые присадки мягче воздействуют на уплотнения и не вызывают течей.

Подходит ли Liqui Moly для турбированных моторов?
— Да, благодаря молибдену и вольфраму оно снижает трение и защищает подшипники турбины.

Можно ли чередовать масла разных брендов?
— Нежелательно. При переходе нужно делать промывку двигателя.

Есть ли смысл переплачивать за Liqui Moly?
— Если у вас современный двигатель и длительные интервалы замены — да. В остальных случаях Лукойл обеспечит тот же уровень защиты при меньших затратах.

Мифы и правда

  • Миф: импортное масло всегда лучше отечественного.
    Правда: современные российские продукты не уступают по характеристикам.

  • Миф: частая замена масла вредна.
    Правда: напротив, это продлевает жизнь двигателю.

  • Миф: вязкость 5W-30 подходит всем.
    Правда: важно учитывать рекомендации производителя и климат региона.

3 интересных факта

  1. Лукойл производит базовые масла для ряда иностранных брендов под OEM-контрактами.

  2. Liqui Moly использует запатентованный краситель, придающий маслу характерный зелёный оттенок.

  3. Молибден в составе Liqui Moly был изначально разработан для авиационных двигателей.

Исторический контекст

Моторные масла класса 5W-30 появились в 1990-х годах, когда автопроизводители начали снижать зазоры между деталями двигателя. С тех пор этот класс стал универсальным стандартом для большинства автомобилей. Лукойл вышел на рынок моторных масел в начале 2000-х, постепенно заняв большую долю в России. Liqui Moly, напротив, уже более 60 лет производит смазочные материалы в Германии, делая ставку на инновационные добавки и лабораторные тесты. Сегодня оба бренда по-своему символизируют разные подходы — прагматичный и технологичный.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
