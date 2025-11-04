Авто, которые умирают молодыми: почему даже новые машины не выдерживают российских дорог

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:32
Авто

Когда в России говорят о надёжности машин, чаще всего подразумевают, как долго автомобиль прослужит без серьёзных поломок. Однако, как показал новый опрос сервиса «Авито.Авто», отечественные автомобили пока не могут похвастаться хорошей репутацией — именно их владельцы чаще других жалуются на неисправности.

Renault Austral
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Neobach, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Renault Austral

По данным исследования, в котором участвовало 6500 водителей из разных регионов страны, 65% опрошенных признали, что именно российские машины ломаются чаще всего. На втором месте оказались автомобили из Китая — 40% респондентов отметили их недостаточную надёжность. Замыкают тройку антирейтинга французские бренды — 10% участников назвали их проблемными. Ещё 8% жалоб досталось машинам из Южной Кореи.

География недовольства

Наибольшее число недовольных отечественным автопромом оказалось среди жителей Северо-Кавказского федерального округа — здесь 74% водителей сообщили о регулярных поломках российских машин. В то же время в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока ситуация выглядит чуть мягче: китайские автомобили там пользуются популярностью, и на их неисправности пожаловались 36% местных жителей.

Что чаще всего выходит из строя

Самой распространённой проблемой, по словам автомобилистов, остаются шины — 46% водителей сталкивались с проколами и быстрым износом. Далее идёт разряженный аккумулятор (33%), а также проблемы с подвеской (25%). Чуть реже водители сообщают о скрипах и поломках внешних световых приборов — таких случаев 24%.

Кто чаще жалуется: новые или подержанные автомобили

Среди участников исследования треть оказалась владельцами машин с пробегом до 50 тысяч километров, почти половина (46%) — с пробегом от 50 до 150 тысяч, а ещё 22% водителей управляли автомобилями, прошедшими более 150 тысяч километров. Аналитики отмечают, что даже относительно новые машины отечественного производства нередко требуют ремонта уже в первые годы эксплуатации.

Сравнение: какие автомобили ломаются чаще

Страна-производитель Доля жалоб водителей
Россия 65%
Китай 40%
Франция 10%
Южная Корея 8%

Как продлить жизнь автомобилю

Чтобы минимизировать риск поломок, специалисты советуют придерживаться простых, но регулярных действий:

  1. Следить за давлением в шинах — это влияет не только на износ резины, но и на управляемость.

  2. Проверять аккумулятор перед холодным сезоном — особенно важно для машин, которые часто простаивают.

  3. Менять масло и фильтры вовремя — экономия на обслуживании обычно приводит к дорогим ремонтам.

  4. Не игнорировать посторонние звуки — скрипы и удары часто указывают на проблемы с подвеской.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование дешёвых несертифицированных шин.
    Последствие: быстрый износ и повышенный риск проколов.
    Альтернатива: выбирать шины известных брендов с гарантией — например, Nokian, Michelin или Continental.

  • Ошибка: редкая замена масла.
    Последствие: ускоренный износ двигателя.
    Альтернатива: соблюдать интервалы замены, рекомендованные производителем, использовать качественные масла Shell или Mobil.

  • Ошибка: экономия на оригинальных запчастях.
    Последствие: снижение ресурса машины.
    Альтернатива: покупать проверенные аналоги, использовать официальные сервисы.

А что если...

На вторичном рынке риск покупки проблемного автомобиля выше, особенно если не проверять историю техобслуживания. Эксперты советуют использовать онлайн-сервисы проверки VIN-номеров, где отображаются данные о пробеге, ДТП и ремонтах. Для иномарок полезно уточнить, есть ли официальный дилер в вашем регионе — это поможет избежать трудностей с запчастями.

Плюсы и минусы отечественных и иностранных авто

Категория Отечественные авто Иномарки
Цена покупки ниже выше
Доступность запчастей высокая зависит от марки
Комфорт и эргономика базовый продуманный
Надёжность ниже среднего выше
Расход топлива умеренный оптимизированный

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать надёжную машину в России?
Ориентируйтесь на репутацию марки, наличие дилеров в вашем регионе и отзывы владельцев. Проверяйте историю автомобиля, если берёте его с пробегом.

Что чаще всего ломается в китайских авто?
По отзывам владельцев — электроника, мелкие элементы салона и подвеска. Однако в последние годы качество сборки заметно растёт.

Стоит ли брать отечественный автомобиль новым?
Если важна доступная цена и простое обслуживание — да. Но стоит быть готовым к частым мелким неисправностям и необходимости регулярного ТО.

Мифы и правда

  • Миф: китайские машины быстро ржавеют.
    Правда: современные модели проходят антикоррозийную обработку и защищены не хуже европейских.

  • Миф: отечественные авто дешёвые в обслуживании.
    Правда: сами запчасти стоят недорого, но частота ремонтов повышает итоговые расходы.

  • Миф: французские автомобили капризны к климату.
    Правда: современные версии адаптированы под российские зимы и дороги, если правильно проходить ТО.

Три интересных факта

  1. В 2024 году Россия вошла в топ-10 стран по количеству автомобилей на душу населения.

  2. Средний возраст машин в стране — около 14 лет.

  3. Самые популярные запросы на автосервисах — замена шин и ремонт ходовой части.

Исторический контекст

Первый массовый опрос автолюбителей о надёжности машин в России прошёл в начале 2000-х. Тогда лидерами по числу жалоб были «Жигули» и старые модели французских брендов. С тех пор ситуация улучшилась, но вопрос доверия к технике по-прежнему волнует владельцев.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
