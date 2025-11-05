Американский монстр научился шептать: Cadillac нашёл баланс между драйвом и комфортом

Когда Cadillac представил Escalade-V с 6,2-литровым наддувным двигателем V8, он сразу получил репутацию самого громкого автомобиля в своём классе. Этот монстр был создан для тех, кто не боится внимания, но даже самые стойкие фанаты мощности признавали — Escalade ревел чересчур громко. К 2025 году инженеры решили найти баланс: оставить эмоции, но убрать раздражающий шум.
Теперь выхлоп звучит более сдержанно, хотя техника осталась прежней. Производитель изменил электронные настройки, чтобы добиться приятного тембра, не лишая автомобиль его фирменного характера.
Главное улучшение касается комфорта. Система активного шумоподавления переработана и теперь эффективнее блокирует звуки двигателя внутри салона. Это делает поездки приятнее — в автомобиле можно спокойно разговаривать или слушать музыку.
Двигатель по-прежнему впечатляет: 682 лошадиные силы и 653 фунт-фута крутящего момента обеспечивают разгон до 100 км/ч примерно за 4,4 секунды. Для трёхрядного внедорожника весом почти три тонны это выдающийся результат.
Цена выросла — теперь Escalade-V стоит от 170 595 долларов. Но покупатель получает не просто мощный SUV, а автомобиль, который выделяется на дороге и производит сильное впечатление.
Тем, кому стандартной мощности мало, Cadillac предлагает доработанный вариант Hennessey H1000 — там двигатель развивает 1005 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает всего около 3,6 секунды. Это уже уровень суперкаров, только в кузове внедорожника.
|Модель
|Двигатель
|Мощность
|Разгон 0-100 км/ч
|Cadillac Escalade-V (2025)
|6.2 л V8 с наддувом
|682 л. с.
|4,4 с
|Mercedes-AMG GLS 63
|4.0 л V8 Biturbo + гибрид
|603 л. с.
|4,1 с
|BMW Alpina XB7
|4.4 л V8 Biturbo
|631 л. с.
|3,9 с
Немецкие конкуренты быстрее и дешевле, но они предлагают совсем другие ощущения. Их тишина и плавность движения рассчитаны на тех, кто ценит комфорт и технологичность. Escalade-V же — это автомобиль для тех, кто хочет чувствовать мощь буквально кожей.
Оцените уровень комфорта. Новая шумоизоляция делает салон спокойнее, особенно в длительных поездках.
Рассмотрите опцию Hennessey H1000, если вам нужна максимальная производительность.
Обратите внимание на страховку — мощный двигатель требует расширенного покрытия.
Планируйте расходы на обслуживание заранее: топливная и сервисная нагрузка у Escalade-V выше, чем у обычных внедорожников.
Ошибка: покупать Escalade-V ради экономии.
Последствие: высокий расход и значительные затраты на обслуживание.
Альтернатива: выбрать Cadillac XT6 или BMW X7 — они менее прожорливы и практичнее.
Ошибка: недооценивать уровень шума.
Последствие: усталость в дороге и раздражение пассажиров.
Альтернатива: использовать режим Tour, где звук приглушен без потери динамики.
Если бы Cadillac сделал электрическую версию Escalade-V, она могла бы стать американским ответом Tesla Model X Plaid. Такой SUV сочетал бы мгновенный отклик электромоторов и комфорт премиум-класса. С учётом развития платформы Ultium, подобный проект кажется лишь вопросом времени.
|Плюсы
|Минусы
|Сильный двигатель и впечатляющий характер
|Высокая стоимость покупки
|Улучшенная шумоизоляция и комфорт
|Большой расход топлива
|Престиж и узнаваемость
|Огромные размеры
|Возможность тюнинга
|Дорогая страховка
Какую версию Escalade-V выбрать?
Оптимальным вариантом остаётся комплектация Sport Platinum — она предлагает идеальный баланс мощности, стиля и оснащения.
Сколько стоит обслуживание?
При годовом пробеге около 20 тысяч километров обслуживание обойдётся примерно в 250-300 тысяч рублей в год.
Что лучше — Escalade-V или Mercedes-AMG GLS 63?
GLS более технологичен и комфортен, но Escalade даёт непередаваемое ощущение силы и присутствия. Это вопрос вкуса — спокойная роскошь против американской дерзости.
Миф: Escalade-V — просто громкий шоукар.
Правда: это полноценный представительский внедорожник, в котором сочетаются комфорт и производительность.
Миф: новая версия стала скучнее.
Правда: характер сохранился, просто автомобиль стал цивилизованнее и удобнее для повседневной езды.
Escalade впервые появился в 1999 году и стал символом американской роскоши на колёсах. Модель быстро превратилась из статусного аксессуара в полноценный премиальный внедорожник. Серия V стала вершиной этой эволюции — она объединяет комфорт бизнес-класса и драйв спортивных машин.
• Система шумоподавления использует микрофоны, установленные в потолке, чтобы улавливать вибрации и нейтрализовать их в реальном времени.
• Каждая выхлопная система Escalade-V проходит индивидуальную настройку для создания "фирменного" звука.
• При активной езде расход топлива может превышать 30 литров на 100 километров.
