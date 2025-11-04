Бюджетный бизнес по-русски и по-китайски: кто построил настоящий седан для людей, а не для понтов

Пока Toyota Camry и Kia K5 покинули российский рынок, их место в классе "доступных бизнес-седанов" оказалось вакантным. Сегодня за этот статус борются два новых игрока — отечественная Lada Aura и китайский Bestune B70. Оба автомобиля вышли почти синхронно и стоят примерно одинаково, но делают ставку на совершенно разные подходы.
Lada Aura — типичный пример рационального подхода. Конструкторы "АвтоВАЗа" не стали изобретать с нуля: они просто растянули кузов Lada Vesta, увеличив длину до 4,69 м. Дополнительные 25 см ушли в колёсную базу, благодаря чему автомобиль стал комфортнее для задних пассажиров. Дизайн прост, но честен: без излишней показной "роскоши". Даже 17-дюймовые колёсные диски не превращают её в представительский седан — Aura остаётся верной идее практичного комфорта.
Bestune B70 действует иначе. Китайцы стремятся к вау-эффекту: обтекаемый кузов лифтбека, диодная полоса фар на капоте, массивный силуэт — всё намекает на современность и статус. Однако рестайлинг лишил машину прежней оригинальности: характерные "бумеранги" фар исчезли, и внешний вид стал более универсальным. Тем не менее в потоке B70 выглядит солидно.
Внутри Aura встречает знакомая атмосфера "Весты", но с акцентом на логику и удобство. Простые, но понятные органы управления позволяют действовать интуитивно. Подогрев сидений и климат регулируются физическими клавишами, а мультимедийная система Enjoy Vision Pro с 10,4-дюймовым экраном поддерживает Яндекс. Авто, Apple CarPlay и Android Auto. Посадка за рулём удобна, обзорность отличная, а эргономика продумана.
Однако напоминания о "бюджетном" происхождении не скрыть: жёсткий пластик, отсутствие бесключевого доступа и автоматического климата немного снижают ощущение премиальности.
У Bestune B70 интерьер после рестайлинга стал строже, но не обязательно лучше. Мягкий пластик остался только на верхней панели, а нижняя часть салона по-прежнему жёсткая. Сенсорное управление климатом выглядит эффектно, но требует внимания: чтобы включить рециркуляцию или подогрев, нужно лезть в меню медиасистемы. При этом мультимедиа отзывчива и поддерживает беспроводное подключение смартфонов.
Кресла удобные, но посадка водителя более "зажатая", чем в "Ауре". Обзорность ограничивают массивные стойки, а регулировка руля по вылету отсутствует — странное упущение для автомобиля, претендующего на бизнес-класс.
По части внутреннего пространства Lada Aura выигрывает безоговорочно. Второй ряд здесь действительно "представительский": пассажиры могут вытянуть ноги и насладиться мягкими подголовниками и подогревом дивана. Но дополнительные "плюшки" вроде регулировок сидений или климат-зоны для задних отсутствуют.
B70 в теории крупнее, но фактически теснее. Покатая крыша и широкие пороги усложняют посадку, хотя в целом задним пассажирам комфортно. Зато багажник китайца удобнее: 440 литров правильной формы с качественной отделкой и органайзером. У "Ауры" объём больше — 480 литров, но внутри он менее рационален, а крышка на простых пружинах выглядит старомодно.
Ходовые качества Lada Aura — пример неожиданного баланса. Её атмосферный мотор 1,8 л (122 л. с.) с вариатором явно не создан для динамики: до "сотни" машина разгоняется за 14 секунд. Зато поведение на дороге радует. Подвеска мягко сглаживает неровности, руль лёгкий и информативный, а устойчивость на трассе впечатляет. На скорости автомобиль ведёт себя предсказуемо и уверенно, обеспечивая комфортную езду и водителю, и пассажирам.
Bestune B70, напротив, делает ставку на мощность. Базовая версия оснащается 1,5-литровым турбомотором (160 л. с.) и "роботом", а старшая — двухлитровым двигателем (217 л. с.) с классическим автоматом Aisin. Вторая связка приятнее: разгон плавный и уверенный, без рывков. Но подвеска лифтбека жёстче — на мелких трещинах салон дрожит, а шумоизоляция оставляет желать лучшего. Шум шин и свист ветра слышны даже при городской скорости.
Aura стоит от 2,6 млн рублей. В базе уже есть подогрев всех сидений, руля и стёкол, камера заднего вида, парктроники и мультимедиа. Топовая версия Status за 2,8 млн добавляет кожаную отделку и 17-дюймовые диски, но не получает климат-контроль или бесключевой доступ.
Bestune B70 стартует с тех же 2,5 млн, но предлагает панорамную крышу, автоматический климат и систему бесключевого доступа уже "в базе". В старших комплектациях появляются адаптивный круиз, система кругового обзора и ассистенты водителя. Однако подогрев есть только у передних кресел — для зимней эксплуатации это серьёзный минус.
|Параметр
|Lada Aura
|Bestune B70
|Тип кузова
|Седан
|Лифтбек
|Двигатель
|1.8 л, 122 л. с.
|1.5 л, 160 л. с. / 2.0 л, 217 л. с.
|Трансмиссия
|Вариатор
|Робот / автомат
|Привод
|Передний
|Передний
|Багажник
|480 л
|440 л
|Клиренс
|176 мм
|110 мм
|Базовая цена
|2,6 млн ₽
|2,5 млн ₽
Ошибка: выбирать мощность вместо комфорта.
Последствие: нервная езда, жёсткий ход, шум.
Альтернатива: Lada Aura с мягкой подвеской и простыми решениями для спокойного передвижения.
Ошибка: гнаться за технологичностью.
Последствие: неудобное управление через сенсорное меню, "робот" с задержками.
Альтернатива: классический автомат Bestune 2.0 или традиционный вариатор Lada.
Ошибка: игнорировать климат.
Последствие: зимой в Bestune замёрзнут пассажиры сзади.
Альтернатива: Aura с полным пакетом подогревов.
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Lada Aura
|Просторный салон, плавность хода, хорошая обзорность
|Слабая динамика, простая отделка
|Bestune B70
|Современный дизайн, мощные моторы, богатое оснащение
|Жёсткая подвеска, слабая шумоизоляция, неудобное управление
Какую выбрать, если часто езжу с пассажирами?
Lada Aura — однозначно, она создана ради комфорта второго ряда.
А если важна динамика и технологии?
Тогда Bestune B70 с двухлитровым мотором и автоматом Aisin — ваш вариант.
Какая экономичнее?
B70 с 1,5-литровым турбомотором потребляет около 6,8 л, Aura — примерно 7,8 л на 100 км.
Миф: китайские автомобили всегда лучше оснащены.
Правда: иногда богатое оснащение маскирует эргономические недоработки, как у Bestune.
Миф: российские машины не подходят для длительных поездок.
Правда: Lada Aura с её подвеской и просторным салоном доказывает обратное.
Миф: вариатор — это слабое место.
Правда: современные агрегаты надёжны, особенно при умеренной эксплуатации.
Lada Aura — первая длиннобазная Lada.
Колёсную базу увеличили на 250 мм по сравнению с "Вестой", чтобы обеспечить максимум комфорта задним пассажирам.
Bestune B70 создан на базе Mazda.
Его платформа унаследована от Mazda 6 прошлого поколения — отсюда узнаваемые пропорции и хорошая управляемость.
Aura проходила испытания в Сочи и Тольятти.
Особое внимание инженеры уделяли шумоизоляции и плавности хода, добиваясь ощущения автомобиля бизнес-класса.
Когда в 2022 году Toyota и Kia свернули продажи седанов бизнес-класса в России, сегмент фактически опустел. Lada и китайские марки первыми решили восполнить этот пробел. Для "АвтоВАЗа" выпуск Aura стал символом новой эры — возвращения к длиннобазным моделям, которых не было с времён "Протона" и "Сигмы".
