Бюджетный бизнес по-русски и по-китайски: кто построил настоящий седан для людей, а не для понтов

Пока Toyota Camry и Kia K5 покинули российский рынок, их место в классе "доступных бизнес-седанов" оказалось вакантным. Сегодня за этот статус борются два новых игрока — отечественная Lada Aura и китайский Bestune B70. Оба автомобиля вышли почти синхронно и стоят примерно одинаково, но делают ставку на совершенно разные подходы.

Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Aura

Взгляд снаружи

Lada Aura — типичный пример рационального подхода. Конструкторы "АвтоВАЗа" не стали изобретать с нуля: они просто растянули кузов Lada Vesta, увеличив длину до 4,69 м. Дополнительные 25 см ушли в колёсную базу, благодаря чему автомобиль стал комфортнее для задних пассажиров. Дизайн прост, но честен: без излишней показной "роскоши". Даже 17-дюймовые колёсные диски не превращают её в представительский седан — Aura остаётся верной идее практичного комфорта.

Bestune B70 действует иначе. Китайцы стремятся к вау-эффекту: обтекаемый кузов лифтбека, диодная полоса фар на капоте, массивный силуэт — всё намекает на современность и статус. Однако рестайлинг лишил машину прежней оригинальности: характерные "бумеранги" фар исчезли, и внешний вид стал более универсальным. Тем не менее в потоке B70 выглядит солидно.

Интерьер и эргономика

Внутри Aura встречает знакомая атмосфера "Весты", но с акцентом на логику и удобство. Простые, но понятные органы управления позволяют действовать интуитивно. Подогрев сидений и климат регулируются физическими клавишами, а мультимедийная система Enjoy Vision Pro с 10,4-дюймовым экраном поддерживает Яндекс. Авто, Apple CarPlay и Android Auto. Посадка за рулём удобна, обзорность отличная, а эргономика продумана.

Однако напоминания о "бюджетном" происхождении не скрыть: жёсткий пластик, отсутствие бесключевого доступа и автоматического климата немного снижают ощущение премиальности.

У Bestune B70 интерьер после рестайлинга стал строже, но не обязательно лучше. Мягкий пластик остался только на верхней панели, а нижняя часть салона по-прежнему жёсткая. Сенсорное управление климатом выглядит эффектно, но требует внимания: чтобы включить рециркуляцию или подогрев, нужно лезть в меню медиасистемы. При этом мультимедиа отзывчива и поддерживает беспроводное подключение смартфонов.

Кресла удобные, но посадка водителя более "зажатая", чем в "Ауре". Обзорность ограничивают массивные стойки, а регулировка руля по вылету отсутствует — странное упущение для автомобиля, претендующего на бизнес-класс.

Простор и практичность

По части внутреннего пространства Lada Aura выигрывает безоговорочно. Второй ряд здесь действительно "представительский": пассажиры могут вытянуть ноги и насладиться мягкими подголовниками и подогревом дивана. Но дополнительные "плюшки" вроде регулировок сидений или климат-зоны для задних отсутствуют.

B70 в теории крупнее, но фактически теснее. Покатая крыша и широкие пороги усложняют посадку, хотя в целом задним пассажирам комфортно. Зато багажник китайца удобнее: 440 литров правильной формы с качественной отделкой и органайзером. У "Ауры" объём больше — 480 литров, но внутри он менее рационален, а крышка на простых пружинах выглядит старомодно.

На дороге

Ходовые качества Lada Aura — пример неожиданного баланса. Её атмосферный мотор 1,8 л (122 л. с.) с вариатором явно не создан для динамики: до "сотни" машина разгоняется за 14 секунд. Зато поведение на дороге радует. Подвеска мягко сглаживает неровности, руль лёгкий и информативный, а устойчивость на трассе впечатляет. На скорости автомобиль ведёт себя предсказуемо и уверенно, обеспечивая комфортную езду и водителю, и пассажирам.

Bestune B70, напротив, делает ставку на мощность. Базовая версия оснащается 1,5-литровым турбомотором (160 л. с.) и "роботом", а старшая — двухлитровым двигателем (217 л. с.) с классическим автоматом Aisin. Вторая связка приятнее: разгон плавный и уверенный, без рывков. Но подвеска лифтбека жёстче — на мелких трещинах салон дрожит, а шумоизоляция оставляет желать лучшего. Шум шин и свист ветра слышны даже при городской скорости.

Цены и комплектации

Aura стоит от 2,6 млн рублей. В базе уже есть подогрев всех сидений, руля и стёкол, камера заднего вида, парктроники и мультимедиа. Топовая версия Status за 2,8 млн добавляет кожаную отделку и 17-дюймовые диски, но не получает климат-контроль или бесключевой доступ.

Bestune B70 стартует с тех же 2,5 млн, но предлагает панорамную крышу, автоматический климат и систему бесключевого доступа уже "в базе". В старших комплектациях появляются адаптивный круиз, система кругового обзора и ассистенты водителя. Однако подогрев есть только у передних кресел — для зимней эксплуатации это серьёзный минус.

Сравнение

Параметр Lada Aura Bestune B70 Тип кузова Седан Лифтбек Двигатель 1.8 л, 122 л. с. 1.5 л, 160 л. с. / 2.0 л, 217 л. с. Трансмиссия Вариатор Робот / автомат Привод Передний Передний Багажник 480 л 440 л Клиренс 176 мм 110 мм Базовая цена 2,6 млн ₽ 2,5 млн ₽

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать мощность вместо комфорта.

Последствие: нервная езда, жёсткий ход, шум.

Альтернатива: Lada Aura с мягкой подвеской и простыми решениями для спокойного передвижения. Ошибка: гнаться за технологичностью.

Последствие: неудобное управление через сенсорное меню, "робот" с задержками.

Альтернатива: классический автомат Bestune 2.0 или традиционный вариатор Lada. Ошибка: игнорировать климат.

Последствие: зимой в Bestune замёрзнут пассажиры сзади.

Альтернатива: Aura с полным пакетом подогревов.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы Lada Aura Просторный салон, плавность хода, хорошая обзорность Слабая динамика, простая отделка Bestune B70 Современный дизайн, мощные моторы, богатое оснащение Жёсткая подвеска, слабая шумоизоляция, неудобное управление

FAQ

Какую выбрать, если часто езжу с пассажирами?

Lada Aura — однозначно, она создана ради комфорта второго ряда.

А если важна динамика и технологии?

Тогда Bestune B70 с двухлитровым мотором и автоматом Aisin — ваш вариант.

Какая экономичнее?

B70 с 1,5-литровым турбомотором потребляет около 6,8 л, Aura — примерно 7,8 л на 100 км.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили всегда лучше оснащены.

Правда: иногда богатое оснащение маскирует эргономические недоработки, как у Bestune.

Миф: российские машины не подходят для длительных поездок.

Правда: Lada Aura с её подвеской и просторным салоном доказывает обратное.

Миф: вариатор — это слабое место.

Правда: современные агрегаты надёжны, особенно при умеренной эксплуатации.

Три интересных факта

Lada Aura — первая длиннобазная Lada.

Колёсную базу увеличили на 250 мм по сравнению с "Вестой", чтобы обеспечить максимум комфорта задним пассажирам. Bestune B70 создан на базе Mazda.

Его платформа унаследована от Mazda 6 прошлого поколения — отсюда узнаваемые пропорции и хорошая управляемость. Aura проходила испытания в Сочи и Тольятти.

Особое внимание инженеры уделяли шумоизоляции и плавности хода, добиваясь ощущения автомобиля бизнес-класса.

Исторический контекст

Когда в 2022 году Toyota и Kia свернули продажи седанов бизнес-класса в России, сегмент фактически опустел. Lada и китайские марки первыми решили восполнить этот пробел. Для "АвтоВАЗа" выпуск Aura стал символом новой эры — возвращения к длиннобазным моделям, которых не было с времён "Протона" и "Сигмы".