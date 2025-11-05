Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухой воздух или влажные джунгли? Как настроить микроклимат в доме, чтобы дышать свободно и глубоко
Чай уже не тот: новая цена заставит вас взглянуть на напиток по-новому — готовьтесь к сюрпризам
Джигурда и Волочкова: шанс на примирение или новый конфликт
Сели, встали — и они не подводят: формула джинсов, в которых комфортно весь день
Ни сверхлюди, ни чемпионы: на что способен организм и где проходит невидимая черта выносливости
Кто в доме хозяин — вы или ваши микробы? Новые данные переворачивают представление о личности
Когда день становится короче, а вечер — вкуснее: еда, которая возвращает радость холодам
Мария Машкова и Чулпан Хаматова: как случайная встреча в самолёте превратилась в крепкую дружбу
Невидимый союз на грядке: растения, которые друг друга лечат и спасают от вредителей

Железный друг с открытым сердцем: вот как умное авто стало доверчивее ребёнка

Авто

Современные автомобили становятся всё "умнее", и вместе с этим растёт число способов их угона. Если раньше преступники использовали отмычки и механические ключи, то теперь достаточно пары электронных устройств, чтобы машина сама открыла двери и завелась.

Угон автомобиля
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Угон автомобиля

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), в 2024 году каждые 37 секунд угоняли один автомобиль. И всё чаще это случается не с устаревшими моделями, а с новыми машинами, оснащёнными системами бесключевого доступа.

Как работает цифровой угон

Воры давно отказались от классических инструментов. Им больше не нужно взламывать замок или разбивать окно. Вместо этого они применяют электронные гаджеты вроде Flipper Zero или глушилок сигнала. Эти устройства можно купить в интернете, и даже непрофессионал сможет воспользоваться ими, чтобы обмануть систему доступа.

Существует несколько популярных схем.

  1. Если преступник получил физический доступ к вашему брелоку — например, на автомойке или парковке — он может просто скопировать его код.

  2. Через диагностический порт OBD2 можно подключиться к системе автомобиля, обойти блокировку и запрограммировать новый ключ.

  3. Самый коварный способ — релейная атака. Один злоумышленник стоит у автомобиля, другой — рядом с вашим домом. С помощью усилителя они "продлевают" сигнал от ключа, и машина считает, что владелец рядом. В итоге двери открываются, а двигатель запускается.

Другой вариант — глушение радиосигнала. В этом случае угонщик блокирует канал связи между брелоком и автомобилем, и двери остаются открытыми, хотя владелец уверен, что запер машину.

Сравнение способов защиты

Метод Эффективность Удобство
Чехол или контейнер Фарадея ★★★★★ ★★★
Блокиратор OBD2 ★★★★ ★★★
Рулевой замок ★★★★ ★★
Хранение ключа подальше от двери ★★★ ★★★★★
Спящий режим брелока ★★★★★ ★★★

Как защитить свой автомобиль

  1. Проверьте, есть ли у вашего брелока режим ожидания. Если да — используйте его, чтобы остановить передачу сигнала.

  2. После парковки включайте этот режим и убирайте брелок в экранированный футляр или металлический контейнер.

  3. Не храните ключи возле двери, окна или гаража. Радиосигнал может быть перехвачен даже через стену.

  4. Установите механический блокиратор на диагностический порт OBD2. Это помешает подключению посторонних устройств.

  5. В районах с частыми угонами используйте блокиратор руля или педалей — простая, но действенная мера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить брелок у входа или на полке в прихожей.
    Последствие: сигнал можно перехватить дистанционно.
    Альтернатива: держите брелок в экранированном футляре подальше от входной зоны.

  • Ошибка: не обновлять прошивку автомобиля.
    Последствие: старые уязвимости остаются открытыми.
    Альтернатива: регулярно устанавливайте обновления у официального дилера.

  • Ошибка: надеяться только на сигнализацию.
    Последствие: электронные глушилки делают её бесполезной.
    Альтернатива: комбинируйте механические и электронные средства защиты.

Что делать, если угнали

Если автомобиль пропал, действуйте без промедления. Позвоните в полицию и сообщите VIN-номер. Если установлено спутниковое устройство — например, LoJack, Pandora или StarLine, — оператор сможет отследить автомобиль по GPS. Чем раньше начнётся поиск, тем выше шансы вернуть машину.

Плюсы и минусы систем бесключевого доступа

Плюсы Минусы
Удобство и быстрый доступ Возможность клонирования сигнала
Отсутствие механического износа Зависимость от электроники
Автоматические обновления Высокая стоимость ремонта

Частые вопросы

Как выбрать чехол Фарадея?
Выбирайте модели с плотной металлической подкладкой и надёжной застёжкой. Такие футляры полностью блокируют радиосигнал.

Сколько стоит блокиратор OBD2?
Средняя цена — от 1500 до 5000 рублей, в зависимости от модели. Лучше брать сертифицированные устройства, совместимые с вашим автомобилем.

Что лучше — сигнализация или механическая защита?
Лучше использовать обе. Электроника реагирует на попытку взлома, а механика задерживает вора, когда время идёт на секунды.

Мифы и правда

  • Миф: если вынуть батарейку из брелока, угон невозможен.
    Правда: брелок может сохранять остаточный заряд и продолжать излучать сигнал.

  • Миф: воруют только дорогие автомобили.
    Правда: чаще всего угоняют массовые модели — на запчасти.

  • Миф: без физического доступа брелок нельзя скопировать.
    Правда: при релейной атаке сигнал передаётся на расстоянии.

История технологии

Системы бесключевого доступа появились в конце 1990-х годов. Первым их использовал Mercedes-Benz в модели S-Class. Тогда это выглядело как шаг в будущее: водитель садился в машину и просто нажимал кнопку запуска. Со временем технология распространилась повсеместно, но вместе с удобством пришли и новые риски. Сегодня такие автомобили — самые частые цели электронных угонщиков.

Интересные факты

  1. Flipper Zero создавался для тестирования безопасности, но его часто применяют преступники.

  2. Некоторые автовладельцы хранят ключи в холодильнике, и это действительно снижает передачу радиосигнала.

  3. Современные автомобили можно взломать через фары или задние фонари, не касаясь салона.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Шоу-бизнес
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Домашние животные
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Сухой воздух или влажные джунгли? Как настроить микроклимат в доме, чтобы дышать свободно и глубоко
Чай уже не тот: новая цена заставит вас взглянуть на напиток по-новому — готовьтесь к сюрпризам
Джигурда и Волочкова: шанс на примирение или новый конфликт
Сели, встали — и они не подводят: формула джинсов, в которых комфортно весь день
Ни сверхлюди, ни чемпионы: на что способен организм и где проходит невидимая черта выносливости
Кто в доме хозяин — вы или ваши микробы? Новые данные переворачивают представление о личности
Железный друг с открытым сердцем: вот как умное авто стало доверчивее ребёнка
Когда день становится короче, а вечер — вкуснее: еда, которая возвращает радость холодам
Мария Машкова и Чулпан Хаматова: как случайная встреча в самолёте превратилась в крепкую дружбу
Невидимый союз на грядке: растения, которые друг друга лечат и спасают от вредителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.